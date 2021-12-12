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Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР, - Путин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР, - Путин

Российский президент Владимир Путин заявляет, что несколько республик бывшего СССР до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", - сказал он.

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Как отметил Путин, "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их зарубежные активы, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы".
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Топ комментарии
+70
Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3304791

Ти ох*рів П*дар*с - Х*йло путін?
ДЕ ГРОЩІ ЗІ СБЕРБАНКУ - ДЕСЬ ПО 1000 БАКСІВ НА КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ ? СОВОК РУХНУВ І ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ У СБЕРБАНКУ ТЮ ТЮ В МАЦКВУ.
Не кажу вже про те що паРаша як правопріємниця срср забрало собі всі валютно - золоті резерви, боргів тоді у совка не було, кацапи


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12.12.2021 19:10
+57
Пнх!!!
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12.12.2021 19:05
+51
Хай хутин не борзеет
Московия при разделе забрала все имущество за рубежом и долги на себя. А это очень дорогая недвижимость в самых лучших местах мира ,
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12.12.2021 19:09
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Нужно предъявить право на свою часть ископаемых...в разведке и добыче Украина участвовала на равных...
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12.12.2021 22:01 Ответить
Украина не подписывала с рашкой нулевой вариант поэтому ху...ло пусть идет лесом.
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12.12.2021 22:15 Ответить
А вот тебе *****!
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12.12.2021 22:39 Ответить
А пенсии за советский стаж? Украина хоть и не объявила себя юридическим приемником, но всем пенсионерам выплачивает пенсию за Совеский Союз. И Украина 1/15 часть Союза. И в войне участвовала на стороне Союза .
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12.12.2021 22:46 Ответить
А вообще Украина оккупирована с 1918 года. Где компенсации за Голодомор и массовые расстрелы?
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12.12.2021 22:49 Ответить
Давай с Переяславской рады а можно и раньше
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12.12.2021 23:14 Ответить
А шо ты ржошь? Дебало не треснуло?
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13.12.2021 01:53 Ответить
Тогда пускай РФ вернет 100млд. дол. вкладов в Сбербанк СССР граждан Украины, которые уворовала!
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12.12.2021 23:14 Ответить
Они сдавали не в сбербанк Украины, которого тогда не было, а в Сбербанк СССР, головная контора которого находилать в Москве, соответственно там реально и распоряжались всеми активами вкладчиков всех республик.
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12.12.2021 23:49 Ответить
Менялось на золото, драгоценные камни, доллары и вывозилось гебней самолетами за границу!
Эта афера века!
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13.12.2021 00:15 Ответить
Золото партии, афера века! Ну для вас кацапов дебилов это миф! Для вас скоро и сам Ельцин станет миф!
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13.12.2021 00:32 Ответить
Я бы с тобой поспорил, но спать охота... Скажу только одно, вся плановая экономика посути была огромным лохотроном. А бабло ушло в разного рода помощь всяким банановым республикам... При том что совок самбыл на грани банкротства, а на нефтебабки покупал за рубежом продукты питания...
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13.12.2021 01:34 Ответить
У Совка бьіла огромная собственность в виде недвижимости в столицах всех ведущих государств мира , стоимость которой соизмерима с госдолгом СССР , и всю ее захапала РФ. Кроме того , госдолг СССР Москва погашала на суперльготньіх условиях и , фактически , с дисконтом . На самом деле данная схема ввела Украину в убьітки , и не только Украину .
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13.12.2021 10:17 Ответить
Эммм, о каких имнно зарубежных активах идёт речь?
Кто-нибудь может объяснить?
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12.12.2021 23:28 Ответить
недвижимость в основном
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13.12.2021 17:22 Ответить
Спёр Крым и чего-то ещё вякает. Сдохни,плешивая сволочь.
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12.12.2021 23:37 Ответить
.

какое же пуйло тупое и малограмотное... этому лиговскому карлику-педофилу даже в голову,

видимо, не приходит, что долги сесесера были гораздо меньше его активов?

даже после погашения долгов активы сесесера принадлежат всем бывшим республикам совка, а

не одной лишь паРаше, что паРаша не равна всему сесесеру, а Украине принадлежит никак не

меньше 25 процентов активов всего подохшего совка...пуйло, верни вначале долги Сбербанка

сесесера гражданам Украины, потом свое вонючее хайло раскрывать будешь, сраная ты

ботоксная путятишна.

пора уже серьезно ставить вопрос о том, что сраная азиопская эрэфия незаконно заняла

место сесесера в Совбезе ООН.

.
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12.12.2021 23:37 Ответить
Хтось пояснить пуйлу що Верховна Рада України такі не ратифікувала так званий "нульовий варіант" і те що рашка в одностороньому порядку виплатила щось там - це виключно її проблеми.
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12.12.2021 23:44 Ответить
Дайте ему селёдки (с)
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13.12.2021 00:27 Ответить
Я читал про эту ситуацию с активами. Во-первых Россия никого не спрашивала, согласны ли республики, чтобы она выплатила за них долг, в обмен на активы. Во-вторых, самое главное, о чем Путин молчит. Россия забрали себе ВСЕ фонды СССР- Золотой Фонд, Алмазный Фонд и так далее. Тоже не спрашивая согласия у других республик. Пусть довольствуются своей долей в золотом фонде.
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13.12.2021 00:41 Ответить
Бреше, Україна не брала таких зобов"язань по такому обміну. Мало того, УРСР хоч і була квазі-державою, але за кордоном деяка власність у неї була.
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13.12.2021 00:54 Ответить
Старого висельника только могила исправит.
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13.12.2021 02:11 Ответить
... так бы сразу и говорили, чтобы Кравчук вернул "золото партии". Нету у нас никакого золота партии, всё ужо в швейцарских трёхлитровых банках ... хотят, пусть трясут Австрию, Великобританию, Монако , США и еще много-много стран, там и находяться "активы СССР". Вот в этом плане я согланен с Путиным. Наши товарищи не только у Путина укр..али, а и у всех трудовых граждан Украины
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13.12.2021 05:46 Ответить
А сколько там этого зарубежного имущества. Посольские лужайки? Пустышка.
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13.12.2021 07:24 Ответить
Мурло плешивое и безграмотное,як був брехло так и остался им,неся свой бред дальше...
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13.12.2021 07:52 Ответить
Це лайно недавно кричало, що Україна має борг по газу перед кацапією. Підсумок: кацапія заплатила Україні борг по газу. Мабуть, це лайно бажає сплатити Україні борги срср.
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13.12.2021 08:06 Ответить
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13.12.2021 08:25 Ответить
Активи, накопичені в обмін на життя українського селянства. Шкода, що і досі рф не сплатила за цими рахунками. Але все попереду
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13.12.2021 08:27 Ответить
Поверни життя закатованих, вбитих на своїй землі українців, тварина ти кончена. Зеленський ти чого мовчиш? Як уже заї..ли полупокери при владі....
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13.12.2021 08:46 Ответить
треба повернути...ракетами із самодоставкою)
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13.12.2021 09:11 Ответить
звернися в лігу сексуальних меншин, брехлива плєшива падаль
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13.12.2021 09:25 Ответить
Ай рассмешил плешивый! Кацапы украли все наши сбережения, сбережения наших родителей после развала и ещё смеют что-то вякать?! Наглость зашкаливает!!!
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13.12.2021 09:59 Ответить
Кстати, они, суки, украли все все ваютные чеки (помните магазины такие были, у нас Каштан, в Рассии - Берёзка?)
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13.12.2021 11:15 Ответить
А долг-то СССР какой? Сколько?
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13.12.2021 11:35 Ответить
Сначала выкачали всем союзом украинскую нефть из Стрыйских родовищ в Карпатах, а теперь шантажируют нас сибирской газовой иглой.
Создали себе промышленность за счет продажи украинской пшеницы в европу и голодной смерти миллионов украинцев.
Воевали украинскими руками во всех возможных войнах.
Строили руками украинских политзаключенных свои БАМ-ы и другие "стройки века", добывали их рабским трудом золото и валили лес, загоняли умирающих от голода крестьян в шахты донбасса и заводы, за корку хлеба...
Вытянули в москву вклады сберкнижек всех украинцев.
Забрали себе все что связано с антарктическими станциями, космосом, все остальные активы совка за границей.

Это не украинцы должны. Это москали должны украинцам и Украине
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13.12.2021 11:52 Ответить
ВЖЕ ДАВНО ПОРА ВИЗНАТИ ФАКТ ОКУПАЦІЇ МОСКВІЄЮ/ РАСЄЄЙ УКРАЇНИ,
ОКУПАЦІЯ ПРОДОВЖИЛАСЬ БІЛЬШЕ 300 років - ОКУПАНТ ГРАБУВАВ УКРАЇНУ.
ДУМАЮ ПО ЦЬОМУ ФАКТУ МОЖНА БАГАТО ЧОГО ВИМАГАТИ ВІД МАСКВИ ЧЕРЕЗ
ЄВРОПЕЙСЬКІ СУДИ
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13.12.2021 14:26 Ответить
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