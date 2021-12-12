Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР, - Путин
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Российский президент Владимир Путин заявляет, что несколько республик бывшего СССР до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", - сказал он.
Как отметил Путин, "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их зарубежные активы, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы".
Пожалуйста, подождите...
Эта афера века!
Кто-нибудь может объяснить?
какое же пуйло тупое и малограмотное... этому лиговскому карлику-педофилу даже в голову,
видимо, не приходит, что долги сесесера были гораздо меньше его активов?
даже после погашения долгов активы сесесера принадлежат всем бывшим республикам совка, а
не одной лишь паРаше, что паРаша не равна всему сесесеру, а Украине принадлежит никак не
меньше 25 процентов активов всего подохшего совка...пуйло, верни вначале долги Сбербанка
сесесера гражданам Украины, потом свое вонючее хайло раскрывать будешь, сраная ты
ботоксная путятишна.
пора уже серьезно ставить вопрос о том, что сраная азиопская эрэфия незаконно заняла
место сесесера в Совбезе ООН.
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Создали себе промышленность за счет продажи украинской пшеницы в европу и голодной смерти миллионов украинцев.
Воевали украинскими руками во всех возможных войнах.
Строили руками украинских политзаключенных свои БАМ-ы и другие "стройки века", добывали их рабским трудом золото и валили лес, загоняли умирающих от голода крестьян в шахты донбасса и заводы, за корку хлеба...
Вытянули в москву вклады сберкнижек всех украинцев.
Забрали себе все что связано с антарктическими станциями, космосом, все остальные активы совка за границей.
Это не украинцы должны. Это москали должны украинцам и Украине
ОКУПАЦІЯ ПРОДОВЖИЛАСЬ БІЛЬШЕ 300 років - ОКУПАНТ ГРАБУВАВ УКРАЇНУ.
ДУМАЮ ПО ЦЬОМУ ФАКТУ МОЖНА БАГАТО ЧОГО ВИМАГАТИ ВІД МАСКВИ ЧЕРЕЗ
ЄВРОПЕЙСЬКІ СУДИ