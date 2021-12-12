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Единственной настоящей причиной отказа Берлина сильнее давить на Москву есть патологический страх перед Путиным, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Единственной настоящей причиной отказа Берлина сильнее давить на Москву есть патологический страх перед Путиным, - посол Мельник

Германия, с одной стороны, хорошо осведомлена об угрозе, которую представляет для Украины Россия, а с другой, немецкий политикум ничего не предлагает для реального обеспечения безопасности.

И это один из главных вызовов в двусторонних отношениях Киева и Берлина, который был, есть, и, вероятно, еще некоторое время сохранится, отмечает в интервью ZN.UA посол Украины Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

По его убеждению, как член НАТО Германия располагает данными разведки и хорошо осведомлена о беспрецедентных масштабах передвижения и скопления российских войск вдоль украинских границ, понимает реальный уровень угроз, хорошо видит, что Россия угрожает Украине и с востока, и с юга, и теперь уже с севера.

"Но в Берлине при этом почему-то забывают, что не только применение вооруженной силы, но так же и угроза ее использования запрещена Уставом ООН (ст. 2(4)) как грубое нарушение международного права, что влечет очень серьезные юридические последствия", – объясняет посол.

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Германия отказывается признавать очевидный факт: только благодаря членству в НАТО - единственной действенной международной организации коллективной обороны - Украина может гарантировать свою безопасность, отмечает Мельник.

"Наши немецкие партнеры не решаются признать, что только благодаря нашему членству в Альянсе можно было бы также положить конец всем этим бесконечным угрозам со стороны России не только в сторону Киева, но так же и другим серьезным рискам в отношении самой Германии, которые, возможно, сегодня еще не чувствуются так остро, но с течением времени могут возникнуть", - добавляет он.

По мнению дипломата, единственной настоящей причиной отказа Берлина предоставлять Киеву оборонительное вооружение, гораздо сильнее давить на россиян в роли посредника и задействовать весь инструментарий рычагов влияния на Москву, включая остановку "Северного потока-2", является патологический страх Германии перед президентом РФ Владимиром Путиным.

"Страх спровоцировать Россию на что-то такое, что, по мнению самих немцев, может стать для насильственного режима Кремля поводом для масштабного применения оружия и реализации других апокалиптических сценариев", - объясняет Мельник.

Читайте также: Германия должна занять четкую позицию по "Северному потоку-2". Его нельзя запускать, если Россия нападет на Украину, – председатель комитета по иностранным делам Бундестага Реттген

Даже перед угрозой полномасштабного вторжения российских войск в Украину Германия не только продолжает упрямо отказывать нашей стране в поставке оборонительного  оружия, но и блокирует получение Киевом вооружения, уже купленного и оплаченного через соответствующую структуру НАТО, заодно тормозя как предоставление Украине ПДЧ, так и ее дальнейшее сближение с Альянсом.
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Топ комментарии
+47
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12.12.2021 21:25
+40
Справжня причина ,це кремлівське бабло !!!)))
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12.12.2021 21:25
+24
Теж запитую московитів пояснити чому бандерівців ненавидить населення місцевостей де ті ніколи не були а жителі заходу України де все відбувалось їм памятники ставить-пауза пару хвилин і відповідь-запитання- ТЫ ФАШИСТ.
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12.12.2021 21:45
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Справжня причина ,це кремлівське бабло !!!)))
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12.12.2021 21:25 Ответить
на справді і боягузтво і бабло
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12.12.2021 23:08 Ответить
Страх, бабло та компромат.
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12.12.2021 23:47 Ответить
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12.12.2021 21:25 Ответить
Теж запитую московитів пояснити чому бандерівців ненавидить населення місцевостей де ті ніколи не були а жителі заходу України де все відбувалось їм памятники ставить-пауза пару хвилин і відповідь-запитання- ТЫ ФАШИСТ.
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12.12.2021 21:45 Ответить
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12.12.2021 21:46 Ответить
Кремлівських щурів виглядає ,пильнує Мурчик !!!)))
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12.12.2021 21:56 Ответить
Московитов сгенерировал профессор Преображенский. И кажется мне, джентльмены, что этот опыт, описанный Булгаковым, был совершенно успешным.
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12.12.2021 22:13 Ответить
- Вот смотри для революций причины были в 1917 году? Ну иначе они не произошли бы. - Были. - Значить и советский строй был как бы логичным для СССР, были предпосылки. - Примерно. - А на Западной Украине не было таких предпосылок для установления такого режима, пришел абсолютно чужды для них строй, и абсолютно чуждое мировозрение и образ жизни. - Но мы же развили эту местность школы, больницы, дороги. - Твое отношение религии? - Атеистка. - К тебе стучаться в дверь и говорят вот тебе миллион долларов и будут отличные дороги и благоустройство, только прими ислам, иначе мы тебя расстреляем. - ...

З тих часів коли ще полемізував з кацапами.
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13.12.2021 00:04 Ответить
Они еще и в геноциде евреев их обвиняют, хотя сами ненавидят евреев не меньше, чем тогда немцев!
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12.12.2021 22:05 Ответить
Сцять за власне тихе та ситне життя !!!)))
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12.12.2021 21:30 Ответить
Рита, в Словакии за сезон обычно выступает ансамбль Александрова, кацапский балет и т д - и так в каждом крупном городе Европы .
то есть гастроли культурные для европейского зрителя.

В посольствах раши регулярно проводят пати для русскоговорящих и разные мероприятия
на 9 мая кацапы устраивают возжложнние венков с журналистами и весь народ видит - русские воевали с гитлером.
А ЧТО ДЕЛАЕТ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ УКРАИНЫ? НИЧЕГО
А вот кацапы орут про плохих бандеровцев
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12.12.2021 21:37 Ответить
Софі,проблема в тому ,що в Україні немає української державної влади ,є лише лялькова імітація кремлівського балагана ,на жаль !!!)))
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12.12.2021 21:41 Ответить
#ТЯГНИБОК #ВО_СВОБОДА #УКРАЇНА
Європа не хотіла революцію гідності, - Олег Тягнибок / Український контекст • 147 студія / 4.12.2021
https://youtu.be/YdAd1S34ktw

рекомендую
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12.12.2021 21:41 Ответить
Євротолерастів взагалі влаштовує статус-кво і будь-які зміни їх лякають непередбачуваними наслідками !!! Ситим бюргерам зміни не потрібні !!!)))
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12.12.2021 21:44 Ответить
Хотят украинские земли разворовать
Хорошие поля сейчас где ? Украина, Румыния, Венгрия
Ниже по глобусу жарко , выше по глобусу - холодно . Слева по карте - сплошной горный массив АЛЬПЫ , справа по карте - неадекватные кацапы.
ВОТ И СУДИТЕ У КОГО МОЖНО РАЗВОРОВАТЬ ДОРОГИЕ ЗЕМЛИ
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12.12.2021 21:52 Ответить
Це не той Тягнибок, який блокував розробки родовищ лупкового (сланцевого) газу на Західній Україні?
Той.
Це не той Тягнибок, який проштовхував фейкові "ліки від раку", спекулюючи назвою "україн", які визнано судом Австрії фальшивими?
Той...
Чи не забагато для одного "діяча"?
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12.12.2021 22:01 Ответить
Тягнибок сам существовал за деньги рыгов и москвы ,что доказывает книга черной бухгалтерии рыгов. Где он сейчас? Когда предательство а ? Где кошулинский ,чего свинками не кидаються?
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13.12.2021 08:26 Ответить
Я понимаю, что Германию нужно додавливать... Но почему не провести эти закупки через третьи страны??? МЗС, аууу???
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12.12.2021 21:31 Ответить
НАТО-коллегіальний орган. В ньому "баба-яга" -Німеччина, проти. Може страх, але ядумаю -гроші
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12.12.2021 21:39 Ответить
Вони (німці) вважають себе менторами для всієї Європи, миротворцями. А ще вони розуміють, що варто лише дати привід і в рф почнуть їм нагадувати про Отєчєствєнную, а згадувати про це не хочеться. Та ще й бабло ллється з рф. Тому і не чіпають її по справжньому.
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12.12.2021 23:31 Ответить
В НАТО каждая страна имеет право вето. Кто-то один против, и фсьо
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13.12.2021 07:43 Ответить
Как на поставки из США влияют остальные страны НАТО? Просто конкретно эти закупки противодроновых ружей были проведены через спецсистему НАТО, где немцы смогли всунуть свой пятак... А если бы был двухсторонний договор, или трехсторонний, через Польшу, то ни одна падла бы не помешала... Но для этого нужно работать дипломатам...
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13.12.2021 08:29 Ответить
Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Обстоятельства его жизни и переезда в Украину неизвестны.
По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно - прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским.
В связи с этим важно вспомнить, что секретарь Мария Левченко находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев.
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12.12.2021 21:33 Ответить
Спроба погрітись біля пожежі сусідського будинку-діяльність німаків протягом нашого спротиву імперським амбіціям московитів.Тільки на свої інтереси зважають.
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12.12.2021 21:38 Ответить
німцота, шляк би її трафив - бздить старого кремлівського діда з його гебешною бандою, бо добре пам'ятає як виглядали її міста у травні 1945 -го, коли туди увірвались скажені більшовицькі свині....
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12.12.2021 21:43 Ответить
порада німцям.
боятися та воювати треба здалеку.
сша, розумніші. ті хоч щось давали щоб бойові дії йшли подалі.
а ці дебіли хочуть бачити війська рф під пошею словакією та болгаріею.
потім ці рушниці в дупу собі засунете
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12.12.2021 21:44 Ответить
Мельник давно є взірцем справжнього і незламного проукраїнського дипломата. Браво пане посол !
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12.12.2021 21:47 Ответить
Как бы сцыкливая немчура не объявила его персоной нон грата
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13.12.2021 07:46 Ответить
та ссуть вiд агeнтури в штазiляндii. вони можуть на вуха пiдняти вeсь нiмeцький колхоз.
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12.12.2021 22:00 Ответить
Кастровані наступники (не нащадки) великої німецької культури і духу.
Так лєбєзіть перед мокшою-ерзьою і мордвою.
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12.12.2021 22:06 Ответить
"По мнению дипломата, единственной настоящей причиной отказа Берлина предоставлять Киеву оборонительное вооружение, гораздо сильнее давить на россиян в роли посредника и задействовать весь инструментарий рычагов влияния на Москву, включая остановку "Северного потока-2", является патологический страх Германии перед президентом РФ Владимиром Путиным".

Официальным Берлином не столько страх движет, сколько шкурный интерес в области экономики, которая, по их мнению, "к политике отношения не имеет", это просто "коммерческие проекты".
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12.12.2021 22:09 Ответить
В 45-м году советские солдаты изнасиловали четверть женщин Германии. Генетическая память…
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12.12.2021 22:11 Ответить
БЗД
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12.12.2021 22:22 Ответить
Фрицы есть соучастники рашистской окупации украинского Крыма .Именно они (((Концерн Rheinmetall))построили рашистам полигон возле поселка Мулино в Нижегородской области и подготовили рашисткие окупационные войска на этом полигоне,для окупации украинского Крыма
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12.12.2021 22:23 Ответить
СМИ: Немецкий представитель в НАТО заблокировал передачу Киеву оплаченного противодронового оружия
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12.12.2021 22:36 Ответить
Держави НАТО і Європейського Союзу зможуть підкріпити солідарність з Україною в боротьбі проти загарбницьких зазіхань Росії шляхом надання летальної оборонної зброї - заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію", - зазначив він.
"Нам потрібні санкції проти Росії. Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті".
Порошенко наголосив і на важливості економічних санкцій проти Росії: "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент.
Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу: "Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів: "Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився", - переконаний він.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.
"Росія блокує поставки вугілля з Казахстану та інших країн до України. Це велика проблема. ЄС і Київ мають негайно обговорити це. Ця проблема може поставити під серйозно загрозу постачання енергії. Природний газ є інструментом корупції і може бути використаний як зброя в гібридній війні. Тепер Путін намагається шантажувати Європу через високу ціну на газ" - підкреслив Петро Порошенко.
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12.12.2021 22:38 Ответить
Где Алоизыч, когда он так нужен?!
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12.12.2021 22:38 Ответить
та який там страх? хіба що страх через те, що куйло може німцям ціну на газ влупити до рівня 1000 баксів за 1000 кубів. тому бюргери і вислужуються перед куйлом.
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12.12.2021 22:43 Ответить
мабуть й вася лом навіть не розгорнув прапора України, бо теж патологічно боїться фуйла ...
фуйло цьому малоросу мабуть давно вже аплодує, стоя...
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12.12.2021 22:45 Ответить
Нахрен ты Васю приплетаешь там где речь совсем о другом? Как будешь выступать в Медисоне, тогда можешь любые флаги цеплять. А так неф в попу другим заглядывать.
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12.12.2021 22:57 Ответить
пасть завалил, кацап!
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13.12.2021 02:28 Ответить
нахрен- твая оппа хараша
сраний кацап
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13.12.2021 07:44 Ответить
Единственная причина - это страх. Если можно напугать и получить желаемое, то из неадекватов выстроится очередь.
Проблема в том, что если страх виден, то сопротивление жертвы будет ломаться повышением ставок - известно изначально, что жертва сломается.
А у страха глаза велики - и того чего нет нарисуют сами себе.
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12.12.2021 22:52 Ответить
Не страх а деньги
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12.12.2021 23:15 Ответить
Можете сприйняти мою думку як якусь крамолу(чи навіть маячню), але я вважаю що блок OTAN у його теперішньому стані має у своєму складі більше недієздатного баласту аніж боєздатної основи(яку можна порахувати на пальцях). Візміть до прикладу Угорщину: ви впевнені що вона при нагоді буде воювати проти свого спонсора-хуйла?🙄 І чи ви впевнені що та сама ФРН негайно встане на захист країн прибалтики, чи тієї ж Польщі?🤔 Великі сумніви є щодо стійкої позиції Франції, Італії та ще ряду деяких країн... Оборонний альянс потребує докорінного реформування задля його очистки від непотрібного баласту - що збільшить його боєздатність та швидкість реагування на перманентні загрози (у тому числі гібридного характеру). Така моя (може занадто максималістська) точка зору 🤨
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12.12.2021 23:41 Ответить
Німеччина завжди союзник фашистів та комуністів.
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12.12.2021 23:46 Ответить
И все таки Центральна Рада разрешила окупацию Украины немецко-Австрийскими войсками.Хотя и против большевиков. Ну потом была разогнана немцами. И был назначен бывший "белый" офицер гэтьман Скоропадьский.
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13.12.2021 01:04 Ответить
не, все не так было! ты читал историю коммуняк ссср точно!
Почитай - как было на самом деле, будет интересно!
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13.12.2021 02:31 Ответить
Не, ну Петлюра тоже издавал какую то газету в Питере или Москве. И перед 1 Мировой писал шо без Росии нам труба.
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14.12.2021 03:23 Ответить
.... страшно за Мельника. Придём утром на вокзал в Киеве, а там с чемоданом Мельник...
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13.12.2021 05:20 Ответить
Даже не подумаешь что дипломат. Устраивает немцам немецкое порно каждый раз. Молодец.
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13.12.2021 07:19 Ответить
Настоящий украинский посол.
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13.12.2021 07:23 Ответить
чому страх?невже одвічні союзники бояться?!
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13.12.2021 09:06 Ответить
Та який там страх...це все "just business".вигідний бізнес і просто величезні гроші.можливість стати головним оператором рос.газу в ЄС(в найбагатшому ринку в світі),та ще й в часи коли ЄС вирішив відмовитись від вугілля і обмежити використання АЕС,це дуже великий бізнес і німцям за великим рахунком пох#р як #уйло буде його використовувати...тому розраховувати на допомогу німців досить наївно,я вважаю🤔😕.
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13.12.2021 09:17 Ответить
Это один в один повторение Мюнхенского сговора 38-го года... ОБратите внимание - опять ГЕрмания...
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13.12.2021 10:10 Ответить
Бабло !!
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13.12.2021 11:22 Ответить
Этот посол уже напоминал Германии что украинцы могли бы потребовать контрибуции, чтоб напомнить немцам что их комплексы вины перед одними россиянцами- не совсем правильная постановка вопроса
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13.12.2021 12:27 Ответить
А уявіть, як людина на прізвище Мельник стала б міністром закордонних справ. Це остаточно розірвало б пукани кремля.
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13.12.2021 12:30 Ответить
 
 