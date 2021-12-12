Единственной настоящей причиной отказа Берлина сильнее давить на Москву есть патологический страх перед Путиным, - посол Мельник

Германия, с одной стороны, хорошо осведомлена об угрозе, которую представляет для Украины Россия, а с другой, немецкий политикум ничего не предлагает для реального обеспечения безопасности.

И это один из главных вызовов в двусторонних отношениях Киева и Берлина, который был, есть, и, вероятно, еще некоторое время сохранится, отмечает в интервью ZN.UA посол Украины Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

По его убеждению, как член НАТО Германия располагает данными разведки и хорошо осведомлена о беспрецедентных масштабах передвижения и скопления российских войск вдоль украинских границ, понимает реальный уровень угроз, хорошо видит, что Россия угрожает Украине и с востока, и с юга, и теперь уже с севера.

"Но в Берлине при этом почему-то забывают, что не только применение вооруженной силы, но так же и угроза ее использования запрещена Уставом ООН (ст. 2(4)) как грубое нарушение международного права, что влечет очень серьезные юридические последствия", – объясняет посол.

Читайте также: Немецкий чиновник заблокировал передачу Украине приобретенного через структуру НАТО противодронового оружия

Германия отказывается признавать очевидный факт: только благодаря членству в НАТО - единственной действенной международной организации коллективной обороны - Украина может гарантировать свою безопасность, отмечает Мельник.

"Наши немецкие партнеры не решаются признать, что только благодаря нашему членству в Альянсе можно было бы также положить конец всем этим бесконечным угрозам со стороны России не только в сторону Киева, но так же и другим серьезным рискам в отношении самой Германии, которые, возможно, сегодня еще не чувствуются так остро, но с течением времени могут возникнуть", - добавляет он.

По мнению дипломата, единственной настоящей причиной отказа Берлина предоставлять Киеву оборонительное вооружение, гораздо сильнее давить на россиян в роли посредника и задействовать весь инструментарий рычагов влияния на Москву, включая остановку "Северного потока-2", является патологический страх Германии перед президентом РФ Владимиром Путиным.

"Страх спровоцировать Россию на что-то такое, что, по мнению самих немцев, может стать для насильственного режима Кремля поводом для масштабного применения оружия и реализации других апокалиптических сценариев", - объясняет Мельник.

Читайте также: Германия должна занять четкую позицию по "Северному потоку-2". Его нельзя запускать, если Россия нападет на Украину, – председатель комитета по иностранным делам Бундестага Реттген

Даже перед угрозой полномасштабного вторжения российских войск в Украину Германия не только продолжает упрямо отказывать нашей стране в поставке оборонительного оружия, но и блокирует получение Киевом вооружения, уже купленного и оплаченного через соответствующую структуру НАТО, заодно тормозя как предоставление Украине ПДЧ, так и ее дальнейшее сближение с Альянсом.