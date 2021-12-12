Единственной настоящей причиной отказа Берлина сильнее давить на Москву есть патологический страх перед Путиным, - посол Мельник
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия, с одной стороны, хорошо осведомлена об угрозе, которую представляет для Украины Россия, а с другой, немецкий политикум ничего не предлагает для реального обеспечения безопасности.
И это один из главных вызовов в двусторонних отношениях Киева и Берлина, который был, есть, и, вероятно, еще некоторое время сохранится, отмечает в интервью ZN.UA посол Украины Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
По его убеждению, как член НАТО Германия располагает данными разведки и хорошо осведомлена о беспрецедентных масштабах передвижения и скопления российских войск вдоль украинских границ, понимает реальный уровень угроз, хорошо видит, что Россия угрожает Украине и с востока, и с юга, и теперь уже с севера.
"Но в Берлине при этом почему-то забывают, что не только применение вооруженной силы, но так же и угроза ее использования запрещена Уставом ООН (ст. 2(4)) как грубое нарушение международного права, что влечет очень серьезные юридические последствия", – объясняет посол.
Германия отказывается признавать очевидный факт: только благодаря членству в НАТО - единственной действенной международной организации коллективной обороны - Украина может гарантировать свою безопасность, отмечает Мельник.
"Наши немецкие партнеры не решаются признать, что только благодаря нашему членству в Альянсе можно было бы также положить конец всем этим бесконечным угрозам со стороны России не только в сторону Киева, но так же и другим серьезным рискам в отношении самой Германии, которые, возможно, сегодня еще не чувствуются так остро, но с течением времени могут возникнуть", - добавляет он.
По мнению дипломата, единственной настоящей причиной отказа Берлина предоставлять Киеву оборонительное вооружение, гораздо сильнее давить на россиян в роли посредника и задействовать весь инструментарий рычагов влияния на Москву, включая остановку "Северного потока-2", является патологический страх Германии перед президентом РФ Владимиром Путиным.
"Страх спровоцировать Россию на что-то такое, что, по мнению самих немцев, может стать для насильственного режима Кремля поводом для масштабного применения оружия и реализации других апокалиптических сценариев", - объясняет Мельник.
Даже перед угрозой полномасштабного вторжения российских войск в Украину Германия не только продолжает упрямо отказывать нашей стране в поставке оборонительного оружия, но и блокирует получение Киевом вооружения, уже купленного и оплаченного через соответствующую структуру НАТО, заодно тормозя как предоставление Украине ПДЧ, так и ее дальнейшее сближение с Альянсом.
Пожалуйста, подождите...
З тих часів коли ще полемізував з кацапами.
то есть гастроли культурные для европейского зрителя.
В посольствах раши регулярно проводят пати для русскоговорящих и разные мероприятия
на 9 мая кацапы устраивают возжложнние венков с журналистами и весь народ видит - русские воевали с гитлером.
А ЧТО ДЕЛАЕТ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ УКРАИНЫ? НИЧЕГО
А вот кацапы орут про плохих бандеровцев
Європа не хотіла революцію гідності, - Олег Тягнибок / Український контекст • 147 студія / 4.12.2021
https://youtu.be/YdAd1S34ktw
рекомендую
Хорошие поля сейчас где ? Украина, Румыния, Венгрия
Ниже по глобусу жарко , выше по глобусу - холодно . Слева по карте - сплошной горный массив АЛЬПЫ , справа по карте - неадекватные кацапы.
ВОТ И СУДИТЕ У КОГО МОЖНО РАЗВОРОВАТЬ ДОРОГИЕ ЗЕМЛИ
Той.
Це не той Тягнибок, який проштовхував фейкові "ліки від раку", спекулюючи назвою "україн", які визнано судом Австрії фальшивими?
Той...
Чи не забагато для одного "діяча"?
По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно - прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским.
В связи с этим важно вспомнить, что секретарь Мария Левченко находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев.
боятися та воювати треба здалеку.
сша, розумніші. ті хоч щось давали щоб бойові дії йшли подалі.
а ці дебіли хочуть бачити війська рф під пошею словакією та болгаріею.
потім ці рушниці в дупу собі засунете
Так лєбєзіть перед мокшою-ерзьою і мордвою.
Официальным Берлином не столько страх движет, сколько шкурный интерес в области экономики, которая, по их мнению, "к политике отношения не имеет", это просто "коммерческие проекты".
"Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію", - зазначив він.
"Нам потрібні санкції проти Росії. Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті".
Порошенко наголосив і на важливості економічних санкцій проти Росії: "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент.
Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу: "Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів: "Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився", - переконаний він.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.
"Росія блокує поставки вугілля з Казахстану та інших країн до України. Це велика проблема. ЄС і Київ мають негайно обговорити це. Ця проблема може поставити під серйозно загрозу постачання енергії. Природний газ є інструментом корупції і може бути використаний як зброя в гібридній війні. Тепер Путін намагається шантажувати Європу через високу ціну на газ" - підкреслив Петро Порошенко.
фуйло цьому малоросу мабуть давно вже аплодує, стоя...
сраний кацап
Проблема в том, что если страх виден, то сопротивление жертвы будет ломаться повышением ставок - известно изначально, что жертва сломается.
А у страха глаза велики - и того чего нет нарисуют сами себе.
Почитай - как было на самом деле, будет интересно!