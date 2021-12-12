Армия РФ применяет дистанционное минирование на Донбассе - травму получил украинский военный, - ОТУ "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В воскресенье, 12 декабря, минно-взрывную травму получил 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ОТУ "Північ".
Раненого эвакуировали в военный госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние военнослужащего медики оценивают как средней тяжести.
"Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, которые запрещены международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на этом взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого".
По этому случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям", - говорится в сообщении.
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