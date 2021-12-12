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Армия РФ применяет дистанционное минирование на Донбассе - травму получил украинский военный, - ОТУ "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия РФ применяет дистанционное минирование на Донбассе - травму получил украинский военный, - ОТУ

В воскресенье, 12 декабря, минно-взрывную травму получил 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ОТУ "Північ".

Раненого эвакуировали в военный госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние военнослужащего медики оценивают как средней тяжести.

"Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, которые запрещены международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на этом взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого".

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По этому случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+9
Швидкого одужання нашому захисникові.
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12.12.2021 21:59
+9
Дід Микола@DidMykola2

В Україні війна...
Але ви не зможете передати "вовину тисячу" на допомогу ЗСУ чи навіть допомогти пораненим бійцям у лікарні.
В Україні щодня тисячі хворіють на Ковід і сотні помирають.
Але ви не зможете купити за "вовину тисячу" ліки.
Зате зможете купити квиток на 95 Квартал.
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12.12.2021 22:03
+6
Да верховному главное чтобы Шефир или лысый не пострадали, а до защитников ему по фонарю.
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12.12.2021 21:39
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12.12.2021 21:37 Ответить
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12.12.2021 21:55 Ответить
Да верховному главное чтобы Шефир или лысый не пострадали, а до защитников ему по фонарю.
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12.12.2021 21:39 Ответить
Дід Микола@DidMykola2

В Україні війна...
Але ви не зможете передати "вовину тисячу" на допомогу ЗСУ чи навіть допомогти пораненим бійцям у лікарні.
В Україні щодня тисячі хворіють на Ковід і сотні помирають.
Але ви не зможете купити за "вовину тисячу" ліки.
Зате зможете купити квиток на 95 Квартал.
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12.12.2021 22:03 Ответить
Перекладання бабла з бюджету до кишені кварталу. Велике наіпалово лохів, а Вова нелох.
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12.12.2021 22:41 Ответить
Розкидайте і на кацапів тих мін
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12.12.2021 21:45 Ответить
Не получится, кацапы эту конвенцию не подписывали и она на них не распространяется а Украина таки подписала и нас за применение противопехотных мин могут Ая яй
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12.12.2021 22:00 Ответить
Коли все це закінчиться, розмінуванням будуть займатися полоненні кацапи.
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12.12.2021 21:49 Ответить
Надо бы их где-то набрать нужное количество (например на антивакционных митингах) и доставив на Восток Украины показать направление в сторону рабссеи. И минные поля разминируют, и добежавших рашоорки дострелят. Черный юмор, конечно, но с неисправимыми идиотами дешевле так действовать.
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12.12.2021 22:29 Ответить
"Німецький представник в наглядовій раді Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні вже куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок."

А німецькі путінські шльондри блокують постачання потрібної нам зброї
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12.12.2021 21:51 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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12.12.2021 21:59 Ответить
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12.12.2021 22:24 Ответить
Якщо мінують, то наступати не збираються.
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12.12.2021 22:48 Ответить
Падлюки. Все, що робить кацапня, то мерзота і підлість.
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12.12.2021 23:55 Ответить
Откуда они прилетают, должен выяснить товарищ Байрактар.
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13.12.2021 00:35 Ответить
 
 