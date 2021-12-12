РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12140 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 764 118
гражданство (1281) Крым (26016) Донбасс (26945) Вениславский (200)

Жители оккупированных Донбасса и Крыма, которых заставивили получить паспорта РФ, не потеряют гражданство Украины, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жители оккупированных Донбасса и Крыма, которых заставивили получить паспорта РФ, не потеряют гражданство Украины, -

Украина не признает действующими российские паспорта, выданные насильственным путем гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированном Крыму. Поэтому на этих граждан не распространяются положения закона о множественном гражданстве.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил депутат "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Государство Украина не признает факт иностранного гражданства (в этом случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это в силу определенных угроз для их свободы, жизни, для нормального существования на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что эти действия [России] нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, то есть последствий за собой влечь не будут", - пояснил народный депутат.

Он добавил, что если после возвращения под юрисдикцию Украины временно оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически принудили принять российское гражданство, то никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не будет.

Читайте также: 50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты касательно множественного гражданства. Вениславский напомнил, что в базовом законопроекте четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.

"То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации", - подчеркнул он.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Цікаво ,яким чином відрізнити примусово чи з доброї волі отримано ординське громадянство ???)))
показать весь комментарий
12.12.2021 22:53
+20
пидурок
показать весь комментарий
12.12.2021 22:43
+15
У них на лобі написано що їх змусили?
показать весь комментарий
12.12.2021 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ось чому ці скоти заговорили про подвійне громадянство. Половина мвдешників, сбушників, весь ОП і їх агентура мають російські паспорти, і їх потрібно якось легалізувати. І в випадку військової заворухи всі ці кроти будуть стріляти нам в спину!
показать весь комментарий
13.12.2021 00:27 Ответить
ЗЕ и СН нуждаются в электорате из Донбабве.

А почему бы донбабвийцам не голосовать одновременно и в Госдуму РФ за ЕР и в ВР Украины за СН?

Красиво и элегантно.
показать весь комментарий
13.12.2021 01:46 Ответить
Хня полная. Чтобы проверить на "свой-чужой" должен быть экзамен: язык, история, литература. По принципу работы иммунитета: не допустить попадания вирусов в организм. Плюс лишения права голосовать на определённый период.
показать весь комментарий
13.12.2021 03:24 Ответить
ох и сволота! "примусили"... в 14 г.ложиться под танки ВСУ, что б Украины небыло! но пенсию получать надо, даже боевикам, и для этого двойное гражданство сепарам втюхивают... тоже "насильно"
показать весь комментарий
13.12.2021 03:28 Ответить
Заступника міністра МВС, з грузинським прізвищем, змусили паспорт РФ отримати, а там якісь шахтарі....
показать весь комментарий
13.12.2021 03:52 Ответить
Щось намічається. Цікавий рік нас чекає. ІМХО.
показать весь комментарий
13.12.2021 04:37 Ответить
У мирний план врегулювання по зловмисній кремлівській формулі ШВАЙНмайера, обов'язково входять злочинні вибори на окупованій кремлем бандитській резервації "лугандоніі - ордло". Вибори під дулами автоматів на яких 100% повинні перемогти: криваві нелюди, терористи, вбивці, колаборанти, місцеві "ватажки" бандити. Про те, яким чином і кого з цих кривавих ватажків допускатимуть до виборного процесу. це питання буде поставлено на розсуд кремлівських окупантів. Також не сказано про те що під кожною виборчою дільницею і округом буде стояти окупаційний російський танк для гарантії вільного вибору, і ці вибори проведуть під дулами автоматів кривавих окупантів і терористів. А може навіть бути що їх прокремлівська ОБСЄ зобов'яже на час виборів зброї заховати під полою а може і ні ... А навіщо ховати якщо ця проросійська ОБСЄ під зав'язку забита російськими фашистами спостерігачами, і вона точно що автоматів не побачить і визнає вибори чесними і демократичними ..... Сильно хочуть кремлівські фашисти )(уйла цією Мінською змовою за кремлівською формулою московського холуя ШВАЙНмайера злочинно капітуляцією знищить Україну як державу. Якщо звичайно їм дозволить не наша проклята продажна антиукраїнська влада, а дозволить Український народ ..
показать весь комментарий
13.12.2021 05:05 Ответить
...гуманный слуга народа... другие только обещают концтабора и бесплатный чемодан одноразовый
показать весь комментарий
13.12.2021 05:15 Ответить
Ще б з*ясовували добровільно чи примусово бігли на референдум в 2014 році, причому без поспіху, ретельно, протягом не менше 50-ти років.
показать весь комментарий
13.12.2021 06:43 Ответить
Всіх хто звав кацапію на українську землю, геть з України.
показать весь комментарий
13.12.2021 07:02 Ответить
Дедываевалов из ОРДЛО повезут в Берлин на экскурсию и датут паспорта ЕС... и назад чуваки не вернутся с ГУЛАГ Путлера....
показать весь комментарий
13.12.2021 07:26 Ответить
Так, "зелений" Веніславський, вони не тільки залишаються громадянами України, а ще і герої, що не відмовилися взяти паспорт із дохлою двохголовою куркою. А ще їх діти будуть поступати у виші без екзакменів і вчитися безкоштовно, правда діти тих, хто захищав Україну будуить вчитися за гроші, якщо їм вистачить місць у вишах.
показать весь комментарий
13.12.2021 07:33 Ответить
а як визначити,хто взяв паспорт з двоголовою куркою добровільно ,а хто ні ?
показать весь комментарий
13.12.2021 08:49 Ответить
Веніславського слухати- себе не поважати!
показать весь комментарий
13.12.2021 08:52 Ответить
Давай, ****, готов гангренну кров у тіло України після визволення цих територій... 10 років паспорт "не громадянина" ,в подальшому - отримання громадянства через знання української мови, літератури та історії!
показать весь комментарий
13.12.2021 09:03 Ответить
во время войны американцев с немецкими и японскими корнями отправили далече , чтоб не было терактов и т.д. вообще это "кривой " закон не на часі ... если рассматривать его вместе с земельным , то это бомба !!!!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:37 Ответить
Украина не признает, а остальные?
Как отличить "насильно" или "нет"?
показать весь комментарий
13.12.2021 11:21 Ответить
Так и хочется спросить этого придурка Вениславского!!Как ты думаешь?. При проведении референдума . который хочет провести офшорный дебил и клоун Зеленский, за кого будут голосовать это пророссийское ****** с ОРДЛО , с российскими паспортами?? За Украину или за террориста и убуйцу Пуйла-*****"???. Можете не сомневать , что проголосуют они все за путина и за отделении ОРДЛО От УКраины!! Так что жопализ Венисоавскиий прикройте свою подхолуйскую варежку и сопите вместе с зеленским в одну дырочку!! Не видать вам ОРДЛО . пока не здохнет эта кремлёвская крыса-Путин!! Не тешьте себя и Зеленского иллюзиями !! Зеленский не БОНАПАРТ и даже не мини БОНАПАРД!! Тот Бонапард Франции, был великим Императором, единственным из всех императоров в мире , Законно коронованым ПАПОЙ Римским!! А все остальных псевдоимператоры это фуфло и самозванцы!!! В том числе и Пётр-1 и великая проститутка КатЯ!
показать весь комментарий
13.12.2021 12:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 