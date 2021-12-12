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Из-за пандемии коронавируса более полумиллиарда человек могут столкнуться с крайней бедностью, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Экономика Здоровье

Из-за пандемии коронавируса более полумиллиарда человек могут столкнуться с крайней бедностью, - ООН

Согласно выводам ВОЗ и Всемирного банка, пандемия COVID-19 может остановить два десятилетия глобального прогресса на пути всемирного охвата услугами здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

Как отмечается, пандемия привела к перебоям в предоставлении медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах здравоохранения. В этой связи впервые в течение десятилетия снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии возросла.

Пандемия COVID-19, скорее всего, остановит глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата населения мира услугами здравоохранения.

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В отчетах, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, говорится, что более полумиллиарда человек сталкиваются с крайней бедностью, потому что им приходится платить за медицинские услуги из собственного кармана.

Пандемия также спровоцировала худший экономический кризис с 1930-х годов, из-за чего людям становится все труднее оплачивать спасающую жизнь медицинскую помощь.

Еще до пандемии полмиллиарда человек оказались на грани крайней бедности из-за выплат за медицинское обслуживание. В ООН ожидают, что сейчас эта цифра значительно выше и дальше будет расти.

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Топ комментарии
+13
Везде в мире идёт то же самое "клиническое испытание".
Педалик уже заработал себе пожизненку, запрещая непроколотым ездить на общественном транспорте и выгоняя людей с работы: Конвенция по Предотвращению Геноцида чётко определяет запрет людям заработать себе на жизнь как геноцид. Можете найти полный её текст на английском: Convention on Prevention of Genocide and Punishment for the Crime of Genocide.
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12.12.2021 23:53
+13
Пункт (с), лапоть. Если тебе запрещено работать, ты умрёшь от голода.
Проблема с твоей "логикой" в том что шмурдяки, которые сейчас всем колют, имеют статус экспериментальных. Открываем Нюрнбергский кодекс, и читаем пункт 1. Так понятно ? Принудительное введение в человеческий организм экспериментальных субстанций является преступлением против человечества, и наказуемо повешением.
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13.12.2021 03:48
+12
Я дякую Вам за Вашу дуже змістовну думку. Якщо Ви не розумієте, що під соусом з медичної турботи подається фашизм і тотальний контроль, то мені дуже прикро. Особливо тому, що права людині, її свободи виборювались останні 200 років і це була важка боротьба, яку вели і мої і Ваші предки. А зараз хитрожопі "бізнесмени" отримали можливість все це згорнути. Дивно, що багато людей цього не розуміють.
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13.12.2021 03:27
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У Франції вакцинована на 72 % 108000 заражень за день. Вакцинація перемогла. Готуймось до нових штамів.
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13.12.2021 01:24 Ответить
Макрон-Омикрон.
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13.12.2021 01:39 Ответить
мне пока что пофиг. работа удалёнка. у меня есть машина. я не пользуюсь ОТ принципиально, и еще до всей этой предво-эпиденмии.
такси рулит. я зы все время видел только двух таксистов в маске.
продмаги пускают. для остального есть доставка.
что сказать, я достаточно зарабатываю, чтобы пережить всё это и не уколоться.
и два года психоза говорят, что я прав, а не уколотые
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13.12.2021 04:27 Ответить
Я согласен, почти со всем изложенным. Но, ключевое у вас вот это: "мне пока что пофиг"(с). Вы же прекрасно понимаете, что предела у вакцанутых нет. Введут обязательную тотальную вакцинацию, плюс к которой- штраф, не ширнувшимся. Для начала- ежегодный, потом- квартальный... а там- и ежемесячный. При этом, сумма может любая.
Австрия, Греция- это как лакмусовые бумажки, вы не можете этого не понимать. Уже главари Германии и Бельгии говорят об обязательной вакцинации... Не так?
А потому, ещё всё впереди... Я- о самом плохом. Ничего хорошего произойти уже не может, вакцанутые слишком далеко зашли...
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13.12.2021 05:37 Ответить
Конечно, дальше условия могут поменяться. Пока у меня есть надежда на омикрон. Исследования говорят, что он легкий и еще более заразный. Потому наверняка вытеснит омегу. А раз легкий, то не будут забиты больницы. И есть шанс, что на этом всё остановится. Будет новый грипп, и всё.
Но посмотрим, как оно будет.
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14.12.2021 04:31 Ответить
В 22 році по селах в Україні та інших місцях казали то саме. Приблизно. А в 33-му не було вже що їсти.
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13.12.2021 22:19 Ответить
Чим більше знаю я людей, тим більше я люблю собак. Подивіться, як живуть наприклад в Сомалі. На палку натягнута тряпка, це в них будинок збудований їхнім дідом в молодості називається. *****! За три покоління не спромоглися навіть ту тряпку поміняти. І під тою тряпкою наплодили 6-8 дітей. Куди ви їх наробили? Навіщо? Яке в них майбутнє? Звичайно злидні, життя на 1 доллар в день, голод, хвороби, війна, інших варіантів просто не існує.
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13.12.2021 06:18 Ответить
ВОЗ-овскому эфипу совсем мозги отбило, зачем же кого-то лечить", если положи больного под вентилятор - и госпиталь получит прибыль!
Прибыль получит менеджмент госпиталя, причем хирурги менеджменту больше не нужны, медсестры операционные, высшей квалификации, больше не нужны, предоставляй услуги по лечению ковидлы - да зарабатывай (а страдальцы от иных болезней могут лечиться по Чумаку, прикладывая больные места к экранам телевизора, а хирурги могут идти на паперть).

Краткая "выжимка" из статьи по ссылке:
за лечение обычной пневмонии у пациента менеджмент госпиталя получает по Медикэр 5 тысяч баксов, за лечение пневмонии ковидловой получает 13 тысяч баксов, за пациента с ковидлой на вентиляторе получает 39 тысяч баксов.

Эфиопу ВОЗовскому следует подучить базовую арифметику.
Зря, что-ли, Собянин, московский почетный оленевод, в столице у суседей ковидловый сарай открыл для "лечения" ковдлы? На масках с перчатками так не поднимешься.

"Fact check: Hospitals get paid more if patients listed as COVID-19, on ventilators

Jensen said, "Hospital administrators might well want to see COVID-19 attached to a discharge summary or a death certificate. Why? Because if it's a straightforward, garden-variety pneumonia that a person is admitted to the hospital for - if they're Medicare - typically, the diagnosis-related group lump sum payment would be $5,000. But if it's COVID-19 pneumonia, then it's $13,000, and if that COVID-19 pneumonia patient ends up on a ventilator, it goes up to $39,000."э
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/24/fact-check-medicare-hospitals-paid-more-covid-19-patients-coronavirus/3000638001/
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13.12.2021 06:25 Ответить
Молодые дважды-проколотые от ковидлы жители города Ньюкасл (это в штате Новый Южный Уэльс, под Сиднеем) в ночной клуб отправились, rешив, что жить нынче можно, как раньше, только еще лучше.
Теперь будут сидеть на самоизоляции 2 недели за свой счет (раньше платило государство).
https://www.youtube.com/watch?v=CPB1-2bdPxA&t=1s

Братья по разуму ньюкасловских любителей ночных клубов решили отдохнуть в круизе. Теперь будут самизолироваться (в круиз можно только дважды проколотым, а, возможно, и с третьим бустером), однако и они пали жертвами ковидловой инфестации:
"COVID-19 Outbreak Reported on US Cruise Ship Despite Fully Vaccinated Passengers
At least 10 cases of COVID-19 have been reported on a Norwegian Cruise Line ship disembarking in New Orleans, officials said.
All of the crew members and passengers taking part in the cruise have been fully vaccinated for COVID-19"
https://www.youtube.com/watch?v=KcS2_dXQ1UQ

Мой семейный врач, который в отличие от этих кретинов имеет мозг, взяв отпуск на неделю, отдыхает вблизи от Мельбурна, живет из чемодана, чтобы в случае чего заскочить в машину - и вернуться домой мгновенно, а там пускай хоть самоизолируются, хоть в локдауны дауны запираются.
А кретины петицию пишут Премьеру штата Виктория, чтобы поддежал развитие регионального туризма!
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13.12.2021 06:35 Ответить
Как убить любой бизнес и любую гос контору в пандемию.
Краткое руководство.
Покупаете в аптеке набор на тестирование антител на ковидлу (цена вопроса 24 австралийских бакса за 2 теста в наборе) и отправляетесь в гос учереждение.
https://www.chemistwarehouse.com.au/buy/114086/rightsign-covid-19-antigen-test-(nasal-swab)-self-test-2-pack-(not-for-sale-in-wa-sa)

Там прямиком заходите в сортир, и аккуратно проводите палкой из тестового набора по ободку унитаза. Если в кабинке имеется помойное ведро для отходов женских предметов туалета, то не побрезгуйте, суньте палку и там поводите (руки в перчатках).
Шансы очень велики, что тест будет положительным.
Почему?
Так работники же все вакцинированные, невакцинированные уволены, так что и писают и какают работники антителами, а сколько антител в тех выделениях (извините), которые хранятся в ящике для отходов, так же кровь (простите).

После чего выдвигаете любые денежные требования организации, которую вы предназначили на убой (чем и кормится последние месяцы правительство Дэниэла Эндрюса в штате Виктория, Австралия, после отключения Эндрюса от китайской денежной 'соски").
Не благодарите.
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13.12.2021 06:44 Ответить
Мне нравится! Какая красивая идея и исполнение! Не могу сказать что удивлен, меня вакцанутые уже давненько перестали удивлять... Но тут- таки удивился красоте и масштабу!
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13.12.2021 07:08 Ответить
Так тем эта мелкая уголовная гопота, правительство штата Викотория, Австралия, и живет: бомбит бизнесы.
Делают они это красиво: у бизнеса обнаруживают ковидлу, работников отправляют на ПЦР-тестирование (и самоизоляцию до получения результатов теста), а в бизнес отправляют специально обученную дезинфекционную компанию, которая выставлает счет за особую, сложную, протовоководную дезинфекцию государству.
И никакой коррупции, никаких взяток, никакого распила бюджта, никаких поборов с бизнесов - лишь борьба за здоровье граждан.
Но, поскольку бизнесы в штате Виктория ныне убыточны, то много с них не возьмешь, и потому бодрые гопники из правительства решили "раздеть на бабки" уже богатых индивидуалов.
Недавно в прогороде Мельбурна, Морнингтон Пенинсула, обнаружили очаги ковидлы но .... НИЧЕГО НЕ ПОСЛЕДОВАЛО.
Это удивительно, потому что Морнигтон Пенинсула (полуостров) - это место загородных резиденций правящего класса Мельбурна, на пляжах они греются там.
То есть надо так понимать, что собирались друганы Эндрюса представителей правящего класса запереть в локдаун и вежливо, под вентилятором в ковидарии, попросить отписать имущество на правительство штата Виктория.
Однако, внезапно, в одном из районов Мельбурна, Верриби, себя самосожгла женщина (насмерть или нет - неизвестно, из поисковиков информация тщательно удаляется, однако она есть) в протест вакцинационным мандатам.
А поскольку в машине у нее обнаружили 4 канистры бензина, то властям штата "раскулачивание" проводить, по-видомому, расхотелось, ибо даже такие тупые подонки, как они, могут сложить два и два, и понять, а о чем, собственно, было это предупреждение.
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13.12.2021 12:37 Ответить
Подтверждением неудачной попытки "раскулачивания" правящего класса Виктории, является тот факт, что после обнаружения ковидлы на Морнингтон Пенинсуле и самосожжения женщины в Верриби, в газете штата Виктория вдруг появилась статья о том, что у казначея штата, Палласа, не сходится бюджет: не хватает почти 20 миллиардов долларов. Нехило так они собирались правящий класс Виктории раскрутить, аж на 20 миллиардов, и это только в этом году.
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13.12.2021 12:40 Ответить
аналіз усього періоду цього біснування говорить про те, що була поставлена одна глобальна мета (і це не здоров'я людей ) - максимально швидкими темпами ліквідувати так званий середній клас, котрий є найбільш потужним носієм свобод і прав. І в кожному регіоні крім цієї глобальної мети місцеві шамати і вожді ще свої окремі місцеві бажання реалізовують.

щось схоже із моїми думками і висновками я прочитав ось тут: https://mises.in.ua/article/what-great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism/
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13.12.2021 21:35 Ответить
Вы абсолютно правы. Ликвидация среднего класса происходит на всей планете.
Так же кардинально поменялся портрет среднестатистического преступника.
Теперь это:
Белый мужчина средних лет, натурал, антивакцинатор...
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14.12.2021 05:32 Ответить
Ех. Цензор став помийною ямою для шабашу антивакс ботів.
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14.12.2021 07:04 Ответить
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