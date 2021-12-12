Из-за пандемии коронавируса более полумиллиарда человек могут столкнуться с крайней бедностью, - ООН

Согласно выводам ВОЗ и Всемирного банка, пандемия COVID-19 может остановить два десятилетия глобального прогресса на пути всемирного охвата услугами здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

Как отмечается, пандемия привела к перебоям в предоставлении медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах здравоохранения. В этой связи впервые в течение десятилетия снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии возросла.

Пандемия COVID-19, скорее всего, остановит глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата населения мира услугами здравоохранения.

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В отчетах, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, говорится, что более полумиллиарда человек сталкиваются с крайней бедностью, потому что им приходится платить за медицинские услуги из собственного кармана.

Пандемия также спровоцировала худший экономический кризис с 1930-х годов, из-за чего людям становится все труднее оплачивать спасающую жизнь медицинскую помощь.

Еще до пандемии полмиллиарда человек оказались на грани крайней бедности из-за выплат за медицинское обслуживание. В ООН ожидают, что сейчас эта цифра значительно выше и дальше будет расти.

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