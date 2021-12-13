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Канцлер Германии Шольц во время визита в Польшу планирует обсуждать наращивание войск РФ у границ Украины и "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Канцлер Германии Шольц во время визита в Польшу планирует обсуждать наращивание войск РФ у границ Украины и

Новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Варшаву для переговоров, посвященных кризису с мигрантами на границе с Беларусью, независимости судебной власти в Польше, наращиванию российских войск у границ Украины и ситуации с российским газопроводом "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Хотя Шольц заявлял о своем стремлении к сохранению хороших отношений между Германией и Польшей на долгие годы, лидеры двух стран выразили недвусмысленные ожидания друг от друга.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он будет призывать Шольца выступить против "Северного потока-2", по которому предполагается доставлять российский газ в Германию в обход Украины. По мнению Моравецкого, Россия может использовать газопровод против Европы как средство политического давления.

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В свою очередь, Германия поддержала усилия Польши по остановке потока мигрантов, пытающихся попасть в страну из Беларуси. Берлин заявил, что поможет Варшаве и Брюсселю в урегулировании этого кризиса.

Судебная система Польши, однако, остается одной из причин разногласий.

Европейский суд оштрафовал Польшу, установив, что судебные реформы, проведенные правой партией "Право и справедливость", нарушают законодательство ЕС.

Польша отказалась платить штраф, и ее Верховный суд постановил, что национальное законодательство имеет приоритет над правилами ЕС.

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Новое правительство Германии, приведенное к присяге в среду, несмотря на требования Польши и США, не взяло на себя публичных обязательств остановить работу "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину.

Американские чиновники заявили членам Конгресса, что они достигли понимания с Германией об остановке газопровода, если Россия вторгнется в Украину, сообщил во вторник высокопоставленный сотрудник Конгресса США.

Официальные лица Германии не подтвердили эти сообщения, но Шольц в среду предупредил о последствиях, если Россия нарушит границу Украины, и эту позицию в воскресенье подтвердили представители "Большой семерки".
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Мабуть Захід щось не договорює нам.
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13.12.2021 00:13 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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13.12.2021 00:25 Ответить
Наверно Шольц не выставился.
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13.12.2021 00:32 Ответить
это правильно, нужно обсуждать наращивание войск. А то чего то мало войск. Главное вечный страх. Так и воровать проще
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13.12.2021 00:14 Ответить
Пугают украинцев специально, чтобы приняли путинский минский формат соглашения и отрезали для Украины все пути в НАТО. И шизанутые предатели клоуны уже согласились и продали Украину Путину.
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13.12.2021 00:18 Ответить
Тупое раша трололо твоя параша напала на Украину еще в 2014 году обстреливала градами украинские посёлки, поэтому союзники не пугают, а предупреждают Украину, что с вами неадекватами надо быть на чеку 24/7.
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13.12.2021 05:00 Ответить
А что с Германии взять кроме анализа? Она только за свое бабло. Разрешила Путину достроить его ср-ный поток. Украина не может рассчитывать ни на Германию, ни на Францию, ни на США ( предателей пропутинских) А только на себя и свою армию. Нужно послать всех нах с их пандемией, ваксацией , которая чипизация, лохдаунами и прочей гыдотой. А Зелю с его зелеными слугами сатаны отправить на перевыборы, накерувався, что в его офисе говорят, сидит путинский шпион. ЖАХ.
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13.12.2021 00:15 Ответить
Тупые кацапские троли все на одних и тех же граблях палятся.
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13.12.2021 04:56 Ответить
Ну так ты о себе и пишешь. Я украинка и пишу тут с 2012 года и все знают меня, а вот забежавшие сюда кацапские тролли путаются, себя путают с украинцами, которые переживают за страну. Вон отсюда.
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13.12.2021 08:53 Ответить
Ще би навчились державною мовою писати...))) Бо руzzкій мірр ,прийшов АсвабАждать рузгечелюсних потвор і вбиває Україну!.
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03.05.2022 14:05 Ответить
порабы балтийским шпротам случайно подзакусить этой трубой.
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13.12.2021 01:03 Ответить
Польша достроит свой газогон из Норвегии "Baltic Pipe",ветка пойдет и в Украину,но только в 2023 году...
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13.12.2021 06:14 Ответить
будут прокачиваться ежегодно до 10 млрд кубометров газа.
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13.12.2021 07:49 Ответить
Читаю коменти деяких обісраних а може проплачених кацапньою ,хАхлів про толерантність до шольца і стає бридко!!ФУУ! Добре ,що таких сцикунів та безхребетних підлабузників в Україні меншість!!
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03.05.2022 14:02 Ответить
 
 