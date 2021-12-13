Канцлер Германии Шольц во время визита в Польшу планирует обсуждать наращивание войск РФ у границ Украины и "Северный поток-2"
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Новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Варшаву для переговоров, посвященных кризису с мигрантами на границе с Беларусью, независимости судебной власти в Польше, наращиванию российских войск у границ Украины и ситуации с российским газопроводом "Северный поток-2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Хотя Шольц заявлял о своем стремлении к сохранению хороших отношений между Германией и Польшей на долгие годы, лидеры двух стран выразили недвусмысленные ожидания друг от друга.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он будет призывать Шольца выступить против "Северного потока-2", по которому предполагается доставлять российский газ в Германию в обход Украины. По мнению Моравецкого, Россия может использовать газопровод против Европы как средство политического давления.
В свою очередь, Германия поддержала усилия Польши по остановке потока мигрантов, пытающихся попасть в страну из Беларуси. Берлин заявил, что поможет Варшаве и Брюсселю в урегулировании этого кризиса.
Судебная система Польши, однако, остается одной из причин разногласий.
Европейский суд оштрафовал Польшу, установив, что судебные реформы, проведенные правой партией "Право и справедливость", нарушают законодательство ЕС.
Польша отказалась платить штраф, и ее Верховный суд постановил, что национальное законодательство имеет приоритет над правилами ЕС.
Новое правительство Германии, приведенное к присяге в среду, несмотря на требования Польши и США, не взяло на себя публичных обязательств остановить работу "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину.
Американские чиновники заявили членам Конгресса, что они достигли понимания с Германией об остановке газопровода, если Россия вторгнется в Украину, сообщил во вторник высокопоставленный сотрудник Конгресса США.
Официальные лица Германии не подтвердили эти сообщения, но Шольц в среду предупредил о последствиях, если Россия нарушит границу Украины, и эту позицию в воскресенье подтвердили представители "Большой семерки".
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