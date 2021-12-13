Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине и работе над запуском "Северного потока-2", - Financial Times

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на угрозу нового вторжения со стороны России.

Об этом Резников рассказал изданию Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, в прошлом месяце Берлин наложил вето на закупку Украиной винтовок против дронов и противоснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке. Хотя с тех пор Германия уступила винтовки, признав это оружие несмертельным.

Резников заявил, что, учитывая, что правительство Германии блокирует закупки летального оружия, Украина будет пытаться приобрести его с помощью двусторонних соглашений с союзниками, в частности США, Великобританией, Литвой и Францией.

Министр обороны также заявил, что находится в "очень оптимистическом настроении" в вопросе получения ракет и иного оборонного вооружения от США и других партнеров после переговоров. Однако пока не ясно, смогут ли такое оружие доставить достаточно быстро на фоне угрозы нового вторжения со стороны России.

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Он также возразил, что Киев якобы испытал какое-то давление со стороны США относительно предоставления особого статуса или большей автономии оккупированным регионам Донбасса.

Резников заявил о несправедливости со стороны Германии, которая блокирует поставки оружия и продолжает работу над запуском российского газопровода "Северный поток-2".