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Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине и работе над запуском "Северного потока-2", - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине и работе над запуском

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на угрозу нового вторжения со стороны России.

Об этом Резников рассказал изданию Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, в прошлом месяце Берлин наложил вето на закупку Украиной винтовок против дронов и противоснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке. Хотя с тех пор Германия уступила винтовки, признав это оружие несмертельным.

Резников заявил, что, учитывая, что правительство Германии блокирует закупки летального оружия, Украина будет пытаться приобрести его с помощью двусторонних соглашений с союзниками, в частности США, Великобританией, Литвой и Францией.

Министр обороны также заявил, что находится в "очень оптимистическом настроении" в вопросе получения ракет и иного оборонного вооружения от США и других партнеров после переговоров. Однако пока не ясно, смогут ли такое оружие доставить достаточно быстро на фоне угрозы нового вторжения со стороны России.

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Он также возразил, что Киев якобы испытал какое-то давление со стороны США относительно предоставления особого статуса или большей автономии оккупированным регионам Донбасса.

Резников заявил о несправедливости со стороны Германии, которая блокирует поставки оружия и продолжает работу над запуском российского газопровода "Северный поток-2".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Сподіваюсь, хоча б у Рєзнікова немає російського громадянства
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13.12.2021 00:43
+7
В 2014 году НАТО запретило поставки оружия в Украину...Отдельные страны типа Чехия,Болгария, Литва отважились поставлять аккумулятоы,комплектующие,запчасти и прочих советский хлам к танкам и БТРам...на свой страх и риск...,взрывы на аоенных складах в Чехии и Болгарии были тогда совсем не случайны...,Христо Грозев сейчас расследует то мавзолейное дело Бошировых Петровых Путлера...
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13.12.2021 07:53
+6
касапське громадянство - це ще не ознака зради. Це привід спецслужбам задуматися, для перевірок - але не більше того.
Он, особистий перекладач Гройсмана Єжов не мав іншого громадянства, окрім нашого...
Тим часом багато громадян РФ і РБ й досі воюють на фронті в добровольчих батальонах...
Ні, це не показник зради.
А от те, що - наприклад: операція наших розвідників по "Вагнеру" була злита - оце показник!
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13.12.2021 01:42
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Сподіваюсь, хоча б у Рєзнікова немає російського громадянства
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13.12.2021 00:43 Ответить
касапське громадянство - це ще не ознака зради. Це привід спецслужбам задуматися, для перевірок - але не більше того.
Он, особистий перекладач Гройсмана Єжов не мав іншого громадянства, окрім нашого...
Тим часом багато громадян РФ і РБ й досі воюють на фронті в добровольчих батальонах...
Ні, це не показник зради.
А от те, що - наприклад: операція наших розвідників по "Вагнеру" була злита - оце показник!
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13.12.2021 01:42 Ответить
Это звенья одной цепи ,ведущей к ЗеИУДЕ ,крышующего своих сподручных по сотрудничеству с террористами ! Хитросделанный допустил левченко и дерьмака к гостайне ,не имея на то право
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13.12.2021 08:33 Ответить
та він сам, імбіцил ватний, позвонив бацькє та і злив операцію, про що і признався на інтервю.
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13.12.2021 11:10 Ответить
Ан Мур, існують( і тобі це відомо) процедурні дії (спецперевірка) , без дотримання яких, призначення на посади-це злочин! Ціна тоді всього законодавства??? Про Конституцію не кажу вже, бо нинішні поплюжать її, дуже борзо й цинічно. А що до добробатів, так то типовий, зрадницький покуїзм законотворців. Знаю приклади,таких що без громадянства, без УБД-посвідчення, але з бойовим досвідом. Ветеранські об"єднання, намагаються якось пробити цю стіну, але, без чіткого законодавства, це дуже проблематично!
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13.12.2021 09:38 Ответить
100% с Вами согласен.Были даже офицеры,перешедшие на нашу сторону.Огласке это не придают(сами знаете почему).Можно вопрос по "вагнергейту"?Кто по-вашему слил?
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13.12.2021 09:57 Ответить
Двойное гражданство - это зло! И двойное это зло, когда государственные деятели имеют гражданство страны-агрессора!
Для тех кто не знает - когда принимаешь гражданство - даешь присягу на верность стране!!! Так кому потом служат эти деятели: Украине или РФ?
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13.12.2021 11:45 Ответить
И что в словах Резникова не соответствует действительности?
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13.12.2021 09:29 Ответить
САМ резников! Слова, словечки, словесі, словищща...
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13.12.2021 09:40 Ответить
німці ведуть себе як воржа держава до України.
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13.12.2021 10:00 Ответить
Пані Ольга Жмудовська. Респект за комент! Ракети та рушниці для ЗСУ.

46-му президенту США містеру Джо Байдену не вийшло в телефонній розмові з Верховним Головнокомандувачем Збройних Православних Сил московії переконати Путіна вивести сорокатисячне військове угруповання з тимчасово окупованого росіянами Криму, повернути півострів України, повісити в музей Айвазовського у Феодосії 36 викрадених та вивезених у московію картин великого художника, видати шинелі сімом тисячам російським офіцерам, інструкторам та радникам, які перебувають на українському Донбасі та відправити «іхтамнетів» додому, до місць постійної дислокації.

Байден нагадав «збирачеві земель і морів руських», що якщо він не бажає в майбутньому мати проблем з ЄС, НАТО та платіжною системою «СВІФТ», то необхідно повернути Україні не лише захоплені силовим способом у Криму військові кораблі, техніку, **********, паливо, 300 кілограмів золота «ОЩАДБАНКУ», «приватизованого» «ввічливими зеленими чоловічками» в Криму, але й обладнання заводів, вкрадені на Донбасі, і заплатити Україні за десятки тисяч тонн вугілля вивезених за час окупації ешелонами та «КАМАЗАМИ» до снігової Нігерії, а також виплатити грошові компенсації вдовам та сиротам, чоловіки та батьки яких, загинули на Донбасі від куль снайперів та обстрілів «Градами».

Оскільки між двома президентами консенсус не був досягнутий, то в кінці грудня, в Одесі очікують на прибуття суховантажу «Ocean Glory», що спеціалізується на військових перевезеннях, який доставить для ЗСУ протикорабельні ракети «Гарпун», для захисту від московітів базу НАТО у Бердянську та острова Зміїний і першу партію антидронових рушниць, які допоможуть знищувати в українському небі російські БПЛА (дрони).

Так відреагував Держдеп на нарощування московітами військової техніки та особового складу на східних кордонах України.
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13.12.2021 12:05 Ответить
А вы думаете зря Шредер и Штангенциркуль с ****** в Маскве в баньке парились? Прошло 100 лет а ось зла и союзники все те же.
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13.12.2021 00:46 Ответить
Держави НАТО і Європейського Союзу зможуть підкріпити солідарність з Україною в боротьбі проти загарбницьких зазіхань Росії шляхом надання летальної оборонної зброї - заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію", - зазначив він.
"Нам потрібні санкції проти Росії. Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті".
Порошенко наголосив і на важливості економічних санкцій проти Росії: "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент.
Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу: "Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів: "Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився", - переконаний він.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.
"Росія блокує поставки вугілля з Казахстану та інших країн до України. Це велика проблема. ЄС і Київ мають негайно обговорити це. Ця проблема може поставити під серйозно загрозу постачання енергії. Природний газ є інструментом корупції і може бути використаний як зброя в гібридній війні. Тепер Путін намагається шантажувати Європу через високу ціну на газ" - підкреслив Петро Порошенко.
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13.12.2021 01:37 Ответить
Что за бред Порошенко мелет о Меркель?
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13.12.2021 07:29 Ответить
Наградить хочет фрау Штази
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13.12.2021 07:58 Ответить
Там по моему сейчас договорняк между США и РФ по принуждению Украины к отказу от вектора НАТО и ЕС. С этой целью производится компания запугивания населения Украины и самого ЕС тоже возможной войной. В принципе, есть вариант, что Украину слили.
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13.12.2021 02:15 Ответить
Шановні панове! Полиште вашу наїву, що іноземці допоможуть - як не німці, то американці. Теперішній Президент США так само хоче бесконфліктності з РФ, як і канцлери (попередня й теперішній) Німеччини. Дякуйте, що переважна більшість членів обох палат Конгресу США не ******* хамовитого Путіна та примушують Байдена до жорстких санкцій проти Росії, яким Байден відверто опонує. На відміну від України, Конгрес США має важілі примусу Президента та активно ними користується. Будьте реалістами.
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13.12.2021 02:35 Ответить
А навіщо дорікати Німччині? Вони захищають інтереси своєї країни, тим більше що Володя Косоворотка бажає подивитися в очі "миру" ху@лу, а німці мають страждати?
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13.12.2021 07:35 Ответить
А як вони постраждають від того, що продадуть нам зброю? Кацапня СП-2 на метал поріже? Ні. Вони просто гівнюки.
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13.12.2021 08:26 Ответить
Вони просто куплені гівнюки.
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13.12.2021 08:32 Ответить
Та все дуже просто, невже Ви думаєте, що у німців і росіян спільного тільки "СП2"? Вони торгують машинами, турбінами, агрегатами для промисловості, промтоварами і продуктами. В кінці 2020 року в податкових органах Росії зареєстрована 3971 німецька компанія або представники компаній з використанням німецького капіталу.Згідно з даними AHK, німецька економіка продовжує активно інвестувати в найбільшу за площею країну світу. А з України при Косоворотці чомусь втікають. Мабуть дуже довіряють, чи вони не знають, як все "зливають" наші "можновладці" в росію?
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13.12.2021 08:37 Ответить
Ну то й що? Як ці німецькі компанії постраждають? Кацапня їх прикриє? Ага. Зараз.
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13.12.2021 08:40 Ответить
Я не виправдовую німців, але у них свої інтереси і вони наповну потужність торгують з росією, на відміну від України. Але чого в нас винні то німці, то американці і не винні Володя Косоворотка і його молода малоросійськосовкова команда? Чому два роки вони не били у дзвони і не виступали на всіх міжнародних майданчиках, щоб ввести санкції і зупинити будівництво "СП2"? А бігали і верещали, що в очах путіна побачать мир, що з ним доповляться. То навіщо німцям наші проблеми, якщо ми самі не відстоюємо свої позиції?
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13.12.2021 08:48 Ответить
Толерантные говнюки
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13.12.2021 08:45 Ответить
В 2014 году НАТО запретило поставки оружия в Украину...Отдельные страны типа Чехия,Болгария, Литва отважились поставлять аккумулятоы,комплектующие,запчасти и прочих советский хлам к танкам и БТРам...на свой страх и риск...,взрывы на аоенных складах в Чехии и Болгарии были тогда совсем не случайны...,Христо Грозев сейчас расследует то мавзолейное дело Бошировых Петровых Путлера...
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13.12.2021 07:53 Ответить
Нагадай в якому документі прописана ця заборона.
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13.12.2021 11:49 Ответить
Порошенко дал на Клык Путлеру почти голыми руками в 2014-15 годах.... Хрюкайте дальше про НовоОтсоссию от Харькова до Одессы... Крысы путлерские....
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13.12.2021 07:56 Ответить
Немецкие проститутки
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13.12.2021 08:10 Ответить
не "упрекнул", а ОБВИНИЛ Германию!
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13.12.2021 08:13 Ответить
Немчура позорная.
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13.12.2021 08:26 Ответить

Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине из за чего московская Орда может оказаться на германской границе
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13.12.2021 08:30 Ответить
Значить волонтери доправили цю зброю контрабандою? Тепер шмаркля може й проти них розпочати кримінальне провадження. А може вся причину в тому, що державу очолили зрадники?
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13.12.2021 09:51 Ответить
Да вообще позор.. Ну ладно Северный поток, это прямые бизнес интересы немецкого бизнеса, опять таки обеспечением газом страны и возможно падение цены на газ. В общем дело такое " своя рубашка ближе к телу", так что и не скажешь ничего. А вот поставки оружия стране , члену ООН, отказавшейся от третьего по величине арсенала ядерного оружия, имеющие " гарантии" Будапештского соглашения, имеющая большой договор с РФ, партнерские соглашения с ЕС и НАТО, подвергшаяся прямой агрессии превосходящей в разы силой противника , у которой отторгнуты по сути два региона страны, гибридная ( а по сути настоящая окопная война) идет 8 лет, 14 тысяч только убитыми И нам при этом блокируют поставки вооружения что бы просто защитить себя. ПОЗОР !!! Стыдоба...
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13.12.2021 10:08 Ответить
Все вірно сказав Резніков.
Я не є його фанатом, але він у даному випадку цілком правий: не тільки постачання зброї блокують німці, навіть раніше неодноразові запити про придбання автомобілів для армії отримувади відмову. Привід - війна в України, а по суті - небажання дратувати *****.
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13.12.2021 10:11 Ответить
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13.12.2021 10:58 Ответить
C такими "союзниками" и враги не нужны. Фу. Еще с турбинами сименс в Крыму все стало ясно. Дело молотова-риббентропа живее всех живых.
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13.12.2021 11:01 Ответить
Железная Фрау Ангела и Железный Херр Олаф разъяснили плешивому остолопу Алёшеньке Резнику, что "купил" - это когда на склад положил, а не когда только заплатил, и предупредили, что во имя сытости и спокойствия бюргеров, кому хошь "хрен на штрудель намажут".
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13.12.2021 11:16 Ответить
Вообще то свое оружие нужно разрабатывать и выпускать не в единичных образцах а серийно.
Только не в Харькове - иначе это разработка для врага за наши деньги.
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13.12.2021 11:39 Ответить
Надо свою армию строить, выполнять оборонзаказ .. хотя бы..
Все должно быть для фронта, для победы над московскими захватчиками ...
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13.12.2021 11:40 Ответить
 
 