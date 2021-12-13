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Нормандский формат следует использовать и дальше, это будет обсуждаться на заседаниях Европейского совета, - канцлер Германии Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нормандский формат следует использовать и дальше, это будет обсуждаться на заседаниях Европейского совета, - канцлер Германии Шольц

Германия стремится защитить роль Украины как транзитного маршрута для газа в Европу.

Об этом заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Польшу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Политик отметил, что Европейский союз обеспокоен ситуацией у границ Украины и дал четко понять, что нарушение не обойдется без серьезных последствий.

"К этому относится и нормандский формат, который нужно и дальше использовать в качестве инструмента переговоров друг с другом. Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось. Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на заседаниях Европейского совета", - подчеркнул Шольц.

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Германия привержена защите роли Украины как транзитного маршрута для газа в Европу, заявил Шольц, поскольку передвижение российских войск вдоль границы с Украиной усилило давление на "Северный поток-2".

Автор: Анастасія Потіха
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Хорошо , что новьій канцлер ФРГ понимает , что вопросьі безопасности континента имеют приоритет над бизнес-интересами Германии . И за позицию по Нормандскому формату - респект!
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13.12.2021 07:12 Ответить
як всі дружно насрали на будапештський меморандум! НІХТО НІКОЛИ НІ СЛОВА в жодній владі кожної країни, яка підписала той туалетний папір не сказав....
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13.12.2021 10:34 Ответить
Почитайте внимательно этот меморандум
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13.12.2021 10:47 Ответить
 
 