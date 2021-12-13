Украинский воин получил минно-взрывную травму на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, - штаб ООС
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.
Так, за прошедшие сутки, 12 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в штабе.
По состоянию на 7 часов утра, 13 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - объявили в пресс-центре ОС.
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Воин, убей русского оккупанта!!!