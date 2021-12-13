Неврологическое состояние Саакашвили сложное: есть проблемы с передвижением и координацией, необходима специальная реабилитация, - врач
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Личный врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе назвал состояние политика неудовлетворительным, считает, что для его лечения в военном госпитале в Гори необходима высококвалифицированная диагностика и передовые препараты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Состояние Михеила Саакашвили неудовлетворительное. У него общая слабость, добавились в последние два дня желудочные и кишечные проблемы. Необходимы высококвалифицированная диагностика и передовые препараты. Также выявлена анемия, которой у него до этого не было", - сказал Кипшидзе в воскресенье вечером после осмотра пациента.
При этом также осмотревший Саакашвили в воскресенье член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал неврологическое состояние экс-президента сложным, требующим его направления в психоневрологический реабилитационный центр.
"Неврологическое состояние Михеила Саакашвили сложное. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии" - сказал врач журналистам.
Он также сообщил, что Саакашвили принимал в Руставской тюрьме и в тюремной больнице психотропный препарат, который не следовало принимать, от которого его состояние ухудшилось.
"Думаем, что этот препарат ухудшил общий психологический и неврологический статус Михеила Саакашвили", - сказал Тоидзе.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какова позиция Саакашвили в отношении возможного продолжения лечения за границей, невролог сказал, что тот категорически против.
"Саакашвили сказал мне, что он вернулся в Грузию, чтобы помочь своему народу, поэтому он должен остаться здесь", - отметил Тоидзе.
Ранее врачи официального медицинского консилиума, учрежденного Минюстом Грузии, сообщили журналистам, что психотропный препарат, который принимал Саакашвили в небольших дозах, был прописан ему голландским врачом после перенесенного в 2020 году заражения коронавирусной инфекцией и Саакашвили принимал его от бессонницы.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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- вот когда Зеленский с Беней уедут в Израиль, то уже не вернутся - там сантиментов не будет..
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Гогіашвілі, хто такий? охоронник депутата від "единоросів" Валуєва, громадянин росії, раніше засуджений... призначений зразу на посаду замміністра і не знаючи слова українською. Як він і ким був атестований? Чи ми будуємо новоросію? Реальний зек і бидло в поганах поліцейського мав допуск до секретів держави, зливав їх на московії і знущався над поліцейськими і Україною, точно так, як його "вождь" володя обзивав Україну і не сприймає її своєю. Вони "заточені" на росію.
Колись я бачив придурка, схожого на тебе - він відмовився від послуг свого адвоката (розумного до речі чоловіка) бо побачив , що він сів за один стіл зі мною в привокзальному кафе (ми обоє поверталися з судового засідання , де я представляв інтереси протилежної сторони і в очікуванні поїзда вирішили (кожен окремо) перекусить І адвокат вибрав місце з найбільш "пристойним" сусідом)
На Черкащині де (як не дивно) вона має немало прихильників розумні люди її називають "дротянка" Це такий жовтенький черв"ячок що точить картоплю та інші коренеплоди на городах Бо вона завжди працювала лише на саму себе - навіть своїх союзників постійно зраджувала і обманювала коли того вимагала ситуація!
Ти хоч брехать правдоподібно навчися , "брехунець на зарплаті"!
Пане Холодноярський, звідкіля мені знати, що в тебе друзі Пінчук і Хвірташ! А вони злопам ятні, чортяки! На відміну від простих людей, які , може і підзабули про юлину тисячу і допомогу породіллям, і ще багато дечого. Ну, це, якщо тобі вірити, а приводу для цього не бачу.
Ющ тогда собрал Президентов и Качинського в том числе, Ющ их организовал и убедил поехать в Грузию, пока твоя любительница ***** тут фонтанировала тупыми версиями!
Если речь о селёдке, то я согласен. Должна помочь.
Нехай там реабілітується. Він хвалився, що реформував правоохоронну систему. Я сподіваюся, що вона буде однаково справедливою для всіх громадян Сакартвело.
В чем проблема, какое такое "особое" лечение нужно наркоману?
Любая тюремная больничка с этим справится.При чем здесь "заграница"?
Или найвелычнейший рехформатор думал, что за заслуги Бендукидзе, народ простит его самодурство и авторитаризм, привычку жить на широкую ногу за чужой счет?
Он потерял чувство реальности, как и другой найвелычнейший...