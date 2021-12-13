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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) Саакашвили (3303) лечение (909)

Неврологическое состояние Саакашвили сложное: есть проблемы с передвижением и координацией, необходима специальная реабилитация, - врач

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Неврологическое состояние Саакашвили сложное: есть проблемы с передвижением и координацией, необходима специальная реабилитация, - врач

Личный врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе назвал состояние политика неудовлетворительным, считает, что для его лечения в военном госпитале в Гори необходима высококвалифицированная диагностика и передовые препараты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Состояние Михеила Саакашвили неудовлетворительное. У него общая слабость, добавились в последние два дня желудочные и кишечные проблемы. Необходимы высококвалифицированная диагностика и передовые препараты. Также выявлена анемия, которой у него до этого не было", - сказал Кипшидзе в воскресенье вечером после осмотра пациента.

При этом также осмотревший Саакашвили в воскресенье член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал неврологическое состояние экс-президента сложным, требующим его направления в психоневрологический реабилитационный центр.

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"Неврологическое состояние Михеила Саакашвили сложное. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии" - сказал врач журналистам.

Он также сообщил, что Саакашвили принимал в Руставской тюрьме и в тюремной больнице психотропный препарат, который не следовало принимать, от которого его состояние ухудшилось.

"Думаем, что этот препарат ухудшил общий психологический и неврологический статус Михеила Саакашвили", - сказал Тоидзе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какова позиция Саакашвили в отношении возможного продолжения лечения за границей, невролог сказал, что тот категорически против.

"Саакашвили сказал мне, что он вернулся в Грузию, чтобы помочь своему народу, поэтому он должен остаться здесь", - отметил Тоидзе.

Ранее врачи официального медицинского консилиума, учрежденного Минюстом Грузии, сообщили журналистам, что психотропный препарат, который принимал Саакашвили в небольших дозах, был прописан ему голландским врачом после перенесенного в 2020 году заражения коронавирусной инфекцией и Саакашвили принимал его от бессонницы.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Задовбали ви своїми Саакашвілі, Гогіашвілі... В нас що немає інших проблем? Що вони нормального зробили для України? Для Саакашвілі, коли напала Росія, наш президент Ющенко відправив військову техніку і поїхав разом з іншими президентами став у Тбілісі на площі, щоб московити не бомбили. А Саакашвілі, прибувши в Україні, пчав схвастатися, як він вивів Грузію в інший світ і отримавши посаду голови Одеської обладміністрації тільки їздив і піарився і почав виступати проти президента, який його покликав допомогти. Збирав якісь невдоволенні маси, брав "Жовтневий" і розгортав пусті палаточні містечка. Діяв на користь ворога. Понавозив з Грузії криміналітет... після того, як втратив наше громадянство, порушив кордон "прорвавши" його, бив прикордонників і при "зеленому" малоросу отримав високу посаду на якій не зробив нічогісінько, зато пішов з нашим паспортом порушувати закони в Грузії.
Гогіашвілі, хто такий? охоронник депутата від "единоросів" Валуєва, громадянин росії, раніше засуджений... призначений зразу на посаду замміністра і не знаючи слова українською. Як він і ким був атестований? Чи ми будуємо новоросію? Реальний зек і бидло в поганах поліцейського мав допуск до секретів держави, зливав їх на московії і знущався над поліцейськими і Україною, точно так, як його "вождь" володя обзивав Україну і не сприймає її своєю. Вони "заточені" на росію.
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13.12.2021 07:59
+14
Читай мокша уважно, там написано, що на площі був Ющенко з іншими президентами. Тобі до Ющенко далеко, твій Овощ ватік, ото тобі до нього.
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13.12.2021 08:13
+9
все норм с ним. ломки...
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13.12.2021 07:49
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Правила форума Совет форумчан
Чего было переться в Грузию ?
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13.12.2021 07:45 Ответить
жажда власти
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13.12.2021 07:47 Ответить
соскучился по своей Родине наверное - зов крови

- вот когда Зеленский с Беней уедут в Израиль, то уже не вернутся - там сантиментов не будет..
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13.12.2021 07:48 Ответить
они не идиоты чтобы туда переться - там жестко мочат даже единоверцев
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13.12.2021 07:51 Ответить
Він сподівався, що після програшу на виборах його ув'язнюють, а люди виходять на Майдан (мучеництво додає +50 до рейтингу). Проте не так сталося, як гадалося- система десь дала збій.
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13.12.2021 08:28 Ответить
цікаво а нього в камері є фото гогіашвілі чи він знає йго в є..о.
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13.12.2021 09:56 Ответить
все норм с ним. ломки...
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13.12.2021 07:49 Ответить
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13.12.2021 07:51 Ответить
Кому цікавий соросячий Саакашвілі, коли розгул нквд-шного терору проти громадян.
youtube.com/watch?v=DA6-ZVNnLDo
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13.12.2021 07:55 Ответить
Задовбали ви своїми Саакашвілі, Гогіашвілі... В нас що немає інших проблем? Що вони нормального зробили для України? Для Саакашвілі, коли напала Росія, наш президент Ющенко відправив військову техніку і поїхав разом з іншими президентами став у Тбілісі на площі, щоб московити не бомбили. А Саакашвілі, прибувши в Україні, пчав схвастатися, як він вивів Грузію в інший світ і отримавши посаду голови Одеської обладміністрації тільки їздив і піарився і почав виступати проти президента, який його покликав допомогти. Збирав якісь невдоволенні маси, брав "Жовтневий" і розгортав пусті палаточні містечка. Діяв на користь ворога. Понавозив з Грузії криміналітет... після того, як втратив наше громадянство, порушив кордон "прорвавши" його, бив прикордонників і при "зеленому" малоросу отримав високу посаду на якій не зробив нічогісінько, зато пішов з нашим паспортом порушувати закони в Грузії.
Гогіашвілі, хто такий? охоронник депутата від "единоросів" Валуєва, громадянин росії, раніше засуджений... призначений зразу на посаду замміністра і не знаючи слова українською. Як він і ким був атестований? Чи ми будуємо новоросію? Реальний зек і бидло в поганах поліцейського мав допуск до секретів держави, зливав їх на московії і знущався над поліцейськими і Україною, точно так, як його "вождь" володя обзивав Україну і не сприймає її своєю. Вони "заточені" на росію.
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13.12.2021 07:59 Ответить
Забув, чи що, дрищівський коментаторе, що тоді на площі, крім твого хероїчного Юща-Дрища, виступав також президент Польщі Качинський а також президент Литви (забув хто тоді був ним).
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13.12.2021 08:09 Ответить
Читай мокша уважно, там написано, що на площі був Ющенко з іншими президентами. Тобі до Ющенко далеко, твій Овощ ватік, ото тобі до нього.
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13.12.2021 08:13 Ответить
А де була "ВАНА"?!
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13.12.2021 08:38 Ответить
А де було ВОНО в той час?
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13.12.2021 08:44 Ответить
Ну - "ВАНУ" знає вся Україна ... А от хто це "ВОНО"? "Просвіти" будь ласка!
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13.12.2021 08:53 Ответить
І що далі? Це було в період після початку російсько-української війни?
Колись я бачив придурка, схожого на тебе - він відмовився від послуг свого адвоката (розумного до речі чоловіка) бо побачив , що він сів за один стіл зі мною в привокзальному кафе (ми обоє поверталися з судового засідання , де я представляв інтереси протилежної сторони і в очікуванні поїзда вирішили (кожен окремо) перекусить І адвокат вибрав місце з найбільш "пристойним" сусідом)
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13.12.2021 13:08 Ответить
ЮВТ працювала! А ти в той час напевне з Петьком обійнявшись дивився виступ 95 кварталу і кінчав від захвату!
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13.12.2021 11:02 Ответить
Так ти ж відразу уточняй - ЯК "працювала"? "ДЛЯ ЧОГО "працювала"? Та НА КОГО працювала"?
На Черкащині де (як не дивно) вона має немало прихильників розумні люди її називають "дротянка" Це такий жовтенький черв"ячок що точить картоплю та інші коренеплоди на городах Бо вона завжди працювала лише на саму себе - навіть своїх союзників постійно зраджувала і обманювала коли того вимагала ситуація!



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13.12.2021 11:27 Ответить
"Протокольна" зустріч міністрів української влади - Табачника і Порошенка з Путіним в 2012 році!
Ти хоч брехать правдоподібно навчися , "брехунець на зарплаті"!
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13.12.2021 13:32 Ответить
Та ні. то резиденти з кличками шоколадний і недопалок на зустрічі з презом РФ і керівниками розвідувальних служб РФ! Чи президент вєлікой і магучєй удостоїв би своєю увагою просто якихось міністрів з України?
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13.12.2021 14:19 Ответить
Х
Пане Холодноярський, звідкіля мені знати, що в тебе друзі Пінчук і Хвірташ! А вони злопам ятні, чортяки! На відміну від простих людей, які , може і підзабули про юлину тисячу і допомогу породіллям, і ще багато дечого. Ну, це, якщо тобі вірити, а приводу для цього не бачу.
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13.12.2021 14:25 Ответить
Ти рот час від часу прополіскуєш? А то сильно лайном смердить!
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13.12.2021 14:36 Ответить
Я жінок-політиків, колишніх державних діячів і не тільки України поважаю. якщо вони цього заслуговують На жаль таких дуже мало! А ти вигулькуєш з обсиранням і оббльовуванням ЮВТ під-час розгляду будь якої теми, ніякого відношення до неї не маючої! Як і відтепер! Та не дивно!
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13.12.2021 16:17 Ответить
А чим же ВАНА "заслужила"? Кабальним газовим контрактом (документи необхідні для його підписання "змухлювала) Чи "розводняком" з "Таміфлю"? Чи контрабандою "ширпотребу" з Туреччини?
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13.12.2021 16:27 Ответить
Язиком працювала? "Любі мої!"? Ти про це?
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07.02.2022 17:55 Ответить
Старческий склероз у марченко, как у бабы йули?
Ющ тогда собрал Президентов и Качинського в том числе, Ющ их организовал и убедил поехать в Грузию, пока твоя любительница ***** тут фонтанировала тупыми версиями!
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14.12.2021 00:31 Ответить
Твій зігнутий мізинчик навіть в кошмарному сні важко порівняти з могутнім грузинським членом. Я - про Саакашвілі і Гогіюшвілі! Основний твій аргумент - вони обидва ...швілі!
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13.12.2021 11:08 Ответить
Камінг-аут від Георгії Іванової, зараховано.
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13.12.2021 12:24 Ответить
"необходима высококвалифицированная диагностика и передовые препараты"(с)
Если речь о селёдке, то я согласен. Должна помочь.
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13.12.2021 08:08 Ответить
остались только хвосты селёдки - это поможет Отцу Грузинской Рэволюции...?
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13.12.2021 10:01 Ответить
Ни в коем случае! Эму нужна непременно целенькая, да что бы с молокой!
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13.12.2021 10:12 Ответить
шкода - хай йому грець...!
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13.12.2021 10:17 Ответить
Дайте ему мышьяку,хай не мучается.
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13.12.2021 08:08 Ответить
Верните Михона в Голландию,к законной жене....она его за 5 минут вылечит....
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13.12.2021 08:09 Ответить
Жизнь, она такая, то белая полоса, то чёрная.
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13.12.2021 08:18 Ответить
"У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламид лизергиновой кислоты, или ЛСД, солонка, на половину заполненая кокаином и целое море разноцветных амфитаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же бутылка текилы, бутылка рома, ящик пива, пинта чистого эфира и две дюжины пузырьков амил нитрита...Чёртов Эфир после него вас развозит так, что вы похожи на пьяницу из старой Ирландской новеллы, полная утрата опорно двигательных навыков, галюцинации, потеря равновесия, немеет язык, начинаются бояки, отказывает позвоночник" ...
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13.12.2021 08:24 Ответить
Быдло рехВОРматор Одессу на ноги поставил...почти Джугашвили...но не Каха Бендукидзе
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13.12.2021 08:24 Ответить
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13.12.2021 08:26 Ответить
Сергей Поярков с семьей был на в этом году на отдыхе в Грузии... Каже полный Атас...Совок по полному тарифу...
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13.12.2021 08:27 Ответить
В пансіонат "Пролісок" ?
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13.12.2021 08:29 Ответить
Дважды не Зэк был,дважды не Наркоша был...,теперь надо выбрать нового украинского Моисея,типа трезвенника...и спартсмена...,баксера...типа предателя Ломаченка
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13.12.2021 08:36 Ответить
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13.12.2021 08:43 Ответить
Дайте вже йому варення.
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13.12.2021 08:47 Ответить
...на восєм бєд -- адін отвєт: в тюрмє єсть тоже лазарєт... (с)
Нехай там реабілітується. Він хвалився, що реформував правоохоронну систему. Я сподіваюся, що вона буде однаково справедливою для всіх громадян Сакартвело.
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13.12.2021 08:53 Ответить
Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский. Конфликт между Саакашвили и Коломойским начался после того, как Саакашвили был назначен в Одессу после увольнения соратника Коломойского Палицы. Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман - создатели группы "Приват. Палицу обвиняют в скупке за государственные средства семидесяти АЗС, в незаконном захвате акций предприятия Нефтехимик Прикорпатья. Губернатором Волыни Палица крышивал нелегальную добычу янтаря. Депутат Палица голосовал за скандальный языковой закон и за харьковские соглашения.
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13.12.2021 08:57 Ответить
б***,та не пох?!
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13.12.2021 09:02 Ответить
Так он и раньше не совсем вменяемый был
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13.12.2021 09:05 Ответить
потрібна коритотерапія
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13.12.2021 09:21 Ответить
У карлсона зміна настрою та кишечно-шлункові проблеми (срачка). З таким діагнозом - тільки лікування за кордоном, на Канарах чи Мальдівах.
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13.12.2021 09:26 Ответить
Оце попала Ясько... Таке велике кохання, що тепер буде доглядати до скону це тіло? Чи кохання пройшло вже?
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13.12.2021 09:37 Ответить
У нього з координацією проблеми давно. Навіть ще раніше від часів, коли він тікав по дахах від свого закадичного друзяки зі студентських років Петі -бариги.
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13.12.2021 09:50 Ответить
Щось занадто розвелося всяких Ґоґі зі всякими Швілі. Ще й з Хламідіями.
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13.12.2021 09:55 Ответить
так он шо туда поехал специально,шоб на халяву подлечиться?
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13.12.2021 09:59 Ответить
Дайте ему уже немного кокса в порядке лечения
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13.12.2021 10:31 Ответить
Ломка!
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13.12.2021 11:10 Ответить
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13.12.2021 11:10 Ответить
Дайте йому оселедця…
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13.12.2021 11:41 Ответить
От порохнявим черговий вранішній інформаційний смаколик для радості. Мало того, що підлі, та ще й дурні йолопи.
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13.12.2021 12:27 Ответить
Врач описал типичное состояние при ломке, смягченное медпрепаратами.
В чем проблема, какое такое "особое" лечение нужно наркоману?
Любая тюремная больничка с этим справится.При чем здесь "заграница"?

Или найвелычнейший рехформатор думал, что за заслуги Бендукидзе, народ простит его самодурство и авторитаризм, привычку жить на широкую ногу за чужой счет?
Он потерял чувство реальности, как и другой найвелычнейший...
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14.12.2021 00:43 Ответить
 
 