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Минобороны (8221) НАТО (8926) Россия (91225) членство в НАТО (1215) Резников (1167)

"Красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО – это лишь часть российской "тактики салями" против Альянса, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников заявил, что стратегия не провоцировать Россию не работает и не будет работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Financial Times.

Министр оборонного ведомства назвал ошибочными опасения западных союзников противостоять президенту РФ Владимиру Путину с позиции силы.

"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – сказал он, напомнив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж блокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

По словам Резникова, "красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской "тактики салями" против Альянса.

"Я считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны сохранить единство Альянса", – заявил министр.

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Он также напомнил, что Россия вторглась в Грузию в 2008, хотя Германия и Франция блокировали вступление страны в НАТО. Тогда они тоже опасались, что могут Россию как-нибудь спровоцировать. Теперь Россия громко требует от Запада "гарантий", что там не примут Украину в НАТО.

Напомним, в начале декабря в МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
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13.12.2021 08:07
+7
Интересно, а министра обороны найдётся сегодня время, чтобы объяснить на каких основаниях бронированный автомобиль командира спецназа ГРУ, подаренный посольством США, с двумя бойцами ГРУ, катал замминистра МВД Гогунарколашвили ???
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13.12.2021 08:13
+4
Московиты такие : дашь палец- откусят руку.
потому давить в зародыше без промедления и сомнения
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13.12.2021 08:06
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Резніков мабуть шось шаре у ковбасних обрізках...
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13.12.2021 08:00 Ответить
Він взагалі-то "шаре" в тому, чим займається. На відміну від всякого бидла в коментах. Він, схоже, єдина свідома людина серед призначенців ЗЕлупи Янелоха. У всякому випадку кращий за совкового лампасника Тарана.
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13.12.2021 08:05 Ответить
Тут не поспоришь) Но судить о нем будем по его действиям... Говорить у нас мастеров хватает... Хотя у зекоМанде и говорунами проблема)
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13.12.2021 08:53 Ответить
+ Залужний
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17.12.2021 16:57 Ответить
Щей як!
Він на пальцях показав Заходу, що рашка буде нарізати собі країни як ковбасу

Молодець!
Стаття у супер впливовому часописі
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13.12.2021 08:54 Ответить
Московиты такие : дашь палец- откусят руку.
потому давить в зародыше без промедления и сомнения
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13.12.2021 08:06 Ответить
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13.12.2021 08:07 Ответить
Білоруси на картинці лишні- в них ні власної мови вже нема ні культури. Хіба що акцент їх відрізняє, та й то частіше їх чуєш з мацковським акцентом
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13.12.2021 12:32 Ответить
на жаль, внаслідок зросійщення 99% білорусв не володіють рідною мовою, тільки кацапською. Але мову вони мають. ще з часів князівства Литовського...
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13.12.2021 12:35 Ответить
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13.12.2021 08:08 Ответить
Интересно, а министра обороны найдётся сегодня время, чтобы объяснить на каких основаниях бронированный автомобиль командира спецназа ГРУ, подаренный посольством США, с двумя бойцами ГРУ, катал замминистра МВД Гогунарколашвили ???
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13.12.2021 08:13 Ответить
У даному випадку питання в першу чергу до нач ГРу
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13.12.2021 08:56 Ответить
Панический страх только от одного имени Степан Бандера сразит наповал любое КГБшное быдло...Батько Наш Бандера... Україна Мати...https://youtu.be/5rL561B1Yao..город Славянск...
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13.12.2021 08:14 Ответить
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13.12.2021 08:17 Ответить
Голобородьки Стукачки...с чего вы взяли что США или Британия вам шото должны?
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13.12.2021 08:19 Ответить
https://youtu.be/WSnjOLK5C88...Батько наш Бандера співають навіть у Колумбіі....
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13.12.2021 08:20 Ответить
Батьків не оберають. Ими или гордятся как в Украине Бандерой да и тем же Шухевичем или стесняются как вы Власовым, или выдумывают оправдания как вы Сталину.
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13.12.2021 08:53 Ответить
***** непередбачуване
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13.12.2021 08:24 Ответить
Нинішній міністр оборони хоч має у'явлення і розуміння ,на відміну від попередного міністра і ОП.
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13.12.2021 09:01 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 09:36 Ответить
Тактика салямі (угор. Szalámitaktika) - термін для окреслення практики поступової ліквідації (крок за кроком) представницьких демократичних партій і захоплення влади комуністами в державах, зайнятих або звільнених під час Другої світової війни Радянським Союзом. Термін для сталінського плану був даний угорським комуністом Матяшом Ракоші. При застосуванні такої тактики певна партія входить в урядову коаліцію, а потім, застосовуючи шантаж та спираючись на силовиків, усуває з політичного життя спершу своїх опонентів, а згодом і союзників.

Ефективність тактики салямі залежала від наявності в окремих країнах сил Червоної Армії, яка надавала можливість підсилити місцеві слабкі комуністичні партії. Метою комуністів було отримати повну владу у відповідних країнах, тож вони утворювали тимчасові коаліції з окремими лівими чи центристськими об'єднаннями, беручи собі стратегічні урядові установи. Потім, використовуючи пропаганду і відпрацьовані засоби терору, комуністи звинувачували спільників по коаліції у фашистських та антирадянських поглядах, перемагаючи їх і переймаючи всю повноту державної влади. Комуністичні власті перейняли таким чином (у 1945-1947 рр.) уряд в Польщі, Угорщині, Румунії, Югославії, Болгарії та Албанії; Комуністи також зміцнили свої позиції в радянській зоні окупації Німеччини. Проте, в Чехословаччині, Комуністична партія намагалася отримати владу законними методами; після провалу цієї спроби провела державний переворот в 1948 році.
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13.12.2021 12:27 Ответить
тактика «салямі», тобто ковбаси, що нарізається скибочками, за висловом Бруе
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13.12.2021 12:29 Ответить
 
 