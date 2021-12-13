"Красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО – это лишь часть российской "тактики салями" против Альянса, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников заявил, что стратегия не провоцировать Россию не работает и не будет работать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Financial Times.
Министр оборонного ведомства назвал ошибочными опасения западных союзников противостоять президенту РФ Владимиру Путину с позиции силы.
"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – сказал он, напомнив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж блокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.
По словам Резникова, "красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской "тактики салями" против Альянса.
"Я считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны сохранить единство Альянса", – заявил министр.
Он также напомнил, что Россия вторглась в Грузию в 2008, хотя Германия и Франция блокировали вступление страны в НАТО. Тогда они тоже опасались, что могут Россию как-нибудь спровоцировать. Теперь Россия громко требует от Запада "гарантий", что там не примут Украину в НАТО.
Напомним, в начале декабря в МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток.
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Він на пальцях показав Заходу, що рашка буде нарізати собі країни як ковбасу
Молодець!
Стаття у супер впливовому часописі
потому давить в зародыше без промедления и сомнения
Ефективність тактики салямі залежала від наявності в окремих країнах сил Червоної Армії, яка надавала можливість підсилити місцеві слабкі комуністичні партії. Метою комуністів було отримати повну владу у відповідних країнах, тож вони утворювали тимчасові коаліції з окремими лівими чи центристськими об'єднаннями, беручи собі стратегічні урядові установи. Потім, використовуючи пропаганду і відпрацьовані засоби терору, комуністи звинувачували спільників по коаліції у фашистських та антирадянських поглядах, перемагаючи їх і переймаючи всю повноту державної влади. Комуністичні власті перейняли таким чином (у 1945-1947 рр.) уряд в Польщі, Угорщині, Румунії, Югославії, Болгарії та Албанії; Комуністи також зміцнили свої позиції в радянській зоні окупації Німеччини. Проте, в Чехословаччині, Комуністична партія намагалася отримати владу законними методами; після провалу цієї спроби провела державний переворот в 1948 році.