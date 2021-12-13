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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 4073 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 12 декабря в Украине:

  • зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случая короновирусной болезни COVID-19 (из них детей – 377, медработников - 37);
  • 53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1 456 человек;
  • летальных исходов – 188;
  • выздоровели – 9 966 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 563 165 человек;
  • выздоровели – 3 205 879 человек;
  • летальных исходов – 91 215;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 306 176.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели 04

Автор: Анастасія Потіха
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Вот так! Это всё из-за выходных. Народ начинает бухать в пятницу, и бухает до вечера воскресенья. Результат: барановирус гибнет в огромном количестве.
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13.12.2021 08:32 Ответить
ковидобесию тоже нужно иногда отдыхать, вот и берут перерыв с пятницы по понедельник .А вообще смешно, люди в атб тарятся, маска только на кассе и то при расчете, весь магазин без масок, по теории ковидобесия: вирус живет на поверхности неделю, 1 заражает 100 и тп. чуше, после аванса к зарплате никто не должен скупляться все должны слеч.
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13.12.2021 08:59 Ответить
Не должны все слечь, потому что у большинства людей ковид протекает бессимптомно. Писать откровенный маразм (вроде недели на поверхности) и потом гордо это "опровергать" это поведение ботов, которые стремятся вбросить нужную мысль в массы. РашеЗомбоТВ точно так же действует.
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13.12.2021 21:10 Ответить
Посмотрим, что будет после новогодних праздников. По многим отзывам знакомых, болели после совместных тусовок.
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13.12.2021 12:26 Ответить
Слава Богу , уряд своїми обмеженнями щодо невакцинованих , щодня зменшує їхні втрати , збільшуючи кількість вакцинованих .
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13.12.2021 12:53 Ответить
 
 