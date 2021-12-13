В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Украине зафиксировано 4073 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 12 декабря в Украине:
- зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случая короновирусной болезни COVID-19 (из них детей – 377, медработников - 37);
- 53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 456 человек;
- летальных исходов – 188;
- выздоровели – 9 966 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 563 165 человек;
- выздоровели – 3 205 879 человек;
- летальных исходов – 91 215;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 306 176.
С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки", - рассказали в Минздраве.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Нешевченко
показать весь комментарий13.12.2021 08:32 Ответить Мне нравится 6
Tui Yii
показать весь комментарий13.12.2021 08:59 Ответить Мне нравится 6
Bogdan Resvii
показать весь комментарий13.12.2021 21:10 Ответить Мне нравится 0
✘
Ла Консалтинг
показать весь комментарий13.12.2021 12:26 Ответить Мне нравится 0
Vitaliy Darmits
показать весь комментарий13.12.2021 12:53 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...