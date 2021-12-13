Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на утро 13 декабря в мире зарегистрировали 435 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 4190 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 270 431 176 случаев инфицирования, из них 435 946 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5322096 человек, из них 4190 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 243,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.
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О чем говорить если за семейным врачем закреплено около 2000 человек.
Это получается что семья для врача составляет 2000 человек? Бред.