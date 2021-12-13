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Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 декабря в мире зарегистрировали 435 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 4190 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 270 431 176 случаев инфицирования, из них 435 946 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5322096 человек, из них 4190 за минувшие сутки.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 243,1 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
В Европе лечат человека в целом и в комплексе независимо от того есть у него коронавирус или нет, но лечение проводят по всем заболеваниям, а у нас лечат только коронавирус, а сопутствующий инсульт или инфаркт или онкологию не лечат, отделения позакрывали. Медицина окончательно развалена, какая тут может быть статистика?
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13.12.2021 08:48
+2
А на якому місці ми маємо бути? Ви подивіться які у нас міністри і заступники міністрів, якісь гопники і зеки і не тільки в МВС, а у всіх міністрерствах, без освіти, без стажу і навиків. То що від них чекати?
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13.12.2021 08:42
+2
мазальтович, эта тенденция набирает обороты. не всем же ходить с желтыми звездами
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13.12.2021 09:15
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Где там наш рекордсмен по борьбе с коронавирусом? Уже попрощался с завтраком???
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13.12.2021 08:42 Ответить
В Европе лечат человека в целом и в комплексе независимо от того есть у него коронавирус или нет, но лечение проводят по всем заболеваниям, а у нас лечат только коронавирус, а сопутствующий инсульт или инфаркт или онкологию не лечат, отделения позакрывали. Медицина окончательно развалена, какая тут может быть статистика?
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13.12.2021 08:48 Ответить
Правильно вы сказали "В Европе лечат"
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13.12.2021 09:37 Ответить
Золотые слова. Количество попавших в больницу заболевших COVID-19 на 1000 человек и умерших свидетельствует об уровне медицины.
О чем говорить если за семейным врачем закреплено около 2000 человек.
Это получается что семья для врача составляет 2000 человек? Бред.
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13.12.2021 11:18 Ответить
А на якому місці ми маємо бути? Ви подивіться які у нас міністри і заступники міністрів, якісь гопники і зеки і не тільки в МВС, а у всіх міністрерствах, без освіти, без стажу і навиків. То що від них чекати?
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13.12.2021 08:42 Ответить
Дело тут не в ковиде, а в состоянии медицины в целом. Оттого и такой результат.
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13.12.2021 08:52 Ответить
Не тільк медицини, у нас дуже хворе суспільство - 1-е в світі місце з серцево-судинних захворювань (майже кожен 2-й) і 1-у місце в світі з ракових захворювань (десь на рівні кожного 30-го); а ще понад 1 мільйон діабетників і т.д. Ну і при таких хворобах, плюс нагнітанні істерії стосовно неіснуючого вірусу ковіду, але розпилення різних отрут, то й маємо такі результати...
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13.12.2021 09:33 Ответить
ничего, по завтрашним данным будет на первом
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13.12.2021 09:55 Ответить
нпасчёт несуществующего вируса "ковыда" ты, дядя, застрял где-то в начале 20-го года
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13.12.2021 09:56 Ответить
barrakud2 Правильно. И даже если вдруг окажется что все будут привиты смертность не уменьшится. Очень низкий уровень медицины в стране. Начиная от квалификации персонала и кончая оснащенностью больниц. Ну и уровень зарплат отпугивает квалфицированных врачей. Одни едут за границу другие переходят в платные больницы.
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13.12.2021 11:26 Ответить
А с такими ***.......тыми, как на демонстрации ,ковтд- фашизм не пройдёт, будет на первом месте с мире
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13.12.2021 09:04 Ответить
мазальтович, эта тенденция набирает обороты. не всем же ходить с желтыми звездами
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13.12.2021 09:15 Ответить
Зелений наркоман чемпіон по боротьбі з ковідом.
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13.12.2021 09:12 Ответить
Ну сравнивая уровень медицины
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13.12.2021 09:35 Ответить
У поляков в выходные корона оддыхает. Ничо, завтра нагонят.
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13.12.2021 10:10 Ответить
 
 