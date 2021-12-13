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Движение по бульвару Тараса Шевченко в центре Киева возобновили после аварии, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Движение по бульвару Тараса Шевченко в центре Киева возобновили после аварии, - КГГА

Повреждение водопровода, произошедшее вечером 12 декабря на бульваре Тараса Шевченко, ликвидировано. Дорожники обновили асфальтное покрытие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что движение по бульвару Тараса Шевченко в направлении ул. Крещатик восстановлено. Автобусы курсируют в обычном режиме, работу троллейбусов возобновят в течение часа.

Напомним, 12 декабря вечером из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение на всех полосах бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто.

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На Київщині 13 грудня заплановані масові відключення електроенергії в сотнях населених пунктів. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на сайт компанії-постачальника ДТЕК "Київські регіональні електромережі"

Відомо, що причиною відключень стали планові роботи та капітальні ремонти мереж. Без світла сидітимуть мешканці Бучі, Борисполя, Білої Церкви, Іванкова, Ірпіню, Тетіїва, Обухова та ще багатьох населених пунктів.(с)
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13.12.2021 09:22 Ответить
 
 