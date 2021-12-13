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Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы, - Порошенко

Президенту России Путину нельзя верить, потому что он не держит своего слова, и европейским странам следует всегда помнить об этом. Путин не будет ни с кем договариваться, он только будет пытаться любым способом расширить свое влияние, оттеснив НАТО и Евросоюз.

Об этом сказал пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в интервью авторитетному немецкому изданию "Frankfurter Allgemeine Zeitung", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Петр Порошенко вспомнил переговоры с главой Кремля об освобождении заложников. В одном из разговоров с Путиным он обсуждал освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которого захватили россияне. "Во время телефонного звонка в то время мы говорили о деле российского журналиста Афанасьева. Его нашли наши войска на востоке Украины с реактивной системой залпового огня в руках. У нас есть видео доказательства этого. Тогда Путин попросил меня освободить журналиста. Я сказал, хорошо, но вы там захватили украинского кинорежиссера Олега Сенцова из Крыма, поэтому верните мне Сенцова, а я отдам вам этих так называемых журналистов, тогда Путин попросил меня сделать первый шаг. "Это был первый урок, который я тогда усвоил, и который я хочу передать вашим читателям: пожалуйста, не верьте Путину", – сказал он.

Лидер "Европейской Солидарности" также прокомментировал увеличение российских войск на границе с Украиной.

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"В краткосрочной перспективе цель президента Путина — дестабилизировать Украину изнутри и атаковать ее извне, ослабив до такой степени, что нас можно будет завоевать. Его долгосрочная цель – уничтожить украинский суверенитет и территориальную целостность, чтобы реализовать свою сумасшедшую идею Советского Союза 2.0. Я ссылаюсь только на его известное эссе, в котором он полгода назад писал, что Украина и Россия "один народ", поэтому Украина не имеет права на существование", - отметил Петр Порошенко.

"На Западе его краткосрочные цели – вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы и уничтожить ценности общества и демократии Запада", – предостерег политик.

Петр Порошенко также добавил, что в одном из телефонных разговоров в 2014 году Путин сказал, что на его столе была книга известного немецкого писателя о кризисе в Европе "Падение Запада" Освальда Шпенглера. "Он действительно в это верит", – заметил Порошенко.

"В долгосрочной перспективе он хочет создать новую систему, вроде образовавшейся после Ялтинской конференции, то есть создать новые зоны влияния в Европе", - подчеркнул политик.

"Путин не остановится на Украине. Он пойдет на столько далеко, на сколько вы позволите ему. Поэтому я горжусь тем, что 30 июня 2014 года, будучи новым президентом, отдал приказ нашей армии нанести ответный удар на Востоке Украины. Более того, тогда мы освободили две трети территорий, которые подконтрольные Москве боевики раньше завоевали", – добавил лидер "Европейской Солидарности". 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Білорусь вони вже анексували. Наступна для Путіна - це Україна. Вони щиро вважають, що мають право на радянську сферу впливу - а це всі країни екс-СРСР та колишнього Варшавського Договору. Якщо не зупинити їх, то вони підуть далі. З путіним, без путіна, там сидять великодержавні шовіністи, вони всі такі.
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13.12.2021 09:02
+10
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.12.2021 09:05
+7
Поки наркоман ловить приходи, Петро дає інтерв'ю західним медіа.
Очевидно, кого ЄС та США вважають справжнім президентом України.
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13.12.2021 09:10
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Правила форума Совет форумчан
Не поспоришь , конечно же **** ,не остановиться на Украине
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13.12.2021 09:01 Ответить
Не остановится, или может не остановитЬся?
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13.12.2021 09:09 Ответить
Не ципляйся,Ти чудово зрозумів. Порошенко не зЕленський,коли його слухаєш чи читаєш все прекрасно розумієш.Це "Зелений Брежнєв" може зранку записати відосік з спортзалу з закликом до народу "не заздріть",бо на більше "КЛЕПКИ В ГОЛОВІ НЕ МА"!🧐
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13.12.2021 09:29 Ответить
Білорусь вони вже анексували. Наступна для Путіна - це Україна. Вони щиро вважають, що мають право на радянську сферу впливу - а це всі країни екс-СРСР та колишнього Варшавського Договору. Якщо не зупинити їх, то вони підуть далі. З путіним, без путіна, там сидять великодержавні шовіністи, вони всі такі.
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13.12.2021 09:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.12.2021 09:05 Ответить
Поки наркоман ловить приходи, Петро дає інтерв'ю західним медіа.
Очевидно, кого ЄС та США вважають справжнім президентом України.
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13.12.2021 09:10 Ответить
Яке воно розумне...
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13.12.2021 10:15 Ответить
Спочатку анексували Крим і щоб не відповідати, розв'язали війну в Донецькій і Луганській областях і сьогодні вся увага на цю війну. Анексували Білорусь і завезли "біженців" на кордон з Польщею і проривають кордон і вся увага на "біженців" із Сірії, Іраку, а не на анексію Білорусі. Сьогодні ведуть підготовку до анексії всієї України і стягнули війська під її кордони, вся увага на ці війська, а вони окупували Азовське море і так будуть діяти і далі. Наш Косоворотка мовчить і навіть говорив, що америтканці брешуть, ніяких військ немає. Якими спецами окружив себе Косоворотка ми побачили на прикладі заступника міністра внутрішніх справ, офісу президента та інших відомств. Як вам 73% проковтнули наживку ху@ла через бенямедчуковський канал "1+1" і кіно Голобородько? Привели до влади тих, хто дозволяє московитам так себе вести і навіть в Раді дали їм монобільшість, щоб ніяких ричагів протидії в опозиції не залишилося.
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13.12.2021 09:12 Ответить
Создайте армию -- а не парадные войска
Тогда нам не нужно будет НАТО
Никто кроме самих украинцев не будет воевать за Украину
Посмотрели на переговорах Байдена и Путина
/украинцы вы воюцте с Россией а мы потом /
НАТО поле зло на восток
И естественно реакция России
Вспомните реакцию США --- Корея , Вьетнам лаос авганистан
Египет куба
Путин ясно сказал не допущу НАТО в Украину
Не дразнит Путина
А укрепляйте армию /стреляем патронами СССР
танки тоже оттуда только :списанные катера с США /
Лозунг Украина прежде всего -- а не что скажет США
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13.12.2021 09:16 Ответить
...Империя заканчивается тогда, когда кончается возможность беспрепятственно наращивать территории идеологическим, военным или экономическим путем. То есть когда внешних успехов нет, а народ по-прежнему бедствует - возникают вопросы: "Ради чего?".

И шаг за шагом мы видели "остановку" этой адской махины рф: идеологически не осталось ни одного реального союзника. России даже удалось проиграть выборы в Молдове...

Идеологически идея о присоединении к Империи становится все более токсичной. С другой стороны, экономическое влияние постепенно падает - приходится идти на шантажи с газом, но это экстраординарное решение, которое работает 1-2 раза, а на этом реальные точки давления заканчиваются. В этом плане зависимость остального мира от Штатов и Китая колоссальна, а вот Россия, которая стремится в этот "клуб великих", таким влиянием похвастаться не может даже близко.

Остаётся война, но она не имеет смысла без идеологии и экономики. Вот и имеем перед носом "имперский цугцванг". - https://charter97.org/ru/news/2021/12/13/447416/
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13.12.2021 09:33 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 09:35 Ответить
"На сьогоднішній день Мінські домовленості, які увійшли в резолюції Ради безпеки ООН, Генеральної асамблеї ООН, міжнародні документи, упевнений, що увійдуть у підручники дипломатії, є сьогодні єдиним і безальтернативним документом по деескалації конфлікту і деокупації українських територій", - сказав Порошенко.
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13.12.2021 10:08 Ответить
І це правда, шоковані московити побувавши у східній Європі констатують, що там живуть як у радянському союзі, а те що совєти скопіювали принцип життя у заходу не зробило їх успішними. І вони дійсно марять не лише Україною, а і мріють повернути Варшавський договір
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13.12.2021 10:27 Ответить
На чтО, вы променяли Пороха!!!!???? Цензор также внёс свою лепту!!!!!!
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13.12.2021 10:32 Ответить
Розділяй: "censor" (як форум), і адміни, власники, модери (ой, я скільки раз був забанений, і навіть деактивований...)
Хоча, останні досі "вносять"...
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13.12.2021 10:53 Ответить
Верьте Пороху, у него невестка Юлия Львовна, в девичестве Алиханова, из Питера, сестра жены вице-губернатора Ленинградской области, она знает. А кому ж знать-т, как не ей? Она-то Пороху и рассказала.
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13.12.2021 11:43 Ответить
ну да, це ж невістка Пороха злила касапам операцію наших розвідників по захопленню "вагнерівців".
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13.12.2021 12:55 Ответить
Коли у заручниках Вована Вовановича перебувають матуся, татусь і сестричка - не те, що зіллєш, а виконаєш, що завгодно. Бо у російських ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО сидять такі жартівники-витівники, що в кримінальній хроніці можна ненароком прочитати, як в хатинку родичів проникли невідомі грабіжники, які з ріднесеньких живцем здерли шкіру, випустили кишки, а рештки - підсмажили на повільному вогні.
Чи мо Вован Вованович до спеціальних служб набирає шляхетних лицарів, для яких родинні зв'язки - найнедоторканніша сакральна цінність?
Розробляють, ще й як розробляють, - філігранно, витончено, але розробляють.
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13.12.2021 13:30 Ответить
ааа, он воно шо... я то думаю, чого Барак Обама не дав зброї нам... Там в Нігерії розробляють його родичів... он воно шо...
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13.12.2021 15:02 Ответить
Щаслива людина, розум якої дозволяє співставляти взаємини США- Нігерія з взаєминами РФ-Україна
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13.12.2021 17:33 Ответить
***** не держит слово?! Не просто не держит слово. Он кроме вранья больше ничего другого и не говорит
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13.12.2021 12:11 Ответить
сперва гидота сдала Украину,а теперь лякалками занимается.
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13.12.2021 12:12 Ответить
В смысле - коксом обдолбывается? "вы сделали это вместе"
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13.12.2021 14:28 Ответить
Петро Порошенко відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
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13.12.2021 16:04 Ответить
 
 