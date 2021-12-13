ФСБ РФ заявила о задержании 106 "украинских неонацистов", двое из которых якобы готовили нападения на образовательные учреждения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
ФСБ России заявляет о задержанных в 37 российских регионах 106 якобы сторонниках "украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в якобы подготовке нападений на образовательные учреждения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Kotsnews.
"Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск", - заявили в ФСБ РФ.
"В числе задержанных сторонников "МКУ" установлены три администратора интернет-сообществ этой организации, которые пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали осуществлять насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - добавили в ФСБ РФ.
"При этом в Пензенской области и Республике Коми прекращена преступная деятельность аффилированных с "МКУ" двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек соответственно. По адресам их жительства изъяли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. В настоящее время проверяется информация о намерениях их переработки в боевые аналоги. Также изъято большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом", - отметили в ФСБ РФ.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
По данным собеседника «Интерфакса», местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь и привел в действие.
В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии, рассказала собеседник ТАСС.
По словам источника «Интерфакса», бомбу привел в действие подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.
«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», - сказал источник, добавив, что во время учебы нападавший подвергался буллингу.
Происшествия
Эксклюзив kp.ru
13 декабря 2021 10:11
ФСБ задержала в России более сотни завербованных украинскими националистами подростков. Их главарь обвиняется в десятке убийств
В следствии подозревают, что школьников "обрабатывали" уголовники по заданию сотрудников иностранных спецслужб
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И пользуйся прокси-серверами, если Таракан за это в карцер ещё не бросает.
Оно и понятно, хрен проверишь, что в той жопе Мира вобще происходит. Можно было там и инопланетян легко найти.
Ни один украинец не пострадал.
У бешеных свинособак так всегда, если она не может до ненавидимого ею врага дотянуться, то начинает грозно сама себя грызть, ногу или хвост, представляя, что врага наказывает)
і керує краіною 😡
Другой, как оказалось, не причём..."
Молодой оперок,
Шил дела
С пролетарским размахом!"
Чекаємо на "підпал рейстагу"...
1. Крымнаш имел четкий аналог - аннексию Судет Третьим Рейхом в 1938. Предлог тот же - воссоединение исконно российских (германских у Третьего Рейха) земель. То, что за две с половиной тысячил лет истории Крыма российским он пробыл жалкие полтора века - "исконнорусскости" его никак не мешало. Как и то, что в середине 19 века русаков на ПМЖ там не было и 10 тысяч - на фоне сотен тысяч насельников других этносов.
Правда, с легитимностью крымнаша у Путина было куда хуже, чем у Гитлера с Судетами. Тот загодя заключил договор с двумя великими державами - Великобританией и Францией на аннексию Судет. И даже дождался, когда правительство Чехословакии под нажимом согласилось официально на эту аннексию. Этот же не известил даже двух единственных союзников на то время - Беларусь и Казахстан. И полез в Крым нахрапом.
2. Попытка продолжить аннексию не удалась. Гитлер после Судет полез в Чехословакию и аннексировал Чехию. Словакия получила суверенитет от немцев, пусть и марионеточный. А Путин хотел как минимум распилить Украину надвое (как Гитлер распилил Чехословакию) - по линии Харьков-Одесса, но обломилось. Украинцы не чехи, и под агрессора не легли. Россия смогла захапать лишь треть Донбасса, то есть треть двух областей. Да и то забздела их аннексировать - слишком большой шум поднялся в мире по крымнашу. Так и толчется на маленьком пятачке украинской земли
3. Сделать провокацию в Керченском проливе - как это сделали немцы в Гливице - тоже не удалось в той мере, как хотели. Даже три украинских судна пришлось вернуть
4. Сейчас на повестке - новый шаг по стопам Третьего Рейха. Путин пытается раскурить клон судебного процесса над Димитровым. Правда, нацисты провели его в открытом судебном процессе. И проиграли дело. А этот мерзопакостник вряд ли выйдет за пределы пиаровской раскрутки.
Для русской ваты и такая горбатая провокация сойдет - там давно уже не отличают жопу от уха, а фейки от фактов
Ну що пора затримувати п яту колону в Україні і кацапську резидентуру
Час настав. На одного Єрмака можна виміняти всіх полонених в тюрмах Кацапії Українців (кримчаків також).
новым нацистам и захватчикам - рашистам
сам геббельс завещал, что в методичках должно быть прописано:
а) добавлять к любому действию по захвату территории Украины слово "фашизм";
б) добавлять к любому аресту украинца - слово "неонацист", в крайнем случае - "экстремист".
Это вопрос России - кого они хотят нам отдать или не отдать.
как же так-то? шо ж теперь делать? как Путина свергать - нквд накрыло ячейку в П...е!
На следующий-же день должно быть заявление СБУ о задержании 107 русских неонацистов."
Розгон пурги о сотне нацистов, задержанных в рейхе, это отголоски литературного творчества "романистов" из ФСБ ( романистами их окрестил Варлаам Шаламов) Как говаривали предчети рускага мира Если на клетке слона написано носорог - НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ.