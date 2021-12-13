РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14909 посетителей онлайн
Новости За рубежом
21 198 99
задержание (6587) Россия (91225) ФСБ (1860)

ФСБ РФ заявила о задержании 106 "украинских неонацистов", двое из которых якобы готовили нападения на образовательные учреждения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ФСБ РФ заявила о задержании 106

ФСБ России заявляет о задержанных в 37 российских регионах 106 якобы сторонниках "украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в якобы подготовке нападений на образовательные учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Kotsnews.

"Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск", - заявили в ФСБ РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ обвиняет корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива

"В числе задержанных сторонников "МКУ" установлены три администратора интернет-сообществ этой организации, которые пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали осуществлять насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - добавили в ФСБ РФ.

"При этом в Пензенской области и Республике Коми прекращена преступная деятельность аффилированных с "МКУ" двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек соответственно. По адресам их жительства изъяли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. В настоящее время проверяется информация о намерениях их переработки в боевые аналоги. Также изъято большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом", - отметили в ФСБ РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+103
Касапы , берегитесь теперь "мешков с сахаром" в подвалах. и внимательно следите за словами Жириновского
показать весь комментарий
13.12.2021 09:17
+53
да тут размах посірьознєй чим ІГІЛ і Талібан вмєстє взятыє🤣
показать весь комментарий
13.12.2021 09:19
+42
Украинские нацисты в Пензе.

Оно и понятно, хрен проверишь, что в той жопе Мира вобще происходит. Можно было там и инопланетян легко найти.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Касапы , берегитесь теперь "мешков с сахаром" в подвалах. и внимательно следите за словами Жириновского
показать весь комментарий
13.12.2021 09:17 Ответить
Тобто ви проти, щоби "братушки" самовипилювались?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:45 Ответить
"Мешки с сахаром" дали повод вторжения в Ичкерию и убийства сотни тысяч людей. Не тяжело провести аналогию.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:13 Ответить
Патрушев (организатор взрывов домов в Москве и в других городах, с многочисленными жертвами, чтобы начать вторую чеченскую войну) недавно ездил к Лукашенко, и к его КГБ (уже давно филиал ФСБ РФ) - чтобы организовать казус белли для начала военных действий Беларуси с Украиной.
показать весь комментарий
13.12.2021 17:05 Ответить
По "приказу" Патрушева уже український гелікоптер "залітав" на територію Білорусі.(((
показать весь комментарий
13.12.2021 18:34 Ответить
кстати, Светлана. Когда продали инфу про вагнеровцев, самолет Николая Платоновича (Патрушева) три дня стоял в Минске, но таракан обиделся и его не принял, потом прилетел СРВ Нарышкин и вроде договорились о версии Эрмака. И уже потом таракан погнал пургу на поца ( родом с Украины) даже местечковые с Брайтон Бич не погасили конфликт
показать весь комментарий
13.12.2021 20:50 Ответить
да тут размах посірьознєй чим ІГІЛ і Талібан вмєстє взятыє🤣
показать весь комментарий
13.12.2021 09:19 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
13.12.2021 09:20 Ответить
Чим більше здадуть - тим краще.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:20 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 09:21 Ответить
Хутин на этом фото молод и еще похож на человека, а когда прявился ПС оно уже было рептилоидоподобное и мразевидное
показать весь комментарий
13.12.2021 14:13 Ответить
А гуманоїдів ще не затримали? Шукайте, вони вже десантувались у вас.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:22 Ответить
скрєпи скріпят і рвуцца

В городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника «Интерфакса», местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь и привел в действие.

В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии, рассказала собеседник ТАСС.

По словам источника «Интерфакса», бомбу привел в действие подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», - сказал источник, добавив, что во время учебы нападавший подвергался буллингу.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:34 Ответить
Не буллингу, а боулингу, как сказал бункерный сиделец.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:38 Ответить
Мені цікаво - хоч один з "українських неонацистів" українську мову знає? А промовить правильно "паляниця" і "нісенітниця" здатен?
показать весь комментарий
13.12.2021 09:55 Ответить
та они своих доморощенных нациков под новым брендом мочат, шанс звезду получить выше! Двоих вон на " месте преступления" взяли - забивали на заборе рекламу наркоты трафаретом - " россия для русских",а их главный воевал за Лугандонию
показать весь комментарий
13.12.2021 10:06 Ответить
Что то я больше нигде этой новости не нашел. Секретная наверно.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:10 Ответить
Патаму шо ти дебіл, тому й не знайшов.

Происшествия
Эксклюзив kp.ru
13 декабря 2021 10:11
ФСБ задержала в России более сотни завербованных украинскими националистами подростков. Их главарь обвиняется в десятке убийств
В следствии подозревают, что школьников "обрабатывали" уголовники по заданию сотрудников иностранных спецслужб

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28368/4517930/
показать весь комментарий
13.12.2021 10:16 Ответить
Ух ты, что вы читаете. У нас эта КП запрещена, как экстремистская.
показать весь комментарий
13.12.2021 11:08 Ответить
Расслабься. На зоне много чего запрещено.

И пользуйся прокси-серверами, если Таракан за это в карцер ещё не бросает.
показать весь комментарий
15.12.2021 15:31 Ответить
Або "багаття"...
показать весь комментарий
13.12.2021 17:47 Ответить
... або що таке рушниця (!)
показать весь комментарий
13.12.2021 18:38 Ответить
Ще скажіть, що Цимбалюк був "куратором" для більшої "достовірності".
показать весь комментарий
13.12.2021 09:23 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 10:10 Ответить
Кацапів наловили . А вони ж за хутіна голосували і орали Крим -наш !!!
показать весь комментарий
13.12.2021 09:25 Ответить
И не забудьте жахнуть по воронежу...
показать весь комментарий
13.12.2021 09:29 Ответить
Найпаскудніше що є в світі це "русский мир", це брехня ,цинізм,печерний шовінізм ,ненавість до інших народів,агресія ,а тоді запитують чому іх ніде не *******.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:29 Ответить
Українські НЕОнацисти...так от ким був НЕО з Матриці!
показать весь комментарий
13.12.2021 09:30 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 09:33 Ответить
матрица 4 в четверг)
показать весь комментарий
13.12.2021 09:45 Ответить
Украинские нацисты в Пензе.

Оно и понятно, хрен проверишь, что в той жопе Мира вобще происходит. Можно было там и инопланетян легко найти.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:30 Ответить
надо быть крайне тупым чтоб ехать работать в роССию, даже в фсб никто не верит, что есть такие идиоты
показать весь комментарий
13.12.2021 10:14 Ответить
Це дуже добре, якщо то були малороси-хохли, то нема чого по московії шлятись, якщо то рузьге - теж непогано, нехай саджають своїх.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:31 Ответить
106 хохлов словили, что поехали за рублем к оккупанту.
Ни один украинец не пострадал.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:31 Ответить
Скорее лугандонов понаехавших с рос. паспортами задержали, формально граждане Украины.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:35 Ответить
Судя по всему там даже не "хохлов" с "лугандонцами", а самих же кацапят "прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ" и наловили) Типичная тактика кацапни "бей своих, чтоб чужие боялись". Шутка про бомбежку Воронежа не на ровном месте же появилась.

У бешеных свинособак так всегда, если она не может до ненавидимого ею врага дотянуться, то начинает грозно сама себя грызть, ногу или хвост, представляя, что врага наказывает)
показать весь комментарий
13.12.2021 11:06 Ответить
Я так понимаю 37 год и парагвайские шпионы?
показать весь комментарий
13.12.2021 09:32 Ответить
Главному, который Краснов, всего 21 год... Надо же, какой крутой парнишка, вона какую сеть создал и руководил!
показать весь комментарий
13.12.2021 09:33 Ответить
Гогилашвили 100 % был диллером и поставлял наркоту через "несунов " в ОРДЛО , где ФСБ и распространяло наркотики , так что задержание "неонацистов " в России , это просто месть за ликвидацию шикарного канала .
показать весь комментарий
13.12.2021 09:34 Ответить
Не "фантазуй"! В ОРДЛО своєї наркоти - "хоч греблю гати"! Якщо він і був "куратором" наркотрафіку - то "в протилежному напрямку" Бо саме з Росії через ОРДЛО іде героїн та інша "дурь" в Україну а через неї - в Європу!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:24 Ответить
Правда это или нет, насчет наших сподвижников, но видно , шо боятся - значит уважают.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:34 Ответить
шиза все толще и продолжает расти!
показать весь комментарий
13.12.2021 09:34 Ответить
толще и расти - это к Киве))))
показать весь комментарий
13.12.2021 09:38 Ответить
уже напали "В православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, которое принес подросток"
показать весь комментарий
13.12.2021 09:36 Ответить
а когда же у нас начнут ватную мразь арестовывать???
показать весь комментарий
13.12.2021 09:37 Ответить
У нас вся ватна мразота , яка найкрутіша за всіх , сидить на Банковій
і керує краіною 😡
показать весь комментарий
13.12.2021 13:58 Ответить
"Один из них был левым уклонистом,
Другой, как оказалось, не причём..."
показать весь комментарий
13.12.2021 09:38 Ответить
рязанский сахарок уже в дороге подсказка - все кацапы пересекавших границы Украины с 1991 года автоматически завербованы в неонацисты
показать весь комментарий
13.12.2021 09:40 Ответить
статья 58.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:42 Ответить
116 - та стаття ... дєло маладєжноє )))
показать весь комментарий
13.12.2021 18:00 Ответить
Матвиенко и Кириенко забыли. Они тоже на Украину работают.Это секрет,тсссс.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:52 Ответить
"А в Тверском ГПУ,
Молодой оперок,
Шил дела
С пролетарским размахом!"
показать весь комментарий
13.12.2021 10:35 Ответить
Зєля, де закон про колабораціонізм!?
показать весь комментарий
13.12.2021 09:56 Ответить
Ну не може ж він сам на себе статтю робить?
показать весь комментарий
13.12.2021 21:43 Ответить
может после етих арестов перестанут ездить в кацапию
показать весь комментарий
13.12.2021 10:07 Ответить
Нео из матрицы и нацисты или неопацифисты
показать весь комментарий
13.12.2021 10:12 Ответить
Что то мало. Надо тысячашишот.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:22 Ответить
Мало... Хай фігачать всіх - хто "па дєлам прієхал" ібо нє@уй шастать, коли ці закінчаться - хай "перебєжчіков" луплять - цих надовго вистачить. Показники - вони і в Мордорі показники...
показать весь комментарий
13.12.2021 10:29 Ответить
Раша стремительно движется в направление к сталинской СССР в самые темные времена тамошнего режима.. Тогда объявляли террористами по национальному признаку и проводили целые компании по их арестам ,осуждениям и расстрелам. Перечень национальностей на столько длинный что перечислять их времени не хватит это были и немцы, и поляки, финны, корейцы, китайцы, греки, курды, латыши, ингерманландцы.. И это не считая репрессий в конце и после окончания мировой войны когда дошла очередь до крымских татар ,чеченцев турок месхетинцев и т.д. Теперь вот согласно "спущенного плана" это украинцы. Фашизмус- сталинизмус в форме путинизма установился от Чукотки до Балтики и раскидывает свои щупальцы по всему миру... Круг истории опять повернулся к "черным" временам. При этом остальной мир замер как бандерлоги перед удавом.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:34 Ответить
мку - це що? Митний Кодекс України?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:46 Ответить
Вони рили тунель з Бомбею до Кремля, щоб убити дарагова таваріща Путєна
показать весь комментарий
13.12.2021 11:03 Ответить
будущее этой ПИД,,,рашенской Фекальной помойки предрешено, северная корея, дэбилизация мокшанского Стада устроенная ботаксным, педофильным Шнырем идет на ура....
показать весь комментарий
13.12.2021 11:39 Ответить
Очередная провокация кацапов. Пусть они этих клоунов засунет куда подальше.
показать весь комментарий
13.12.2021 11:45 Ответить
Целая рота! Ищите лучше, там должны быть танки и БТРы из военторга😁😁🌲
показать весь комментарий
13.12.2021 11:46 Ответить
Мордор начал массово штамповать "украинских ихтамнетов" и скоро покажет гексогеновые обвалы гражданских многоэтажек, набитых спящими одичалыми, а как с пополнением генофонда отловленной кацапской агентуры у нас ?
показать весь комментарий
13.12.2021 11:47 Ответить
Здав Зєлєбєня вагнерівців (реальних злочинців) ***** - тепер отримуй. А москалям не соромно комедію розігрувати, якою б вона ідіотською не була. Це майже як у футболі, якщо ти не забиваєш, забивають тобі.
показать весь комментарий
13.12.2021 11:55 Ответить
Цікаво, кого,цього разу призначили "українським неонацистом"?От сміху буде, якщо ним виявиться хтось із жидів, українського походження,
показать весь комментарий
13.12.2021 12:00 Ответить
Жарти - жартами, але це вірна ознака того, що йде до війни.
Чекаємо на "підпал рейстагу"...
показать весь комментарий
13.12.2021 12:15 Ответить
Це ті 106 українців, яким какаяразніца де працювати ліш би деньгі платілі? Поїхали на Московію плитку ложити? Хрен з ними.
показать весь комментарий
13.12.2021 12:28 Ответить
Якісь скучні сценаристи на расєї. Хфантазії мало.
показать весь комментарий
13.12.2021 12:35 Ответить
- все логично.

1. Крымнаш имел четкий аналог - аннексию Судет Третьим Рейхом в 1938. Предлог тот же - воссоединение исконно российских (германских у Третьего Рейха) земель. То, что за две с половиной тысячил лет истории Крыма российским он пробыл жалкие полтора века - "исконнорусскости" его никак не мешало. Как и то, что в середине 19 века русаков на ПМЖ там не было и 10 тысяч - на фоне сотен тысяч насельников других этносов.

Правда, с легитимностью крымнаша у Путина было куда хуже, чем у Гитлера с Судетами. Тот загодя заключил договор с двумя великими державами - Великобританией и Францией на аннексию Судет. И даже дождался, когда правительство Чехословакии под нажимом согласилось официально на эту аннексию. Этот же не известил даже двух единственных союзников на то время - Беларусь и Казахстан. И полез в Крым нахрапом.

2. Попытка продолжить аннексию не удалась. Гитлер после Судет полез в Чехословакию и аннексировал Чехию. Словакия получила суверенитет от немцев, пусть и марионеточный. А Путин хотел как минимум распилить Украину надвое (как Гитлер распилил Чехословакию) - по линии Харьков-Одесса, но обломилось. Украинцы не чехи, и под агрессора не легли. Россия смогла захапать лишь треть Донбасса, то есть треть двух областей. Да и то забздела их аннексировать - слишком большой шум поднялся в мире по крымнашу. Так и толчется на маленьком пятачке украинской земли

3. Сделать провокацию в Керченском проливе - как это сделали немцы в Гливице - тоже не удалось в той мере, как хотели. Даже три украинских судна пришлось вернуть

4. Сейчас на повестке - новый шаг по стопам Третьего Рейха. Путин пытается раскурить клон судебного процесса над Димитровым. Правда, нацисты провели его в открытом судебном процессе. И проиграли дело. А этот мерзопакостник вряд ли выйдет за пределы пиаровской раскрутки.

Для русской ваты и такая горбатая провокация сойдет - там давно уже не отличают жопу от уха, а фейки от фактов
показать весь комментарий
13.12.2021 12:39 Ответить
Про який "клон судебного процесса над Димитровым" в нашому випадку іде мова?
показать весь комментарий
13.12.2021 14:53 Ответить
Ще би хотілося нагадати про долю сутетських німців після війни. Хай кримчани почитають істиорію і подивляться, що їх чекає. .
показать весь комментарий
13.12.2021 17:05 Ответить
Я как раз на днях писал на фб. Что Россия обязательно сделает у себя теракт, или провокации обвинив в этом Украину. Чтобы потом обосновать нападение на Украину. Не пришлось долго ждать)
показать весь комментарий
13.12.2021 13:10 Ответить
...были вооружены визитками Яроша,танками и подводной авиацией...
показать весь комментарий
13.12.2021 13:22 Ответить
Да! С психиатрией в России беда. Совсем завалили науку...
показать весь комментарий
13.12.2021 13:44 Ответить
Боже такую чушь пишут жесть я про комменти, смисл в том что они готовят народ к войне с украинцами дальше, Путин понял что Байден дуже он умний( и гибкий((и он его на.бал два раза и еще сколько захочет нае.ет!
показать весь комментарий
13.12.2021 13:56 Ответить
Ти такий розумний, а "строєм нє ходіш, пачєму"?
показать весь комментарий
13.12.2021 14:51 Ответить
ФСБ РФ заявила про затримання 106 "українських неонацистів" Джерело: https://censor.net/ua/n3304837

Ну що пора затримувати п яту колону в Україні і кацапську резидентуру
Час настав. На одного Єрмака можна виміняти всіх полонених в тюрмах Кацапії Українців (кримчаків також).
показать весь комментарий
13.12.2021 14:05 Ответить
всё просто.
новым нацистам и захватчикам - рашистам
сам геббельс завещал, что в методичках должно быть прописано:
а) добавлять к любому действию по захвату территории Украины слово "фашизм";
б) добавлять к любому аресту украинца - слово "неонацист", в крайнем случае - "экстремист".
показать весь комментарий
13.12.2021 14:19 Ответить
ОСТАЁТЬСЯ ТОЛЬКО ПОЖЕЛАТЬ нашим заробитчанам львовщины и черниговщины, киевщины и харьковщины и из других областей Украины, едущим на заработки в страну-агрессор - УСПЕХОВ в их "тупом" труде там. Лесосеки Сибири и "курорты" солнечного Магадана ждут вас.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:44 Ответить
Есть такое, да. Мир открыт, границы открыты. Под боком Европа, где легально получить работу, в целом, не такая проблема. В 2021-м ехать работать в московию это верх тупизма.
показать весь комментарий
13.12.2021 22:09 Ответить
Так доречі знайшов 20-летний Егор Краснов, которого ФСБ называет основателем МКУ, - уроженец Донецка. Он связан с националистическими организациями «Русский корпус» и «Русский акцент». По данным членов ультраправых группировок, Краснов покончил с собой в СИЗО днепропетровская еще в марте. Российские спецслужбы называют группировку МКУ «украинской», однако сами ультраправые отрицают связь с Украиной.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:59 Ответить
И не в коем случае не включать их в обменный фонд,пусть наслаждаются,это скорей всего любители русского мира с донбасса.
показать весь комментарий
13.12.2021 15:25 Ответить
как их может включать или не включать Украина?
Это вопрос России - кого они хотят нам отдать или не отдать.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:25 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 15:42 Ответить
о. у Жуйла и Зе будет повод поговорить об обмене и посмотреть на друг друга через монитор компютера. .. . .
показать весь комментарий
13.12.2021 15:59 Ответить
дада, вот именно в Пензе очень важно было иметь бандеровскую ячейку..
как же так-то? шо ж теперь делать? как Путина свергать - нквд накрыло ячейку в П...е!
показать весь комментарий
13.12.2021 16:22 Ответить
...ФСБ РФ заявила о задержании 106 "украинских неонацистов...
На следующий-же день должно быть заявление СБУ о задержании 107 русских неонацистов."
показать весь комментарий
13.12.2021 16:32 Ответить
В ОПЗЖ, здається, менше.
показать весь комментарий
13.12.2021 17:40 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 16:43 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 16:45 Ответить
Российские коммуно фашисты ещё долго будут эту тему обсасывать
показать весь комментарий
13.12.2021 16:59 Ответить
Якби вони у вас реально були б, та ще у такий кількості, на руїни Кремля давно б туристів возили.
показать весь комментарий
13.12.2021 17:40 Ответить
кацапы к любой новости приплетают Украину .....кто то ногу подвернул в Питере - всё это Украина виновата ...по всем федеральным СМИ!
показать весь комментарий
13.12.2021 18:02 Ответить
стадо надо держать в тонусе
показать весь комментарий
13.12.2021 19:40 Ответить
Кацапам вірити - себе не поважати
показать весь комментарий
13.12.2021 21:19 Ответить
Для сведущих. Есть известный фильм " В августе 44" по повести И.Богомолова. Там был выведен гпавным диверсантом Мищенко, которого застрелили. После публикации повести в Роман Газете в 1974 году автора позвали к Ю. Андропову (по жалобе Ю.Семенова") Его спросили, откуда знает фамилию этого персонажа ( в повести он был обозначен как носитель южнорусского говора) и кто навел его на эту ложную версию. Богомолов признался, что он услышал от старых диверсантов Судоплатова, Эйтингона. Эти персонажи террора работали после Владимирского Централа переводчиками ИЛ (инолитература). Сам Мищенко(член боевой группы РОВС) в середине 60 годов выдал в Испании (он там тоже воевал) воспоминания о своей борьбе с комунизмом, и рассказал что при его задержаниях (он 9 раз был ранен) в 1943-1945 годах застрелил около 40 смершовцев, в основном в рейдах в З.Белороссии и Прибалтике. О Мищенко информация мною была почерпана из книги Гаспаряна НКВД против РОВСа. Под этим псевдо Гаспарян скрывается видный деятель " 2главка КГБ известный по афере Три слона, тоже литератор

Розгон пурги о сотне нацистов, задержанных в рейхе, это отголоски литературного творчества "романистов" из ФСБ ( романистами их окрестил Варлаам Шаламов) Как говаривали предчети рускага мира Если на клетке слона написано носорог - НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ.
показать весь комментарий
13.12.2021 21:34 Ответить
 
 