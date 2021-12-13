На территории гимназии при женском монастыре в РФ произошел взрыв: самодельную бомбу принес 18-летний парень, пострадали 7 детей
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Утром 13 декабря местный житель проник на территорию Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Восемь человек пострадали, в том числе семеро детей.
"Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове по улице Октябрьской, 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.
В результате взрыва повреждены двери расположенной в монастыре православной классической гимназии. Один из подростков госпитализирован.
Следователи проводят проверку по факту взрыва.
"13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия немедленно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России в Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказала представитель Главного следственного управления СК в Московской области Ольга Врадий.
Как пишет российский "Интерфакс", по уточненным данным, пострадали семь детей. Шести предоставляется помощь на месте. Еще один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.
Собеседник российского агентства рассказал, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.
"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.
По предварительным данным, во время учебы нападающий подвергался "буллингу".
По данным росСМИ, личность взрывателя установлена: им оказался 18-летний местный житель. По данным ГУ МВД РФ, он жив. Сообщается также, что сначала парень сидел на ступеньках с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в монастырь.
Пожалуйста, подождите...
ЗЛО повертається туди де було виплекане!
PS кавычки ставить не стал, тк тут каждое слово в них нужно было ставить...
"Спутниковая система раннего обнаружения: Центральный командный пункт (ЦКП) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) УС-КC «Око» объект 455И в/ч 22251. Отсюда осуществляют управление спутниками СПРН - (спутники серии «Космос»[уточнить] составляют космическую группировку, которая следит за запусками стратегических ракет и ядерными испытаниями)[18][19][20]. Именно на ЦКП Серпухов-15 произошёл один из знаковых эпизодов Холодной войны, когда 26 сентября 1983 года произошло срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении, и оно решением оперативного дежурного, подполковника С. Е. Петрова, было признано ложным[21]."
(Википедия)