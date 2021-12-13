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Новости Происшествия
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На территории гимназии при женском монастыре в РФ произошел взрыв: самодельную бомбу принес 18-летний парень, пострадали 7 детей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На территории гимназии при женском монастыре в РФ произошел взрыв: самодельную бомбу принес 18-летний парень, пострадали 7 детей

Утром 13 декабря местный житель проник на территорию Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Восемь человек пострадали, в том числе семеро детей.

"Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове по улице Октябрьской, 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

В результате взрыва повреждены двери расположенной в монастыре православной классической гимназии. Один из подростков госпитализирован.

Следователи проводят проверку по факту взрыва.

"13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия немедленно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России в Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказала представитель Главного следственного управления СК в Московской области Ольга Врадий.

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Как пишет российский "Интерфакс", по уточненным данным, пострадали семь детей. Шести предоставляется помощь на месте. Еще один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.

Собеседник российского агентства рассказал, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

По предварительным данным, во время учебы нападающий подвергался "буллингу".

По данным росСМИ, личность взрывателя установлена: им оказался 18-летний местный житель. По данным ГУ МВД РФ, он жив. Сообщается также, что сначала парень сидел на ступеньках с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в монастырь.
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Топ комментарии
+14
100п выйдут на "украинского неонациста". Ибо терракт на столько жестокий и бессмысленный, что прям уши ФСБ торчат со всех сторон.
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13.12.2021 09:43
+5
Умом расєю не понять...
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13.12.2021 09:40
+5
пора бы и рязанскому сахарку проявить себя
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13.12.2021 09:42
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Умом расєю не понять...
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13.12.2021 09:40 Ответить
заголовок статьи - всё,что нужно знать о расии..
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13.12.2021 09:51 Ответить
О,сколково в заднице,серпуховские нанотехно рулят...
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13.12.2021 10:14 Ответить
каким умом ? кацапов можно понять только говном лежащим в унитазе !
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13.12.2021 11:03 Ответить
пора бы и рязанскому сахарку проявить себя
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13.12.2021 09:42 Ответить
100п выйдут на "украинского неонациста". Ибо терракт на столько жестокий и бессмысленный, что прям уши ФСБ торчат со всех сторон.
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13.12.2021 09:43 Ответить
согласен. и вот тут может стартануть большая война
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13.12.2021 10:01 Ответить
"Паростки ненависті", посіяні "путіністами", почали давать плоди на території самої Росії ...
ЗЛО повертається туди де було виплекане!
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13.12.2021 09:46 Ответить
А що там візитка?
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13.12.2021 09:52 Ответить
Опять его какой то украинец подговорил, инфа сотка
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13.12.2021 09:54 Ответить
шото хреново фсб ловили "неонацистов" ...
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13.12.2021 09:57 Ответить
Почему херово? Все складывается в одну картинку, дабы показать мордве, что было бы, если бы доблестное ФСБ не переловило бы всех этих украинских неонацистов - только одного вот упустили и вон, что натворил.

PS кавычки ставить не стал, тк тут каждое слово в них нужно было ставить...
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13.12.2021 10:12 Ответить
О, как! Мачете, взрывпакет, неприязненные отношения с монахинями... Какой-то загадочный террорист.
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13.12.2021 10:00 Ответить
18-річний хлопець + монахині це класика певного жагру.
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13.12.2021 10:05 Ответить
што-то не спокойно мне. как бы не повод это был. как бы не повод
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13.12.2021 10:00 Ответить
Что-то не вижу обычной радости. С вами все в порядке?
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13.12.2021 10:03 Ответить
А у вас церква не відділена від держави, що за школа в монастирі.
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13.12.2021 10:06 Ответить
Житель страны-террористки, тебе больше промычать нечего?
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13.12.2021 11:10 Ответить
В монастирі навчають вибуховій справі? Русский мир у вісій красі!
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13.12.2021 10:05 Ответить
В монастирі вчать ненавидіти, а там вже хто ближче попався.
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13.12.2021 10:08 Ответить
Так он действовал по методичке путина! Он себя подорвал, и, как говорил вова, - он попадёт в рай как мученик, а они все там в своей церкви сдохнут!
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13.12.2021 10:16 Ответить
Обхохочешься - гундяевская секта РПЦ выращивает и готовит террористов. Очень надеюсь,что следующим взрывом разнесут логово гундяя и его кодлы. Пусть кацапско-лапотное быдло потом молится на гундяевские фрагменты. Особенно, на х%й, которым он их имел всю свою КГБистскую жизнь....
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13.12.2021 10:27 Ответить
Оппа, навіть самих москалів починає діставати гундяєвскій сатанат !!!
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13.12.2021 10:29 Ответить
Монашки оказались несговорчивыми...
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13.12.2021 10:40 Ответить
Вот это я понимаю, СКРЕПНО !
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13.12.2021 10:56 Ответить
Читаете "Серпухов", понимаете, что речь идет о Серпухов-15:
"Спутниковая система раннего обнаружения: Центральный командный пункт (ЦКП) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) УС-КC «Око» объект 455И в/ч 22251. Отсюда осуществляют управление спутниками СПРН - (спутники серии «Космос»[уточнить] составляют космическую группировку, которая следит за запусками стратегических ракет и ядерными испытаниями)[18][19][20]. Именно на ЦКП Серпухов-15 произошёл один из знаковых эпизодов Холодной войны, когда 26 сентября 1983 года произошло срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении, и оно решением оперативного дежурного, подполковника С. Е. Петрова, было признано ложным[21]."
(Википедия)
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13.12.2021 12:24 Ответить
 
 