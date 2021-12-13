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инфляция (827) Путин (29854) Россия (91225) СССР (810)

Путин сожалеет о "распаде исторической России под названием Советский Союз": Иногда мне приходилось подрабатывать таксистом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин сожалеет о

Президент России Владимир Путин сожалеет о распаде Советского Союза три десятилетия назад, считая крушение тоталитарного государства Советов — гибелью "исторической России".

В эфире одного из российских телеканалов Путин признался, что в тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом СССР, ему приходилось подрабатывать таксистом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это был распад исторической России под названием Советский Союз. Мы превратились в совершенно другую страну. И то, что создавалось 1000 лет, было в значительной степени утрачено. 25 миллионов россиян в новых независимых государствах внезапно оказались отрезанными от России. Произошла крупная гуманитарная катастрофа", — посетовал Путин, комментируя события 1991 года в рамках документального фильма под названием "Россия. Новая история".

Озвученные выводы Путина об утратах "созданного за тысячелетний период" несколько противоречат историческим данным, поскольку Российская империя была провозглашена Петром I только в 18 веке в 1721 году. Первые же упоминания о столице нынешней России — Москве доходят до 12 века.. Также Путин был не точен в формулировке о "25 миллионах россиян" — они не являлись гражданами РФ на момент распада СССР, имея опосредованное отношение к России только по титульно-национальному признаку.

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Путин также впервые описал, как лично на него повлияли тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом Советского Союза, когда инфляция в России выражалась двузначными числами.

"Иногда мне приходилось подрабатывать и водить такси. Об этом неприятно говорить, но, к сожалению, это тоже имело место", — рассказал российский диктатор.

Путин, служивший в КГБ советских времен, ранее называл распад Советского Союза — "величайшей геополитической катастрофой 20-го века", но его новые комментарии показывают, что он рассматривал это, прежде всего, как неудачу для российской власти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
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13.12.2021 09:43
+20
Ипанутым нет покоя!!!
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13.12.2021 09:44
+15
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13.12.2021 10:08
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13.12.2021 09:43 Ответить
А в это время вовочка уже таксистом подрабатывал, тяжёлые были времена
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13.12.2021 10:19 Ответить
мля ... чеж его питерские ханыхи не придушили в подворотне и не забрали выручку .... это на сколько ж мир иным то был бы !!
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13.12.2021 10:45 Ответить
А в подростковом возрасте он работал вафлистом и в подворотнях, за мусорными ящиками обслуживал шпану, годочками постарше.
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13.12.2021 10:47 Ответить
Ипанутым нет покоя!!!
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13.12.2021 09:44 Ответить
Конечно ипанутое, будто бы кто-то в здравом уме мешал этим 25 млн. россиянам вернуться на родину. А теперь этот окурок под этим предлогом штурмует другие страны...
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13.12.2021 09:50 Ответить
Причем он даже не понимает, что этим создает проблемы этим самым 25 миллионам, ведь всем очевидно, что проблему легко решить - депортировать рускоговорящие челюсти на историческую родину и закрыть руский вопрос окончательно.
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13.12.2021 10:10 Ответить
_Дурачок, это ты не понимаешь: фашисту наплевать на тех русскоязыкатых, это всего лишь предлог для нападения, а вовсе не мотив.
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14.12.2021 07:11 Ответить
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13.12.2021 10:08 Ответить
после подработки таксистом ему удалось втиснутся на долговременную работу ****** )
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13.12.2021 09:44 Ответить
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13.12.2021 09:45 Ответить
хло сожалєєт, шо в год велікого хапка ево от кормухі оттьорлі
ну нічо, він за 20 надолужив
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13.12.2021 10:07 Ответить
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13.12.2021 10:14 Ответить
от жалко, что тогда не убился
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13.12.2021 09:46 Ответить
Краще б ти лапотний покидьок сперматозоїдом висохло на підлозі...
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13.12.2021 09:47 Ответить
Вова, для всех было бы лучше, если бы остался таксистом!
Спокойная работа, развлекал бы пассажиров анекдотами про бабушку и дедушку, и миру было лучше....
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13.12.2021 09:47 Ответить
Лучше бы ты донором органов подработало, тварь поганая!
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13.12.2021 09:49 Ответить
Здохни упырь!!!
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13.12.2021 09:50 Ответить
В РФ през таксист-кгбшник.
В Украине през скоморох-юрист.
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13.12.2021 09:50 Ответить
- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...


Путин на встрече с учёными-историками:

- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развтии прогресса в России , я сделал неопровежимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?


- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»
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13.12.2021 09:52 Ответить
Скажу так, не був би Питлер, було б ще якесь гівно керманичем рососіі; там ніколи адекватів не було. І напевно не буде, імперія зла назавжди зостанеться імперією зла.
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13.12.2021 09:52 Ответить
"И я пошёл на это каторжное дело..."

Так вот откуда фраза про рабов на галерах...
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13.12.2021 09:52 Ответить
Теперь он подрабатывает президентом.
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13.12.2021 09:52 Ответить
а о том, как он с собчаком вывозил в ЕС с пЭдерации НЗ по редкоземельным материалам , золото и бирюлики ГОСхрана взамен на продовольствие для Питера...., и при этом хорошо нажились и обогатились, он скромно умолчал....
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13.12.2021 09:54 Ответить
в 90-е он за Собчаком дипломат с баблом носил, будучи главным снабженцем Питера... так что пусть не пи..т)
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13.12.2021 09:57 Ответить
Історичну расєю знищили більшовики.
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13.12.2021 09:57 Ответить
Конечно что для него это трагедия. КГБ, был божком, получал спецпайок, спецмагазины, ГДР, кошмарил терпил и чуствовал удовольствие от этого - а тут опа! Обычный лох теперь, таксистом подрабатывает как последний терпила, конечно обидно с вертухаев к зэкам перейти
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13.12.2021 09:58 Ответить
Після розпаду кацапської федерації її найбільш обдовбана і паразитична частина залишиться нашим сусідом. Відрізана від ресурсів Далекого Сходу, Сибіру, Татарстану та Уралу зубожіла московщина буде уособлювати постімперський ********* в усій повноті кацапського дебілізму і перетвориться на кримінальний анклав. Ми маємо бути до цього готові - "залізна завіса" і повна ізоляція придурків. Ротенберги втечуть в Ізраїль а всілякі "кізяки" та іпануті на всю шовіністичну бошку чорносотенці стануть "елітою" московітів. Так що там "усьо будєт данбас"... Ну і фуй з ними! Залишившись в ізоляції вони самі себе почнуть знищувати в боротьбі за право мародерства...
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13.12.2021 10:00 Ответить
Бреше, бреше і ще раз бреше. Час йде своєю дорогою, а за ним зміни: упадок ми розвиток. Можна і нам жалкувати про розпад Великої Руси (Рутенії, України), яка реально мала тисячолітню історію. Але яке відношення до Руси(України) має Московія? Потрібно було менше таксувати і бухати, а вчити хоч крапельку історії. Москва з'явилася у 1272 році і її створив хан для сина мокші Олександра Нєвського, який служиві орді і вбивав московитів. А Петро Кривавий, якого московити називають "Першим", перейменував Московію на Росію у 1721 році, вкравши історію і назву Руси(України), назвавши ту нову створену Орду -російською імперією. У 1917 році в результаті перевороту таємного шпіона Німеччини Ульянова (Леніна) і сотні злочинців-зеків імрію назвали "Радянський союз", який продовжив справу свого попередника по поневоленню і знищенню народів-сусідів. А вже в 1991 році ця імперія здохла, але її труп ще валяється і смердить на тій території, яка називається росія. Краще вам піти до нормальної церкви(не РПЦ) та почати замолювати гріхи і свої і своїх предків, які творили горе для сусідів -гріх. Готовте репарації за завдану шекоду своїм сусідам. Бо з 1921 року і по 1949 рік тільки трьома голодоморами ви знищили більше 15 мільйонів українців. А скільки ще знищили терорами, розкулачуванням та іншими репресіями. А ще з 1939 по 1945 рік втягнули українців у війну, яка перемолола більше 11 мільйонів українців. Більшого чудовища ніж московія, яка себе назвала росіяєю немає і не було.
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13.12.2021 10:01 Ответить
это была не гибель . это только ранение . гибель будет когда от вас калмыки с бурятами побегут и Сибирь отпадет . и останется от Московии только то что очерчено большим кольцом и пару болот в придачу
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13.12.2021 10:05 Ответить
краще б він і далі "бомбіл"
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13.12.2021 10:08 Ответить
Таксисты теперь возгордятся ))
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13.12.2021 10:11 Ответить
Зря Украина не потролила наРФию с 300 летием ее недоимперии в ноябре и перетягиванием чужой истории на себя.
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13.12.2021 10:12 Ответить
лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный» (Вікіпедія - Рустика)
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13.12.2021 10:12 Ответить
Міг би оголосити з цього приводу голодування.
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13.12.2021 10:13 Ответить
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13.12.2021 10:14 Ответить
...кажуть про походження від Києва і при тому така ненависть до Тризуба...
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13.12.2021 10:20 Ответить

Малиновый пиджак и брюки abbidas...
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13.12.2021 10:18 Ответить
Убийца . И стиля тоже .
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13.12.2021 11:34 Ответить
"Историческая расцея"-это радиус от кремля в 5 км и не более. У плешивого шизофреника просто распад личности.
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13.12.2021 10:18 Ответить
Не примазывайтесь, чекисты и бандюки дворовые, к исторической России.
Ее уничтожили после 1917 года такие, как вы, лживые подонки, безумные маньяки и садисты.
Ваша история намного короче и подлее, чем у старой России.
Вы у себя зачистили уже почти всех культурных, порядочных и мыслящих.
В нынешней Украине таких людей намного больше.
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13.12.2021 10:19 Ответить
"...подрабатывал таксистом..."

Чтобы действующий чекист подрабатывал таксистом - не поверю никогда.
Эта каста всегда была материально обеспечена.
Опять врет, не задумываясь...
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13.12.2021 10:19 Ответить
Его отец когда выиграл Запорожец на лотерею, то будущий председатель кооператива "Озеро" на Запорожце таксовал и собирал для Конторы данные
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13.12.2021 10:40 Ответить
Ми перетворилися на зовсім іншу країну. І те, що створювалося 1000 років, було значною мірою втрачено в результаті державного перевороту "членіним" ,за німецькі рейхсмарки, в 1917 році. Саме це стало найбільшою геополітичною катастрофою для царської Росії, коли до влади прийшли ті,"кто был ничем,тот станет всем"
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13.12.2021 10:20 Ответить
Рассія каторую ми патєрялі...адно лішъ Крєпастноє Права чєво стоітъ! це ж вам не якесь там Магдебурзьке Право, що було у Середньовічній Україні майже у 50 містах! (у Россії у жодному місті не було Магдебурзького Права).
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13.12.2021 10:26 Ответить
Какое многогранное )(уйло. Еще пару лет под санкциями и оно признается как минь*тчиком подрабатывал.
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13.12.2021 10:21 Ответить
заради того, щоб куйло працювало у совку таксистом, не треба було виходити із совка? та ні. маячня
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13.12.2021 10:21 Ответить
Якби Путіну було шкода росіян, то він би не провокував військові конфлікти в усьому світі, не посилав би їх вмирати тисячами в Ічкерії, Грузії, Сирії, Україні, а турбувався б про підвищення рівня життя, добробут, освіту та медицину за рахунок величезних природних багатств, які захопили ненаситні правителі Московії. Отже не росіян йому шкода, а втрачених територій та можливості повелівати долями мільйонів людей. І саме тому йому так до вподоби кривавий диктатор Сталін, йдже той керувався саме такими бажаннями.
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13.12.2021 10:27 Ответить
Председатель кооператива "Озеро", будучи в крупной политике допустил большую ошибку ,что не реформировал остатки обломков Расеи на своей бескрайней территории, где можно было бы мирно с колоний Московии создать свободные государства как это есть Украина со своим языком ,со своей культурой и верой ,но этого не случилось, в Мире много людей ,которым негде жить и они могли бы свободно выбрать государство на территории колоний Московии, теперь Московию ждут тяжёлые времена, это Гражданская война на территории Расеи, это возврат Московии в свои прежние границы, всё это будет сопровождаться ядерными устрашающими взрывами
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13.12.2021 10:29 Ответить
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13.12.2021 10:31 Ответить
Гнида-путін здохни,як здох гулаг-совок.
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13.12.2021 10:32 Ответить
ГУЛАГ для быдла Сралина был не враг...
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13.12.2021 10:33 Ответить
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13.12.2021 10:34 Ответить
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13.12.2021 10:37 Ответить
У росіян якась фіксація на "історічєской росії" (це тій яка існувала у момент найбільшого загарбання земель, Німмечина так могла б претендувати на історичність 42-го року), і це при тому що вони і зі своїми землями не можуть щось хороше зробити. Напевне якби Росія рухалась у крок з цивілізованими країнами, то давно пережила б свою колоніальну "історичність", але прийшли комуністи і загнали усіх у свій концтабор. Кому треба країна де немає ні прав, ні судів, ні громадянського суспільства, якщо це не відповідає кишеньковим і узурпаторським інтересам влади.
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13.12.2021 10:38 Ответить
Мабуть всі ці казки про "історічєской росії" і "фашистів" просто тому, що більше запропонувати своєму населенню нема чого. І це країна в якій в принципі був якийсь рівень культури, літератури і навіть розуміння необхідності реформ (навідміну від Китаю), ну може до 1918 року був.
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13.12.2021 10:50 Ответить
Крысы позорные...кроме концлагерей за 70 лет так ничего и не построили...
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13.12.2021 10:38 Ответить
Можна подумати, що Росія щось до 1917 збудувала...
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13.12.2021 10:46 Ответить
війну з Японією під Цусімою здаєтся у 1905 році....де їх японці розромили... вщент...
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13.12.2021 10:49 Ответить
"Тисячолітній рейх"
Здається, щось таке в історії вже було. Це була трагедія...
Ні, повтор - це ще не фарс. Це - ще одна трагедія...
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13.12.2021 10:40 Ответить
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13.12.2021 10:41 Ответить
Американский самолет RC-135 залетел в воздушное пространство Украины на целых 5 часов...РАБссии глубоко возмущам-с
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13.12.2021 10:44 Ответить
https://youtu.be/cZD7t2IpxVg///американский Супер-разведчик летает над Донбассом...
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13.12.2021 10:46 Ответить
Т.е. попросту факты.....неудавшийся таксист переживает за мифическим неудавшимся государством прошлого, делает из этого личную трагедию и пытается навязать социуму свои психо-неврологические переживания.
Я..яяяя....правильно понял клиническую картину???
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13.12.2021 10:48 Ответить
Хтось заважав тим кацапам повернутись на істаріческую родіну?
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13.12.2021 10:54 Ответить
Моль КГБшная.
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13.12.2021 10:59 Ответить
Я проклинаю кожний стовп,що поступився тобі дорогою, "таксист"недороблений! Щоб ти здох!
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13.12.2021 10:59 Ответить
Хмырь КГБшный...это про тебя Крыса..
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13.12.2021 11:03 Ответить
Следом за Польшей и Норвегией,Финляндия заключила контракт на поставки самолетов F-35 из США////Крысы мазолейные..хрюкните ченить....
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13.12.2021 11:11 Ответить
Створювалось 1000 років))))) Ахахахахахах))))
Недоразумению по имени росия, которое придумал бесноватый царек в припадке белой гарячки, 300 лет...
Калькулятор не даст соврать...
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13.12.2021 11:12 Ответить
І з якогось дива Софа Гольштейн перетворилась на Катєріну Вєлікую...
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13.12.2021 11:50 Ответить
Доцент не хило с полки упал...таксистом он работал
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13.12.2021 11:17 Ответить
он сожалеет о том, что после распада кормильцев московии поубавилось. и уже давно подумывает чтобы вернуть всех в стоило чтобы как раньше на шее сидеть.
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13.12.2021 11:18 Ответить
Таксист ху@ло ? Жуть .
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13.12.2021 11:30 Ответить
1. Ну перші згадки про москву не 12ст, а друга половина 13.
2. Таксистом він кокс возив?
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13.12.2021 11:40 Ответить

- Кто заказывал такси на Дубровку?
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13.12.2021 12:01 Ответить
вовочка,а откуда ты взял,что лаптежной уже 1000 лет?
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13.12.2021 12:15 Ответить
свинособачий чекистан - прямой наследник монголо-татарской золотой орды. пущай ***** оттуда свое летоисчисление и ведет
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13.12.2021 12:35 Ответить
"Путин сожалеет о распаде Советского Союза три десятилетия назад, считая крушение тоталитарного государства Советов - гибелью "исторической России".

Кажется я понял, почему полуумный недомерок решил идти на конфликт именно сейчас. У него обострились скрепно-ностальгические фантомные боли. Именно в декабре 91-го "почил в боже" совок (зо-ть лет назад), и именно в декабре 1922-го его "организовали (в следующем году "юбилей"). Выходит так, что именно с этими двумя дата связана его "манечка" с восстановлением "справедливости".
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13.12.2021 12:17 Ответить
Було б всім краще якби він і далі працював таксистом.
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13.12.2021 12:19 Ответить
Величайшей геополитической катастрофой века является не то, что СССР распался, а то, что он распался не до конца.
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13.12.2021 12:40 Ответить
"25 миллионов россиян в новых независимых государствах внезапно оказались отрезанными от России."

На самом деле это манипуляция - каждый совершено летний мог в начале 90х выбрать сам где ему оставаться жить и гражданство ему переходило в подарок...

Так что те, кто сам выбрал НЕ Кацапию - это был ИХ выбор !
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13.12.2021 21:23 Ответить
 
 