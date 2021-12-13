Путин сожалеет о "распаде исторической России под названием Советский Союз": Иногда мне приходилось подрабатывать таксистом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент России Владимир Путин сожалеет о распаде Советского Союза три десятилетия назад, считая крушение тоталитарного государства Советов — гибелью "исторической России".
В эфире одного из российских телеканалов Путин признался, что в тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом СССР, ему приходилось подрабатывать таксистом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Это был распад исторической России под названием Советский Союз. Мы превратились в совершенно другую страну. И то, что создавалось 1000 лет, было в значительной степени утрачено. 25 миллионов россиян в новых независимых государствах внезапно оказались отрезанными от России. Произошла крупная гуманитарная катастрофа", — посетовал Путин, комментируя события 1991 года в рамках документального фильма под названием "Россия. Новая история".
Озвученные выводы Путина об утратах "созданного за тысячелетний период" несколько противоречат историческим данным, поскольку Российская империя была провозглашена Петром I только в 18 веке в 1721 году. Первые же упоминания о столице нынешней России — Москве доходят до 12 века.. Также Путин был не точен в формулировке о "25 миллионах россиян" — они не являлись гражданами РФ на момент распада СССР, имея опосредованное отношение к России только по титульно-национальному признаку.
Путин также впервые описал, как лично на него повлияли тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом Советского Союза, когда инфляция в России выражалась двузначными числами.
"Иногда мне приходилось подрабатывать и водить такси. Об этом неприятно говорить, но, к сожалению, это тоже имело место", — рассказал российский диктатор.
Путин, служивший в КГБ советских времен, ранее называл распад Советского Союза — "величайшей геополитической катастрофой 20-го века", но его новые комментарии показывают, что он рассматривал это, прежде всего, как неудачу для российской власти.
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ну нічо, він за 20 надолужив
Спокойная работа, развлекал бы пассажиров анекдотами про бабушку и дедушку, и миру было лучше....
В Украине през скоморох-юрист.
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...
Путин на встрече с учёными-историками:
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развтии прогресса в России , я сделал неопровежимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?
- Готовится войти в Историю!
- В качестве кого?
- В качестве «Собирателя земель русских»!
- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя» …
Так вот откуда фраза про рабов на галерах...
Малиновый пиджак и брюки abbidas...
Ее уничтожили после 1917 года такие, как вы, лживые подонки, безумные маньяки и садисты.
Ваша история намного короче и подлее, чем у старой России.
Вы у себя зачистили уже почти всех культурных, порядочных и мыслящих.
В нынешней Украине таких людей намного больше.
Чтобы действующий чекист подрабатывал таксистом - не поверю никогда.
Эта каста всегда была материально обеспечена.
Опять врет, не задумываясь...
Здається, щось таке в історії вже було. Це була трагедія...
Ні, повтор - це ще не фарс. Це - ще одна трагедія...
Я..яяяя....правильно понял клиническую картину???
Недоразумению по имени росия, которое придумал бесноватый царек в припадке белой гарячки, 300 лет...
Калькулятор не даст соврать...
2. Таксистом він кокс возив?
- Кто заказывал такси на Дубровку?
Кажется я понял, почему полуумный недомерок решил идти на конфликт именно сейчас. У него обострились скрепно-ностальгические фантомные боли. Именно в декабре 91-го "почил в боже" совок (зо-ть лет назад), и именно в декабре 1922-го его "организовали (в следующем году "юбилей"). Выходит так, что именно с этими двумя дата связана его "манечка" с восстановлением "справедливости".
На самом деле это манипуляция - каждый совершено летний мог в начале 90х выбрать сам где ему оставаться жить и гражданство ему переходило в подарок...
Так что те, кто сам выбрал НЕ Кацапию - это был ИХ выбор !