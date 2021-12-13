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НАБУ (4030) Данилов (1054) СНБО (4373) Шабунин (464) Роттердам+ (165)

СНБО не собирается заслушивать НАБУ по поводу "Роттердама+". Заявление Данилова - треп, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО не собирается заслушивать НАБУ по поводу

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не заслушивал и не планирует заслушать отчет Национального антикоррупционного бюро Украины по делу "Роттердам+".

Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Шабунин на своей странице в Фейсбуке, информурует Цензор.НЕТ.

"СНБО НЕ собирается заслушивать НАБУ по Роттердаму+. Похоже, что заявление Секретаря СНБО было, извините, трепом", - написал он.

В опубликованном Шабуниным письме СНБО отметили, что по состоянию на 8 декабря 2021 отчет детективов НАБУ по ситуации в деле "Роттердам+" на рассмотрение СНБО не выносился.

"... Информация о возможной дате проведения заседания СНБО Украины относительно заслушивания отчета детективов НАБУ о ситуации по делу "Роттердам+" в Аппарате СНБО Украины отсутствует", - говорится в ответе.

СНБО не собирается заслушивать НАБУ по поводу Роттердама+. Заявление Данилова - треп, - Шабунин 01

Шабунин также процитировал секретаря СНБО Алексея Данилова от 10 ноября: "...мы в ближайшие дни, завтра-послезавтра, заслушаем представителей соответствующего силового органа НАБУ, что касается "Роттердам+".

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12 декабря ответ СНБО относительно заслушивания: "...Информация о возможной дате проведения заседания СНБО Украины относительно заслушивания отчета детективов НАБУ относительно ситуации по делу "Роттердам+" в Аппарате СНБО Украины отсутствует".

"Страна в войне. Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны не отвечает за публичный базар в элементарном", – резюмировал Шабунин.

Напомним, ранее ВАКС сообщил, что предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу "Роттердам+", которое длилось с 2017 года, истекли.

СНБО не собирается заслушивать НАБУ по поводу Роттердама+. Заявление Данилова - треп, - Шабунин 02
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Зелені тріпатись як дурному з гори котитись.
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13.12.2021 09:59 Ответить
Досадять 994 мільйонів дерев , та й візьмуться за Роттердам плюс.
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13.12.2021 10:09 Ответить
Ротердам + , ЭТО СВЯТОЕ !!
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13.12.2021 12:37 Ответить
А що знову з "Ротердамом +"? Хто на ньому наживається сьогодні? Скільки тягали кота за кокі, а віз нині і там, де кінь не валявся. Брехуни і шахраї!!! Як там майнінгові ферми Бені, працюють?
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13.12.2021 10:06 Ответить
Он трепач, и ты трепач. В чем, собственно говоря, разница?
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13.12.2021 10:09 Ответить
Різниця? Один при владі, інший живе на гранти.
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13.12.2021 10:10 Ответить
Один вже біля корита, а інший ні! Абидна...
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13.12.2021 10:11 Ответить
Может потому и не выносится на рассмотрение, что этому делу несколько лет уже, а на сегодня есть дела поважнее для безопасности страны?!
Например бомбоубежища привести в порядок и оборудовать всем необходимым?! Это спасет много жизней, если делать заранее. А мы, как обычно, сначала получим кучу трупов после первой же бомбардировки, а только потом начнем думать, а где вообще это бомбосховище?
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13.12.2021 10:19 Ответить
тож спитай но шабунька скіки вова і ко отримали за закриття справи по ротердам +! ти ж в нас такой смєлий
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13.12.2021 10:43 Ответить
 
 