СНБО не собирается заслушивать НАБУ по поводу "Роттердама+". Заявление Данилова - треп, - Шабунин. ДОКУМЕНТ
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не заслушивал и не планирует заслушать отчет Национального антикоррупционного бюро Украины по делу "Роттердам+".
Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Шабунин на своей странице в Фейсбуке, информурует Цензор.НЕТ.
"СНБО НЕ собирается заслушивать НАБУ по Роттердаму+. Похоже, что заявление Секретаря СНБО было, извините, трепом", - написал он.
В опубликованном Шабуниным письме СНБО отметили, что по состоянию на 8 декабря 2021 отчет детективов НАБУ по ситуации в деле "Роттердам+" на рассмотрение СНБО не выносился.
"... Информация о возможной дате проведения заседания СНБО Украины относительно заслушивания отчета детективов НАБУ о ситуации по делу "Роттердам+" в Аппарате СНБО Украины отсутствует", - говорится в ответе.
Шабунин также процитировал секретаря СНБО Алексея Данилова от 10 ноября: "...мы в ближайшие дни, завтра-послезавтра, заслушаем представителей соответствующего силового органа НАБУ, что касается "Роттердам+".
12 декабря ответ СНБО относительно заслушивания: "...Информация о возможной дате проведения заседания СНБО Украины относительно заслушивания отчета детективов НАБУ относительно ситуации по делу "Роттердам+" в Аппарате СНБО Украины отсутствует".
"Страна в войне. Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны не отвечает за публичный базар в элементарном", – резюмировал Шабунин.
Напомним, ранее ВАКС сообщил, что предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу "Роттердам+", которое длилось с 2017 года, истекли.
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Например бомбоубежища привести в порядок и оборудовать всем необходимым?! Это спасет много жизней, если делать заранее. А мы, как обычно, сначала получим кучу трупов после первой же бомбардировки, а только потом начнем думать, а где вообще это бомбосховище?