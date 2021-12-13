Зеленский ответил на петицию о "Большой стройке": все расходы программы будут выкладывать на открытом сайте
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский поддержал петицию по информированию общества об источниках финансирования инфраструктурных проектов "Большой стройки".
Об этом говорится в официальном ответе на сайте Главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и внимание к вопросу информирования об использовании средств, направляемых на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры", - сказал президент.
Он проинформировал, что распорядители бюджетных средств подают информацию на единый веб-портал использования публичных средств. Кроме того, президент напомнил, что бюджет наполняется не только из налоговых поступлений, но и от платы за административные услуги, приватизации, заимствований и т.д.
Владимир Зеленский также отметил, что с момента вступления в должность стремится к максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков, в частности в сферах, дающих наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики.
За 2 года реализации президентской программы "Большая стройка" обновили более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построили и капитально отремонтировали около 400 школ и детских садов, 25 бассейнов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.
"Благодаря масштабным государственным инвестициям в национальную инфраструктуру в 2020 году, Украина впервые за всю историю независимости смогла сдержать спад экономики в период рецессии на уровне ниже среднего по сравнению с ключевыми торговыми партнерами. Таким образом можно утверждать, что впервые за длительное время средства налогоплательщиков тратятся с максимальной экономической эффективностью", - добавил глава государства.
Он сообщил, что поддерживает предложение информировать общество об объемах и источниках выполнения проектов "Большой стройки", поэтому поручает правительству создать отдельный онлайн-ресурс.
"Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" к концу 2024 года обновят 24 тыс. дорог.
Пожалуйста, подождите...
Ця падлюка що сказала?! Сказала що покажуть кошти що пішли саме на "велике будівництво". Але ж ми всі знаемо, що наприклад деякі об'єкти, було більш ніж на 90-98% побудовано за рахунок місцевих бюджетів або попередників....
Ось вони і покажуть ті 2-10%, що пішли саме за программою "велике будівництво", але звісна річ , не покажуть скільки відсотків із загальної вартості, профінансували. І у Зелебобіків складеться враження, що об'єкт побудован за копійки (хоча перевитрата, по цій частині могла складати 300%)
У меня остается несколько вопросов:
1. Если это деньги плательщиков налогов, то какого хера это "программа президента Украины"? Окуенно быть героем за чужой счет!!!
2. Кто ему дал право самостоятельно решать куда тратить наше бабло!?
3. Надеюсь, что скоро все будет выложено не на специальном сайте, а в материалах уголовных дел!!!
шашлик - три порції - викинула у прірву
якщо ти віриш в свою брехню, то ми ні
внаслідок чого черговий наближений до зеленського отримуватиме кошти з держбюджету за створення та адміністрування такого ресурсу.
вітаю підписантів петиції - прагнули отримати достовірну інформацію (від зеленських достовірну? не смішить) про витрачання грошей, а отримаєте черговий розпіл держбюджету.
И онлайн-ресурс будет создавать какой-нить одноклассник ЗЕ.
наібаловоінформування"
Но этого на бордах никогда не напишут.
А у меня вот всё плёхо: през некомпетент, его окружение -- ********** агенты чуть менее чем поголовно... Ну и далее ты сам знаешь
Кто тебе доктор?
Давай, ни гвоздя ни жезла тебе на распрекрасных дорогах Украины! Не летай только (как в Харькове)
А я вот в Киеве мучаюсь по ухабам да ямам... Особенно -- по фирменной киевской брусчатке
Взяти гроші платників податків та роздати їх цим же платникам податків, але вакцинованим - ідея так собі. Це факт.
І гроші таки роздадуть. Шансів на те, що Зеленський прочитає підручник з економіки і скасує своє рішення, дуже і дуже мало. Але ми дещо придумали.
Наші юристи вже готують звернення до КМУ, аби він вніс відповідні зміни до постанови, яка визначає порядок витрачання цих коштів,
Ми хочемо, аби наші громадяни мали можливість скерувати ці 1 000 гривень військовим.
Держава має створити легальну можливість донатити на армію свою заповітну тисячу.
Ми вважаємо, що в час, коли загроза російського вторгнення висока, немає нічого важливішого, ніж оборона держави. Армія у нас одна. Як і Україна. А додаткові кілька мільйонів нашим військовим точно не завадять.
Ми обіцяємо інформувати вас про перебіг нашої ініціативи. А поки - давайте перевіримо, скільки з нас готові віддати свою тисячу на армію.
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