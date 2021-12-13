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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) отчет (405) финансирование (1699) петиция (325) инфраструктура (233) Большая стройка (722)

Зеленский ответил на петицию о "Большой стройке": все расходы программы будут выкладывать на открытом сайте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ответил на петицию о

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию по информированию общества об источниках финансирования инфраструктурных проектов "Большой стройки".

Об этом говорится в официальном ответе на сайте Главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и внимание к вопросу информирования об использовании средств, направляемых на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры", - сказал президент.

Он проинформировал, что распорядители бюджетных средств подают информацию на единый веб-портал использования публичных средств. Кроме того, президент напомнил, что бюджет наполняется не только из налоговых поступлений, но и от платы за административные услуги, приватизации, заимствований и т.д.

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Владимир Зеленский также отметил, что с момента вступления в должность стремится к максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков, в частности в сферах, дающих наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики.

За 2 года реализации президентской программы "Большая стройка" обновили более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построили и капитально отремонтировали около 400 школ и детских садов, 25 бассейнов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.

"Благодаря масштабным государственным инвестициям в национальную инфраструктуру в 2020 году, Украина впервые за всю историю независимости смогла сдержать спад экономики в период рецессии на уровне ниже среднего по сравнению с ключевыми торговыми партнерами. Таким образом можно утверждать, что впервые за длительное время средства налогоплательщиков тратятся с максимальной экономической эффективностью", - добавил глава государства.

Он сообщил, что поддерживает предложение информировать общество об объемах и источниках выполнения проектов "Большой стройки", поэтому поручает правительству создать отдельный онлайн-ресурс.

"Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" к концу 2024 года обновят 24 тыс. дорог.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю Джерело: https://censor.net/ua/n3304849


У меня остается несколько вопросов:
1. Если это деньги плательщиков налогов, то какого хера это "программа президента Украины"? Окуенно быть героем за чужой счет!!!
2. Кто ему дал право самостоятельно решать куда тратить наше бабло!?
3. Надеюсь, что скоро все будет выложено не на специальном сайте, а в материалах уголовных дел!!!
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13.12.2021 10:17
+7
Ага, викладатимуть... колись... може... А можна просто сикнути зебуїнам межи очі.
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13.12.2021 10:11
+7
суши футболку вова ....суши
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13.12.2021 10:13
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Ага, викладатимуть... колись... може... А можна просто сикнути зебуїнам межи очі.
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13.12.2021 10:11 Ответить
Може й викладуть, але вже відчуваю наэбалово!
Ця падлюка що сказала?! Сказала що покажуть кошти що пішли саме на "велике будівництво". Але ж ми всі знаемо, що наприклад деякі об'єкти, було більш ніж на 90-98% побудовано за рахунок місцевих бюджетів або попередників....
Ось вони і покажуть ті 2-10%, що пішли саме за программою "велике будівництво", але звісна річ , не покажуть скільки відсотків із загальної вартості, профінансували. І у Зелебобіків складеться враження, що об'єкт побудован за копійки (хоча перевитрата, по цій частині могла складати 300%)
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13.12.2021 10:29 Ответить
И кто сказал, что всё выложенное будет отвечать действительности. Цифры нарисовать можно какие угодно
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13.12.2021 12:40 Ответить
суши футболку вова ....суши
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13.12.2021 10:13 Ответить
Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю Джерело: https://censor.net/ua/n3304849


У меня остается несколько вопросов:
1. Если это деньги плательщиков налогов, то какого хера это "программа президента Украины"? Окуенно быть героем за чужой счет!!!
2. Кто ему дал право самостоятельно решать куда тратить наше бабло!?
3. Надеюсь, что скоро все будет выложено не на специальном сайте, а в материалах уголовных дел!!!
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13.12.2021 10:17 Ответить
Таке право йому надали 73% ідіотів, ось і керує як хоче. Хуженібудіт.
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13.12.2021 10:25 Ответить
а якщо кошти витрачаються так як надра, то моню вже треба судити. живий приклад ЮЗИК з братом.граніт, без дозвільних доків крадуть, б,ють в щебінь та продають, виграли тендер на монне будівництво на 2 ярда. от тобі і жирний боров.
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13.12.2021 10:28 Ответить

шашлик - три порції - викинула у прірву
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13.12.2021 10:19 Ответить
моня, народ, не твій чоловік щоб йому роги наставляти.
якщо ти віриш в свою брехню, то ми ні
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13.12.2021 10:20 Ответить
Т,е бюба попросту повертел граждан шо петицию написали. Требовали писать на билбордах, шо за деньги "плательщиков податкiв", а не поповелению Зеленского строят дороги, а вышел очередной цырк-"создайте им вэб портал, пусть там читают"!
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13.12.2021 10:21 Ответить
А теперь все по порядку - он не сказал, что на бордах появится надпись. он сказал, что появиться в сети ресурс.
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13.12.2021 10:22 Ответить
на котором будут выкладывать какие-то цифры, проверить которые не будет возможности...
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13.12.2021 10:42 Ответить
виклади туди ж звіт про виведення тобою в офшори коштів з Привату, зєлох оманський
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13.12.2021 10:25 Ответить
доручає уряду створити окремий онлайн-ресурс Джерело: https://censor.net/ua/n3304849
внаслідок чого черговий наближений до зеленського отримуватиме кошти з держбюджету за створення та адміністрування такого ресурсу.
вітаю підписантів петиції - прагнули отримати достовірну інформацію (від зеленських достовірну? не смішить) про витрачання грошей, а отримаєте черговий розпіл держбюджету.
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13.12.2021 10:27 Ответить
А на отдельный онлайн-ресурс отдельное финансирование из денег налогоплательщиков.

И онлайн-ресурс будет создавать какой-нить одноклассник ЗЕ.
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13.12.2021 10:30 Ответить
Нова ************** програма "Велике наібалово інформування"
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13.12.2021 10:27 Ответить
"Велике будівництво" - проект по распределению денег налогоплательщиков между ближайшим окружением ЗЕ и Коломоя.

Но этого на бордах никогда не напишут.
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13.12.2021 10:28 Ответить
ЗЕбарани, клоун зробив вас разом.
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13.12.2021 10:31 Ответить
Янукович и Порошенко такой открытости не оценили бы

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13.12.2021 10:35 Ответить
Они и до Великого крадівництва не догадались даже!
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13.12.2021 10:37 Ответить
Купи машину и поезди. Потом посмотри архивные фото дорог за времена своих Кучмы-Януковича-Порошенко

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13.12.2021 10:50 Ответить
Хорошо тебе -- живёшь в стране, в которой "с каждым днём всё радостнее жить" (с).
А у меня вот всё плёхо: през некомпетент, его окружение -- ********** агенты чуть менее чем поголовно... Ну и далее ты сам знаешь
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13.12.2021 11:08 Ответить
Не надо было 30 лет выбирать рыгов во власть.
Кто тебе доктор?

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13.12.2021 11:27 Ответить
А-а-а, ну да: Порошенко ж -- "основатель Партии регионов"...
Давай, ни гвоздя ни жезла тебе на распрекрасных дорогах Украины! Не летай только (как в Харькове)
А я вот в Киеве мучаюсь по ухабам да ямам... Особенно -- по фирменной киевской брусчатке
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13.12.2021 11:41 Ответить
Не только основатель, а и до глубины его воровской души - образцовый рыг

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13.12.2021 13:25 Ответить
езжу со времен Овоща. Большая часть дорог построена при Порохе. Кукарекни шо неправда, чепушоид зебильный
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13.12.2021 11:30 Ответить
Если так написано в Методичке Рошен, то канешна правда. Страницу и номер выпуска только назови, проверю.

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13.12.2021 13:52 Ответить
«Вовина тисяча»: давайте передамо ці кошти на допомогу бійцям ЗСУ?


Взяти гроші платників податків та роздати їх цим же платникам податків, але вакцинованим - ідея так собі. Це факт.

І гроші таки роздадуть. Шансів на те, що Зеленський прочитає підручник з економіки і скасує своє рішення, дуже і дуже мало. Але ми дещо придумали.

Наші юристи вже готують звернення до КМУ, аби він вніс відповідні зміни до постанови, яка визначає порядок витрачання цих коштів,

Ми хочемо, аби наші громадяни мали можливість скерувати ці 1 000 гривень військовим.

Держава має створити легальну можливість донатити на армію свою заповітну тисячу.

Ми вважаємо, що в час, коли загроза російського вторгнення висока, немає нічого важливішого, ніж оборона держави. Армія у нас одна. Як і Україна. А додаткові кілька мільйонів нашим військовим точно не завадять.

Ми обіцяємо інформувати вас про перебіг нашої ініціативи. А поки - давайте перевіримо, скільки з нас готові віддати свою тисячу на армію.

Ставте + у коментарях -- https://ibigdan.livejournal.com/27689111.html?view=comments#comments
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13.12.2021 10:35 Ответить
я давно говорил... что поддерживать нужно не развлекалово а Армию (или любой другой благотворительный проект)... если эта моя тысяча, почему я не могу сам решать куда ее потратить??? не хочу я поддерживать развлекалово !!! я уже думал над этим и если не разрешат благотворительность или помощь Армии, волонтерам, госпиталям.... потрачу на книги... на книги ветеранов АТО/ООС... поддержу их таким образом...
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13.12.2021 10:47 Ответить
когда тендер выигрывает приближенная тебе компания, потом она совершенно законно и прозрачно пилит бабки. могут круглосуточно асфальт класть хоть в 7 слоев, могут позолотой покрыть сверху. ответственность на зе кто бабками швыряется (и строго в свои фирмы)
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13.12.2021 10:47 Ответить
Українська народна пісня "Ой айк'ю, айк'ю"
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13.12.2021 10:53 Ответить
Какой какой эффект? Мультипликационный? Пока никто из бывших у власти не поднимал экономику так, как это делал Чан Кай Ши на Тайване.
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13.12.2021 10:59 Ответить
Конечно ЕС, при них уровень подскочил раза в три. некоторые помнят. А шо сейчас?
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13.12.2021 12:47 Ответить
..а мне главное, что делаются дороги и все, что записано в этой программе, раньше вообще все крали и ничего не делали...
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13.12.2021 14:02 Ответить
 
 