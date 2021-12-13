Нардеп "Голоса" Костенко о Гогилашвили: "Таких людей не должно быть в Министерстве внутренних дел"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "Голоса", секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко считает позорным поведение заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сообщил в интервью журналистам в Верховной Раде в понедельник.
"Заместитель министра и даже командир не имеют права так разговаривать с солдатами и подчиненными. Командир может многое сделать – оставить солдата на учебе без сна, выморивать физически, даже может приказать ему пойти на смерть, но никто не имеет права оскорблять или поднимать руку на солдата", - отметил Костенко.
Он считает, что в ситуации с замминистра даже не нужно разбираться: "Этот человек должен быть, как у нас говорят, "на кислороде" сразу после того, как было обнародовано видео. Таких людей не должно быть в Министерстве внутренних дел и Вооруженных силах".
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник.Убийца.
Растлитель. И воры, и воры, и воры.
( Губерман)
Думаєш - у "ЗЕ-шоблі" інші сидять?!
- При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…
но этого мало - расследования нужны
кто его пропихнул в министерство?
как он получил высшее образование?
за что его наградили орденом?
что он делал в зоне ООС с охраной и на бронивике?
в Україні!!
В будь якій країні на наступний день розпочали б імнічмент!