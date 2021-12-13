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Новости Политика Украины
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МВД (9221) Гогилашвили (75) Костенко Роман (133)

Нардеп "Голоса" Костенко о Гогилашвили: "Таких людей не должно быть в Министерстве внутренних дел"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Народный депутат "Голоса", секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко считает позорным поведение заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сообщил в интервью журналистам в Верховной Раде в понедельник.

"Заместитель министра и даже командир не имеют права так разговаривать с солдатами и подчиненными. Командир может многое сделать – оставить солдата на учебе без сна, выморивать физически, даже может приказать ему пойти на смерть, но никто не имеет права оскорблять или поднимать руку на солдата", - отметил Костенко.

Он считает, что в ситуации с замминистра даже не нужно разбираться: "Этот человек должен быть, как у нас говорят, "на кислороде" сразу после того, как было обнародовано видео. Таких людей не должно быть в Министерстве внутренних дел и Вооруженных силах".

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Смотрите также: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Таких зовсім неповинно бути на державній службі взагалі.
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13.12.2021 11:00
+8
А в ВР у моносброда, что другие сидят?
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13.12.2021 11:00
+5
Також не має бути на державній службі тих, кто його з таким минулим призначив на посаду.
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13.12.2021 11:10
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Правила форума Совет форумчан
А в ВР у моносброда, что другие сидят?
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13.12.2021 11:00 Ответить
Таких зовсім неповинно бути на державній службі взагалі.
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13.12.2021 11:00 Ответить
Але нажаль таких ще дуже багато на всіх гілках влади в Україні...
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13.12.2021 11:01 Ответить
а там інших вже не має.
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13.12.2021 11:02 Ответить
От мені "подобаються" такі лозунги.Ну я теж можу повторити те ж саме. І кожен з нас може. І що це змінить?
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13.12.2021 11:05 Ответить
Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник.Убийца.
Растлитель. И воры, и воры, и воры.
( Губерман)
Думаєш - у "ЗЕ-шоблі" інші сидять?!

- При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…

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13.12.2021 12:02 Ответить
анал табу, гвалтівник, крадій..."зе депутат - слуга народу")

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13.12.2021 11:06 Ответить
Також не має бути на державній службі тих, кто його з таким минулим призначив на посаду.
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13.12.2021 11:10 Ответить
много букафф. достаточно "таких нелюдей не повинно бути."
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13.12.2021 11:14 Ответить
Никогда такого небыло... и вот опять.
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13.12.2021 11:15 Ответить
Все уволили припудренного...
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13.12.2021 11:16 Ответить
Таких взагалі не повинно бути, не тільки в МВС.
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13.12.2021 11:20 Ответить
Представляю как рвёт волосы этот зверёк.....
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13.12.2021 11:21 Ответить
Волосся на грудях і спині))
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13.12.2021 11:30 Ответить
Оказывается "с дуру" можно сломать всё, что угодно....
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13.12.2021 11:53 Ответить
Настоящая морда слуг урода...наоборот их должно быть 450 хмырей...а не 73%
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13.12.2021 11:28 Ответить
Ну и какой толк вообще был от всего этого грузинского ансамбля песни и пляски когда их допустили к власти?
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13.12.2021 11:29 Ответить
3 года барадатый на этой должности, а господин Костенко только проснулся. И такой сразу "Таких людей не должно быть в Министерстве внутренних дел". Браво, товарищ! Заслужил пол килограмма кильки.
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13.12.2021 11:32 Ответить
пишут уже уволили на кабмине
но этого мало - расследования нужны
кто его пропихнул в министерство?
как он получил высшее образование?
за что его наградили орденом?
что он делал в зоне ООС с охраной и на бронивике?
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13.12.2021 11:36 Ответить
Кабмин освободил Гагушвили с занимаемой должности собщил сайт Украина 24...
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13.12.2021 11:36 Ответить
таких говнідарів не повинно буту
в Україні!!
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13.12.2021 11:38 Ответить
ковырните поглубже. там таких, наверняка, большинство. этот дурачек попался на ровном месте, другие как крысы сидят, Украину изнутри клюют. даже сомнений никаких нет.
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13.12.2021 11:46 Ответить
На повышение наверное пойдет. Клоун своих не бросает.
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13.12.2021 11:48 Ответить
В 2019 году все эти Гордоны и прочие доктора Кошмаровские в компании 95 квартала орали во всю глотку : Мы их сделали...,сегодня быстро переобулись...
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13.12.2021 11:49 Ответить
такие люди должны сидеть на бутылке и скакать на швабре
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13.12.2021 11:56 Ответить
хмирів з подібною поведінкою і хамськими замашками на тій поверхні. де знаходитесь ви. не повинно бути апріорі...вони всі перед призначенням повинні проходити через сито доброчесності!!!!!!!!!!!!
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13.12.2021 12:36 Ответить
А особа, що призначив чоловіка своєї секретарки - громанянина країни агрессора, без освіти, без досвіду, наркозалежного на посаду замміністра в силову структуру - може займати посаду Президента і Верховного головнокомандувача?
В будь якій країні на наступний день розпочали б імнічмент!
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13.12.2021 13:03 Ответить
імпічмент, вибачте.
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13.12.2021 13:05 Ответить
 
 