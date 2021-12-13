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Новости За рубежом
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Россия угрожает военным ответом, если США и НАТО откажутся предоставить гарантии безопасности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия угрожает военным ответом, если США и НАТО откажутся предоставить гарантии безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если НАТО и Соединенные Штаты не дадут гарантий по не размещению новых вооружений в Европе, то Россия готова дать на это ответ при помощи оружия или технических средств.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Одна из основных озабоченностей Москвы связана с тем, что в Европе с подачи партнеров по НАТО скоро могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные ДРСМД, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США", — отметил он.

Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим, добавил дипломат. "Заверения <...> о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. <...> К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", — заключил Рябков.

Также читайте: Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы, - Порошенко

Напомним, ранее экс-госсекретарь Майк Помпео заявлял, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволил США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
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13.12.2021 11:03
+33
На палнете есть хоть один (кроме кацапетов) кто верит, что армия параши способна противостоять НАТО?
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13.12.2021 11:04
+29
воронєж напрягся....
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13.12.2021 11:04
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13.12.2021 11:03 Ответить
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13.12.2021 11:12 Ответить
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13.12.2021 11:25 Ответить
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13.12.2021 16:33 Ответить
воронєж напрягся....
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13.12.2021 11:04 Ответить
У кацапов односторонний мораторий???!!! Наглость при вранье для этих... действительно беспредельна
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13.12.2021 11:32 Ответить
На палнете есть хоть один (кроме кацапетов) кто верит, что армия параши способна противостоять НАТО?
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13.12.2021 11:04 Ответить
так за нас НАТО воевать и не будет
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13.12.2021 11:06 Ответить
так тут кцп уже прямо угрожают НАТО. при чем тут мы?
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13.12.2021 11:11 Ответить
так воевать то все хотят на нашей территории
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13.12.2021 11:19 Ответить
ты какой-то (та) не далекий (ая). новость прочитай что-ли. а то ты такую дичь городишь.

а может ты кцп? тогда все ясно
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13.12.2021 11:24 Ответить
так меня еще никто не обижал
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13.12.2021 11:52 Ответить
не удивительно, что тебя принимают за свнсбк, если ты юзаешь их говнолегенду для кцп сверхразумов
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13.12.2021 11:57 Ответить
Дать оружие и помогать воевать живой силой разные вещи
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13.12.2021 13:08 Ответить
Да конечно после такой войны нам придется много восстанавливать на новых наших территориях, в Ставрополье, Белгородской Орловской и др, но раз в ********** этого хотят то это их личное дело.
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13.12.2021 11:31 Ответить
На вашей территории)) и 2 мордвы лайкнули, палитесь нетрадиционные
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13.12.2021 12:28 Ответить
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13.12.2021 11:18 Ответить
Єсть, було добір сашко лукіч.
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17.12.2021 20:39 Ответить
Шарахнуть по Воронежу?
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13.12.2021 11:04 Ответить
Они сами шарахнут, а скажут, что НАТА)) с укрофашистами))
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13.12.2021 11:30 Ответить
Выражаем озабоченость
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13.12.2021 11:07 Ответить
Достало это Пуйло , все руками машет.
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13.12.2021 11:07 Ответить
Путлер блефує, а Європа як належить повії-дуже лякається.
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13.12.2021 11:08 Ответить
ну попробуй)
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13.12.2021 11:09 Ответить
Пора вже зрозуміти, що з московією домовитись не можливо, вона розуміє лише силу.
Якщо вони готові влізти у нову гонку озброєнь то треба їм це організувати.
Десь в "срєднєй пАласє" підріжуть зарплату і соціалку.
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13.12.2021 11:10 Ответить
От кому ви треба довбайопи?
Вас шо хтось завойовує, чи гроші вимагає? - ви просто купа лайна на узбіччі цивілізації. Нікому не потрібна.
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13.12.2021 11:10 Ответить
"От кому ви треба довбайопи?"
_Ты идиот?! Ты думаешь что фашисты и агрессоры так говорят потому что действительно опасаются будто беззубая НАТА нападёт на них?
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14.12.2021 07:04 Ответить
переводя с дипломатического: "держите меня! я психический! у меня и справка есть!"
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13.12.2021 11:10 Ответить
Крик з бункеру-тримайте мене усі разом,бо я зе себе не відповідаю...
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13.12.2021 11:12 Ответить
Да ты шо..... смотрите чтобы от вас самих ничего не осталось....!!!
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13.12.2021 11:12 Ответить
Напомним ....************* о Будапештском меморандуме, где они пугоголовые должны были быть как бы херантами безапасности. Ну че ***********, вспомнили???
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13.12.2021 11:15 Ответить
...будапештські "ґарантії" whatsapp-ам (на літеру "к")
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13.12.2021 11:13 Ответить
Кумедні істоти ці кацапи.
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13.12.2021 11:13 Ответить
а еще наглые и самоуверенные (до поносу)
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13.12.2021 11:19 Ответить
Хай дадуть їм такі гаранті, як вони нам дали в Будапешті, ноу проблем.
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13.12.2021 11:13 Ответить
Подлодка Курск уже вошла к подножию статуи Свободы в New-Yorke
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13.12.2021 11:14 Ответить
Та нехай собі погрожує. Мені здається, що не тільки факт нападу, а і факт погрози має бути оцінений в ООН і мають бути введені пекельні санкції.
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13.12.2021 11:14 Ответить
російські мультиплікатори-тридешники можуть з оптимізмом дивитися у майбутнє: робота буде!
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13.12.2021 11:14 Ответить
>ранее запрещенные ДРСМД
из которого парашка вышла
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13.12.2021 11:14 Ответить
Кацы подлатают корыто Ад Кузнецов и будут снова дрейфовать вокруг Европы, зыдымляя воздух, засирая воды и роняя в воду свои пердолеты.
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13.12.2021 11:15 Ответить
Європа доозабочувалася. Наслідки кричущої різниці в рівнях життя на планеті, міграція та тиск з боку авторитарних режимів боюся швидко змінять сите життя бюргерів
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13.12.2021 11:16 Ответить
Сегодня Финляндия,следом за Польшей и Норвегией заключила контракт с США на поставки F-35....бедная РАБссия...
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13.12.2021 11:16 Ответить
https://youtu.be/sMBQKnxtjBU..видос тут
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13.12.2021 11:21 Ответить
Фины заказали 60 самолетов
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13.12.2021 11:34 Ответить
если нато не будет размещать свои средства, по какому-то договору, то парашка будет их размещать исподтишка, радуясь как обманули
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13.12.2021 11:16 Ответить
Ага. А до сих пор Рашка нинакого не нападала? Ето типо как преступника бесят бронедвери которые все установили. Типо если вы повесите замок на дверь то я вас ограблю.
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13.12.2021 11:18 Ответить
Это Трамп хотел, чтобы владеть всем миром. А демократы голуби мира.
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13.12.2021 11:18 Ответить
а девочка жалуеться что русских не любят. а главное что она не знает за что???.
а ты, кизда не в тиктоке сиди а новости иногда смотри и может дойдет что вы все уроды
потому вас не только не любят а ненивидят во всем мире.
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13.12.2021 11:18 Ответить
рябка випустили погавкать ))
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13.12.2021 11:18 Ответить
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13.12.2021 11:21 Ответить
".. вскормлённый в параше рябко молодой"
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13.12.2021 11:25 Ответить
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13.12.2021 11:28 Ответить
Тому, что справа Вы польстили. Нельзя сравнивать этот организм с собакой.
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13.12.2021 12:00 Ответить
согласен... но польстил не я )))

В Посольстве РФ в ФРГ с критикой отреагировали на статью журнала Focus, в которой немецкие журналисты оскорбили российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин добавил, что от руководства СМИ ждут извинений.
Так, дипломаты разместили отрывок статьи Focus, в которой журналисты решили сравнить российского лидера с собакой, якобы похожей на президента.
2017 год.

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13.12.2021 12:20 Ответить
Так вот где собака порылась! ))
Журналюги хотели ненавязчиво польстить "фюреру", сравнив его с "другом человека". Но лаптекопытные димпломаты их поняли на свой лад: - "Какая это собака?! Не позволю про царя такие песни петь!".
В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. ))
Просто там ментальность другая, не той системы: "Не знаю, как там в Берлине. Может, там собака - друг человека. А у нас управдом - друг человека"!
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13.12.2021 12:51 Ответить
Надо их разорить их экономику, чтоб у них денег не было на военные расходы, а то все играетесь
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13.12.2021 11:19 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 11:20 Ответить
пора эту мразь усыплять как бешеную собаку.
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13.12.2021 11:20 Ответить
Интересно, и чем же Рашка еще может ответить? В окупированном крыму и на окупированной Беларашке Рашка уже завезла ЯО. Тоесть Рашка может к Европе пододвигать свои ядерные ракеты а вот Европе и НАТО нельзя. Чисто логика гопника, которому все можно а если ему дадут по морде то сразу визг что так нельзя. Чем еще она может усугубить?
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13.12.2021 11:21 Ответить
рассия угрожает военным ответом... ничего удивительного...
удивительно другое - кто их о чем-то спрашивал?
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13.12.2021 11:23 Ответить
...Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов. Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой "Ялты" - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО. Окончательную бумажку, как говаривал профессор Преображенский.

Дистанционная методика работы с пациентом принесла поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным дистанционно, что не терпелось не только снова испытать на себе глубокие путинские озабоченности, но еще и привести с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.

17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал его заголовком "Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". 10 декабря, когда охреневший Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета "Washington Post" посвятила ему сокрушительную статью "On Ukraine Biden is channeling his inner Neville Chamberlain"

Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938. С одной только разницей. У коллективного Черчилля подавляющее большинство в парламенте, медиа, истеблишменте, обществе. И ему не надо еще два года дожидаться нового Дюнкерка, чтобы перехватить у Чемберлена инициативу. В ближайшие дни повторится пост-женевская история. Тактичное лечение, активный отдых вернут Лидера Свободного Мира в более или менее нормальное состояние. Часть его тяжелого бремени возьмут на себя Государственный секретарь и Министр Обороны. Пропутинская агентура в администрации будет аккуратно нейтрализована. Европейские лидеры постараются забыть о сделанном им неприличном приглашении. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447370/
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13.12.2021 11:25 Ответить
Гитлер в 1940 году сказал Риббентропу...,после 3 братских Договоров-Молотов-Риббентроп...: я разорю ССср до полной нищеты,которую будут видеть и через 100 лет в каждом городе и дяревне РАБссии...
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13.12.2021 11:25 Ответить
А за что они переживают ? Они же вяликие . Орду давно надо было изолировать от мира , а не Nord Stream совместно строить .
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13.12.2021 11:27 Ответить
Очередной пердёж в лужу в исполнении кацапни. А Запад ещё и ведётся на это фуфло.
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13.12.2021 11:27 Ответить
дядя Ердоган вже показав , що російська військова відповідь-то є понти.
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13.12.2021 11:27 Ответить
Це типу)), якщо ви на нас не нападете, то чур ми перші нападемо. Дикуни і дубина))
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13.12.2021 11:29 Ответить
Нет никаких прав у ордынцев этого требовать! На силу найдется сила!
К тому же не так уж они и сильны, на самом то деле.
Сейчас самый удачный момент для Украины навсегда вырваться из "братских" объятий Мордора.
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13.12.2021 11:39 Ответить
Загнанная крыса пытается сделать первый бросок.
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13.12.2021 11:43 Ответить
Які гарантії по "Будапештському меморандумі" виконує агресор?
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13.12.2021 11:46 Ответить
США и НАТО готовы предоставить РФ гарантии и обязательства ненападения " договор о ненападении" в международно признанных границах РФ, и если РФ не будет осуществлять агрессивных действий ( по захвату и дестабилизации) соседних и других стран . А также выведет свои вооруженные силы, вооружение, боеприпасы, наемников и т.д. с оккупированных территорий Молдовы, Грузии, Украины, Азербайджана,) Прекратит попытки аншлюса Беларуси. И прекратит вмешательства в дела иностранных государств в виде хаккерских атак, вмешательства в выборы, и т.д.
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13.12.2021 11:50 Ответить
Вот когда я жалею, что мы отдали ядерное оружие
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13.12.2021 12:18 Ответить
і хто агресор? ну так НАТО звичайно
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13.12.2021 13:13 Ответить
дырявый шантаж!
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13.12.2021 13:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_oBj_hZxrcY
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13.12.2021 13:25 Ответить
До НАТО Россия относится как к лоховозам, я так понимаю они что то знают, если в Германии в боеготовности только треть танков наверно такая ситуация во всей Европе!!! Так что нам никто не поможет вообще!!!!!!! Нужно аккумулировать собственние сили а они у ннас есть и не прогибаться а подниматься!!!! Весь спецназ союза минимум на половину состоял из украинцев!
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13.12.2021 13:49 Ответить
"Ах Моська! Знать она сильна, что лает на Слона"! Увы, но теперь Моська с перепугу лает на всех подряд.
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13.12.2021 14:07 Ответить
занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД. Джерело: https://censor.net/ua/n3304861 ,а моцква скока договоров нарушила єнто ее не беспокоит?
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22.04.2022 07:37 Ответить
занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД. Джерело: https://censor.net/ua/n3304861 ,а моцква скока договоров нарушила єнто ее не беспокоит?
показать весь комментарий
22.04.2022 07:37 Ответить
занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД. Джерело: https://censor.net/ua/n3304861 ,а моцква скока договоров нарушила єнто ее не беспокоит?
показать весь комментарий
22.04.2022 07:37 Ответить
занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД. Джерело: https://censor.net/ua/n3304861 ,а моцква скока договоров нарушила єнто ее не беспокоит?
показать весь комментарий
22.04.2022 07:37 Ответить
 
 