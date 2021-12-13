Россия угрожает военным ответом, если США и НАТО откажутся предоставить гарантии безопасности
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если НАТО и Соединенные Штаты не дадут гарантий по не размещению новых вооружений в Европе, то Россия готова дать на это ответ при помощи оружия или технических средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Одна из основных озабоченностей Москвы связана с тем, что в Европе с подачи партнеров по НАТО скоро могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные ДРСМД, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США", — отметил он.
Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим, добавил дипломат. "Заверения <...> о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. <...> К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", — заключил Рябков.
Напомним, ранее экс-госсекретарь Майк Помпео заявлял, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволил США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии".
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а может ты кцп? тогда все ясно
Якщо вони готові влізти у нову гонку озброєнь то треба їм це організувати.
Десь в "срєднєй пАласє" підріжуть зарплату і соціалку.
Вас шо хтось завойовує, чи гроші вимагає? - ви просто купа лайна на узбіччі цивілізації. Нікому не потрібна.
_Ты идиот?! Ты думаешь что фашисты и агрессоры так говорят потому что действительно опасаются будто беззубая НАТА нападёт на них?
из которого парашка вышла
а ты, кизда не в тиктоке сиди а новости иногда смотри и может дойдет что вы все уроды
потому вас не только не любят а ненивидят во всем мире.
В Посольстве РФ в ФРГ с критикой отреагировали на статью журнала Focus, в которой немецкие журналисты оскорбили российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин добавил, что от руководства СМИ ждут извинений.
Так, дипломаты разместили отрывок статьи Focus, в которой журналисты решили сравнить российского лидера с собакой, якобы похожей на президента.
2017 год.
Журналюги хотели ненавязчиво польстить "фюреру", сравнив его с "другом человека". Но лаптекопытные димпломаты их поняли на свой лад: - "Какая это собака?! Не позволю про царя такие песни петь!".
В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. ))
Просто там ментальность другая, не той системы: "Не знаю, как там в Берлине. Может, там собака - друг человека. А у нас управдом - друг человека"!
удивительно другое - кто их о чем-то спрашивал?
Дистанционная методика работы с пациентом принесла поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным дистанционно, что не терпелось не только снова испытать на себе глубокие путинские озабоченности, но еще и привести с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.
17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал его заголовком "Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". 10 декабря, когда охреневший Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета "Washington Post" посвятила ему сокрушительную статью "On Ukraine Biden is channeling his inner Neville Chamberlain"
Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938. С одной только разницей. У коллективного Черчилля подавляющее большинство в парламенте, медиа, истеблишменте, обществе. И ему не надо еще два года дожидаться нового Дюнкерка, чтобы перехватить у Чемберлена инициативу. В ближайшие дни повторится пост-женевская история. Тактичное лечение, активный отдых вернут Лидера Свободного Мира в более или менее нормальное состояние. Часть его тяжелого бремени возьмут на себя Государственный секретарь и Министр Обороны. Пропутинская агентура в администрации будет аккуратно нейтрализована. Европейские лидеры постараются забыть о сделанном им неприличном приглашении. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447370/
К тому же не так уж они и сильны, на самом то деле.
Сейчас самый удачный момент для Украины навсегда вырваться из "братских" объятий Мордора.