Российского вторжения в Украину "нет и быть не может", - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российского вторжения в Украину "нет и быть не может".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спутник", об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

По его словам, США "совершенно непонятным образом" зациклены на идее "российского вторжения" в Украину.

"Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права поднимать вопрос в такой плоскости", - сказал Рябков.

Напомним, ранее Агентство АР подтвердило данные WP со ссылкой на американскую разведку о том, что Россия планирует военное наступление на Украину в начале 2022 года. К операции привлекут 175 тысяч военных.

В свою очередь спикер Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать передвижение войск РФ у украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.

В Госдепе США заявили, что позиция стран G7 по реагированию на вероятное вторжение РФ в Украину едина. Меры могут быть реализованы очень быстро.

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