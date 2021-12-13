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Российского вторжения в Украину "нет и быть не может", - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российского вторжения в Украину

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российского вторжения в Украину "нет и быть не может".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спутник", об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

По его словам, США "совершенно непонятным образом" зациклены на идее "российского вторжения" в Украину.

"Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права поднимать вопрос в такой плоскости", - сказал Рябков.

Напомним, ранее Агентство АР подтвердило данные WP со ссылкой на американскую разведку о том, что Россия планирует военное наступление на Украину в начале 2022 года. К операции привлекут 175 тысяч военных.

В свою очередь спикер Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать передвижение войск РФ у украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.

В Госдепе США заявили, что позиция стран G7 по реагированию на вероятное вторжение РФ в Украину едина. Меры могут быть реализованы очень быстро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министры G7 готовят два заявления по России, - "La Repubblica"
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Топ комментарии
+43
Ага. Я бы удивился если бы Рашка перед нападением сказала что она будет нападать. Рашка уже десятки стран окупировала хоть раз сказала что будет нападать? Да ***** даже после нападения будет рассказывать что ихтамнет.
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13.12.2021 11:36
+35
Ну да а гробы в Европу шли? И памятная доска в 46 Псковской европейцам висит.
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13.12.2021 11:35
+30
Ага, а чего же вы тогда своих псковских десантников как собак шелудивых в землю закопали? И чего бурятские танкисты у вас с обожженными **@льниками и жопами побираются на лечение?
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13.12.2021 11:41
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Ну да а гробы в Европу шли? И памятная доска в 46 Псковской европейцам висит.
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13.12.2021 11:35 Ответить
Не, памятная надпись - ГРУЗ-200. ЗЫ... за одного украинца идет на гумус 16 москалiв-загарбникiв.
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13.12.2021 11:39 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне
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13.12.2021 11:54 Ответить
Ракети та рушниці для ЗСУ.

46-му президенту США містеру Джо Байдену не вийшло в телефонній розмові з Верховним Головнокомандувачем Збройних Православних Сил московії переконати Путіна вивести сорокатисячне військове угруповання з тимчасово окупованого росіянами Криму, повернути півострів України, повісити в музей Айвазовського у Феодосії 36 викрадених та вивезених у московію картин великого художника, видати шинелі сімом тисячам російським офіцерам, інструкторам та радникам, які перебувають на українському Донбасі та відправити «іхтамнетів» додому, до місць постійної дислокації.

Байден нагадав «збирачеві земель і морів руських», що якщо він не бажає в майбутньому мати проблем з ЄС, НАТО та платіжною системою «СВІФТ», то необхідно повернути Україні не лише захоплені силовим способом у Криму військові кораблі, техніку, **********, паливо, 300 кілограмів золота «ОЩАДБАНКУ», «приватизованого» «ввічливими зеленими чоловічками» в Криму, але й обладнання заводів, вкрадені на Донбасі, і заплатити Україні за десятки тисяч тонн вугілля вивезених за час окупації ешелонами та «КАМАЗАМИ» до снігової Нігерії, а також виплатити грошові компенсації вдовам та сиротам, чоловіки та батьки яких, загинули на Донбасі від куль снайперів та обстрілів «Градами».

Оскільки між двома президентами консенсус не був досягнутий, то в кінці грудня, в Одесі очікують на прибуття суховантажу «Ocean Glory», що спеціалізується на військових перевезеннях, який доставить для ЗСУ протикорабельні ракети «Гарпун», для захисту від московітів базу НАТО у Бердянську та острова Зміїний і першу партію антидронових рушниць, які допоможуть знищувати в українському небі російські БПЛА (дрони).

Так відреагував Держдеп на нарощування московітами військової техніки та особового складу на східних кордонах України.
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13.12.2021 12:10 Ответить
«Три страшні вороги українського відродження - Москва, український провінціалізм і комплекс Кочубеївщини»
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13.12.2021 15:41 Ответить
Дай то Боже, аби те, про що Ви кажете - справдилося! Але щось мені підказує, що навяд чи дідусь Байден на такий крок відважиться!
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13.12.2021 16:31 Ответить
Ага. Я бы удивился если бы Рашка перед нападением сказала что она будет нападать. Рашка уже десятки стран окупировала хоть раз сказала что будет нападать? Да ***** даже после нападения будет рассказывать что ихтамнет.
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13.12.2021 11:36 Ответить
Ничего нового... Точно так же молотов пел про Финляндию...
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13.12.2021 12:07 Ответить
Не ну это совсем другое. Фины обстреляли артилерией самые миролюбивые советские войска, которые просто собирали возле границы шишки и грибы. Советский союз не мог стерпеть такой обиды. А то, что у стрелявших был рязанский акцент - то это всё провокации Черчиля.
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13.12.2021 12:16 Ответить
ну, значіт, рашку надо обєздвіжить і подморозіть

...Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов. Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой "Ялты" - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО. Окончательную бумажку, как говаривал профессор Преображенский.

Дистанционная методика работы с пациентом принесла поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным дистанционно, что не терпелось не только снова испытать на себе глубокие путинские озабоченности, но еще и привести с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.

17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал его заголовком "Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". 10 декабря, когда охреневший Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета "Washington Post" посвятила ему сокрушительную статью "On Ukraine Biden is channeling his inner Neville Chamberlain"

Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938. С одной только разницей. У коллективного Черчилля подавляющее большинство в парламенте, медиа, истеблишменте, обществе. И ему не надо еще два года дожидаться нового Дюнкерка, чтобы перехватить у Чемберлена инициативу. В ближайшие дни повторится пост-женевская история. Тактичное лечение, активный отдых вернут Лидера Свободного Мира в более или менее нормальное состояние. Часть его тяжелого бремени возьмут на себя Государственный секретарь и Министр Обороны. Пропутинская агентура в администрации будет аккуратно нейтрализована. Европейские лидеры постараются забыть о сделанном им неприличном приглашении. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447370/
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13.12.2021 12:44 Ответить
"30 вересня 1999 року в інтерв'ю російській газеті «Коммерсантъ» глава уряду Росії Володимир Путін повідомив, що нової війни з Чечнею не буде і цього ж дня надвечір танкові підрозділи російської армії увійшли на територію Наурського і Шелковського районів Чечні з боку Дагестану та Ставропольського краю."
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13.12.2021 16:05 Ответить
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14.12.2021 07:40 Ответить
"А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується" . Ваша территория кремль , а всё что вокруг - другие народы .
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13.12.2021 11:37 Ответить
Это не хитрость, а цинизм
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13.12.2021 11:52 Ответить
Серьезно? А что у них стоит за дата на медальках за Крым?
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13.12.2021 12:05 Ответить
Лапатне брехливе лайно продовжує й надалі брехати...
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13.12.2021 11:38 Ответить
Ага, а чего же вы тогда своих псковских десантников как собак шелудивых в землю закопали? И чего бурятские танкисты у вас с обожженными **@льниками и жопами побираются на лечение?
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13.12.2021 11:41 Ответить
ага. вот так вот взяли и поверили русне
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13.12.2021 11:41 Ответить
а что есть кто-то кроме малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и его Сброда кто сомневается в "честности и порядочности" ПИД,,,рашенского Фекалистана....???
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13.12.2021 11:41 Ответить
ніколи не було і знову: #какієвашідоказатєльства?
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13.12.2021 11:42 Ответить
Российское вторжение было, есть сейчас и будет всегда - нужно как Израиль всегда быть готовым дать отпор "единому нариду"
Иначе никак.
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13.12.2021 11:45 Ответить
нужно финансировать национальные движения на рашковании
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13.12.2021 12:36 Ответить
шутишь, мы и финансировать. нам бы самим белую молочную цицьку и все в хатку.
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13.12.2021 14:17 Ответить
сегодня, как и раньше, 100% гарантией нападения параши на любую страну является подписание парашей с ней "договора о дружбе и ненападении"
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13.12.2021 11:46 Ответить
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13.12.2021 11:46 Ответить
- "Чикатилло никого не насиловал и не убивал!", заявил на суде Чикатилло, "Он вапще пацифист, филателист и ботаник. Мухи в жызни ни абидил"
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13.12.2021 11:49 Ответить
та что их слушать, скажут не вторжение а поддержка узкоизычных, что это изменит
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13.12.2021 11:50 Ответить
Вторжения не будет, а будет принуждение Украины к диалогу с гражданами, имеющих паспорта РФ и проживающих на Донбассе
( аналог Абхазии и Южной Осетии)
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13.12.2021 11:50 Ответить
Соснуть вони (кацапи раби ***********) тунця!!!
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13.12.2021 12:34 Ответить
...Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил...
У них нет главнокомандующего? Теперь армией руководит замминистра индел?
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13.12.2021 11:50 Ответить
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13.12.2021 11:50 Ответить
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13.12.2021 11:53 Ответить
Российского вторжения в Украину "нет и быть не может", - МИД РФ Источник: https://censor.net/ru/n3304870

===============
Ну да. примерно то же самое, что и КОЗЛЫ КАПУСТУ НЕ ЕДЯТ
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13.12.2021 11:57 Ответить
Рябиков!!передай своему ******** Путину . что россии тоже не хрен совать свой татаро-монгльский грязныйй нос , в то что делается на территоррии суверенной Украины!! Воюем ли мы или проводим манёвры совместно со странами НАТО, или строим НОвые Военные БАзы!! Мы тоже защищаем свои границы ,как можем и чем можем от нападения на Укарину, вражеской фашисткой РОССИИ!! Вам какаго хрена надо соваться в дела Украины!! У России свой народ бродит нищий и голодный!! займитесь своими проблемами и дворцами!!
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13.12.2021 12:02 Ответить
Та да. Черное - это белое. Война - это мир. Рабство - это свобода. И т.д.
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13.12.2021 12:04 Ответить
а в Криму то шо?
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13.12.2021 12:07 Ответить
Значит может быть.
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13.12.2021 12:09 Ответить
Відкритим текстом: - ***** шукає смерті. кремлівский щур її знайде. здохни потвора. СЛАВА НАЦІЇ.
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13.12.2021 12:10 Ответить
Отже, хлопці, потрібно запрявляти кулемети та старатися придбати щонайбільше джавелінів та стінгерів.
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13.12.2021 12:16 Ответить
Російського вторгнення в Україну "немає і бути не може", - МЗС РФ. Кремль веде гібридні війни -ихтамнет, розпалювання внутрішніх противорічь і конфліктів, генерація постійного керованого і в'ялотекучого хаосу тощо
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13.12.2021 12:21 Ответить
Оно не просто есть ,Россия уже захватила наши территории! Пусть не звездит!
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13.12.2021 12:23 Ответить
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13.12.2021 12:27 Ответить
"Много раз я предлагал Британии и британцам дружбу и взаимопонимание с германским народом. Вся моя политика была основана на идее этого взаимопонимания. Но каждый раз я был отвергнут. У меня были годы, чтобы понять цель этих поджигателей войны - захватить Германию врасплох при благоприятной возможности."

(С) Речь Элоизыча к немцам 3 сентября 1939 года.
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13.12.2021 12:27 Ответить
Да, те же параллели, что и Путлером: мы со всеми в мире, а на нас хочет напасть НАТО
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14.12.2021 07:52 Ответить
Про кацапів кажуть - "пи#дит как дышит а дышит часто".
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13.12.2021 12:29 Ответить
Так пусть закрепят обязательства юридически, что вторгаться они не будут
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13.12.2021 12:36 Ответить
А, да? Держи, раз тебе не хватает:

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14.12.2021 06:23 Ответить
російського вторгнення в Україну "немає і бути не може" .... шо и Крым украинский, а вас там нет ?
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13.12.2021 12:38 Ответить
От ублюдки мокшанські. Зате весь час вказують нам, що ми мусимо робити на своїй території. От зараза.
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13.12.2021 12:43 Ответить
Кіздежь, как обічно у раісских!
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13.12.2021 12:48 Ответить
финансовая система РФ лопнет, как мыльный пузырь, если нападет полномасштабно.
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13.12.2021 12:49 Ответить
и сифифт им синхронно отключат наши западные братья. в ту же секунду!
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13.12.2021 14:18 Ответить
Да оно уже произошло и есть оккупация территорий
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13.12.2021 13:00 Ответить
тоже ведь сначало брехал...что нет никаких руцких войск ...а потом.. оба на...уже есть
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13.12.2021 16:35 Ответить
залишете Крим та Донбас, заплатите репарації тоді може повіримо
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13.12.2021 13:09 Ответить
..ни один умный человек не скажет, что будет нападать на кого-то....
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13.12.2021 14:00 Ответить
Це розраховано на покусаних скаженим як в нас, так і в Раші. Ніхто особливо їх не лікує - тому й старається.
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13.12.2021 14:26 Ответить
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російського вторгнення в Україну "немає і бути не може". Джерело: https://censor.net/ua/n3304870


Трохи всрались кацапи
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13.12.2021 14:30 Ответить
Вперше брали Київ саме як МОСКАЛІ під керівництвом Боголюбського (любив ікони з Богом красти)в 1169р. в 1240р брали вдруге як раби касти Чінгизидів(карта тодішньої орди і теперішньої федерації майже ідентичні).Після того вже їх ПРИПУДРИЛО і не попускає до сьогодні
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13.12.2021 14:30 Ответить
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13.12.2021 14:32 Ответить
Только не надо наговаривать, "Рафик ни в чем не виноват"😂😂😂.
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13.12.2021 14:32 Ответить
Вони одночасно погрожують нападом https://censor.net/ru/news/3304861/********************************************************************************************** і заперечують його можливість. Навіщо?
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13.12.2021 14:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI
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13.12.2021 15:08 Ответить
Предлагаю метод воспитания таких деятелей - выдать сухпай на 3 дня и приковать к чему-то очень тяжелому на трое суток на бугорке на линии соприкосновения. Желательно с видеофиксацией.
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13.12.2021 15:16 Ответить
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13.12.2021 15:34 Ответить
Значить вторгнення буде, звісно за повної підтримки зеленого наркома з одягненими штанами ширінкою назад.
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13.12.2021 15:51 Ответить
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13.12.2021 16:33 Ответить
Что тут удивительного, ведь ордьІнцьІ всего перед собой гнали заложников. Ето ихняя тактика ведения войньІ.
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13.12.2021 17:00 Ответить
Монголоиды... б..ля
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13.12.2021 18:31 Ответить
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13.12.2021 16:46 Ответить
На Донбассе ,по словам кремлевских главарей,головорезов из московии тоже нет нельзя им верить.
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13.12.2021 18:07 Ответить
Единожды солгавший - кто тебе поверит?
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13.12.2021 18:29 Ответить
Одного звонка Бай* хватило - чтобы тупин сдулся..
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13.12.2021 19:15 Ответить
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14.12.2021 06:27 Ответить
Чего же тогда Рашка визжит чтобы Украине не давали ОБОРОНИТЕЛЬНОГО вооружения? Если Рашка не собирается наступать то ето Оборонительное вооружение просто будет пылиться на складах. Если Рашка визжит значит что то у нее идет не по плану
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13.12.2021 19:19 Ответить
після того, як людину покусає скажена собака ,така людина всіх собак вважає скаженими.Так само український народ відноситься до рашиста,котрий у 2014 році окупував українську територію
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13.12.2021 19:31 Ответить
так было уже в 14 году и погибло ватной шняги 10 ки тысяч со всей параши по сути
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13.12.2021 19:32 Ответить
Що взагалі поганого що 140 млн. добрива безкоштовно їдуть в Україну?
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13.12.2021 20:13 Ответить
Очень просто все проясняется, спросите у этих упырей, было ли вторжение в Грузию в 2008 и они скажут, что не было.
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13.12.2021 21:23 Ответить
..потому что ихтамнет... смешные клоуны...
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13.12.2021 22:35 Ответить
Те, що Україна здійснює на своїй території, кацапів просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права порушувати питання в цій площині. Тому нешановні москалі закривають писки і сидять тихо на своїй території, а не патякають щось там про страшне НАТО з бандерівцями.
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13.12.2021 23:40 Ответить
ІСТОРІЯ зіграє з рашкою в дуже погану гру........дурні ще не зрозуміли.......це дійсно початок кінця не дуже гарного
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13.12.2021 23:56 Ответить
так, так, так... Про "іх там нєт" ми чуємо ще з 2014-ого....
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14.12.2021 03:41 Ответить
Уже было, пакт о не нападении 1939 год. Моя Украина на эти грабли уже наступала. На дворе 21 век да и Украинцы поумнели. И намного сильней и увереннее стали в своих силах.
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14.12.2021 06:23 Ответить
тогда молча учите тут украинский язык, на нашей земле и не воняйте...
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14.12.2021 08:08 Ответить
Это вы можете втюхивать ( особенно что его "нет") кому то в странах Океании ( Науру, Тонга..) С-ки лживые.
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14.12.2021 08:19 Ответить
Прикольные все такие упоротыши. С Россией в камментах воюют. Доскакались этим все сказано. Пока продолжаете скакать и Донбасс заберем. А там и всю Украину. И рагулью не будет в ней места. Теперь бомбите позорники.
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11.01.2022 18:54 Ответить
Да чтобы ты сдох от проказы или рака! Гондон штопаный
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27.02.2022 01:54 Ответить
 
 