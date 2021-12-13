Российского вторжения в Украину "нет и быть не может", - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российского вторжения в Украину "нет и быть не может".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спутник", об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
По его словам, США "совершенно непонятным образом" зациклены на идее "российского вторжения" в Украину.
"Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права поднимать вопрос в такой плоскости", - сказал Рябков.
Напомним, ранее Агентство АР подтвердило данные WP со ссылкой на американскую разведку о том, что Россия планирует военное наступление на Украину в начале 2022 года. К операции привлекут 175 тысяч военных.
В свою очередь спикер Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать передвижение войск РФ у украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.
В Госдепе США заявили, что позиция стран G7 по реагированию на вероятное вторжение РФ в Украину едина. Меры могут быть реализованы очень быстро.
Пожалуйста, подождите...
46-му президенту США містеру Джо Байдену не вийшло в телефонній розмові з Верховним Головнокомандувачем Збройних Православних Сил московії переконати Путіна вивести сорокатисячне військове угруповання з тимчасово окупованого росіянами Криму, повернути півострів України, повісити в музей Айвазовського у Феодосії 36 викрадених та вивезених у московію картин великого художника, видати шинелі сімом тисячам російським офіцерам, інструкторам та радникам, які перебувають на українському Донбасі та відправити «іхтамнетів» додому, до місць постійної дислокації.
Байден нагадав «збирачеві земель і морів руських», що якщо він не бажає в майбутньому мати проблем з ЄС, НАТО та платіжною системою «СВІФТ», то необхідно повернути Україні не лише захоплені силовим способом у Криму військові кораблі, техніку, **********, паливо, 300 кілограмів золота «ОЩАДБАНКУ», «приватизованого» «ввічливими зеленими чоловічками» в Криму, але й обладнання заводів, вкрадені на Донбасі, і заплатити Україні за десятки тисяч тонн вугілля вивезених за час окупації ешелонами та «КАМАЗАМИ» до снігової Нігерії, а також виплатити грошові компенсації вдовам та сиротам, чоловіки та батьки яких, загинули на Донбасі від куль снайперів та обстрілів «Градами».
Оскільки між двома президентами консенсус не був досягнутий, то в кінці грудня, в Одесі очікують на прибуття суховантажу «Ocean Glory», що спеціалізується на військових перевезеннях, який доставить для ЗСУ протикорабельні ракети «Гарпун», для захисту від московітів базу НАТО у Бердянську та острова Зміїний і першу партію антидронових рушниць, які допоможуть знищувати в українському небі російські БПЛА (дрони).
Так відреагував Держдеп на нарощування московітами військової техніки та особового складу на східних кордонах України.
...Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов. Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой "Ялты" - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО. Окончательную бумажку, как говаривал профессор Преображенский.
Дистанционная методика работы с пациентом принесла поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным дистанционно, что не терпелось не только снова испытать на себе глубокие путинские озабоченности, но еще и привести с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.
17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал его заголовком "Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". 10 декабря, когда охреневший Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета "Washington Post" посвятила ему сокрушительную статью "On Ukraine Biden is channeling his inner Neville Chamberlain"
Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938. С одной только разницей. У коллективного Черчилля подавляющее большинство в парламенте, медиа, истеблишменте, обществе. И ему не надо еще два года дожидаться нового Дюнкерка, чтобы перехватить у Чемберлена инициативу. В ближайшие дни повторится пост-женевская история. Тактичное лечение, активный отдых вернут Лидера Свободного Мира в более или менее нормальное состояние. Часть его тяжелого бремени возьмут на себя Государственный секретарь и Министр Обороны. Пропутинская агентура в администрации будет аккуратно нейтрализована. Европейские лидеры постараются забыть о сделанном им неприличном приглашении. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447370/
Иначе никак.
( аналог Абхазии и Южной Осетии)
У них нет главнокомандующего? Теперь армией руководит замминистра индел?
===============
Ну да. примерно то же самое, что и КОЗЛЫ КАПУСТУ НЕ ЕДЯТ
(С) Речь Элоизыча к немцам 3 сентября 1939 года.
Трохи всрались кацапи