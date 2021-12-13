429 5
В пятницу на Часе вопросов к правительству должен выступить Шмыгаль, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый вицеспикер Александр Корниенко считает, что на Часе вопросов правительству в ВР в пятницу должен выступить премьер-министр Денис Шмыгаль с итоговым докладом.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.
По словам вицеспикера, Шмыгаль должен доложить о пандемии, ситуации на границах Украины и международных вопросах.
Он также отметил, что после доклада премьера депутаты смогут задать вопрос другим членам правительства.
"Это была бы полезная встреча для нас всех", - отметил Корниенко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Fjall_Raven
показать весь комментарий13.12.2021 11:43 Ответить Мне нравится 0
Jaroslav Jaroslav d8b33490
показать весь комментарий13.12.2021 11:46 Ответить Мне нравится 0
Андрей Shaman
показать весь комментарий13.12.2021 11:52 Ответить Мне нравится 0
Где-то там cc76281d
показать весь комментарий13.12.2021 12:00 Ответить Мне нравится 0
Ptyburdukov
показать весь комментарий13.12.2021 12:58 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...