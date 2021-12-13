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Новости Политика Украины
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В пятницу на Часе вопросов к правительству должен выступить Шмыгаль, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу на Часе вопросов к правительству должен выступить Шмыгаль, - Корниенко

Первый вицеспикер Александр Корниенко считает, что на Часе вопросов правительству в ВР в пятницу должен выступить премьер-министр Денис Шмыгаль с итоговым докладом.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

По словам вицеспикера, Шмыгаль должен доложить о пандемии, ситуации на границах Украины и международных вопросах.

Он также отметил, что после доклада премьера депутаты смогут задать вопрос другим членам правительства.

"Это была бы полезная встреча для нас всех", - отметил Корниенко.

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рома и синти с медведями будут на этом выступлении? ))
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13.12.2021 11:43 Ответить
дід Шмигаля в 1939-1941 роках керував НКВД у Львівській області
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13.12.2021 11:46 Ответить
допуск виключно при "впізнанні е***ла")
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13.12.2021 11:52 Ответить
У п'ятницю на Годині запитань до уряду має виступити Шмигаль, - Корнієнко. Але виступить Квартал-95
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13.12.2021 12:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Bqm0YKuw5UY
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13.12.2021 12:58 Ответить
 
 