В пятницу на Часе вопросов к правительству должен выступить Шмыгаль, - Корниенко

Первый вицеспикер Александр Корниенко считает, что на Часе вопросов правительству в ВР в пятницу должен выступить премьер-министр Денис Шмыгаль с итоговым докладом.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

По словам вицеспикера, Шмыгаль должен доложить о пандемии, ситуации на границах Украины и международных вопросах.

Он также отметил, что после доклада премьера депутаты смогут задать вопрос другим членам правительства.

"Это была бы полезная встреча для нас всех", - отметил Корниенко.

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