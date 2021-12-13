3 215 22
Стефанчук попросил нардепов не превращать запросы в "невесть что": "Некоторые вещи недопустимы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Руслан Стефанчук просит народных депутатов взвешенно подойти к подготовке депутатских запросов.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.
"Некоторые вещи, которые происходят в Верховной Раде, недопустимы. Я понимаю, что можно сколько угодно прикрываться святым правом народного депутата, но все же просил бы вас более взвешенно подходить к таким инструментариям народного депутата, как депутатские запросы, чтобы мы не превращали это в невесть что", - заметил Стефанчук.
По его словам, некоторые депутатские запросы порочат звание народного депутата и Верховную Раду в целом. Спикер попросил коллег держать "высокую планку звания народного депутата".
Топ комментарии
+13 Oljik
показать весь комментарий13.12.2021 11:56
+11 Андрей Shaman
показать весь комментарий13.12.2021 11:52
+10 Яр Холодний
показать весь комментарий13.12.2021 12:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Так що ж тоді Стефанчук може чекать від "своїх на 100%" депутатів?!!!
я за екологію, типу Грети Трумберг
"Запит про вольєр для ЗЕ-льоних мартишок"
І навіть критеріїв ніяких не потрібно, просто сказав, і все.
предателей и наркоманов во власти, спонсора зарплаты секретарши верховного, протеже и покровителя гогинарколашвили, гражданства зе-кодла, их состояния и финансовых потоков и т.п.
кто будет решать что запрос не запрос а хренпоймичто? надо какую-то комиссию человек эдак в 100 прикормить (там же есть еще у кварталовцев дальние родственники не пристроенные?))))
І чому я впевнений, що не звертався?...