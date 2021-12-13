Стефанчук попросил нардепов не превращать запросы в "невесть что": "Некоторые вещи недопустимы"

Спикер Руслан Стефанчук просит народных депутатов взвешенно подойти к подготовке депутатских запросов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

"Некоторые вещи, которые происходят в Верховной Раде, недопустимы. Я понимаю, что можно сколько угодно прикрываться святым правом народного депутата, но все же просил бы вас более взвешенно подходить к таким инструментариям народного депутата, как депутатские запросы, чтобы мы не превращали это в невесть что", - заметил Стефанчук.

По его словам, некоторые депутатские запросы порочат звание народного депутата и Верховную Раду в целом. Спикер попросил коллег держать "высокую планку звания народного депутата".

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