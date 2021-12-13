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Новости Политика Украины
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Стефанчук попросил нардепов не превращать запросы в "невесть что": "Некоторые вещи недопустимы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук попросил нардепов не превращать запросы в

Спикер Руслан Стефанчук просит народных депутатов взвешенно подойти к подготовке депутатских запросов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

"Некоторые вещи, которые происходят в Верховной Раде, недопустимы. Я понимаю, что можно сколько угодно прикрываться святым правом народного депутата, но все же просил бы вас более взвешенно подходить к таким инструментариям народного депутата, как депутатские запросы, чтобы мы не превращали это в невесть что", - заметил Стефанчук.

По его словам, некоторые депутатские запросы порочат звание народного депутата и Верховную Раду в целом. Спикер попросил коллег держать "высокую планку звания народного депутата".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Запит депутат на повію без табу - це вам не казна що.)))
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13.12.2021 11:56
+11
більше чим "на казна-що" цю ВРУ вже не перетворити....
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13.12.2021 11:52
+10
- При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…

Так що ж тоді Стефанчук може чекать від "своїх на 100%" депутатів?!!!
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13.12.2021 12:08
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більше чим "на казна-що" цю ВРУ вже не перетворити....
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13.12.2021 11:52 Ответить
- При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…

Так що ж тоді Стефанчук може чекать від "своїх на 100%" депутатів?!!!
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13.12.2021 12:08 Ответить
я не про "на казна-що",
я за екологію, типу Грети Трумберг

"Запит про вольєр для ЗЕ-льоних мартишок"
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13.12.2021 16:24 Ответить
откак виглядає "зелена демократія": коливан сам вирушує, які запити правильні, а які - "казна-що"..
І навіть критеріїв ніяких не потрібно, просто сказав, і все.
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13.12.2021 11:53 Ответить
Запит депутат на повію без табу - це вам не казна що.)))
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13.12.2021 11:56 Ответить
Не треба з гарного кнопкодавного органа перетворювати ВР на якусь балаківню. Сказано голосуй так голосуй, а то ще якись правки вносять. Не за це їм платиться по 10 тис. дол. з чорних кас
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13.12.2021 11:56 Ответить
До путча платили 20-30-50.
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13.12.2021 12:05 Ответить
"казна-що табу!" )
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13.12.2021 11:57 Ответить
Словесный понос в классическом проявлении: "Если кто-то кое-где у нас порой ..."
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13.12.2021 12:06 Ответить
"не перетворювайте шапітолій на казна-що!" - Коливан ))
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13.12.2021 12:08 Ответить
Эх, жаль, что он не уточнил- какие именно запросы позорят высокую честь... После последнего трускавецкого сходняка СН опозориться стало как-то затруднительно даже.
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13.12.2021 12:10 Ответить
Там дуже талановиті, вони це зроблять ще не один раз!
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13.12.2021 12:16 Ответить
Самі ж перетворили ВР на шапіто, то і запити відповідні до цирку-шапіто, де засідають наркомани, анали, банальні злодії пива і неадеквати
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13.12.2021 12:16 Ответить
Короче, кабан объявил табу на запросы касающиеся:
предателей и наркоманов во власти, спонсора зарплаты секретарши верховного, протеже и покровителя гогинарколашвили, гражданства зе-кодла, их состояния и финансовых потоков и т.п.
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13.12.2021 12:20 Ответить
Не кабан,а Свинарчук!
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13.12.2021 13:06 Ответить
не любит опудало синтезаторов. Ему рояль подавай.
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13.12.2021 12:21 Ответить
словоблудие...
кто будет решать что запрос не запрос а хренпоймичто? надо какую-то комиссию человек эдак в 100 прикормить (там же есть еще у кварталовцев дальние родственники не пристроенные?))))
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13.12.2021 12:24 Ответить
Спрашивайте Колывана о чем угодно,только не о тёщиной квартире.Это святое,как и право народного депутата. Паноптикум,мля.
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13.12.2021 12:26 Ответить
Цікаво, чи він звертався до бенедіктової та інших силовиків "не перетворювати деякі кримінальні справи і підозри в казна що". Зокрема по пальцю гео.
І чому я впевнений, що не звертався?...
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13.12.2021 12:27 Ответить
ага повчи iх а то як обiзяни з гранатою що iз законами щo iз запросами - крутять як дишлом.
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13.12.2021 12:28 Ответить
Що,знов подали запит на закупівлю додаткових памперсів найвеличнішому потерпілому?
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13.12.2021 13:08 Ответить
 
 