Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны, - посольство США в Украине
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Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере.
"Неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно увязывает граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта", - заявили в посольстве.
"Мир это знает, и ложь России в отношении Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, причиненные Россией", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе "очень напоминает геноцид".
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В апреле-сентябре 2014 года во время бандитско-российского мятежа в Донецке на сайте городской администрации велась рубрика о пропавших без вести, которых разыскивали родственники. Там было более 1800 записей!
В апреле 2015 года очевидно российские оккупанты и их пособники либо взломали сайт города, либо городской голова Лукьянченко отдал им пароли от сайта. Пособники российских оккупантов снесли этот раздел. Очевидно, уничтожали следы своих преступлений в городе? Мне удалось найти архив этой страницы в интернете. Военные российские преступники и их пособники, запомните - рукописи не горят! В Интернете тоже. Это свидетельства ваших преступлений в городе Донецк и Макеевка.
Ответьте на простой вопрос. Если Луганск, Донецк, Горловку и т.п. обстреливает Украина, то почему вы, нацистские паскуды, запрещаете местным фотографировать места разрывов?
А не потому ли, что местные ВИДЯТ, откуда приходит смерть?