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Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны, - посольство США в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны, - посольство США в Украине

Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере.

"Неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно увязывает граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта", - заявили в посольстве.

"Мир это знает, и ложь России в отношении Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, причиненные Россией", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе "очень напоминает геноцид".

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Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны, - посольство США в Украине 01
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світ це знає...й ...й "озабочується"....значить світ це влаштовує?!(((
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13.12.2021 12:09 Ответить
Так а что хотеть с озабоченных? Озабоченных тем, как делая бизнес с рашкой не обосраться в СМИ.
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13.12.2021 12:12 Ответить
Бандери геноцидять дамбасян бандерівською мовою.
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13.12.2021 12:14 Ответить
биндеровские фошызды самые лютые из все фошыздов
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13.12.2021 12:38 Ответить
Немецкому чиновнику это расскажите, который заблокировал поставку антидроновых ружей в Украину.
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13.12.2021 12:17 Ответить
С весны 2014 года по октябрь 2014 года только в Донецке исчезли без вести более 2000 жителей. В городе ходили слухи о массовых расстрелах, но «журналистское мировое сообщество» почему-то про это не сообщало… Хотя я пытался придать гласности информацию про это. Я отправлял свои изыскания и в украинские и в российские СМИ. Даже на сайт ФСБ РФ и российским «оппозиционерам» через Фейсбук. Я видел, что они это просмотрели, но молчок… (???)

В апреле-сентябре 2014 года во время бандитско-российского мятежа в Донецке на сайте городской администрации велась рубрика о пропавших без вести, которых разыскивали родственники. Там было более 1800 записей!

В апреле 2015 года очевидно российские оккупанты и их пособники либо взломали сайт города, либо городской голова Лукьянченко отдал им пароли от сайта. Пособники российских оккупантов снесли этот раздел. Очевидно, уничтожали следы своих преступлений в городе? Мне удалось найти архив этой страницы в интернете. Военные российские преступники и их пособники, запомните - рукописи не горят! В Интернете тоже. Это свидетельства ваших преступлений в городе Донецк и Макеевка.
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13.12.2021 12:28 Ответить
http://kordon.org.ua/massove-ubiystva-ukraintsev-na-donbasse-v-kak-to-blo.html
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13.12.2021 12:29 Ответить
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13.12.2021 12:31 Ответить
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13.12.2021 12:37 Ответить
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13.12.2021 12:38 Ответить
Бункерному шизику соврать, как два пальца об асфальт 😁
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13.12.2021 12:39 Ответить
Русские подонки (простите за тавтологию)!
Ответьте на простой вопрос. Если Луганск, Донецк, Горловку и т.п. обстреливает Украина, то почему вы, нацистские паскуды, запрещаете местным фотографировать места разрывов?
А не потому ли, что местные ВИДЯТ, откуда приходит смерть?
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13.12.2021 12:39 Ответить
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13.12.2021 12:40 Ответить
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13.12.2021 12:44 Ответить
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13.12.2021 13:40 Ответить
Кстати... Да... Почему молчит украинская прокуратура о геноциде украинского народа на оккупированных территориях? Уже 20000 погибших. И ещё каждый год прибавляется. Одна Изоляция чего стОит.
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13.12.2021 14:11 Ответить
 
 