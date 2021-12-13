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Киберполиция изъяла около 100 баз с данными 300 млн граждан Украины, Европы и США

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киберполиция изъяла около 100 баз с данными 300 млн граждан Украины, Европы и США

В течение ноября 2021 киберполицейские провели профилактическую операцию под условным названием "ДАТА" для противодействия незаконному распространению персональных данных граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.

Установлен 51 человек, причастный к противоправной деятельности. Действия фигурантов были направлены на незаконное завладение персональными данными граждан, закрытыми сведениями о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах и т.д.

По результатам операции изъято около 100 баз персональных данных, актуальных на 2020-2021 годы. В изъятых базах содержались сведения более чем на 300 миллионов граждан Украины, Европы и США.

Также правоохранители прекратили деятельность одного из крупнейших сайтов, где распространялись персональные данные как украинцев, так и иностранцев. На сайте содержались сведения о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях - информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

В ходе проведения следственных действий заблокировано более 30 каналов незаконного распространения информации.

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" Кіберполіція вилучила близько 100 баз із даними 300 млн громадян України, Європи та США " - и сразу выставила их на продажу в даркнет
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13.12.2021 12:47 Ответить
Изъяла из Интернета?
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13.12.2021 12:50 Ответить
Вот так регистрируйтесь и дальше в ДИЯ ))))
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13.12.2021 13:19 Ответить
Дия - это просто клиент
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13.12.2021 13:28 Ответить
Дырявый клиент, просто дырявый. Прецеденты с утечкой были на старте.
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13.12.2021 18:00 Ответить
Теперь у киберполиции есть база данных на 300 млн. человек.
Мазлтов!
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14.12.2021 04:44 Ответить
 
 