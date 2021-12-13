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Минздрав Британии об "Омикроне": Штамм распространяется с феноменальной скоростью, столкнулись с приливной волной инфекции

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав Британии об

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".

Об этом сообщает в понедельник Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что мы сейчас знаем об "омикроне", - это, во-первых, что он распространяется с феноменальной скоростью, что-то, с чем мы еще не сталкивались. Количество заражений удваивается каждые два-три дня, и это означает, что мы столкнулись с приливной волной инфекций", - заявил Джавид в интервью Sky News.

Министр также сообщил, что двух доз вакцины недостаточно, чтобы защититься от COVID-19, но отметил, что "три дозы обеспечивают отличную защиту от инфекции". В связи с этим власти Великобритании расширят программу "бустерной" вакцинации и откроют больше центров, в которых можно будет получить прививку. Они будут работать по 12 часов семь дней в неделю, некоторые из центров могут быть открыты круглосуточно.

Читайте также: Первую смерть от штамма "Омикрон" зафиксировали в Великобритании

По словам Джавида, на данный момент в Великобритании 10 человек с "омикроном" находятся в больнице, однако пока нет информации о тяжести их заболевания или о том, скончался ли кто-то среди заразившихся новым штаммом.

Министр отметил, что пока еще неизвестно, является ли "омикрон" менее серьезным, чем другие штаммы, но предупредил, что, даже если это так, число госпитализаций может быть высоким в связи с высокой заразностью штамма.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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Топ комментарии
+14
Мы ничего не знаем но точно знаем, что нужно колоть. Результаты исследований узнаете в 2076 году. Все прозрачно и доступно)
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13.12.2021 13:29
+13
Омикрон смертельный жестокий вирус. От него уже умер человек, со слов Бориса Джонсона. А может и не умер, а может и не от Омикрона, а может кому-то очень хочется, чтобы от Омикрона умирали, это ж большущие деньжищи.
Журнал "Vaccines": "Вакцинация ускоряет появление новых штаммов коронавируса и снижает эффективность вакцин" , и я пишу об этом уже несколько месяцев. Зеботывакцинаторы возражают.
И еще прекрасное из Австрии, может, кто то еще не слышал - министр здравоохранения, окончивший мед.университет, заявил, что вакцины от ковида не могут быть опасными для здоровья. Потому что вакцины колют в мышцу, а это значит, что в кровь вакцины не попадают.
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13.12.2021 23:31
+8
А потому что госпиталя на пациентах поднимают огромные деньги. Например в США за пациента просто посетившего госпиталь и диагностированный как КОВИД заболевший , государство платит $19 000 . Если помещен в стационар $39000. И это не включает стоимость лечения .
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13.12.2021 23:30
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Правила форума Совет форумчан
Зустрічайте 9-й вал на 4 МАХА.
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13.12.2021 12:33 Ответить
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13.12.2021 12:38 Ответить
Не, ну шоб чип ввести надо шприц побольше. 5G не знаю каким боком. А вот насчет изменения генетики-тут вопрос.
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14.12.2021 04:02 Ответить
Потрібно дві бустерні дози, одразу колоти і всьо пройдьот.
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13.12.2021 12:45 Ответить
А передоза не будет?
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14.12.2021 02:46 Ответить
И, причём, в голову ковидистеричкам
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14.12.2021 08:06 Ответить
так вiн витiсняє дeльту чи нi? трeба щоб витiсняв бо омiкрон лeгший. будe грипом
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13.12.2021 12:51 Ответить
А в алфавите букв много ещё.
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13.12.2021 12:54 Ответить
Когда "Омгега" уже придет?
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14.12.2021 02:49 Ответить
"Міністр зазначив, що наразі невідомо, чи є "Омікрон" менш серйозним за інші штами, але попередив, що навіть якщо це так, кількість госпіталізацій може бути високою у зв'язку з високою заразністю штаму. " - можливо, я чогось не розумію, але... НАВІЩО? госпіталізувати пацієнтів з легким перебігом хвороби, перевантажуючи медичну систему?...
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13.12.2021 12:56 Ответить
НАВІЩО? госпіталізувати пацієнтів з легким перебігом хвороби, перевантажуючи медичну систему?...
Просто он запутался в собственной лжи.
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13.12.2021 13:01 Ответить
правила всех вирусов - чем сильнее распространяется тем он слабее, или они изобрели новую субстанцию?
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13.12.2021 14:02 Ответить
міністр просто пи..дить.(
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13.12.2021 16:29 Ответить
Работа у него такая.
А шо в Британии Минздрав тоже есть?
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14.12.2021 04:07 Ответить
А потому что госпиталя на пациентах поднимают огромные деньги. Например в США за пациента просто посетившего госпиталь и диагностированный как КОВИД заболевший , государство платит $19 000 . Если помещен в стационар $39000. И это не включает стоимость лечения .
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13.12.2021 23:30 Ответить
Відео за липень місяць.
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13.12.2021 13:12 Ответить
И что?Ограничения вводить начали давно.Удалённость от развитых стран сделала своё дело.
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13.12.2021 13:34 Ответить
Там хріново від тоді,від коли білих вигнали.
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13.12.2021 14:38 Ответить
Мы ничего не знаем но точно знаем, что нужно колоть. Результаты исследований узнаете в 2076 году. Все прозрачно и доступно)
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13.12.2021 13:29 Ответить
Задрали уже
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13.12.2021 13:33 Ответить
Колоться, колоться, и еще раз колоться!
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13.12.2021 13:37 Ответить
Доходы Pfizer в 2020 году - 42 миллиарда долларов, в 2021 - 82 миллиарда долларов.
...хм... А "Бустеры" оказывается работают !!!!!
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13.12.2021 23:35 Ответить
Работают. Но только вхолостую.
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14.12.2021 00:06 Ответить
Для людей да , вакцины работают в холостую - и при максимум нагрузки на иммунитет..представь только о чем я говорю и подумай что будет у человека с иммункой после 3-4 доз жижи.. а для мафии - все отлично !!! в супер-пупер прибылях !!!
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14.12.2021 00:21 Ответить
Так я людей и подразумевал. Интересы биг-фармы меня как-то не цепляют. За исключением того, что они тупо на этом (ковиде) наживаются.
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14.12.2021 00:27 Ответить
А те хто уколовся. Теперь шо не считается? Абидна однако.
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14.12.2021 02:53 Ответить
"Вон он змей в окне маячит,
за спиною штэпсель прячет.
Подал знак кому то,значит фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться, и пропасть на дне колодца, как в Бермудах-навсегда".
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14.12.2021 04:37 Ответить
"Смело товарищи в руку ширяйтесь!!!"
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13.12.2021 13:39 Ответить
Декому ширятись варто в голову.
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13.12.2021 13:45 Ответить
Як і кожен новий збудник, проти яких відсутній колективний імунітет, коронавірус у своєму ранньому дитинстві мутує найбільш активно. Нічого дивного в цьому для нормальних людей немає, окрім розумово деградованих антиваксів.

Крім того, з появою нових штамів з'являється шанс, що менш небезпечні новачки витіснять більш вбивчі дельти та решту і нарешті перетворять коронавірусну хворобу зі смертельної на рутинну сезонну.
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13.12.2021 13:43 Ответить
Єдиний адекватний коментарій , дякую😠
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13.12.2021 14:08 Ответить
для особо вумных - вакцины от короновируса (КОВИД) не существует .
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13.12.2021 23:26 Ответить
Серьезно. А шо нам тогда впаривают?
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14.12.2021 03:55 Ответить
Ну и что? И к чему ты это высрал?

Статья о том что никто нифига не знает но нужно колоть непонятно что и непонятно зачем...
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13.12.2021 23:42 Ответить
Новосибирск,россия,институт вирусолргии "Вектор",сеятель копоновируса по всей планете.Что стоит Петрову и Баширову намазать дверные ручки вирусом .
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13.12.2021 17:24 Ответить
Антивакерам напрячься
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13.12.2021 23:26 Ответить
Антиваксы уже поклали и на "Дэльту", и на "Омикр" и на " Омегу".
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14.12.2021 02:57 Ответить
Омикрон смертельный жестокий вирус. От него уже умер человек, со слов Бориса Джонсона. А может и не умер, а может и не от Омикрона, а может кому-то очень хочется, чтобы от Омикрона умирали, это ж большущие деньжищи.
Журнал "Vaccines": "Вакцинация ускоряет появление новых штаммов коронавируса и снижает эффективность вакцин" , и я пишу об этом уже несколько месяцев. Зеботывакцинаторы возражают.
И еще прекрасное из Австрии, может, кто то еще не слышал - министр здравоохранения, окончивший мед.университет, заявил, что вакцины от ковида не могут быть опасными для здоровья. Потому что вакцины колют в мышцу, а это значит, что в кровь вакцины не попадают.
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13.12.2021 23:31 Ответить
Ну такими темпами - удвоение каждые два дня . Этот министр не лучше с мозгом своим дружит чем австрийский . У него не хватает даже на то что бы взять калькулятор в руки и понять какой бред несёт.
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14.12.2021 00:41 Ответить
пздц !!! что они там еще придумают нам !? это кошмар !!!

Из-за того, что омикрон-штамм очень сильно отличается от прошлых пандемичных штаммов коронавируса, переболевшие ими или привитые вакцинами первого поколения вряд ли получат защиту от заражения им, и наоборот. Поэтому может потребоваться создание поливалентных вакцин, как это делается с вакцинами от гриппа. Другими словами, может потребоваться производство вакцин, адаптированных к омикрону, но при этом в дозу должна быть добавлена и вакцина как минимум против дельты.
Короче - колоть вас лохов не переколоть - бустерами, поливалентными вакцинами - ВЕЧНО !!!
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14.12.2021 00:33 Ответить
Ковид - проба пера которая почти удалась !
а) поднять бабла с нуля
б) проредить слегка плебс
в) научить плебс во всем мире ходить строем по карточкам, по чипам, и не пистеть и т.д. и т.п....
И я вам скажу этот "учет и контроль" за исключением кое-каких народных сопротивлений практически удался по всему миру... Неплохо.. Если их не остановить то ВСЕМ вскоре писта ...
А шо Вы думали - Ведь это все срежиссировали упыри ни с сельского кружка махровой самодеятельности ...
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14.12.2021 00:39 Ответить
План зачотный. Одного я не понимаю: цивилизация англосаксов всегда имела иммунитет против коммунизма. Но, очевидно, её тоже доломали.
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14.12.2021 01:14 Ответить
я сам в легком шоке - как их удалось так быстро сломить.. про нас вообще промолчу.. ********
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14.12.2021 23:16 Ответить
В коридорах власти везде - миллионы продажных подонков.
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14.12.2021 01:20 Ответить
А куда им деваться; деньги на ковидный проект закончились. Население роптать начинает.
Убьют вхлам свою экономику.
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14.12.2021 01:13 Ответить
"А Тау-киты ,такие скоты-успели уж где то нажраться-то явятся, то растворятся"/Высоцкий/.
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14.12.2021 03:05 Ответить
Как-то забавно выражается, этот этнический пакистанец. Я о министре медицинском, Джавиде: "приливная волна инфекций"(с). А чего же тогда не "цунами инфекций"? Наверное, это он скажет чуток попозже, когда будет аргументировать ещё одно "бустерное" ширяние.
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14.12.2021 05:47 Ответить
Фразу "цунами инфекций", он бережёт для следующего штамма )
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14.12.2021 06:52 Ответить
"Australia is on track to becoming the most vaccinated country with 88.1 per cent of the eligible population fully vaccinated against the virus." - The Age

Перевод:
"Австралия находится на правильном пути, чтобы стать самой вакцинированной страной в мире с 88,1% провакцинированного населения среди тех, кому положена вакцина против вируса".

Вложено в вакцинацию и QR-котизацию Австралии 1 триллион 400 миллиардов долларов.
Для сравнения: весь инфраструктурный проект Президента Байдена, из-за которого велось столько дебатов в Конгрессе США, стоит меньше 2 триилионов долларов, но так там предполагаются мосты, туннели и прочие дорожные развязки, а в Австралии за 1 триллион 400 миллиардов баксов имеем паспорт вакцинированных и вход повсюду по QR-кодам.

Из чего делаем вывод: экономика Австралии находится в прекрасном состоянии, особенно по сравнению с экономикой США, и с нового года наступит уже полный ренессанс экономики, как и гарантировано властями.
Сейчас еще производство вакцины в Мельбурне запустят, как и обещано - и бустеры можно будет получать каждые 5 месяцев, как по расписанию.

Таким образом, для достижения такого же уровня вакцинации, как в Австралии, украинским властям необходимо вложить в проект 1 триллион 400 миллиардов долларов.
В Австралии доллары просто напечатали, оттого и имеем будущий ренессанс экономики.
Так что ждем такой же денежной эмиссии в 1 триллион 400 миллиардов долларов в Украине, иначе такого процента вакцинированных не добиться.
Да, и локдауны, как в Мельбурне длительностью (мировой рекорд), не забудьте.
Без них тоже показатели будут иными.
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14.12.2021 07:52 Ответить
Совет украинским властям, добрый, от всего сердца.
Ежели планируете какие до-выборы/перевыборы или ее какие хэппенинги, то завершите их до конца февраля.
Так, федеральные выборы в Австралии намечены на 21 мая 2022 года - и это неверно.
Почему?
А ковидную аферу подеживать возможно будет лишь до февраля-марта 2022 года, пока не закончатся олимпийские игры в Пекине.
А потом будет либо война, либо коллапс экономики.
Экономики Китая, прежде всего, но и другим экономикам мало не покажется.

Доказательством являются фучерсы на железную руду.
Смотрим их на Уолл Стрит Джоурнел
https://www.wsj.com/market-data/quotes/futures/TIOG22/contracts

Итак, в феврале/марте 2022 года руда торгуется по 115 доларов, а с апреля по 65 и ниже.
Это, на минуточку, падени на 50%.
Что означает, например, падение биржы в один день на 20%?
Это катастрофа.
Вот и делайте ваши выводы, и уложитесь во все выборы/перевыборы до конца февраля 2022.
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14.12.2021 08:05 Ответить
У меня на офисе людей пуйло тоже каждый день атакует,если уйти на удаленку домой, то такая благодать. Остаются толкьо форумы цензорные поржать с прогнозистов. У вас еще пуйло на австралию не напало?
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14.12.2021 10:01 Ответить
Не знаю.
Спроси у Патрушева, он сегодня в Индонезии.
Как Патрушев в Индонезию приехал, так туда Блинкен сразу и прискакал.
Так что Блинкен с Патрушевым в Индонезии сейчас оба вместе и какую страну/страны они там "делят", мне неведомо.

P.S. Посмотри на карту, чтобы понять, насколько близко Индонезия находится к Австралии.
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14.12.2021 14:31 Ответить
 
 