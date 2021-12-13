Минздрав Британии об "Омикроне": Штамм распространяется с феноменальной скоростью, столкнулись с приливной волной инфекции
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".
Об этом сообщает в понедельник Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"То, что мы сейчас знаем об "омикроне", - это, во-первых, что он распространяется с феноменальной скоростью, что-то, с чем мы еще не сталкивались. Количество заражений удваивается каждые два-три дня, и это означает, что мы столкнулись с приливной волной инфекций", - заявил Джавид в интервью Sky News.
Министр также сообщил, что двух доз вакцины недостаточно, чтобы защититься от COVID-19, но отметил, что "три дозы обеспечивают отличную защиту от инфекции". В связи с этим власти Великобритании расширят программу "бустерной" вакцинации и откроют больше центров, в которых можно будет получить прививку. Они будут работать по 12 часов семь дней в неделю, некоторые из центров могут быть открыты круглосуточно.
По словам Джавида, на данный момент в Великобритании 10 человек с "омикроном" находятся в больнице, однако пока нет информации о тяжести их заболевания или о том, скончался ли кто-то среди заразившихся новым штаммом.
Министр отметил, что пока еще неизвестно, является ли "омикрон" менее серьезным, чем другие штаммы, но предупредил, что, даже если это так, число госпитализаций может быть высоким в связи с высокой заразностью штамма.
"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
Пожалуйста, подождите...
Просто он запутался в собственной лжи.
А шо в Британии Минздрав тоже есть?
...хм... А "Бустеры" оказывается работают !!!!!
за спиною штэпсель прячет.
Подал знак кому то,значит фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться, и пропасть на дне колодца, как в Бермудах-навсегда".
Крім того, з появою нових штамів з'являється шанс, що менш небезпечні новачки витіснять більш вбивчі дельти та решту і нарешті перетворять коронавірусну хворобу зі смертельної на рутинну сезонну.
Статья о том что никто нифига не знает но нужно колоть непонятно что и непонятно зачем...
Журнал "Vaccines": "Вакцинация ускоряет появление новых штаммов коронавируса и снижает эффективность вакцин" , и я пишу об этом уже несколько месяцев. Зеботывакцинаторы возражают.
И еще прекрасное из Австрии, может, кто то еще не слышал - министр здравоохранения, окончивший мед.университет, заявил, что вакцины от ковида не могут быть опасными для здоровья. Потому что вакцины колют в мышцу, а это значит, что в кровь вакцины не попадают.
Из-за того, что омикрон-штамм очень сильно отличается от прошлых пандемичных штаммов коронавируса, переболевшие ими или привитые вакцинами первого поколения вряд ли получат защиту от заражения им, и наоборот. Поэтому может потребоваться создание поливалентных вакцин, как это делается с вакцинами от гриппа. Другими словами, может потребоваться производство вакцин, адаптированных к омикрону, но при этом в дозу должна быть добавлена и вакцина как минимум против дельты.
Короче - колоть вас лохов не переколоть - бустерами, поливалентными вакцинами - ВЕЧНО !!!
а) поднять бабла с нуля
б) проредить слегка плебс
в) научить плебс во всем мире ходить строем по карточкам, по чипам, и не пистеть и т.д. и т.п....
И я вам скажу этот "учет и контроль" за исключением кое-каких народных сопротивлений практически удался по всему миру... Неплохо.. Если их не остановить то ВСЕМ вскоре писта ...
А шо Вы думали - Ведь это все срежиссировали упыри ни с сельского кружка махровой самодеятельности ...
Убьют вхлам свою экономику.
Перевод:
"Австралия находится на правильном пути, чтобы стать самой вакцинированной страной в мире с 88,1% провакцинированного населения среди тех, кому положена вакцина против вируса".
Вложено в вакцинацию и QR-котизацию Австралии 1 триллион 400 миллиардов долларов.
Для сравнения: весь инфраструктурный проект Президента Байдена, из-за которого велось столько дебатов в Конгрессе США, стоит меньше 2 триилионов долларов, но так там предполагаются мосты, туннели и прочие дорожные развязки, а в Австралии за 1 триллион 400 миллиардов баксов имеем паспорт вакцинированных и вход повсюду по QR-кодам.
Из чего делаем вывод: экономика Австралии находится в прекрасном состоянии, особенно по сравнению с экономикой США, и с нового года наступит уже полный ренессанс экономики, как и гарантировано властями.
Сейчас еще производство вакцины в Мельбурне запустят, как и обещано - и бустеры можно будет получать каждые 5 месяцев, как по расписанию.
Таким образом, для достижения такого же уровня вакцинации, как в Австралии, украинским властям необходимо вложить в проект 1 триллион 400 миллиардов долларов.
В Австралии доллары просто напечатали, оттого и имеем будущий ренессанс экономики.
Так что ждем такой же денежной эмиссии в 1 триллион 400 миллиардов долларов в Украине, иначе такого процента вакцинированных не добиться.
Да, и локдауны, как в Мельбурне длительностью (мировой рекорд), не забудьте.
Без них тоже показатели будут иными.
Ежели планируете какие до-выборы/перевыборы или ее какие хэппенинги, то завершите их до конца февраля.
Так, федеральные выборы в Австралии намечены на 21 мая 2022 года - и это неверно.
Почему?
А ковидную аферу подеживать возможно будет лишь до февраля-марта 2022 года, пока не закончатся олимпийские игры в Пекине.
А потом будет либо война, либо коллапс экономики.
Экономики Китая, прежде всего, но и другим экономикам мало не покажется.
Доказательством являются фучерсы на железную руду.
Смотрим их на Уолл Стрит Джоурнел
https://www.wsj.com/market-data/quotes/futures/TIOG22/contracts
Итак, в феврале/марте 2022 года руда торгуется по 115 доларов, а с апреля по 65 и ниже.
Это, на минуточку, падени на 50%.
Что означает, например, падение биржы в один день на 20%?
Это катастрофа.
Вот и делайте ваши выводы, и уложитесь во все выборы/перевыборы до конца февраля 2022.
Спроси у Патрушева, он сегодня в Индонезии.
Как Патрушев в Индонезию приехал, так туда Блинкен сразу и прискакал.
Так что Блинкен с Патрушевым в Индонезии сейчас оба вместе и какую страну/страны они там "делят", мне неведомо.
P.S. Посмотри на карту, чтобы понять, насколько близко Индонезия находится к Австралии.