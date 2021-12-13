Все фейковые дела, инициированные Портновым, должны быть закрыты, а против его подельников открыты производства, - адвокаты Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко требуют закрыть все фейковые производства, зарегистрированные по заявлениям Андрея Портнова, который внесен в санкционный список США из-за коррупции и влияния на судебную систему Украины.
Об этом адвокаты сообщили на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Они также призвали правоохранительные органы Украины начать расследование против сообщников Портнова.
"9 декабря было официально уведомлено о введении Министерством финансов США санкций против одиозного Портнова. Эти санкции – в определенном смысле новое "достижение" власти президента Зеленского. Санкции – это дело не новое в отношении украинских граждан, но не менее известные персонажи такие как Дубинский и Деркач одно время получили свои санкции на основании другого законодательного акта США – а именно за вмешательство в выборы в США Андрей Портнов – это новый шаг, поскольку санкции против него введены на основании акта Магнитского, то есть акта о блокировании активов, принадлежащих лицам, причастным к нарушению прав человека и коррупции", – напомнил адвокат Игорь Головань.
Адвокат отметил, что до сих пор власти не отреагировали на решение американского правительства.
"Решение Правительства США о применении санкций к Портнову – это готовое сообщение о преступлении, но почему-то нашим правоохранительным и антикоррупционным органам, так видится, не интересно, а кто этот высокий украинский чиновник, с которым вступил в сговор Андрей Портнов? Поскольку они свои обязанности не выполняют, мы им помогаем, соответственно направили заявление о преступлении, которое базируется на документах, связанных с применением санкций к Андрею Портнову. Это первое наше сообщение. И мы заставим украинскую прокуратуру, заставим украинские правоохранительные органы начать и расследовать эти действия", – подчеркнул адвокат.
Он также отметил, что именно с фейковых заявлений Портнова началось в 2019 году преследование Петра Порошенко.
"Именно с заведомо ложных заявлений Портнова о преступлениях началась грязная кампания по политическим преследованиям оппозиции, по политическим преследованиям лидера оппозиции Порошенко. Именно с портновских заявлений, которые были поддержаны и обслуживаются до сих пор и следователями Государственного бюро расследований, и должностными лицами Офиса генерального прокурора", – напомнил Головань.
"Мы еще тогда, в 2019 году, изначально обращали внимание общества на то, что здесь не только преследование оппозиции, но и действия, направленные на содействие подрывной деятельности государства-агрессора. Поскольку большинство этих производств откровенно и прямо, большинство этих заявлений Портнова были откровенно и прямо в интересах государства-агрессора, Российской Федерации", – напомнил адвокат.
"Например, "дело моряков", где Портнов обвинил в том, что были захвачены украинские моряки российскими вооруженными силами в Керченском проливе, не государство-агрессора, а самих украинских моряков и украинские власти. По заведомо ложным заявлениям Портнова до этого времени преследуется телеканал "Прямой" . До настоящего времени нарушается право на свободу слова, нарушаются права человека и осуществляется преследование оппозиции", – констатирует Головань.
"Эти уголовные дела открывались летом 2019 года с подачи Портнова и его друзей, а в круг этих друзей у нас есть все основания причислять двух видных деятелей администрации Зеленского – Татарова и Смирнова", – добавляет адвокат Илья Новиков.
"Мы должны сейчас признать, что, к сожалению, Правительство Соединенных Штатов Америки значительно больше занимается борьбой с коррупцией, чем наши собственные власти и антикоррупционные органы. Именно поэтому мы подали официальные ходатайства о закрытии всех фейковых уголовных производств, которые были зарегистрированы по заведомо ложным сообщениям". И уже более двух с половиной лет имитируется так называемое расследование, а на самом деле оказывается давление на оппозицию, осуществляются политические преследования", – говорит Головань.
"Это первый шаг. А второй шаг – мы требуем в наших заявлениях расследования тех фактов, которые приведены в решении Министерства финансов Соединенных Штатов о применении к Портнову санкций – за нарушение прав человека и коррупцию, напомню, примененные эти санкции в соответствии с Актом Магнитского. Мы требуем, чтобы украинская правоохранительная система провела соответствующее расследование, выявила сообщников Портнова, установила и привлекла всех к ответственности", – сообщил адвокат.
"У нас есть список из десятков следователей ГБР, которые были фактически сообщниками Портнова в его незаконных действиях. Мы знаем, что ГБР незаконно, несмотря на то, что оно находится в Шевченковском районе Киева, с помощью манипуляций и фальсификаций пытается обращаться со своими заведомо незаконными ходатайствами и обращениями именно в Печерский районный суд Киева – почему, потому что Печерский суд известен своей суперлояльностью к Андрею Портнову", – напомнил Игорь Головань.
"Фамилии судей, которые там принимали соответствующие решения, фамилии прокуроров, которые были вовлечены в эти фейковые уголовные производства, фамилии следователей, которые имеют отношение – а это десятки и десятки фамилий – все они зафиксированы, все они задокументированы, и мы требуем расследования и наказания этих людей", – резюмирует Головань.
Пожалуйста, подождите...
* Прошу нервных покинуть зал! воскликнул Остап.(с)
А толку? Бо, якщо закриють такі "провадження" - то жодних інших не залишиться. Ну, окрім бігусових... але бігуса адвокати зараз по судам таскають
Портнову свій коляка а Порошенку свій. Кожному по клякі в їх ні сраки.
По моему не плохо звучит.
9 грудня США ввели санкції проти одного з ідеологів режиму Януковича, друга режиму Зеленського Андрія Портнова.
Примітно, що санкції запроваджено за «Актом Магнітського» (Executive Order 13818-Blocking the Property of Persons Involved in Seriousд Human Rights Abuse or Corruption - Про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції), і дотепер за цим документом санкції вводилися тільки проти подільників Путіна - Лукашенка, а також проти Коломойського. Але влада Зеленського в турборежимі проходить шлях Януковича, згортаючи демократію.
США змушені робити роботу української влади і силових структур, накладаючи санкції на осіб, злочини яких правоохоронні органи вперто не помічають.
Портновські «побратими» Деркач та Дубінський отримали санкції за втручання у вибори в США. Але й досі на це немає реакції правоохоронної системи чи улюбленого дітища Зеленського - РНБО. Рада Нацбезпеки не знайшла час синхронізувати санкції з нашими американськими партнерами проти корупціонерів, які мають подвійне громадянство.
Втікач Портнов, один з ідеологів режиму Януковича, тодішніх репресій проти опозиції і придушення Майдану, повернувся в Україну в день інавгурації Зеленського і затято взявся за вплив на судову систему.
США констатували, що «Портнов був відомий як людина, яка могла «вирішувати» питання в судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі».
Але реакція української влади і правоохоронців відсутня, хоча йдеться про серйозний злочин.
Зеленський і його Офіс мовчать про Портнова, бо бояться вийти на самих себе. Адже сьогодні на Банковій не лише кротине кубло, але й подільники Портнова Татаров, Смірнов, які безпосередньо через телефонне право керують суддями, фальсифікують справи проти опозиції.
Мінфін США вказує, що всередині 2019 року Портнов змовився з українським високопосадовцем преформатувати систему правосуддя на їхню користь, впливати на Конституційний Суд України, а також був залучений до спроби впливу на Генерального прокурора України.
В Україні вся влада зосереджена в руках однієї людини. Тільки за згоди Зеленського можна тиснути на суддів, впливати на судові рішення і фальсифікувати справи.
З літа 2019 року Портнов, діючи в інтересах держави-агресора, за цілковитого сприяння влади Зеленського почав брудну компанію політичних переслідувань проти Петра Порошенка.
Портнов подав масу завідомо неправдивих заяв про злочин, спрямованих не лише на дискредитацію п'ятого Президента України і його команди, але й на підрив держави.
Серед фейкових справ, які і досі не закриті - заява Портнова, в якій він звинуватив Україну в тому, що українські кораблі і моряки були захоплені у Керченській протоці. Є провадження проти телеканалу «Прямий»; провадження, яким створюються перешкоди виконанню оборонних замовлень заводом «Кузня на Рибальському». Є заява щодо Мінських угод, про безальтернативність яких говорить нинішня влада, яка не здатна запропонувати нічого у сфері зовнішньої політики, але дискредитує і нівелює всі напрацювання попередньої команди.
Фейкові справи Портнова активно висвітлювалися «придворними» телеканалами Банкової, Зеленський і слуги неодноразово погрожували п'ятому Президенту арештами, затриманнями, обшуками, фактично узгоджуючи свої дії із Портновим. Депутати від «Слуги народу» сьогодні кинулися на публічний захист Портнова.
А правоохоронні органи, попри фактичну заяву про злочин щодо втручання Портнова в роботу судів, не реагують на це.
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора негайно порушити кримінальні справи за фактом втручання Портнова в роботу судів, а також справи щодо неправдивих повідомлень про злочини, провести ретельне розслідування, хто саме в правоохоронних органах і судах у своїх рішеннях керувалися не законом, а корупційними зв'язками з проросійським політиком.
Вимагаємо від правоохоронних органів негайно закрити всі фейкові справи проти лідера «ЄС» Порошенка, розпочаті за завідомо неправдивими заявами Портнова.
Борьба нанайских мальчиков под одеялом, мля...
Это имеет какое-то отношение к проблемам страны?
И потом, когда субъекты всех этих дел занимаются этим бОльшую часть своей сознательной жизни, то их очень трудно "заподозрить" в непорядочности.
И тем более в интересах страны.
Это наверное и в вашей настольной "правоверной библии" прописано.
Дебилоид, это ты написал?
И где только вас таких упоротых политолухов находят?
Какое облегчение! ))
Хотел тебе ответить тем же самым, толькоо в более корректных выражениях, но ты меня опередил.
Не знаю как тебе, но мне за комменты точно не платят. ))
Поэтому прощаюсь, надеюсь не до скорого свидания. ))
Но я тебя троллить не буду. Прости меня, о великодушный распорядитель комментов на"Цензоре" и " знаток" населения Украины.
Твой труд тебе зачтётся, я надеюсь. ))
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув