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Новости Политика Украины
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Новиков (246) Порошенко (19360) Портнов (629) Головань Игорь (110)

Все фейковые дела, инициированные Портновым, должны быть закрыты, а против его подельников открыты производства, - адвокаты Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все фейковые дела, инициированные Портновым, должны быть закрыты, а против его подельников открыты производства, - адвокаты Порошенко

Адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко требуют закрыть все фейковые производства, зарегистрированные по заявлениям Андрея Портнова, который внесен в санкционный список США из-за коррупции и влияния на судебную систему Украины.

Об этом адвокаты сообщили на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Они также призвали правоохранительные органы Украины начать расследование против сообщников Портнова.

"9 декабря было официально уведомлено о введении Министерством финансов США санкций против одиозного Портнова. Эти санкции – в определенном смысле новое "достижение" власти президента Зеленского. Санкции – это дело не новое в отношении украинских граждан, но не менее известные персонажи такие как Дубинский и Деркач одно время получили свои санкции на основании другого законодательного акта США – а именно за вмешательство в выборы в США Андрей Портнов – это новый шаг, поскольку санкции против него введены на основании акта Магнитского, то есть акта о блокировании активов, принадлежащих лицам, причастным к нарушению прав человека и коррупции", – напомнил адвокат Игорь Головань.

Адвокат отметил, что до сих пор власти не отреагировали на решение американского правительства.

"Решение Правительства США о применении санкций к Портнову – это готовое сообщение о преступлении, но почему-то нашим правоохранительным и антикоррупционным органам, так видится, не интересно, а кто этот высокий украинский чиновник, с которым вступил в сговор Андрей Портнов? Поскольку они свои обязанности не выполняют, мы им помогаем, соответственно направили заявление о преступлении, которое базируется на документах, связанных с применением санкций к Андрею Портнову. Это первое наше сообщение. И мы заставим украинскую прокуратуру, заставим украинские правоохранительные органы начать и расследовать эти действия", – подчеркнул адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Порошенко: Мы фиксируем все действия по указанию Зеленского, которые направлены на политическое преследование лидера оппозиции, и за них последует ответственность

Он также отметил, что именно с фейковых заявлений Портнова началось в 2019 году преследование Петра Порошенко.

"Именно с заведомо ложных заявлений Портнова о преступлениях началась грязная кампания по политическим преследованиям оппозиции, по политическим преследованиям лидера оппозиции Порошенко. Именно с портновских заявлений, которые были поддержаны и обслуживаются до сих пор и следователями Государственного бюро расследований, и должностными лицами Офиса генерального прокурора", – напомнил Головань.

"Мы еще тогда, в 2019 году, изначально обращали внимание общества на то, что здесь не только преследование оппозиции, но и действия, направленные на содействие подрывной деятельности государства-агрессора. Поскольку большинство этих производств откровенно и прямо, большинство этих заявлений Портнова были откровенно и прямо в интересах государства-агрессора, Российской Федерации", – напомнил адвокат.

"Например, "дело моряков", где Портнов обвинил в том, что были захвачены украинские моряки российскими вооруженными силами в Керченском проливе, не государство-агрессора, а самих украинских моряков и украинские власти. По заведомо ложным заявлениям Портнова до этого времени преследуется телеканал "Прямой" . До настоящего времени нарушается право на свободу слова, нарушаются права человека и осуществляется преследование оппозиции", – констатирует Головань.

"Эти уголовные дела открывались летом 2019 года с подачи Портнова и его друзей, а в круг этих друзей у нас есть все основания причислять двух видных деятелей администрации Зеленского – Татарова и Смирнова", – добавляет адвокат Илья Новиков.

"Мы должны сейчас признать, что, к сожалению, Правительство Соединенных Штатов Америки значительно больше занимается борьбой с коррупцией, чем наши собственные власти и антикоррупционные органы. Именно поэтому мы подали официальные ходатайства о закрытии всех фейковых уголовных производств, которые были зарегистрированы по заведомо ложным сообщениям". И уже более двух с половиной лет имитируется так называемое расследование, а на самом деле оказывается давление на оппозицию, осуществляются политические преследования", – говорит Головань.

Также читайте: ГБР не закрывает "дело моряков" против Порошенко, чем подыгрывает России, - адвокат Головань

"Это первый шаг. А второй шаг – мы требуем в наших заявлениях расследования тех фактов, которые приведены в решении Министерства финансов Соединенных Штатов о применении к Портнову санкций – за нарушение прав человека и коррупцию, напомню, примененные эти санкции в соответствии с Актом Магнитского. Мы требуем, чтобы украинская правоохранительная система провела соответствующее расследование, выявила сообщников Портнова, установила и привлекла всех к ответственности", – сообщил адвокат.

"У нас есть список из десятков следователей ГБР, которые были фактически сообщниками Портнова в его незаконных действиях. Мы знаем, что ГБР незаконно, несмотря на то, что оно находится в Шевченковском районе Киева, с помощью манипуляций и фальсификаций пытается обращаться со своими заведомо незаконными ходатайствами и обращениями именно в Печерский районный суд Киева – почему, потому что Печерский суд известен своей суперлояльностью к Андрею Портнову", – напомнил Игорь Головань.

"Фамилии судей, которые там принимали соответствующие решения, фамилии прокуроров, которые были вовлечены в эти фейковые уголовные производства, фамилии следователей, которые имеют отношение – а это десятки и десятки фамилий – все они зафиксированы, все они задокументированы, и мы требуем расследования и наказания этих людей", – резюмирует Головань.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора порушити кримінальні справи проти Портнова за втручання в роботу судів і закрити фейкові провадження проти Порошенка
9 грудня США ввели санкції проти одного з ідеологів режиму Януковича, друга режиму Зеленського Андрія Портнова.
Примітно, що санкції запроваджено за «Актом Магнітського» (Executive Order 13818-Blocking the Property of Persons Involved in Seriousд Human Rights Abuse or Corruption - Про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції), і дотепер за цим документом санкції вводилися тільки проти подільників Путіна - Лукашенка, а також проти Коломойського. Але влада Зеленського в турборежимі проходить шлях Януковича, згортаючи демократію.
США змушені робити роботу української влади і силових структур, накладаючи санкції на осіб, злочини яких правоохоронні органи вперто не помічають.
Портновські «побратими» Деркач та Дубінський отримали санкції за втручання у вибори в США. Але й досі на це немає реакції правоохоронної системи чи улюбленого дітища Зеленського - РНБО. Рада Нацбезпеки не знайшла час синхронізувати санкції з нашими американськими партнерами проти корупціонерів, які мають подвійне громадянство.
Втікач Портнов, один з ідеологів режиму Януковича, тодішніх репресій проти опозиції і придушення Майдану, повернувся в Україну в день інавгурації Зеленського і затято взявся за вплив на судову систему.
США констатували, що «Портнов був відомий як людина, яка могла «вирішувати» питання в судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі».
Але реакція української влади і правоохоронців відсутня, хоча йдеться про серйозний злочин.
Зеленський і його Офіс мовчать про Портнова, бо бояться вийти на самих себе. Адже сьогодні на Банковій не лише кротине кубло, але й подільники Портнова Татаров, Смірнов, які безпосередньо через телефонне право керують суддями, фальсифікують справи проти опозиції.
Мінфін США вказує, що всередині 2019 року Портнов змовився з українським високопосадовцем преформатувати систему правосуддя на їхню користь, впливати на Конституційний Суд України, а також був залучений до спроби впливу на Генерального прокурора України.
В Україні вся влада зосереджена в руках однієї людини. Тільки за згоди Зеленського можна тиснути на суддів, впливати на судові рішення і фальсифікувати справи.
З літа 2019 року Портнов, діючи в інтересах держави-агресора, за цілковитого сприяння влади Зеленського почав брудну компанію політичних переслідувань проти Петра Порошенка.
Портнов подав масу завідомо неправдивих заяв про злочин, спрямованих не лише на дискредитацію п'ятого Президента України і його команди, але й на підрив держави.
Серед фейкових справ, які і досі не закриті - заява Портнова, в якій він звинуватив Україну в тому, що українські кораблі і моряки були захоплені у Керченській протоці. Є провадження проти телеканалу «Прямий»; провадження, яким створюються перешкоди виконанню оборонних замовлень заводом «Кузня на Рибальському». Є заява щодо Мінських угод, про безальтернативність яких говорить нинішня влада, яка не здатна запропонувати нічого у сфері зовнішньої політики, але дискредитує і нівелює всі напрацювання попередньої команди.
Фейкові справи Портнова активно висвітлювалися «придворними» телеканалами Банкової, Зеленський і слуги неодноразово погрожували п'ятому Президенту арештами, затриманнями, обшуками, фактично узгоджуючи свої дії із Портновим. Депутати від «Слуги народу» сьогодні кинулися на публічний захист Портнова.
А правоохоронні органи, попри фактичну заяву про злочин щодо втручання Портнова в роботу судів, не реагують на це.
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора негайно порушити кримінальні справи за фактом втручання Портнова в роботу судів, а також справи щодо неправдивих повідомлень про злочини, провести ретельне розслідування, хто саме в правоохоронних органах і судах у своїх рішеннях керувалися не законом, а корупційними зв'язками з проросійським політиком.
Вимагаємо від правоохоронних органів негайно закрити всі фейкові справи проти лідера «ЄС» Порошенка, розпочаті за завідомо неправдивими заявами Портнова.
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13.12.2021 13:20
+16
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13.12.2021 12:36
+14
Так само ці адвокати вимагали закриття всіх "справ", відкритими за наклепами Деркача і Дубінського - таких самих "деактивованих" адміністрацією США і таких самих безглуздих побрехеньок, як і портновських.
А толку? Бо, якщо закриють такі "провадження" - то жодних інших не залишиться. Ну, окрім бігусових... але бігуса адвокати зараз по судам таскають
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13.12.2021 12:37
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На святе спокушилися - на найвєлєчайшого батон крошат
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13.12.2021 12:32 Ответить
переводи уже лучше свои высеры гугловым переводчиком
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13.12.2021 12:34 Ответить
А це не висери - це наша реальність зебіл
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13.12.2021 12:37 Ответить
* Профсоюз пролетариев умственного труда!

* Прошу нервных покинуть зал! воскликнул Остап.(с)
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13.12.2021 12:50 Ответить
лучше КАЗНИТЬ .....НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ---чем МЕРТВЫЙ ВРАГ ЛУЧШЕ ВРАГА В ПОЖИЗНЕННОМ КАМЕННОМ МЕШКЕ ГДЕ ТО В ПОДВАЛАХ ОСТРОВА И КРЕПОСТИ ТЮРЬМЫ МОНТЕ-КРИСТО....
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13.12.2021 14:22 Ответить
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13.12.2021 14:49 Ответить
Це к тому що всі ці справи йдуть з ОПи , і треба в першу чергу на гідранта карну справу заводити
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13.12.2021 12:40 Ответить
Не при цій владі.
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13.12.2021 12:44 Ответить
Так отож 😠
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13.12.2021 12:45 Ответить
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13.12.2021 12:36 Ответить
Так само ці адвокати вимагали закриття всіх "справ", відкритими за наклепами Деркача і Дубінського - таких самих "деактивованих" адміністрацією США і таких самих безглуздих побрехеньок, як і портновських.
А толку? Бо, якщо закриють такі "провадження" - то жодних інших не залишиться. Ну, окрім бігусових... але бігуса адвокати зараз по судам таскають
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13.12.2021 12:37 Ответить
а яким ділом связані Портнов і Порошенко.???? Не розумію. Звінуватили всіх ...давайте докази в суспільство хто приймав не правомочні рішення хто використовува службове становище і як і все буде по нормальному а поки балаканина і все.
Портнову свій коляка а Порошенку свій. Кожному по клякі в їх ні сраки.
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13.12.2021 12:41 Ответить
Якщо досі не зрозумів то не дано. І докази тобі не допоможуть.
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13.12.2021 12:52 Ответить
Ну добре тоді залишусь на своїй позиції Накіл і Портнова і Порошенка- повій плітики і совісті
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13.12.2021 12:55 Ответить
ну тогда и тебя Another на кiл,бо у мене така позиция
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13.12.2021 23:42 Ответить
Порвать портянку!
По моему не плохо звучит.
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13.12.2021 13:04 Ответить
Портнову давно треба хвіст прижати . Та блазень поблажливо ставиться до ворогів України.А Порох виграв суд проти портнова за фейк про панамські офшори . Можете подавати ще на Пороха. Він зноову виграє , бо всі звинуваченнфя ідуть з подачі путлеровської команди та підтримуються лохами або ворогами України.
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13.12.2021 13:08 Ответить
Для цього потрібно провести судову реформу , щоб суди і закони працювали на суспільство , а не на бандитів , корупціонерів та зрадників Батьківщини.
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13.12.2021 13:10 Ответить
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора порушити кримінальні справи проти Портнова за втручання в роботу судів і закрити фейкові провадження проти Порошенка
9 грудня США ввели санкції проти одного з ідеологів режиму Януковича, друга режиму Зеленського Андрія Портнова.
Примітно, що санкції запроваджено за «Актом Магнітського» (Executive Order 13818-Blocking the Property of Persons Involved in Seriousд Human Rights Abuse or Corruption - Про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції), і дотепер за цим документом санкції вводилися тільки проти подільників Путіна - Лукашенка, а також проти Коломойського. Але влада Зеленського в турборежимі проходить шлях Януковича, згортаючи демократію.
США змушені робити роботу української влади і силових структур, накладаючи санкції на осіб, злочини яких правоохоронні органи вперто не помічають.
Портновські «побратими» Деркач та Дубінський отримали санкції за втручання у вибори в США. Але й досі на це немає реакції правоохоронної системи чи улюбленого дітища Зеленського - РНБО. Рада Нацбезпеки не знайшла час синхронізувати санкції з нашими американськими партнерами проти корупціонерів, які мають подвійне громадянство.
Втікач Портнов, один з ідеологів режиму Януковича, тодішніх репресій проти опозиції і придушення Майдану, повернувся в Україну в день інавгурації Зеленського і затято взявся за вплив на судову систему.
США констатували, що «Портнов був відомий як людина, яка могла «вирішувати» питання в судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі».
Але реакція української влади і правоохоронців відсутня, хоча йдеться про серйозний злочин.
Зеленський і його Офіс мовчать про Портнова, бо бояться вийти на самих себе. Адже сьогодні на Банковій не лише кротине кубло, але й подільники Портнова Татаров, Смірнов, які безпосередньо через телефонне право керують суддями, фальсифікують справи проти опозиції.
Мінфін США вказує, що всередині 2019 року Портнов змовився з українським високопосадовцем преформатувати систему правосуддя на їхню користь, впливати на Конституційний Суд України, а також був залучений до спроби впливу на Генерального прокурора України.
В Україні вся влада зосереджена в руках однієї людини. Тільки за згоди Зеленського можна тиснути на суддів, впливати на судові рішення і фальсифікувати справи.
З літа 2019 року Портнов, діючи в інтересах держави-агресора, за цілковитого сприяння влади Зеленського почав брудну компанію політичних переслідувань проти Петра Порошенка.
Портнов подав масу завідомо неправдивих заяв про злочин, спрямованих не лише на дискредитацію п'ятого Президента України і його команди, але й на підрив держави.
Серед фейкових справ, які і досі не закриті - заява Портнова, в якій він звинуватив Україну в тому, що українські кораблі і моряки були захоплені у Керченській протоці. Є провадження проти телеканалу «Прямий»; провадження, яким створюються перешкоди виконанню оборонних замовлень заводом «Кузня на Рибальському». Є заява щодо Мінських угод, про безальтернативність яких говорить нинішня влада, яка не здатна запропонувати нічого у сфері зовнішньої політики, але дискредитує і нівелює всі напрацювання попередньої команди.
Фейкові справи Портнова активно висвітлювалися «придворними» телеканалами Банкової, Зеленський і слуги неодноразово погрожували п'ятому Президенту арештами, затриманнями, обшуками, фактично узгоджуючи свої дії із Портновим. Депутати від «Слуги народу» сьогодні кинулися на публічний захист Портнова.
А правоохоронні органи, попри фактичну заяву про злочин щодо втручання Портнова в роботу судів, не реагують на це.
«Європейська Солідарність» вимагає від ДБР, СБУ і Офісу Генпрокурора негайно порушити кримінальні справи за фактом втручання Портнова в роботу судів, а також справи щодо неправдивих повідомлень про злочини, провести ретельне розслідування, хто саме в правоохоронних органах і судах у своїх рішеннях керувалися не законом, а корупційними зв'язками з проросійським політиком.
Вимагаємо від правоохоронних органів негайно закрити всі фейкові справи проти лідера «ЄС» Порошенка, розпочаті за завідомо неправдивими заявами Портнова.
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13.12.2021 13:20 Ответить
"23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли". А вы не знали?
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13.12.2021 13:31 Ответить
Сам мовив - сам і всрався, судячи з лайків!
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13.12.2021 14:12 Ответить
та це ж касап, який вже раз був деактивований, вчора зарегився під новим логіном, подивись його ІD.
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13.12.2021 16:18 Ответить
а що, ви можете бачити ИД??? Отакое!!!
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13.12.2021 17:51 Ответить
Вонюча портянка протухла...
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13.12.2021 13:46 Ответить
А які тільки надії зелений цензорівський с кот покладав на Портянку. Все мріяли посадити Порошенка. Дарма що Портянка відверта вата і путінська гнида- головне зеле-бидлу було покошмарть Порошенка. Агов, зебіли, ви виявляється вороги демократії і корупціонери. ВИ а не Порошенко. Ви завжди будете в дупі, а Гетьман на коні.
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13.12.2021 14:04 Ответить
Закон "бумерангу" ніхто не відміняв. Сподіваюся ЗЕлені ділки отримають по повній! клоЗЕт просто не дочекаюся твоєї відправки до СІЗО.
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13.12.2021 14:07 Ответить
До чего ж я обожаю ордынских авокатов!!Бессеребряники..Это вам не хухры-мухры.Хранители тайн .
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13.12.2021 14:15 Ответить
"Все фейковые дела, инициированные Портновым, должны быть закрыты, а против его подельников открыты производства, - адвокаты Порошенко".

Борьба нанайских мальчиков под одеялом, мля...
Это имеет какое-то отношение к проблемам страны?
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13.12.2021 14:20 Ответить
Непосредственное отношение. Потому что благодаря роспропаганде 73% идиотов выбрали зеленого клована, который готовит капитуляцию Украины пред пуйлом и дает возможность бородатой бабушке дерибанить бюджет.
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13.12.2021 14:26 Ответить
Перераспределение финансовых потоков и сфер влияния в Украине теперь называется "непосредственным отношением" к проблемам страны?
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13.12.2021 14:31 Ответить
Проблема страны в перераспределении умственных потоков зебирателей. И не разводите демагогию по поводу того что при порохе было плохо, а при зеле ой как хорошо.
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13.12.2021 14:38 Ответить
"Перераспределение умственных потоков" избирателей не появляется на пустом месте. И демагогия здесь не при чём.
И потом, когда субъекты всех этих дел занимаются этим бОльшую часть своей сознательной жизни, то их очень трудно "заподозрить" в непорядочности.
И тем более в интересах страны.
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13.12.2021 14:54 Ответить
Переведи, хфилосов, свой бред.
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13.12.2021 14:56 Ответить
Мой "бред" доступен не для каждого из "величайших умов", так что попытайся его понять самостоятельно. А если всё таки твоё критическое мышление ниже среднего, то просторы "тырнета" к твоим услугам. ))
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13.12.2021 15:05 Ответить
Да понятное дело, ведь внутренний мир душевнобольного непонятен обычным людям. Продолжай дальше бредить.
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13.12.2021 15:10 Ответить
Та да, по твоей логике все, кто не входит в число "сектантов" - душевнобольные. ))
Это наверное и в вашей настольной "правоверной библии" прописано.
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13.12.2021 15:17 Ответить
Мой "бред" доступен не для каждого из "величайших умов",
Дебилоид, это ты написал?
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13.12.2021 15:19 Ответить
Да "гений", специально для тебя. ))
И где только вас таких упоротых политолухов находят?
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13.12.2021 15:32 Ответить
Ты мне не нужен, ты уволен. Справляйся со своими умственными болезнями самостоятельно.
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13.12.2021 15:35 Ответить

Какое облегчение! ))
Хотел тебе ответить тем же самым, толькоо в более корректных выражениях, но ты меня опередил.
Не знаю как тебе, но мне за комменты точно не платят. ))
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13.12.2021 15:42 Ответить
Я тебе уже писал что ты сам себе дурачок и это тебе нравится.
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13.12.2021 15:44 Ответить
Я польщён таким выводом, тем более от "брата по разуму". ))
Поэтому прощаюсь, надеюсь не до скорого свидания. ))
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13.12.2021 15:56 Ответить
Та иди уже, и больше тут не кашляй.
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13.12.2021 16:20 Ответить
А ты пожалуйся модерам на меня, они твою просьбу ублажат. ))
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13.12.2021 16:23 Ответить
Нах ты мне нужен, рабсиянин? Вот точно сказано "Рабсиянина за порог, а он снова на порог"
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13.12.2021 16:29 Ответить
Шо аргументы закончились, начались провокации? ))
Но я тебя троллить не буду. Прости меня, о великодушный распорядитель комментов на"Цензоре" и " знаток" населения Украины.
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13.12.2021 16:35 Ответить
Извинения приняты, рабссиянин.
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13.12.2021 16:39 Ответить
Ну теперь можешь отдохнуть, и спать спокойно, сектант.
Твой труд тебе зачтётся, я надеюсь. ))
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13.12.2021 16:43 Ответить
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13.12.2021 16:43 Ответить
З той ознакою,що ніхрена ви не нарили досі ніяких доказів ,зесрань)Так що занадто сампевнено було починати клепати ці фейки
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13.12.2021 14:47 Ответить
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13.12.2021 15:19 Ответить
Петро Порошенко сьогодні відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
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13.12.2021 16:20 Ответить
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13.12.2021 15:21 Ответить
это же палытические преследования.
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13.12.2021 15:45 Ответить
....необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее!
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13.12.2021 17:55 Ответить
в том числе и против Гордона этого рупора кремля должны быть открыты уголовные дела за клевету про Порошенко, а США должны также наложить санкции на Городона з
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13.12.2021 17:58 Ответить
 
 