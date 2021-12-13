Объединение "Справедливость" попросило Стефанчука изменить информационные таблички на сайте Рады касательно руководства фракции "Голос"
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11 членов объединения "Справедливость" пришли на сегодняшнее заседание Согласительного Совета.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, сообщил народный депутат фракции "Голос" и член объединения Андрей Шараскин.
"Все, кто сейчас берут письма от фракции "Голос", должны понимать и знать о том, что они не согласуются с фракцией. Это лишь кулуарная договоренность, пользуясь тем, что когда-то этот мужчина (Ярослав Железняк. – ред.) был избран (председателем фракции "Голос". – Ред.). Эти кулуарные договоренности должны остаться кулуарными. Я бы хотел поблагодарить госпожу Елену (Кондратюк. – Ред.) за то, что она упоминала о нравственном поведении, а здесь не просто неэтичное поведение, а еще и преступление и препятствование депутатской деятельности Сегодня мы, большинство фракции "Голос", намеренно пришли сюда, чтобы еще раз сообщить об этом преступлении, чтобы все же привести в соответствие объявление, которое было о решении большинства фракции о нелегитимности главы фракции, и изменить все информационные таблички на сайте Верховной Рады", - заметил он.
Нардеп надеется, что больше не потребуется возвращаться к вопросу смены руководства фракции. Шараскин подчеркнул, что он и его коллеги хотят быть честными перед своими избирателями.
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