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Новости Политика Украины
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Объединение "Справедливость" попросило Стефанчука изменить информационные таблички на сайте Рады касательно руководства фракции "Голос"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Объединение

11 членов объединения "Справедливость" пришли на сегодняшнее заседание Согласительного Совета.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, сообщил народный депутат фракции "Голос" и член объединения Андрей Шараскин.

"Все, кто сейчас берут письма от фракции "Голос", должны понимать и знать о том, что они не согласуются с фракцией. Это лишь кулуарная договоренность, пользуясь тем, что когда-то этот мужчина (Ярослав Железняк. – ред.) был избран (председателем фракции "Голос". – Ред.). Эти кулуарные договоренности должны остаться кулуарными. Я бы хотел поблагодарить госпожу Елену (Кондратюк. – Ред.) за то, что она упоминала о нравственном поведении, а здесь не просто неэтичное поведение, а еще и преступление и препятствование депутатской деятельности Сегодня мы, большинство фракции "Голос", намеренно пришли сюда, чтобы еще раз сообщить об этом преступлении, чтобы все же привести в соответствие объявление, которое было о решении большинства фракции о нелегитимности главы фракции, и изменить все информационные таблички на сайте Верховной Рады", - заметил он.

Нардеп надеется, что больше не потребуется возвращаться к вопросу смены руководства фракции. Шараскин подчеркнул, что он и его коллеги хотят быть честными перед своими избирателями.

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Автор: Анастасія Потіха
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зелені нікчемні бариги, брешуть не гірше пАпередніків
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13.12.2021 12:44 Ответить
Абы гавкнуть????
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13.12.2021 13:23 Ответить
Ребята, самое лучшее, что вы можете сделать, это самороспуститься. Ваша партия "Апорт" уже всем надоела.
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13.12.2021 14:52 Ответить
 
 