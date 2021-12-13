РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12017 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 506 83
Беларусь (7522) Газ (10095) Лукашенко (3501) Транзит газа (300)

Беларусь может остановить транзит газа в Европу в ответ на санкции, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь может остановить транзит газа в Европу в ответ на санкции, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, рассказал, что Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом так называемый "президент" заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

По его словам, Беларусь остановит транзит в ответ на санкции Евросоюза.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и мы не будем иметь никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал белорусский диктатор.

Также смотрите: "Какие-то большие решения следует ожидать после Нового года": Лукашенко о вероятности вторжения России в Украину. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Кремлівське ***** дозволить колгоспнику це зробити?
показать весь комментарий
13.12.2021 12:57
+22
Класс!!! Особенно, если учесть , что 1) труба по белорусской области давно принадлежит газпрому; 2) это контрактные обязательства самого газпрома!
показать весь комментарий
13.12.2021 13:00
+20
Прижми яйца евро-ссыкунам, пуцька.
Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они поймут, что надо защищаться от тебя - и защищаться в союзе с Украиной.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівське ***** дозволить колгоспнику це зробити?
показать весь комментарий
13.12.2021 12:57 Ответить
ТАк це спеціально і зроблять, щоб ***** казало про необхідність сп 2
показать весь комментарий
13.12.2021 13:04 Ответить
Навіть у випадку запуску пп2 не перекриє всі контрактні обсяги газу...
показать весь комментарий
13.12.2021 13:09 Ответить
Наоборот можно сказать вот через Украину качай не хочу в чем проблема? При этом качать можно практически моментально .
показать весь комментарий
13.12.2021 13:09 Ответить
а ведь Путину можно под таким соусом и подать телегу на картофельного... мол смотрите-- а Гриша то Гриша на стороне Украины играет негодяй этакий...
показать весь комментарий
13.12.2021 14:24 Ответить
Ну это выстрел в ногу- весь обьём можно пустить через Украину.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:39 Ответить
Цікаво
показать весь комментарий
13.12.2021 13:16 Ответить
кожуры картофельной оно обожралось
показать весь комментарий
13.12.2021 13:36 Ответить
А чего вы за него переживаете? Ну лишится РФ транзита, меньше денег казну получит, у вас транзит вырастет.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:15 Ответить
Це ви, дурненькі білорасєяни у штані сикаєте з переляку))) труба вам давно не належить))) ви окрім свого комуністичного метеоризму більше нічого не у змозі перекривати...)))
показать весь комментарий
13.12.2021 23:41 Ответить
Оно так и сделает. А на все возмущения ответит в стиле:
"Не, ну а шо вы хотели? Или запускайте СП2, или снимайте санкции с РБ, а в идеале и то и другое... и учтите, шо этония, это все Лука"
Думаю, задумка там именно такая.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:19 Ответить
Вустами недоумка говорить *****
показать весь комментарий
13.12.2021 12:58 Ответить
Лялька озвучує лялькаря
показать весь комментарий
13.12.2021 13:17 Ответить
якщо не відгукнеться, то, да, говорить...
колись вже бацька таке говорив, тоді відгукнулись і осікли
показать весь комментарий
13.12.2021 13:23 Ответить
Прижми яйца евро-ссыкунам, пуцька.
Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они поймут, что надо защищаться от тебя - и защищаться в союзе с Украиной.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:00 Ответить
Не поймут.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:56 Ответить
Много Украина наша сделала? Может Крым отвоевывать пошла?
показать весь комментарий
13.12.2021 15:34 Ответить
Класс!!! Особенно, если учесть , что 1) труба по белорусской области давно принадлежит газпрому; 2) это контрактные обязательства самого газпрома!
показать весь комментарий
13.12.2021 13:00 Ответить
і газпрому, щоб виконати контракти, доведеться качати газ через Україну
показать весь комментарий
13.12.2021 13:06 Ответить
И они уже ввели, специально и для этого случая. Таракан как буд-то просит, мол, уже скорее хочу стать беларусским округом
показать весь комментарий
13.12.2021 13:33 Ответить
Бункерный дед уже сказал что председать колхоза не имеет права распоряжаться чужим газом, шо это чучело лепит?😁
показать весь комментарий
13.12.2021 13:01 Ответить
Бункериц смикнув нитку
показать весь комментарий
13.12.2021 13:19 Ответить
Голова колгоспу читає з суфлера, що б там не коментував сам бункерний по приколу.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:30 Ответить
А мы его спрашивать не должны, война, так война.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:16 Ответить
ГТС Бульболандии давно властність Газпрому. Тільки бульбофюрер спробує перекрити газ, як через півгодини кацапські військові підвісять його за яйця на центральній площі Мінська. ЄС це теж розуміє і тому не реагує на скиглення навіженого.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:02 Ответить
Давай, ДЕБИЛ УСАТЫЙ, останавливай - больше транзита пойдет через Украину.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:02 Ответить
Давай таракан, жги!
показать весь комментарий
13.12.2021 13:04 Ответить
Так ***** ж недозволить
показать весь комментарий
13.12.2021 13:05 Ответить
Якби могла - зупинила б не задумуючись
показать весь комментарий
13.12.2021 13:06 Ответить
Ой, уже було. Якщо там змови із Кремлем не буде, то Газпром перенаправить цей газ через українську газотранспортну мережу. Перекачується через Білорусь не так багато газу.
Але, як я думаю, Лукашенко такий фортель сам без дозволу Кремля не викине, тим більше, що білоруський газогін давно проданий за борги Газпрому.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:07 Ответить
Ну раз народ молчит,значит уважает. Во время ВОВ,в Беларуси воевали(правда не все)за свою страну.Сейчас-никто. Этот упырь все это видит.Так что,...

показать весь комментарий
13.12.2021 13:07 Ответить
Маячня параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
показать весь комментарий
13.12.2021 13:08 Ответить
Нехай би і зробив це!. Тоді благочинна Європа зрозуміла б, що газова труба- то дійсно зброя путлера. В чому вони до цих пір сумніваються
показать весь комментарий
13.12.2021 13:09 Ответить
Усатьій идиот фактически сейчас рекламирует европейцам надежную украинскую ГТС !
Жги исче , бульбопюрер !
показать весь комментарий
13.12.2021 13:09 Ответить
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!!))
показать весь комментарий
13.12.2021 13:10 Ответить
Чык-чырык
показать весь комментарий
13.12.2021 13:11 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 13:12 Ответить
От нахрена постить фейки от Панорамы? Вам его натуральной ипанутости не хватает?
показать весь комментарий
13.12.2021 14:12 Ответить
Краще Раніше
показать весь комментарий
13.12.2021 13:15 Ответить
Так їх, цих "геуропейцав", вистріли собі в ногу!
показать весь комментарий
13.12.2021 13:17 Ответить
Ещё один террорист объявился.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:18 Ответить
Я думаю, що європейці не забудуть цих рухів? Думаю, що висновки будуть зроблені і краще купувати газ американський, чи ще чий-небудь і тільки нге російський, бо там немає торгівлі, там "газова війна" і шантаж.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:25 Ответить
дави гейропу Лука -нахер им газ они и без газа проживут придурок. когда в ссср электрофиковали последнее село и то наверное не все это было 1980 год идиот. Европа еще в 18 веке освещали свои улицы газом.А где они его брали спроси у них а в бывшем совке уличного до сих пор нет в некоторых регионах а ты бухтиш попка **********. гейропа берет газ что бы поддерживать торговлю без этого не будет развиваться экономика а перекроешь ***** тебе денег не даст у него в самого не будет
показать весь комментарий
13.12.2021 13:26 Ответить
Бульбофюреру на пару с ****** срочно надо в психушку
показать весь комментарий
13.12.2021 13:26 Ответить
Збс.Нам больше будет))
показать весь комментарий
13.12.2021 13:33 Ответить
Клоун тільки вміє обіцяти що вистрелить собі в ногу, але щось реальних дій так і не бачимо, перекрий нарешті вантажопотік між ЄС і Китаєм, Україна з радістю вас замінить, перекрий фури, Україна знову ж таки з радістю візьме цю нішу на себе, перекрий газ нарешті, наша треба завантажена на 30% можливостей, ніхто не відчує втрати.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:34 Ответить
В ответ надо перекрыть бульбофюреру все границы для всего транспорта и людей.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:34 Ответить
та зупиняй уже, клоун херов
показать весь комментарий
13.12.2021 13:35 Ответить
Бульбофюрер забыл что труба,давно принадлежит газ.прому,что он ее продал еще 15 лет назад в обмен на дешевый газ.А за чужую собственность ,х-ло может колхозника заставить газ своей о-по прокачивать.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:35 Ответить
Вообще-то он бульбохуйло, фюрер для него слишком гордо, не тянет он
показать весь комментарий
13.12.2021 14:40 Ответить
Какое же оно всё-таки конченное...
показать весь комментарий
13.12.2021 13:37 Ответить
Да все путем,через Украину больше транзита пойдет.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:49 Ответить
Ну если так - тогда пусть дуркует.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:34 Ответить
Нет газа - нет денег. Нет денег - развал с голодухи. Можешь повторить ? ))
показать весь комментарий
13.12.2021 13:38 Ответить
Odna truba idiot v Kalingrad,mozet s etoj nacniot?
показать весь комментарий
13.12.2021 13:40 Ответить
а болотный цыган не думает что его за перекрытие газа штрафами в судах замордует? гейропка это сделает с огромным удовольствием.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:40 Ответить
давай! дави их!
покажи всем что ты наглухо отбитый дебил и подстилка *****!
показать весь комментарий
13.12.2021 13:41 Ответить
Дайте ему силедки!
показать весь комментарий
13.12.2021 13:44 Ответить
В такому разі ху*ло дуже швидко відправить таргана в небуття. Може навіть пригостить "чаєм з новічком".
показать весь комментарий
13.12.2021 13:45 Ответить
Останавливай Сашка,останавливай.С одной стороны тебя трахнет ЕС а с другой Россия.Зато для Украины ты будешь красавчик.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:47 Ответить
Неужели себе ногу прострелит ?
показать весь комментарий
13.12.2021 13:47 Ответить
Бульбофюрер опустить рашку в злидні?
показать весь комментарий
13.12.2021 13:47 Ответить
Это агония
показать весь комментарий
13.12.2021 13:49 Ответить
Агония Власти
показать весь комментарий
13.12.2021 13:51 Ответить
Хотя... Это заявление и другие подняли цену газа в ЕС до $1300.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:52 Ответить
нє можєт. кішкА тонкА, лукашеску
показать весь комментарий
13.12.2021 13:53 Ответить
100 в гору!!! Слова слова, говорить можно что хочешь, за это в тюрьму не содют!! Скажи что ты поджег Рим, и че?? А я скажу что убил Кенеди!!! ЭТО СЛОВА!!!
показать весь комментарий
13.12.2021 14:01 Ответить
Нажаль це лише слова відчаю. Було б добре якби перекрив. Скоріше наркозалкжна Європа злізе з газової голки
показать весь комментарий
13.12.2021 13:56 Ответить
Когда эти сраные совковые пердуны уже выздыхают и освободят мир от своей вони? Что этот упырь, что ху***ло со своими совкопитеками-империалистами.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:58 Ответить
пустой пук в пространство. ***** не позволит. и труба и газ принадлежат газпрому. так шо тока с разрешения свинособакостана
показать весь комментарий
13.12.2021 13:58 Ответить
ай, Моська, знать она сильна!
показать весь комментарий
13.12.2021 14:11 Ответить
Пірдун здається бульби нанюхався
показать весь комментарий
13.12.2021 14:11 Ответить
а деньги за газ из Европы в Россию Лукашенко тоже остановит? Путин будет рад.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:11 Ответить
Как тут все за Путина распереживались. Так вот, нам он не указ.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:19 Ответить
Так вот виходь, починай з селища міського типу Мір, розкрий там свого писочка про те що вам, білорасєянам путєн нє указ))) гарантовано швидко отримуєш тройноє пронікноєніє дубінки у свої сакральні білорасєйські дірочки...
показать весь комментарий
13.12.2021 23:47 Ответить
....а у тебя что, газ свой есть?)))
показать весь комментарий
13.12.2021 14:12 Ответить
Давай, Бацька! Жги Европу глаголем! Перекрывай кацапский газ!
показать весь комментарий
13.12.2021 14:17 Ответить
было бы не плохо. мы бы обеспокоенность выразили
показать весь комментарий
13.12.2021 14:24 Ответить
А европейцы товары перекроют и все перестанет Белоруссия бананы с *********** выращивать.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:41 Ответить
А він такий, він може.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:47 Ответить
Ну мы вам ещё попадёмся!
показать весь комментарий
13.12.2021 14:47 Ответить
И ещё ...По длине газовой трубы СП2 появились бульбашки , Лукашенко говорит что он не причём
показать весь комментарий
13.12.2021 15:17 Ответить
 
 