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Беларусь может остановить транзит газа в Европу в ответ на санкции, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, рассказал, что Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом так называемый "президент" заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
По его словам, Беларусь остановит транзит в ответ на санкции Евросоюза.
"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и мы не будем иметь никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал белорусский диктатор.
Топ комментарии
+29 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий13.12.2021 12:57
+22 abc123
показать весь комментарий13.12.2021 13:00
+20 Сергій Кулик 2955aac4
показать весь комментарий13.12.2021 13:00
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"Не, ну а шо вы хотели? Или запускайте СП2, или снимайте санкции с РБ, а в идеале и то и другое... и учтите, шо этония, это все Лука"
Думаю, задумка там именно такая.
колись вже бацька таке говорив, тоді відгукнулись і осікли
Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они поймут, что надо защищаться от тебя - и защищаться в союзе с Украиной.
Але, як я думаю, Лукашенко такий фортель сам без дозволу Кремля не викине, тим більше, що білоруський газогін давно проданий за борги Газпрому.
Жги исче , бульбопюрер !
покажи всем что ты наглухо отбитый дебил и подстилка *****!