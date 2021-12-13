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Новости Политика Украины
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МВД (9221) увольнение (2508) Гогилашвили (75)

Гогилашвили об уходе: "Я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гогилашвили об уходе:

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили отчитался о своей работе в должности.

Свой отчет он опубликовал в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем 2 года", - прокомментировал Гогилашвили свое увольнение.

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Гогилашвили об уходе: Я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести 01
Гогилашвили об уходе: Я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести 02
Гогилашвили об уходе: Я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести 03
Гогилашвили об уходе: Я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести 04
Гогилашвили об уходе: Я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести 05

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство. 

Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+80
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13.12.2021 13:15
+57
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13.12.2021 13:19
+57
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13.12.2021 13:21
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Почему оно не понесло административное или уголовное наказание? Оно хватало за форму полицейского при исполнении!
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13.12.2021 19:46 Ответить
Гоги , ты так и не ответил , было в машине , методон или кокс . Или и то и другое
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13.12.2021 19:55 Ответить
Trot91 , Т.Е . у Гоги личная не приязнь к Кличко
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13.12.2021 20:04 Ответить
Круговорот гов-а в природе в министерских кабинетах, очередное гов-о пошло на очередной виток.
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13.12.2021 20:15 Ответить
Поплакала і знов фіалка розцвіла ))) Забирай свою квартальну жінку і *йте рідний Сібір освоювати. Нєкєр вам тут розсиджуватися. Там будете як вдома.
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13.12.2021 20:30 Ответить
А что не нравится? Общество схавало ермака с пленками его брата, не смело зюзю к такой-то матери, теперь такие мелочи, как этот замминистра, будут все чаще вылазить на свет, полевать, так сказать, в морду и обществу и быдлу, составляющему в сумме тот самый нарид...
Посадить надо, говорите? А ермака оставить на свободе? Ща, вот завтра зайцева освободит "камеру"...
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13.12.2021 20:31 Ответить
Alex N Alex Noyt

2 ч. ·



Зеленський свого другана звільнив за "власним бажанням". Тобто не за статтею, не за судимість, чи у зв'язку з тим, що "їб%ло Гогі" потрапив на лаву підсудних за численні підробки, корупцію чи просто відкритий кримінал, яким він займався на посаді. Тупо відпустили чистенького, як Трухіна, Мецгера, та інших кумів-сватів-друзів Зеленського.
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13.12.2021 20:40 Ответить
Серуни серуть у коментарях. Але це що він публічно визнав свою провину це варто , це достойно. Ціка оці усі серуни хочь раз у житті визнавали себе неправими публічно чи вважають себе "ідельними та бездоганними" ?
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13.12.2021 21:08 Ответить
облий себе гівном, а потім визнай, що ти ідіот. ми поаплодуємо..
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13.12.2021 21:18 Ответить
Іскандер Бей ви , а забув, ми ж вже на ти.... так от ти не зрозумів що я мав на увазі. Це як з анекдоту "прочитав усі літери але не зміг вгадати слово".
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13.12.2021 23:53 Ответить
ти мабуть теж козел..!? у хорошому розумінні цього слова..
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13.12.2021 21:24 Ответить
Козли ТИкають усім без розбору.
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13.12.2021 23:54 Ответить
Ваші повчання гарні у дитячому садочку,але для дегенератів типа зЕшмарклі сайдьот.
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13.12.2021 22:16 Ответить
Степан Півкожуха Ви не зрозуміли про що.... мабудь ще не доросли до садочка.
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13.12.2021 23:55 Ответить
Головне пристроїтись біля якоїсь курви з кварталу,і ти вже замміністра з мокшанським паспортом і судимістю.
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13.12.2021 22:33 Ответить
Визнати вину - половина успіху. Багато хто підкупає суди та інше робить, щоб уникнути
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13.12.2021 22:35 Ответить
краще би він так прокоментував, а потім відстрелив собі тупу макірту...
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13.12.2021 21:17 Ответить
Саша хороший парень!)
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13.12.2021 22:01 Ответить
а для нариков - ваще - дружаня и кореш!!! )))))))
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14.12.2021 09:01 Ответить
Жодних пострилів. Слідство-суд-вирок гррмадянину РФ.
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13.12.2021 23:08 Ответить
Все, теперь без этого ценного кадра Украина точно погрязнет в наркотиках, восстанут из пепла давно забытые закладчики и их хозяева, снова появятся наркоманы (((
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13.12.2021 23:13 Ответить
Почав читати його звіт, але після другого абзацу переконався що потрапив в звітуючий Радянський союз, зокрема в колгосп "40 років без врожаю".
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14.12.2021 04:12 Ответить
О, виявляється, що він дуже моральний!?
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14.12.2021 06:39 Ответить
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