Гогилашвили об уходе: "Я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести". ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили отчитался о своей работе в должности.
Свой отчет он опубликовал в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем 2 года", - прокомментировал Гогилашвили свое увольнение.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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природев министерских кабинетах, очередное гов-о пошло на очередной виток.
Посадить надо, говорите? А ермака оставить на свободе? Ща, вот завтра зайцева освободит "камеру"...
2 ч. ·
Зеленський свого другана звільнив за "власним бажанням". Тобто не за статтею, не за судимість, чи у зв'язку з тим, що "їб%ло Гогі" потрапив на лаву підсудних за численні підробки, корупцію чи просто відкритий кримінал, яким він займався на посаді. Тупо відпустили чистенького, як Трухіна, Мецгера, та інших кумів-сватів-друзів Зеленського.
ви, а забув, ми ж вже на ти.... так от ти не зрозумів що я мав на увазі. Це як з анекдоту "прочитав усі літери але не зміг вгадати слово".