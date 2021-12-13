Ситуация с Гогилашвили – неприятна и неприемлема. Такие случаи требуют быстрой реакции, - Стефанчук

Ситуация, в которую попал заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, неприятна и неприемлема.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВРУ в понедельник сказал спикер ВР Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что Кабмун уже принял решение об уходе Гогилашвили.

По словам спикера, это тот пример, "когда должна быть быстрая реакция".

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"Всем критикам, которые посвящают этому большие выступления, хочу напомнить об одном министре внутренних дел, который был пойман во Франкфурте, и получил наказание не смещение, а повышение к Генеральному прокурору. Сейчас ситуация совершенно другая", - заметил спикер.

Стефанчук также подчеркнул, что спецталоны выдает не глава ВР, а МВД. "Я езжу без спецталонов", - добавил он.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.