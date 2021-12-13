Ситуация с Гогилашвили – неприятна и неприемлема. Такие случаи требуют быстрой реакции, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ситуация, в которую попал заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, неприятна и неприемлема.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВРУ в понедельник сказал спикер ВР Руслан Стефанчук.
Он напомнил, что Кабмун уже принял решение об уходе Гогилашвили.
По словам спикера, это тот пример, "когда должна быть быстрая реакция".
"Всем критикам, которые посвящают этому большие выступления, хочу напомнить об одном министре внутренних дел, который был пойман во Франкфурте, и получил наказание не смещение, а повышение к Генеральному прокурору. Сейчас ситуация совершенно другая", - заметил спикер.
Стефанчук также подчеркнул, что спецталоны выдает не глава ВР, а МВД. "Я езжу без спецталонов", - добавил он.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
Але є ще цікавіше. Разом з Р. Джуліані намагався підігрувати проти Байдена.
Санкції його не зачепили, бо він тяжко хворий, кажуть.
Юга кгащій хенплокулол!
Щоправда не юрист...
Тепер треба наполягати на нагородженні патрульних, що їм довелося спілкуватися з цим лайном. Саме широким загалом піднімати цю тему. Тільки так можна викорінити бидлячество владних гопників.
як китайський болванчик...
дивиться за руками
зе-кловуна
«Європейська Солідарність» вимагає розслідувати обставини призначення на високу посаду у Міністерство внутрішніх справ особи із сумнівною біографією із близького оточення Зеленського. Про це під час погоджувальної ради заявив співголова фракції Артур Герасимов. Він наголосив - просто звільнити Гогілашвілі з посади через його обурливу поведінку на блок посту в зоні ООС недостатньо.
«Днями ми стали свідками печерного дикунства заступника міністра внутрішніх справ, що дало нові докази брехливості, злочинності і дилетантства режиму Зеленського. Нагадаю, що свою високу посаду пан Гогілашвілі отримав виключно через особисте знайомство з Зеленським! Так само, як і Мецгер, який напав на журналістів «Радіо Свобода». Так само, як депутати від «слуг», яких пачками ловили п'яними за кермом. Це і є справжнє обличчя нинішньої влади», - переконаний Герасимов.
«І хоча Зеленський виконав вимогу «Європейської Солідарності» та обурених українців, і наказав звільнити свого «товариша», звільнення уже замало. Гогілашвілі має постати перед судом за свої дії», - наголошує Герасимов.
«Також суспільство має отримати відповіді на багато питань , які спливли після скандалу. За які заслуги Зеленський нагородив Гогілашвілі орденом? Яким чином Гогілашвілі отримав документи про вищу освіту якраз напередодні призначення в міністерство? І чи не є його диплом купленим? За чиїм наказом і на якій підставі він використовував спецтехніку і охорону військової розвідки Міністерства оборони?», - зазначив співголова фракції.
«Також стало відомо, що Гогілашвілі мав російське громадянство та співпрацював з відомим путіністом Валуєвим. Ми вимагаємо звіт СБУ, чи залишається Гогілашвілі громадянином країни-агресора, і хто його рекомендував на посаду з таким бекграундом?», - зауважує Герасимов.
«Окремо вимагаємо вибачень Гогілашвілі перед поліцейськими та нагородження принципових правоохоронців за сумлінне виконання службових обов'язків», - наголосив народний депутат.
«Ця особа не просто є заступником міністра внутрішніх справ. Хай Зеленський не робить вигляд, що не знає, звідки Гогілашвілі взявся. Бо він - чоловік особистої секретарки Зеленського Марії Левченко. За свідченнями журналістів, Левченко - одна з тих осіб, яка чула доповідь розвідників про підготовку вагнерівської спецоперації у кабінеті Зеленського. І те, що ручна псевдо-ТСК Банкової не допитала ані Левченко, ані її чоловіка - ще раз доводить фейковість всього розслідування «вагнергейту», - констатує Артур Герасимов.
«Питання вже не в тому, чи є кріт в офісі Зеленського. Питання в тому - скільки російських кротів прихистив Зеленський. Тому «Європейська Солідарність» вимагає терміново створити реальну ТСК для неупередженого розслідування вагнергейту. Звертаємось до всіх фракцій та груп надати представників до цієї ТСК», - резюмував Артур Герасимов.
Иначе КАК объяснить что новые законы ДЕРУТ с законов раши , а не ЕС?
пример
«Чули, що Гогілашвілі працював та жив у Росії? Так, життя в цій країні лишає свій відбиток, тож Гогілашвілі просто копіює російські закони. Наприклад, законопроєктом №2784 він хотів «легалізувати» примусове лікування наркозалежних, Це протирічить міжнародним правам людей, хоч Гогілашвілі про права людей дізнався з Росії, там все зрозуміло. Крім того, у цьому законопроєкті була цікава стаття за пропаганду вживання наркотиків.»
На фото лайкає Володимира Путіна та сама Марія Левченко - дружина Олександра Гогілашвілі, того самого заступника міністра МВС, ну з таким ****** він в МВС один такий, ну ви в курсі…
Президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".
Марія була присутня під час доповіді про спецоперацію щодо «вагнерівців». Інформацію про спецоперацію було швидко кимось передано ворогу в Москву Путіну.
"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.
Так і живемо..
И это: хотелось-бы такой-же быстрой реакции по жене этого Мудашвили, неофициально подрабатывающей секретуткой у ПрепиЗЕдента, с доступом к гостайне !!! А также хотелось-бы чтобы за несколько месяцев МВД все-таки установило кем или чем управлялось Ауди, принадлежащее суке урода Трухину !