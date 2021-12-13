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Новости Политика Украины
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МВД (9221) увольнение (2508) Донецкая область (7126) блокпост (267) Стефанчук Руслан (578) Гогилашвили (75)

Ситуация с Гогилашвили – неприятна и неприемлема. Такие случаи требуют быстрой реакции, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ситуация, в которую попал заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, неприятна и неприемлема.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВРУ в понедельник сказал спикер ВР Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что Кабмун уже принял решение об уходе Гогилашвили.

По словам спикера, это тот пример, "когда должна быть быстрая реакция".

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"Всем критикам, которые посвящают этому большие выступления, хочу напомнить об одном министре внутренних дел, который был пойман во Франкфурте, и получил наказание не смещение, а повышение к Генеральному прокурору. Сейчас ситуация совершенно другая", - заметил спикер.

Стефанчук также подчеркнул, что спецталоны выдает не глава ВР, а МВД. "Я езжу без спецталонов", - добавил он.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Смотрите также: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Топ комментарии
+17
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13.12.2021 13:21
+16
по агрохимии такие же вопросы...
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13.12.2021 13:16
+12
Поздравляю с очередным зашкваром, Колыван! Жгите дальше!
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13.12.2021 13:23
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по агрохимии такие же вопросы...
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13.12.2021 13:16 Ответить
Луцик не був агентом кремля і не мав російського громадянства.До того ж не був наркдиллером. Міг бахнути кількасот грам. та то таке.
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13.12.2021 13:26 Ответить
Ну ще мав приховані корупційні активи, торговельний центр вартістю декілька мільйонів долларів, який разом з б. Ягою оформив на бідну бухгалтершу.
Але є ще цікавіше. Разом з Р. Джуліані намагався підігрувати проти Байдена.
Санкції його не зачепили, бо він тяжко хворий, кажуть.
Юга кгащій хенплокулол!
Щоправда не юрист...
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13.12.2021 13:47 Ответить
Сынок вырубал и вырубает Карпаты.
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13.12.2021 16:28 Ответить
Да и по всем назначениям Зе и по СН в общем у всех рыло в пушку единицы может ок
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13.12.2021 13:18 Ответить
Якби не було широкого розголосу, то покарали би патрульних.

Тепер треба наполягати на нагородженні патрульних, що їм довелося спілкуватися з цим лайном. Саме широким загалом піднімати цю тему. Тільки так можна викорінити бидлячество владних гопників.
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13.12.2021 13:18 Ответить
"Нэпрыемна та непрыйнятна"? А может лучше сказать "злочынна"? Потому, что Гога таки нарушил закон
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13.12.2021 13:19 Ответить
цей гогі вискочить у другому теплому місці,
як китайський болванчик...
дивиться за руками
зе-кловуна
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13.12.2021 13:20 Ответить
Краще відпрацюйте законодавчі акти, щоб такі негідники не потрапляли до владних структур
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13.12.2021 13:21 Ответить
А ще обов"язковою умовою при влаштуванні на держслужбу має бути тест на наркозалежність. Тоді б може меньше деградантів буде у владі, включаючи тих, хто на найвижчих посадах.
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13.12.2021 13:23 Ответить
Тест на наркозалежність - зелефобіти
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13.12.2021 13:52 Ответить
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13.12.2021 13:21 Ответить
Теперь гоги будут узнавать все копы, потому-что его портет будет на стенде их разыскивает полиция.
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13.12.2021 14:02 Ответить
слабувато, всі виборці 73% Гогілашвілі, як і всі президенти.
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13.12.2021 14:25 Ответить
Ця ситуація схожа на кейс з повіями і анал-табу - і там і там моралі - НУЛЬ. зелена шобла - збіговисько моральних потвор.
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13.12.2021 13:21 Ответить
Не вірю. А як там реакція по вілдношенню до єркака, татарова, демченка? Як там відношення до Бені, портнова,деркача, дубінського...? Дайте відповідь хто і навіщо його призначив на таку відповідальну почаду під час війни?
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13.12.2021 13:22 Ответить
Поздравляю с очередным зашкваром, Колыван! Жгите дальше!
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13.12.2021 13:23 Ответить
а ситуація з нєлохом і зебидлом приємна і прийнятна?
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13.12.2021 13:24 Ответить
А у вас зелоеных, что не ситуация , сплошной зашквар, так что этим уже никого и не удивишь.Ждем новых приключений.
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13.12.2021 13:24 Ответить
Артур Герасимов: нехай Зеленський не робить вигляд, що не знає, звідки взявся Гогілашвілі
«Європейська Солідарність» вимагає розслідувати обставини призначення на високу посаду у Міністерство внутрішніх справ особи із сумнівною біографією із близького оточення Зеленського. Про це під час погоджувальної ради заявив співголова фракції Артур Герасимов. Він наголосив - просто звільнити Гогілашвілі з посади через його обурливу поведінку на блок посту в зоні ООС недостатньо.
«Днями ми стали свідками печерного дикунства заступника міністра внутрішніх справ, що дало нові докази брехливості, злочинності і дилетантства режиму Зеленського. Нагадаю, що свою високу посаду пан Гогілашвілі отримав виключно через особисте знайомство з Зеленським! Так само, як і Мецгер, який напав на журналістів «Радіо Свобода». Так само, як депутати від «слуг», яких пачками ловили п'яними за кермом. Це і є справжнє обличчя нинішньої влади», - переконаний Герасимов.
«І хоча Зеленський виконав вимогу «Європейської Солідарності» та обурених українців, і наказав звільнити свого «товариша», звільнення уже замало. Гогілашвілі має постати перед судом за свої дії», - наголошує Герасимов.
«Також суспільство має отримати відповіді на багато питань , які спливли після скандалу. За які заслуги Зеленський нагородив Гогілашвілі орденом? Яким чином Гогілашвілі отримав документи про вищу освіту якраз напередодні призначення в міністерство? І чи не є його диплом купленим? За чиїм наказом і на якій підставі він використовував спецтехніку і охорону військової розвідки Міністерства оборони?», - зазначив співголова фракції.
«Також стало відомо, що Гогілашвілі мав російське громадянство та співпрацював з відомим путіністом Валуєвим. Ми вимагаємо звіт СБУ, чи залишається Гогілашвілі громадянином країни-агресора, і хто його рекомендував на посаду з таким бекграундом?», - зауважує Герасимов.
«Окремо вимагаємо вибачень Гогілашвілі перед поліцейськими та нагородження принципових правоохоронців за сумлінне виконання службових обов'язків», - наголосив народний депутат.
«Ця особа не просто є заступником міністра внутрішніх справ. Хай Зеленський не робить вигляд, що не знає, звідки Гогілашвілі взявся. Бо він - чоловік особистої секретарки Зеленського Марії Левченко. За свідченнями журналістів, Левченко - одна з тих осіб, яка чула доповідь розвідників про підготовку вагнерівської спецоперації у кабінеті Зеленського. І те, що ручна псевдо-ТСК Банкової не допитала ані Левченко, ані її чоловіка - ще раз доводить фейковість всього розслідування «вагнергейту», - констатує Артур Герасимов.
«Питання вже не в тому, чи є кріт в офісі Зеленського. Питання в тому - скільки російських кротів прихистив Зеленський. Тому «Європейська Солідарність» вимагає терміново створити реальну ТСК для неупередженого розслідування вагнергейту. Звертаємось до всіх фракцій та груп надати представників до цієї ТСК», - резюмував Артур Герасимов.
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13.12.2021 13:25 Ответить
Нагородження КВАРТИРОЮ !!!
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13.12.2021 13:32 Ответить
Люстрацию всех сотрудников Банковой !!
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13.12.2021 13:33 Ответить
Нікому люструвати. Вся влада пліснява.
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13.12.2021 13:50 Ответить
Стефанчук , ВЫ ОТВЕТИТЕ , за подготовку аншлюзу с московией
Иначе КАК объяснить что новые законы ДЕРУТ с законов раши , а не ЕС?

пример

«Чули, що Гогілашвілі працював та жив у Росії? Так, життя в цій країні лишає свій відбиток, тож Гогілашвілі просто копіює російські закони. Наприклад, законопроєктом №2784 він хотів «легалізувати» примусове лікування наркозалежних, Це протирічить міжнародним правам людей, хоч Гогілашвілі про права людей дізнався з Росії, там все зрозуміло. Крім того, у цьому законопроєкті була цікава стаття за пропаганду вживання наркотиків.»
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13.12.2021 13:29 Ответить
этого горе зама уволить чтобы и духа его не было нигде.... перед патрульными на блокпосту пусть извинится .а их мат.наградить за бдительную службу.
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13.12.2021 13:29 Ответить
Не просто реакції, а карних справ. Хто взяв і навіщо на таку посаду?
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13.12.2021 13:42 Ответить
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13.12.2021 13:55 Ответить
А за что его наградили ?
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13.12.2021 13:56 Ответить
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13.12.2021 14:50 Ответить
Андрій Луганський
На фото лайкає Володимира Путіна та сама Марія Левченко - дружина Олександра Гогілашвілі, того самого заступника міністра МВС, ну з таким ****** він в МВС один такий, ну ви в курсі…
Президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

Марія була присутня під час доповіді про спецоперацію щодо «вагнерівців». Інформацію про спецоперацію було швидко кимось передано ворогу в Москву Путіну.

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.

Так і живемо..
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13.12.2021 14:51 Ответить
Стефанчук -полный идиот,хотя это и не странно учитывая его биографию и" достижения" в жизни.Обидно за страну.
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13.12.2021 14:51 Ответить
Обидно за страну, которая выбирала двух рыгов подряд своими Президентами и вынуждена была потом обоих изгонять с позором

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13.12.2021 15:11 Ответить


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13.12.2021 15:09 Ответить
А судьи кто?
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13.12.2021 16:31 Ответить
))))теперь зечмо сядит ещё и по той статье ,по которой пытался посадить Пороха-у зесрани жизнь-боль
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13.12.2021 16:35 Ответить
а вот в Грузии таких гогий-магогий в Куре топят
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13.12.2021 16:44 Ответить
Стефанчук, ну прямо гений! Америку открыл! А по вагнеровцам тогда реакция тоже быстрая должна быть? Или это не считается? Только с 48 раза раздупляетесь?
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13.12.2021 16:50 Ответить
быстрая реакция ??? это когда запах шум пошел по всем СМИ и все увидели эту хамскую и неадекватную рожу...когда копнули на полштыка биографию и выпало такое дерьмо... и тогда поняли - спасай себя а не хама...
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13.12.2021 16:58 Ответить
Это всё плоды мирной революции.
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13.12.2021 17:00 Ответить
А КАБМИН ОБЪЯСНИТ ЗА ЧТО НАГРАДИЛИ ЭТОГО ГОГУ ? 😀😀
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13.12.2021 17:10 Ответить
Тут в слове Кабмун ошибочка закралась, правильно будет - Кабмуд !
И это: хотелось-бы такой-же быстрой реакции по жене этого Мудашвили, неофициально подрабатывающей секретуткой у ПрепиЗЕдента, с доступом к гостайне !!! А также хотелось-бы чтобы за несколько месяцев МВД все-таки установило кем или чем управлялось Ауди, принадлежащее суке урода Трухину !
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13.12.2021 17:12 Ответить
Гоги надо было пойти в американское диппредставительство и сделать каминг аут. Он гей, к Валуеву тянулся, ибо чувствовал мужское животное начало, Жена для прикрытия. Бежал из рашки потому что там геев притесняют. употреблял наркотики, заглушал боль от непонимания своего гейства. И завтра же был бы вместо Ермака. А еще бы сказал что демократ и разделяет левые ценности, БЛМ, ЛГБТ и ненавидит Христианство.
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13.12.2021 17:15 Ответить
Зеленый клоун, "величайший лидер современности", собрал на высоких постах весь кацапский шлак. Все самое оъявленное быдло. Зам министра, оплотовец...! Это жесть. И манера разговаривать, с людьми, оди в один такая же как у величайшего. Мои фотографии, да ты узнаешь, я, Я,Я. Ты никто". Нужно было этому ****** его фотографии приклеить к бородатому у ***алу горячей смолой. Я этого зеленого выродка с его конченным кодлом, после глубокой апатии, начинаю люто ненавидеть.
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13.12.2021 17:53 Ответить
Испортили чинушу день рождения
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13.12.2021 18:06 Ответить
"Гений" парламентаризма разродился ПОСЛЕ зеленского!
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13.12.2021 19:01 Ответить
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
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13.12.2021 19:09 Ответить
Так болтаем уже какой день об этом, нет реакции, министр на месте...
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13.12.2021 19:23 Ответить
 
 