Подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители, можно будет на портале "Дія", - Минцифры

На портале "Дія" можно будет подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать документы и справки, нести их в службы по делам детей, выстаивать очереди и ждать результата. Чтобы максимально упростить этот процесс, Минцифра совместно с Минсоцполитики разрабатывают услугу онлайн", - говорится в сообщении.

Это облегчит подачу документов, ускорит проверку поданных документов работниками служб по делам детей, минимизирует коррупционную составляющую.

Воспользоваться услугой можно вскоре на портале Дія.

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