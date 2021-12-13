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Подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители, можно будет на портале "Дія", - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество

Подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители, можно будет на портале

На портале "Дія" можно будет подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать документы и справки, нести их в службы по делам детей, выстаивать очереди и ждать результата. Чтобы максимально упростить этот процесс, Минцифра совместно с Минсоцполитики разрабатывают услугу онлайн", - говорится в сообщении.

Это облегчит подачу документов, ускорит проверку поданных документов работниками служб по делам детей, минимизирует коррупционную составляющую.

Воспользоваться услугой можно вскоре на портале Дія.

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А можно Зеленского усыновить?
Тарас Бульба.
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13.12.2021 13:25 Ответить
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13.12.2021 14:14 Ответить
Супер ! Чим більше можливостей - тим більше користувачів в ДіЯ . Україна з нетерпінням чекає на вибори в ДіЯ , щоб не лише пенсія могла проголосувати , але й молодь .
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13.12.2021 13:35 Ответить
Осталось только дешманских китайфонов на 100 миллирдов накупить и раздать нуждающимся для голосования.
П.С. надеюсь никто из СУ не читает форум... постучу по чем есть
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13.12.2021 13:42 Ответить
Если раздать китайфоны, то на следующих выборах преза через дию победит Си Цзинь Пин. И я не шучу.
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13.12.2021 14:42 Ответить
Просто мечтаю усыновить Гогилашвили. В свете последних событий мне его очень жалко.
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13.12.2021 14:14 Ответить
Серед Слуг народу нема сиріт,я б усиновив парочку!
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13.12.2021 14:32 Ответить
Усыновляй Юзика.
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13.12.2021 15:23 Ответить
У дии covid-сертификат уже целый день невозможно загрузить с портала. Технический сбой. Огонь. При том, что он у меня есть. Т.к. вакцинацию прошел давно. Нужна pdf версия. А вишенка на торте, приложения дия уже 3и дня не хочет запускаться на моем телефоне. Или может купить новый телефон для разнообразия? Доведите до ума, то что есть.
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13.12.2021 16:48 Ответить
 
 