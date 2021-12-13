Подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители, можно будет на портале "Дія", - Минцифры
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На портале "Дія" можно будет подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать документы и справки, нести их в службы по делам детей, выстаивать очереди и ждать результата. Чтобы максимально упростить этот процесс, Минцифра совместно с Минсоцполитики разрабатывают услугу онлайн", - говорится в сообщении.
Это облегчит подачу документов, ускорит проверку поданных документов работниками служб по делам детей, минимизирует коррупционную составляющую.
Воспользоваться услугой можно вскоре на портале Дія.
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Тарас Бульба.
П.С. надеюсь никто из СУ не читает форум... постучу по чем есть