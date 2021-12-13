Стефанчук о разрешении 16-летним баллотироваться на выборах: "Мы должны поднять этот вопрос вместе с медиками и психологами"

Законопроект о расширении права участия в политической жизни, предусматривающий разрешение 16-летним подросткам вступать в партии и баллотироваться на выборах, еще не прошел профильный комитет Верховной Рады.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге в Верховной Раде спикер Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что это просто законодательная инициатива народных депутатов.

"Мне кажется, в Верховной Раде есть много инициатив, которые создают основу для дискуссий, поэтому я готов продискутировать этот вопрос. Тогда будут хоть какие-то перспективы для вхождения этого законопроекта на рассмотрение хотя бы комитета", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Читайте также: В Раде хотят разрешить 16-летним подросткам вступать в партии и баллотироваться на выборах

Говоря о сути этого вопроса, Стефанчук отметил, что система голосования, называемая активным и пассивным избирательным правом, в Украине должна быть несколько пересмотрена.

"Сегодняшняя избирательная система заточена не под предоставление человеку всеобщего избирательного права, а предоставление его только тому человеку, который в конкретный день может сесть на автобус, приехать на место своей регистрации, поставить галочку, опустить это (бюллетень. – Ред.) и надеяться, что там не будет нарушений. Это существенное ограничение, поэтому нам надо думать комплексно, как обеспечить право выбора каждому гражданину в Украине. Может ли быть вариант снижения возраста? Я думаю, это могут решать не только народные депутаты "Мы должны поднять этот вопрос вместе с медиками, психологами, социологами, которые объяснят, способна ли личность в этот период сформировать свое мнение относительно будущего", - добавил он.