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Новости Политика Украины
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Стефанчук о разрешении 16-летним баллотироваться на выборах: "Мы должны поднять этот вопрос вместе с медиками и психологами"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук о разрешении 16-летним баллотироваться на выборах:

Законопроект о расширении права участия в политической жизни, предусматривающий разрешение 16-летним подросткам вступать в партии и баллотироваться на выборах, еще не прошел профильный комитет Верховной Рады.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге в Верховной Раде спикер Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что это просто законодательная инициатива народных депутатов.

"Мне кажется, в Верховной Раде есть много инициатив, которые создают основу для дискуссий, поэтому я готов продискутировать этот вопрос. Тогда будут хоть какие-то перспективы для вхождения этого законопроекта на рассмотрение хотя бы комитета", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

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Говоря о сути этого вопроса, Стефанчук отметил, что система голосования, называемая активным и пассивным избирательным правом, в Украине должна быть несколько пересмотрена.

"Сегодняшняя избирательная система заточена не под предоставление человеку всеобщего избирательного права, а предоставление его только тому человеку, который в конкретный день может сесть на автобус, приехать на место своей регистрации, поставить галочку, опустить это (бюллетень. – Ред.) и надеяться, что там не будет нарушений. Это существенное ограничение, поэтому нам надо думать комплексно, как обеспечить право выбора каждому гражданину в Украине. Может ли быть вариант снижения возраста? Я думаю, это могут решать не только народные депутаты "Мы должны поднять этот вопрос вместе с медиками, психологами, социологами, которые объяснят, способна ли личность в этот период сформировать свое мнение относительно будущего", - добавил он.
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Топ комментарии
+47
И не к психологам, а к психиатром надо. И не детям, а Стефанчуку вместе с родителями этой идеи.
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13.12.2021 13:36
+39
Хватит одного психиатра-нарколога на всю вашу банду.
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13.12.2021 13:34
+34
та че там? давайте с 7 лет уже!!! Пошел в школу и сразу в партию "Слуга урода" вступил!!!
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13.12.2021 13:35
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Правила форума Совет форумчан
Хватит одного психиатра-нарколога на всю вашу банду.
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13.12.2021 13:34 Ответить
Так это же зекоМАНДы электорат,🤡🐀🐸🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐐
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13.12.2021 14:34 Ответить
Не бачу гадюки...
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13.12.2021 16:11 Ответить
да сразу бабенке в матку выборную урну ля@ва пархатая вы что дегенераты кретины дебилы наоборот с 25 лет не ранье к будкам избирательным допускать..... а тут наркоманские ублюдки пенис еще не стоит менуструации еще не состоялисью.... нет может У ЖИ@ИВ СИЕ НОРМА так они твари обрезаныне в инцесте норма-- мама с сыном рождает сестра- дочка.. ублюдки ряженные вас на атомы делить надо тварей... я о дебилов избранных... жаль что кое кому таки в истории не дали доделать благое таки дело...
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13.12.2021 19:00 Ответить
ВОТ ТАКИЕ ЗАКОНОтворцы сидят в РАДЕ !!! 73 % -- нахрена ВЫ ИХ ВЫБРАЛИ ??? ??? ???
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14.12.2021 02:16 Ответить
не поможе мертвому кадило...

...Дуже показовим став кейс Бойка - Медведчука - ОПЗЖ.
Мінус 8.4 % у партійному рейтингу і мінус 7.1 % у президентському.
Як виявилося, для цього досить було закрити три заштатних телеканали.

Звідси висновок: президентів нам досі обирає телевізор. І так триватиме, доки ми це дозволятимемо. Єдина печать у тому, що телевізійна реальність після виборів не має нічого спільного з реальністю поза телевізором.

Тамара Горіха Зерня
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13.12.2021 19:06 Ответить
альо, алкоголь дозволяють пити з 18 років !
в США, між іншим, з 21 року !

тобто суспільство в принципі каже:
"окей, пацан, ти вже начебто, можеш відповідати за свої вчинки"
шо теж далеко не факт, бо деякі і до смерті невмєнябельні

але ж, з 18 років !!!!!

виборчий ценз, вважаю, треба підняти бодай до 20 років
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13.12.2021 15:29 Ответить
Вообще то бухать и отвечать за свои поступки разные вещи. У нас и 50 летних дебилов пруд пруди.
Возрастной критерий должен быть ,но

1--- отслужи в армии

2---- сдай экзамен гражданина страны
если ты не дебил который живёт по приколу, можешь быть ИЗБИРАТЕЛЕМ

И не более
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13.12.2021 19:30 Ответить
Ти зараз вчинив шалену русофобію!
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13.12.2021 20:55 Ответить
Боится Стефанчук, что 16 летние ребята объедят его в буфете ВР)
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13.12.2021 13:35 Ответить
Не обьедят, а обкурят!
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13.12.2021 20:56 Ответить
Ага а с 12 будут в армию забирать, а девок замуж выдавать.
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13.12.2021 13:35 Ответить
та че там? давайте с 7 лет уже!!! Пошел в школу и сразу в партию "Слуга урода" вступил!!!
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13.12.2021 13:35 Ответить
Были октябрята - будут зеленята
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13.12.2021 20:49 Ответить
И не к психологам, а к психиатром надо. И не детям, а Стефанчуку вместе с родителями этой идеи.
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13.12.2021 13:36 Ответить
Кому кому, а уж инициаторам законопроекта психиатр и нужен, хотя вряд ли поможет.
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13.12.2021 14:55 Ответить
что за бред?
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13.12.2021 13:37 Ответить
Прийде чергова хвиля поприкольщиків.
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13.12.2021 13:37 Ответить
Бити будуть не по паспорту, а по %балу

Коли виявляється, що хтось черговий у владі чи її групі підтримки - громадянин Росії, я згадую смішний епізод із місцевих виборів 2020 року. Коли виявилось, що кандидат у мери Стрия від «Свободи» - громадянин Росії, і разом із кількома іншими тамтешніми «свободівцями» торгує з Росією нафтопродуктами. Коли це з'ясувалося й почався шкандаль, цей чувак знявся з виборів, але зі словами «це інформаційна атака на мене!», а пресслужба партії написала щось про важку долю депортованих предків цього кандидата (мовляв, жорстоке життя його змусило вступити в російське громадянство).

Тобто громадянин Росії спокійно може в «бандерівському» простигосподи Стрию стати лідером осередку націоналістичної партії, і всім навколишнім буде ОК. Не кажучи вже про лемінгів-співвітчизників, які тисячами пруться на заробітки в Росію, де їх потім арештовують, звинувачують у тероризмі і вимінюють на цемахів і куликовських.

Народ наш до факту російського громадянства/підданства ставиться набагато легковажніше, ніж демократичний актив. Ось навіть евфемізм який використовують: не «громадянин Росії», а «має російський паспорт». Це як «стрибати у гречку» замість зраджувати. Паспорт - це ж папірець, ну що в цьому такого, з ким не буває?

А оскільки Зеленський, Баканов і компанія - люди з цього самого пострадянського «народу», то й для них російське громадянство когось із соратників - не недолік і не загроза, а просто життєва обставина. Ну, трохи специфічна з огляду на те, що з Росією зараз оці всі муткі-нєпаняткі. Але все одно не визначальна. Бо для них Україна і Росія - це більш-менш одне й те саме.

Otar Dovzhenko
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13.12.2021 13:38 Ответить
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13.12.2021 13:38 Ответить
Дурня дурнею. Які 16 років? Не хочу образити нормальних дітей, але серед цього віку ну дуже(!!!) багато любителів Моргенштейна(чи як там його?), то вони наголосують ще краще ніж любителі сватів, вкуснАгА плАмбірА та КалбАси по 2.20.
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13.12.2021 13:38 Ответить
Діти просто Бєні обійдуться дешевше ніж любителі сватів , анала і сосни , тут головне не вік а кількість депутатів , хоча і до дітей черга може дійти ...
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13.12.2021 13:45 Ответить
На это и расчет. Что малолетние дебилоиды, которым легко засрать мозги видосиками, наголосуют так, как "нужно".
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13.12.2021 13:54 Ответить
Слуги урода в поисках "поприкольшиков" полезли в школы...
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13.12.2021 13:38 Ответить
А куда им ещё лезть?! Больше никто на зельоных утырков не ведьоцца!
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13.12.2021 19:41 Ответить
Несколько примеров: в Иране возраст, дающий право на участие в голосовании, составляет 15 лет; на Кипре и Кубе - 16; в Индонезии - 17; в Боливии - 18 (если вы состоите в браке) и 21 (если нет); в Австрии и Иордании - 19; в Камеруне и Японии - 20; в Кот-д'Ивуаре, Кувейте и Сьерра-Леоне - 21 год.
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13.12.2021 13:39 Ответить
Шиза зашкалює, хіба це можна сприймати всерйоз.
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13.12.2021 13:40 Ответить
Ага. Сидит такой 16-летний на уроке физики. Закон Ома никак не освоит -- а уже депутат, уважаемый человек.
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13.12.2021 13:40 Ответить
И главное - неприкосновенный!
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13.12.2021 13:50 Ответить
А что это я так сексистски подошёл к вопросу: написал про "него" ? А как же "она"?!
"Сидит такое 16-летнее на уроке..."
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13.12.2021 15:37 Ответить
Вы лучше своего величайшего поверьте у психиатора. А детей не трогайте. Какие 16 лет. Думаете вас спасет? НЕ будет у вас второго шанса. Онлайн голосование для лугандона, детей на выборы. Все же белыми нитками шито. Вспомним и Закон5600 и 10 копеек за кулек. И Оман, и вертолеты и вангергейт и зезашкварников и тарифы и цены. Вспомним все.
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13.12.2021 13:41 Ответить
👉Доречі, була уже така петиція у 2019 р. "Знизити віковий виборчий ценз в Україні з 18 до 16 років та наділити правом балАтуватися в депутати!!!"
Набрала аж 20 голосів. Тепер Стефанчук знову людям голови дурить
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13.12.2021 13:42 Ответить
Боров проголодался и решил таки взяться за младенцев
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13.12.2021 13:43 Ответить
наверное у кого-то подрастает очередное юное дарование со стажем 10 лет
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13.12.2021 13:43 Ответить
Черговий зашкар зеленого лайна і відвертання уваги від нарколиги.
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13.12.2021 13:44 Ответить
Что,совсем с рейтингом беда у обосравшихся?
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13.12.2021 13:52 Ответить
Вообще психологи должны дать оценку как самому Бубочке, так и всем упырям, которые пришли вместе с ним.
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13.12.2021 14:02 Ответить
хіба забацати електронне звернення про перевірку бубочки на наркотики. Цікаво чому ніхто не догадався це зробити?
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13.12.2021 14:04 Ответить
ПЗД... ЗЕЛЁНЫЕ УМАЛИШОННЫЕ... ВСЕ
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13.12.2021 14:02 Ответить
і не забути про наркотичний контроль. Дайош рехферендум на перевірку грьобаних слуг на наркотики
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13.12.2021 14:03 Ответить
Всі притомні тікають з цього жидівського болота,залишилось мільйонів 25-28.
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13.12.2021 14:08 Ответить
Для прилаштування судівсько-прокурворсько-депутанських та інших мажорних викидків.
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13.12.2021 14:10 Ответить
ВЫ сборище дебилов. Совсем хотите страну уничтожить?
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13.12.2021 14:11 Ответить
Цей популізм вже стає небезпечним для самої державності...Ми вже бачимо,що може зробити на чолі держави марнославний невіглас і боягузливий профан...Якщо таким будуть усі урядовці,то площадка під назвою Україна розчиститься ще швидше...
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13.12.2021 14:12 Ответить
А чому із 16 років? Це несправедливо, всім так всім. Давайте вже почнемо з учнів, які навчаються в першому класі. Їм простіше навішати локшини на вуха.
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13.12.2021 14:23 Ответить
А чё 16? Давай прямо с рождения, родился, и сразу на выборы.
А если серьезно, то должна быть норма для мужчин - голосуют только отслужившие в армии. Исключение только для хронических больных, которые не могут служить по медицинским показаниям.
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13.12.2021 14:29 Ответить
А чи готова армія прийняти таку кількість призовників?
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13.12.2021 17:47 Ответить
Одіть клоуна в Діда Мороза,і дозволить голосувать дітям,безпрограшно!
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13.12.2021 14:30 Ответить
60+ краще б заборонили... голосувати має той, хто працює і платить податки.
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13.12.2021 14:34 Ответить
Мені 67. Працюю, плачу податки. Повірте, при здоровому глузді, добрій пам'яті. На відміну від своїх молодих співробітників за оце зелене мракобісся не голосувала. Та й інших відмовляла.
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13.12.2021 16:32 Ответить
Підтримав ваше право голосу але не ставлення до вибору інших. Так само, як ви збуренні утиском ваших прав, так і інші люди мають право навіть, якщо їх вибір вам не довподоби. Більше потрібно працювати на кандидата, а не винити когось за їх вибір.
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13.12.2021 17:45 Ответить
То есть,за то,что вы ,в воюющей стране с кризисной экономикой,голосите за комика -наркомана,вас ещё и уважать должны?нет,никогда не уважала полных кретинов и врагов Украины,и уважать не собираюсь
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13.12.2021 19:25 Ответить
Не хочу учиться, а хочу в депутаты.! Как же юный депутат будет совмещать свою деятельность с уроками в школе?...или им экстерном выдадут аттестаты?) Что за бредовая идея.
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13.12.2021 14:39 Ответить
Воно ще на г.вно "буба" каже, а його вже пхають в законодавчий орган. Це в кого там попідростало?
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13.12.2021 14:56 Ответить
Десятки тисяч мої сперматозоїдів вимагають права голосу! Вимагаю припинити свавілля і дискримінацію! Вони висувають мене в кандидати і готові підтримати голосуванням.
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13.12.2021 17:41 Ответить
Сборище педофилов.
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13.12.2021 18:49 Ответить
Отпрыски небожителей выступили с инициативой о том, что не плохо было бы с самого детства попадать в тёплые места. Резонно, тем более, что в стране уже все проблемы решены и можно смело заняться назначением своих детей на ключевые финансовые потоки...
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13.12.2021 18:51 Ответить
Ну да. Всё правильно. Если ширять какой-то хренью можно с пяти лет, то с 16 можно всё что угодно... Если доживут.
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13.12.2021 19:04 Ответить
Разрешите лучше декларировать спонсоров депутатов)
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13.12.2021 19:17 Ответить
)))))зекрыса ,после раздачи опросным конторам по 500тыщ баксов за свой рейтинг,окончательно врубился ,что честно оно на второй срок не пройдет
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13.12.2021 19:21 Ответить
Янелох зробить голосування через Дію. Це самий надійний спосіб сфальшувати результати виборів.
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13.12.2021 23:36 Ответить
Дебилы то есть судить еще малолетка а депутатом уже можно.
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13.12.2021 19:32 Ответить
При одном условии, стаж приема наркотиков не меньше двух лет
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13.12.2021 19:40 Ответить
давайте как в развитой Японии - девочек с 13 лет можно трахать, достаточно устного согласия. а ?
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13.12.2021 19:41 Ответить
У этого тупого мешка жира стефанчука уже личинка к 16-ти подтянулось?! Тут только интересно с точки зрения физиологии... Как он смог ее сделать?!
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13.12.2021 19:55 Ответить
Я уверен что 73% должны пройти тест у психологов и ппихпатров.
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13.12.2021 20:01 Ответить
Вы знаете, народ, вот я считаю что следующая власть просто обязана провести мероприятия по лишению звания депутата всех так называемых слуг народа, эти пять лет должны быть вычеркнуты из их трудового стажа, как будто и не было их. Верховного Зе-придурка это тоже касается.
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13.12.2021 20:23 Ответить
а зачем? главный вопрос - кому это надо??? ну точно не детям... а кому? зеленой шобелке боящейся потерять власть... ибо только дети и клинически упоротые могут поверить в байки от ЗЕбабайки и сказки от заплывшиеглазки (стефанчука)
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13.12.2021 20:24 Ответить
Эта идея не нова, в Германии давать идеи за право голоса 16-ти летним велись ещё с прошлого года, а с приходом новой коалиции это может воплотится в жизнь.
Наши же, как всегда, не только собезьяничали, но и решили сделать своё ноу-хау - предоставить право баллотироватся в депутаты с 16-ти летнего возраста.
При этом я нигде не встречал информацию, что возрастной ценз для избирателей будет снижен тоже. Просто сюр какой-то - избираться можно с 16-ти лет, а голосовать только с 18-ти.
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14.12.2021 01:17 Ответить
А мне кажется, что избирательный возраст нужно поднять до 21 и право голосовать должны иметь те, кто платит НАЛОГИ и не живет за счет бюджета.
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13.12.2021 23:25 Ответить
Редакторам подяка за фото до новини!
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13.12.2021 23:38 Ответить
... Клычко устал и ему нужОн заменитель, какой-нить тиктокер 16 летиков
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14.12.2021 04:32 Ответить
 
 