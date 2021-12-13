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Новости Политика Украины
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МИД (6653) Путин (29854) СССР (810) Никоненко Олег (142)

"Манипуляция фактами", - в МИДе отреагировали на заявление Путина о том, что Украина якобы не передала РФ зарубежные активы СССР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Утверждение президента России Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

"Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", - сказал Николенко.

Он пояснил, что в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое соглашение о нулевом варианте, согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса необоснованно", - подчеркнул Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 1993 году Россия обязалась погасить все долги бывшего СССР, за все бывшие союзные республики "в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза", однако Украина этого не сделала.
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Топ комментарии
+29
Страна-вор считает все что находится за ее пределами СВОИМИ зарубежными активами)
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13.12.2021 13:40
+21
Это ***** просто крутится на сковородке. Чувствует падло, что репарации таки платить придется.
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13.12.2021 13:46
+20
Себе в мавзолей готовит?
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13.12.2021 13:39
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Себе в мавзолей готовит?
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13.12.2021 13:39 Ответить
Такі вкиди ми чуємо вже 30 років.
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13.12.2021 13:40 Ответить
Страна-вор считает все что находится за ее пределами СВОИМИ зарубежными активами)
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13.12.2021 13:40 Ответить
Мне одному стыдно за Украину которая выстилается и оправдывается перед кремлем после каждого его пердежа?
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13.12.2021 13:43 Ответить
Тобі би порозумнішати. Коли тебе назвуть хвойдою - ти будешь мовчати, чи щось скажешь, щоб встановити правду?
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13.12.2021 16:16 Ответить
Украина оправдывается перед мировым сообществом,а не перед кремлем!
Украина имеет право сказать слово в свою защиту
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13.12.2021 17:01 Ответить
Пущай в счет долга ***** Членина себе домой заберет и целует там везде, 151 ему уже.
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13.12.2021 13:44 Ответить
Ще нам не вистачало російських фашистів і терористів фінансувати , що засіли в кремлі
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13.12.2021 13:45 Ответить
Это ***** просто крутится на сковородке. Чувствует падло, что репарации таки платить придется.
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13.12.2021 13:46 Ответить
суть политики соседнего государства - брехня во всех ее проявлениях, они уже не могут по-другому..., чтобы ни сказал и ни сделал тамошний убогий князек, все брехня, большая или маленькая...
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13.12.2021 13:47 Ответить
Так они всё время за счёт такой политике и выезжают. А коллективный Запад на это ведётся. Отработанная и проверенная технология.
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13.12.2021 14:09 Ответить
Там одна недвижка СССР зарубежом тянет на 400 ярдов долларов.При том что долг СССР другим странам,который рашка взяла на себя, это максимум 100 млрд.долларов.
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13.12.2021 13:50 Ответить
Вірити кремлівським брехунам - себе не поважати
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13.12.2021 13:51 Ответить
Кацапы забрала себе все имущество за рубежом.
А , чтобы все понимали , коммуняки любили жить ПОБОГАТОМУ за счёт нищего совка , потому недвижимость под посольские и другие структуры приобреталась В САМЫХ ДОРОГИХ МЕСТАХ
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13.12.2021 13:53 Ответить
куды дели савковые вклады,
гниды мацковские ???
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13.12.2021 13:54 Ответить
Это деменция.
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13.12.2021 13:58 Ответить
А договор Украины с Ельциным 1997 года Путен не комментирует?:

"Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією) - соглашение между Российской Федерацией и Украиной, действовавшее в 1999-2019 годах, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга"

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13.12.2021 14:02 Ответить
Он его аннулировал. Как и свои предыдущие сроки царствования.
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13.12.2021 14:11 Ответить
ПУТИН - ПОШЕЛ ***** !!
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13.12.2021 14:06 Ответить
Параноик Путлер = параноик Сралин. И мне еще долго ждать, когда первый будет лежать в луже мочи, как лежал любимчик первого второй? Может уже скоро? Стоит ли сейчас уже пересмотреть фильм "Смерть Сралина", чтобы сравнить, как делили в Мордоре власть в 1953 г. и, надеюсь, буду смотреть, как не договорятся поделить сейчас.
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13.12.2021 14:07 Ответить
беріть дивіться, хороше кіно
https://kinoukr.com/478-smert-stalina.html
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13.12.2021 17:38 Ответить
Я сказал пересмотреть, когда рашэнфюрер подохнет, но он еще жив, а этот фильм я видел, изначально неплохой, хотя, как оказалось, для пацаков он как красная тряпка для быка, значит лучше чем неплохой, вот когда сдохнет я его 3 раза пересмотрю.
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13.12.2021 17:57 Ответить
це дражливе видовище здебільшого в Києві знімали, на Випердосі та в КМДА (кажуть, ніде більш немає такого кучерявого "сталінського ампіру")
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13.12.2021 18:06 Ответить
Пусть выплатят родственникам ,умершим от их голодомора.Пусть выплатят за смерти солдат по принуждению загнанных в красную армию.Пусть выплатят за голодное детство детям ссср.
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13.12.2021 14:16 Ответить
Да как бы насрать на подобные заявы. Свинособаки каждые пол года что то подобное вырыгивают. Это нормально для них. Сей час еще один рейхстаг из фанеры где то в зажопинске сделают и будут штурмовать. И потом опять по кругу...
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13.12.2021 14:24 Ответить
Мне нравится, как вы здраво на вещи смотрите))
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13.12.2021 14:49 Ответить
Україна 16%, хто це так рахував, там мінімум 30%
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13.12.2021 15:20 Ответить
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13.12.2021 15:32 Ответить
ТАК ЗАКОНСЕРВИРУЙТЕ РОССИЮ !!!
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13.12.2021 15:40 Ответить
Сегодня коллективная шизофрения заменяет в России идеологию



C точки зрения россиян, все территории, на которых когда-либо убивал, грабил и насиловал руССкий солдат - это исконно руССкие земли.
(С)

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13.12.2021 15:54 Ответить
яке кацапи-раби мають відношення до земель які їх пани хочуть назвати своїми. У них навть слова свого нема - щось не те скаже - і тюрму на пляшці сидіти, або пристрелять
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13.12.2021 16:19 Ответить
То, как этот прыщ загоняет себя в юридический капкан, хорошо проанализировано у Анти-Колорадоса:
https://defence-line.org/2021/12/po-zakonam-ajkido-chast-1/
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13.12.2021 17:34 Ответить
как жеж так сказать культурно - оте*****ь ***** от Украины...
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13.12.2021 17:38 Ответить
Як воно, ху....йло, научало пінєра-школярика відповідати на питання : "Де закінчується російська земля...", правильна відповідь від ху....
...йла : "...нігдє нє заканчіваєтца...."
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13.12.2021 20:00 Ответить
Москали сами что-то придумали, как им выгодно. Долгов там потом много простили, а вот активы стоят и сейчас.
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13.12.2021 21:05 Ответить
Да пошел он нахер чмо ботексное со своими долгами!...Раздерибанил чуть ли не четверть УКраины гандон и еще о каких то долгах говорит!....
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13.12.2021 21:35 Ответить
 
 