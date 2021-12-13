"Манипуляция фактами", - в МИДе отреагировали на заявление Путина о том, что Украина якобы не передала РФ зарубежные активы СССР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Утверждение президента России Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Цензор.НЕТ".
"Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", - сказал Николенко.
Он пояснил, что в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое соглашение о нулевом варианте, согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
"В то же время игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса необоснованно", - подчеркнул Николенко.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 1993 году Россия обязалась погасить все долги бывшего СССР, за все бывшие союзные республики "в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза", однако Украина этого не сделала.
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Украина имеет право сказать слово в свою защиту
А , чтобы все понимали , коммуняки любили жить ПОБОГАТОМУ за счёт нищего совка , потому недвижимость под посольские и другие структуры приобреталась В САМЫХ ДОРОГИХ МЕСТАХ
гниды мацковские ???
"Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією) - соглашение между Российской Федерацией и Украиной, действовавшее в 1999-2019 годах, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга"
https://kinoukr.com/478-smert-stalina.html
C точки зрения россиян, все территории, на которых когда-либо убивал, грабил и насиловал руССкий солдат - это исконно руССкие земли.
(С)
https://defence-line.org/2021/12/po-zakonam-ajkido-chast-1/
...йла : "...нігдє нє заканчіваєтца...."