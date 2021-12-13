РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6149 посетителей онлайн
Новости Экономика
3 532 50
Волынец (158) ТЭС (240)

Луганская ТЭС оказалась в заложниках у России из-за бездействия правительства, – лидер профсоюза горняков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Луганская ТЭС оказалась в заложниках у России из-за бездействия правительства, – лидер профсоюза горняков

Кабинет Министров с 2014 года так и не построил железнодорожный путь 40 км в город Счастье (Луганская область), из-за чего местная ТЭС остается полностью зависимой от поставок угля из России.

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Местные жители оказались в заложниках - в зависимости от поставок угля антрацитовых марок из России. А все из-за того, что правительство не построило участок железнодорожного полотна в местную ТЭС с украинской стороны. В "большое строительство", как в бездну, идут миллиарды гривен плательщиков налогов, но нет денег на обеспечение 40 км жизненно важного пути для целого региона", – заявил лидер профсоюза.

Он заявил, что критическая ситуация в регионе возникла в первую очередь по вине правительства. "Теперь власти должны обеспечить энергетиков газом по доступным ценам. Потому что тепло должно стоить для всех украинцев одинаково", - отметил нардеп.

Напомним, Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок с территории РФ. С 1 ноября 2021 Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины. В сложившейся критической ситуации Луганская ОГА обратилась к премьер-министру с просьбой обеспечить бесперебойные поставки природного газа. Это призыв поддержали также народные депутаты. Эксперты отмечают, что следствием угольной блокады России может быть обесточивание стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
А с пуя на частное предприятие за деньги налогоплаттельщиков должны стоит дорогу? Пусть ахметка и парится.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:51
+9
показать весь комментарий
13.12.2021 13:49
+7
За терористів , комуністів , вбивць та мародерів . Всі 30 років.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За Зе голосовали? Хавай. те.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:46 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 13:49 Ответить
З 14-го року нема туди під'їзду. Більш того, з 14 року до липня 2020 року, тобто ШІСТЬ років Луганщина залишалася енергоостровом, який будь-якої миті взимку міг перетворитися на армагедон, на порядки страшніший від Алчевська. Хоча для вирішення проблеми потрібно було кинути лише 20 км ЛЕП в тилу.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:04 Ответить
ну зеля уже 10км наверное кинул, за пол срока
показать весь комментарий
13.12.2021 14:23 Ответить
Вони поки планують, як і сивочолий гетьман увесь свій термін.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:28 Ответить
Сывочолый гетьман успешно решал проблемы с 14 года поважнее и посложнее, чем эта.
показать весь комментарий
13.12.2021 23:31 Ответить
За кого вони там голосували?
показать весь комментарий
13.12.2021 13:46 Ответить
За терористів , комуністів , вбивць та мародерів . Всі 30 років.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:49 Ответить
Що просили, те і мають.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:51 Ответить
Судячи з цієї ілюстративної картинки, їх там ще й іпуть. Може вони збоченці і їм Це подобається?
показать весь комментарий
13.12.2021 13:53 Ответить
Надо выписать из Украинцев.
показать весь комментарий
13.12.2021 15:32 Ответить
А с пуя на частное предприятие за деньги налогоплаттельщиков должны стоит дорогу? Пусть ахметка и парится.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:51 Ответить
100%
показать весь комментарий
13.12.2021 13:51 Ответить
с того что железная дорога туда - это еще и поставки артснарядов, живой силы и техники на передовую, а не по разбитым дорогам севера Луганщины.
и второе - эта ТЭЦ - обеспечивает электрикой весь север Луганщины, все наши украинские военные базы и ремонтные базы и госпитали - ВСЕ.
так что нам не плевать, в каких условиях живут сейчас и будут воевать наши ребята - надо и ЛЭП протянуть и железку достроить.
там понты - 40 км ветку кинуть.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:30 Ответить
місцеві жителі (мешканці) у 2014 -му чось зовсім курва не думали за Луганську ТЕС ...
може патаму ша раздвигали друг другу булки перед фуйлом, при включеному світлі ?
чтобы видеть, как кармильцы палучают удавольствие , приабщаясь к "руцкаму миру",
гниды !
показать весь комментарий
13.12.2021 13:52 Ответить
местные жители, как и жители всей Украины и Донбасса, летом 14 года сидели перепуганные по домам и ждали чем кончится.
Не неси херни.
Да и хватит заливать что вся вата сплошь на Донбассе.
73% за пророссийского ватника Зелю отдали не только на Донбассе.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:32 Ответить
шото я здесь... перепуганых не увидел...
ах да, это ж фото - постановочное...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:38 Ответить
та й тут начебто усі щасливі та усміхнені...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:46 Ответить
тут теж все - ок ...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:53 Ответить
"Сивочолий "надьожа нації", в 14-му році, горів бажанням ЗДАТИ ту ТЕС прокацапській банді лугандону. Патріоти з добробату "Айдар", які захищали ТЕС, пригрозили, що в такому випадку підірвуть її нахрін! На цьому все і "устаканилось", а от "павки корчагіна". щоб він з "комсомольцями" проклав туди 40 км "узкоколєйкі"(на дурняк, зрозуміло) - не знайшлось. "Блазень" - Бог з ним, кудись там ху...лу заглянув і помітив там мир, ну з цим космополітом, далеким і від політики і від війни, все зрозуміло. а от до "сивочолого "криголама" питання є. Чому цей "далекоглядний" "лідер "України, постійно белькочучи щось там про агресію козлостану, про війну з кацапо-ордою, за 5(П'ЯТЬ!!!) років свого президенства, не спромігся протягти 40км ж/д, життєвоважливої для України? Ніколи було? "Рошени" будував, мерин сивий?
показать весь комментарий
13.12.2021 16:42 Ответить
так ти ж сам ті "Рошени" й жереш
і шо у цьому поганого, стратег ти херов ...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:49 Ответить
В мирний час так, нічого поганого. Та коли верховний головнокомандувач, під час війни, замість патронного заводу, будує "Рошени", то це - повний "звіздєц"! І хрін тобі в ніс! Я не жеру соєву халтуру.
показать весь комментарий
13.12.2021 17:16 Ответить
тобі шо патронів не хватає, можу насипати...
та ладно соеву, та ладно не жереш, та ладно халтуру ..., класні смаколики у Петра, кацапе!..
коли дивишся кацапський телевізор - жереш мабуть, аж за вухами трещить - 100 %
показать весь комментарий
13.12.2021 21:07 Ответить
***, вата зовсім береги поплутала. ТЕЦ, дійсно, має стратегічне значення для енергозабезпечення ватних районів Вкраїни. Ну, то нехай, ця наша Вандея, хоч заради СЕБЕ самої,надується і зробить ЩОСЬ корисне, заодне і для неньки. Наприклад, колію до Щастя своїм і махмєтовським рахунком. Махмудка платить, а ці на "суботніках-васкрєсніках" па-карчагінськи дарогу жизні будують. От і буде "смичка пралєтарієв і буржуїв-олігархів".
показать весь комментарий
13.12.2021 14:01 Ответить
Довідка: без залізничного сполучення з Україною перебуває не лише ТЕС у Щасті, а взагалі половина контрольованої Україною Луганської області. Звідти проблематично вивозити величезні обсяги зернових, які у цих степових районах вирощуються у дуже великих обсягах.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:12 Ответить
І ? Економічний аналіз Є? Вивозь фурам, літаками, підводами або сірьоню лєщєнка попроси, щоб він посприяв і записав у бюджет окремим рядком:"За дєньгі аліхарха ахмєта пастроїть вузькоколійку до Шастя, щоб було ВСІМ щастя".
показать весь комментарий
13.12.2021 14:19 Ответить
Ахметов не займається збіжжям. А вивозять його саме у рази витратнішими фурами, що вбивають автошляхи. А собівартість від того лягає у вартість хліба, який і ти купуєш.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:26 Ответить
Скажіть мені, пане Михайле, а ЯК його, збіжжя, вивозили ДО ВІЙНИ, ЧЕРЕЗ КОСОРИЛІЮ?
показать весь комментарий
13.12.2021 14:31 Ответить
Звичайно, треба було лише кілька десятків км російською залізницею крюк зробити. А от вугілля всю війну до Щастя з Ростовської обл. напряму возили.
показать весь комментарий
13.12.2021 15:37 Ответить
Я не великий знавець інфраструктурних рішень. Але ЦЕ, колію, треба робити тоді і тільки тоді, коли це наближає Перемогу і надає Пряму перевагу тут і зараз у війні над рашистами. Все інше - від лукавого.
показать весь комментарий
13.12.2021 15:44 Ответить
а артснаряды, живую силу, военную технику - по железке не проще возить?
Железка там нужна не только для вывоза зерна или поставок угля.
Железка имеет стратегическое значение.
ВОЕННОЕ стратегическое значение.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:35 Ответить
Alex El 215*****

Скажіть мені, пане Михайле, а ЯК його, збіжжя, вивозили ДО ВІЙНИ, ЧЕРЕЗ КОСОРИЛІЮ?
ОТВЕЧАЮ НЕГРАМОТНОМУ ИДИОТУ, которому даже лень карту открыть:
нет, через железнодорожную ветку что идет через Дебальцево, потом Славянск и далее - на Харьков и Киев.
Сейчас эта ветка заблокирована боевиками, оккупировавшими Луганск, Дебальцево и Донецк.
какие вы тупые тролли кацапские...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:37 Ответить
кАЦАПСЬКОМУ ТРоЛЮ, себто, тобі, неможливо, навіть зрозуміти про ЩО його запитують, мізки відсутні. Питання не в тому швидше чи повільніше, а в тому "ПОТРІБНО ЧИ НІ" від слова "взагалі". Але воно не до тебе. Іди пускай бульби далі.
показать весь комментарий
13.12.2021 20:15 Ответить
а артснаряды, живую силу, военную технику - по железке не проще возить?
Железка там нужна не только для вывоза зерна или поставок угля.
Железка имеет стратегическое значение.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:33 Ответить
Пишите сразу в Спортлото.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:07 Ответить
Там целая ж.д.ветка после 2014 г. не связана с сетью дорог Укрзолізниці. И дело не только в поставках угля на ТЕЦ - отрезано стратегичнское сообщение с половиной Луганской области(Старобельск, Новый Айдар, Белокурокино ...) нашей территории. Эту ветку От Сватово до Белокуракино 40 км. нужно было построить еще в 2015 г.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:19 Ответить
і ЩО? Шо дєлать прікажітє, розвивати інфраструктуру лугандонії, типу?
показать весь комментарий
13.12.2021 14:33 Ответить
Хоч подивись на карту. Не буде залізничої колії для зв'язку з всією Україною, не беде ЛЕП зв'язана з енергосистемою України - ми втратимо території политі кров'ю наших воїнів.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:43 Ответить
Луганская ТЭЦ вкупе с местными жителями оказались в заложниках из-за собственной ватности и тупости. Любят расейку-пусть керосинкой греются.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:25 Ответить
как и наши украинские солдаты на передовой?
какой ты добрый, кацап.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:34 Ответить
Вспоминается Павка Корчагин, дорога до Шепетовки...
показать весь комментарий
13.12.2021 14:30 Ответить
До Боярки.

До слова. Виявилось, що "Карчагінская узкакалєйка" така само болшевицька вигадка, як і усе інше.
показать весь комментарий
13.12.2021 17:54 Ответить
З якого лиха ми їх втратимо? Їх окупують, *********** чи ватні житєлі прагаласують за переход під кацапню від нестачі "свєта"?
показать весь комментарий
13.12.2021 14:47 Ответить
Давно известно чьим голосом является Волынец.
показать весь комментарий
13.12.2021 14:50 Ответить
Уряд все літо віддихав,а потім не мав часу,тому що розробляв масштабний закон про пластикові пакети.
показать весь комментарий
13.12.2021 15:08 Ответить
Значит и никогда не собирались иметь поставки украинского угля (хотели ватный)!
показать весь комментарий
13.12.2021 17:27 Ответить
Назвіть де в світі ще використовують антрацит для ТЕС? Зазвичай там використовують найдешевше пальне. В Україні повно газового вугілля, яке не поступається антрациту по калорійності але, Ахметову це не вигідно- не з його шахт.
показать весь комментарий
13.12.2021 17:50 Ответить
ЗІ: за сім років вони не потрудилися переобладнати систему подачі інших сортів вугілля. Там два тижні роботи і мінімальні вкладення, всі інженерні напрацювання виконані століття тому професійними західними спеціалістами. Нема ніяких секретів чи ноу-хау. Але хочеться по максимуму отримати прибутки.
показать весь комментарий
13.12.2021 17:56 Ответить
о, кадр рената выполз! деньжат подкинули "независимому" "профсоюзу"????
показать весь комментарий
13.12.2021 17:59 Ответить
 
 