Луганская ТЭС оказалась в заложниках у России из-за бездействия правительства, – лидер профсоюза горняков

Кабинет Министров с 2014 года так и не построил железнодорожный путь 40 км в город Счастье (Луганская область), из-за чего местная ТЭС остается полностью зависимой от поставок угля из России.

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Местные жители оказались в заложниках - в зависимости от поставок угля антрацитовых марок из России. А все из-за того, что правительство не построило участок железнодорожного полотна в местную ТЭС с украинской стороны. В "большое строительство", как в бездну, идут миллиарды гривен плательщиков налогов, но нет денег на обеспечение 40 км жизненно важного пути для целого региона", – заявил лидер профсоюза.

Он заявил, что критическая ситуация в регионе возникла в первую очередь по вине правительства. "Теперь власти должны обеспечить энергетиков газом по доступным ценам. Потому что тепло должно стоить для всех украинцев одинаково", - отметил нардеп.

Напомним, Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок с территории РФ. С 1 ноября 2021 Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины. В сложившейся критической ситуации Луганская ОГА обратилась к премьер-министру с просьбой обеспечить бесперебойные поставки природного газа. Это призыв поддержали также народные депутаты. Эксперты отмечают, что следствием угольной блокады России может быть обесточивание стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений.