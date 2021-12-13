Луганская ТЭС оказалась в заложниках у России из-за бездействия правительства, – лидер профсоюза горняков
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Кабинет Министров с 2014 года так и не построил железнодорожный путь 40 км в город Счастье (Луганская область), из-за чего местная ТЭС остается полностью зависимой от поставок угля из России.
Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.
"Местные жители оказались в заложниках - в зависимости от поставок угля антрацитовых марок из России. А все из-за того, что правительство не построило участок железнодорожного полотна в местную ТЭС с украинской стороны. В "большое строительство", как в бездну, идут миллиарды гривен плательщиков налогов, но нет денег на обеспечение 40 км жизненно важного пути для целого региона", – заявил лидер профсоюза.
Он заявил, что критическая ситуация в регионе возникла в первую очередь по вине правительства. "Теперь власти должны обеспечить энергетиков газом по доступным ценам. Потому что тепло должно стоить для всех украинцев одинаково", - отметил нардеп.
Напомним, Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок с территории РФ. С 1 ноября 2021 Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины. В сложившейся критической ситуации Луганская ОГА обратилась к премьер-министру с просьбой обеспечить бесперебойные поставки природного газа. Это призыв поддержали также народные депутаты. Эксперты отмечают, что следствием угольной блокады России может быть обесточивание стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений.
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и второе - эта ТЭЦ - обеспечивает электрикой весь север Луганщины, все наши украинские военные базы и ремонтные базы и госпитали - ВСЕ.
так что нам не плевать, в каких условиях живут сейчас и будут воевать наши ребята - надо и ЛЭП протянуть и железку достроить.
там понты - 40 км ветку кинуть.
може патаму ша раздвигали друг другу булки перед фуйлом, при включеному світлі ?
чтобы видеть, как кармильцы палучают удавольствие , приабщаясь к "руцкаму миру",
гниды !
Не неси херни.
Да и хватит заливать что вся вата сплошь на Донбассе.
73% за пророссийского ватника Зелю отдали не только на Донбассе.
ах да, это ж фото - постановочное...
і шо у цьому поганого, стратег ти херов ...
та ладно соеву, та ладно не жереш, та ладно халтуру ..., класні смаколики у Петра, кацапе!..
коли дивишся кацапський телевізор - жереш мабуть, аж за вухами трещить - 100 %
Железка там нужна не только для вывоза зерна или поставок угля.
Железка имеет стратегическое значение.
ВОЕННОЕ стратегическое значение.
Скажіть мені, пане Михайле, а ЯК його, збіжжя, вивозили ДО ВІЙНИ, ЧЕРЕЗ КОСОРИЛІЮ?
ОТВЕЧАЮ НЕГРАМОТНОМУ ИДИОТУ, которому даже лень карту открыть:
нет, через железнодорожную ветку что идет через Дебальцево, потом Славянск и далее - на Харьков и Киев.
Сейчас эта ветка заблокирована боевиками, оккупировавшими Луганск, Дебальцево и Донецк.
какие вы тупые тролли кацапские...
Железка там нужна не только для вывоза зерна или поставок угля.
Железка имеет стратегическое значение.
какой ты добрый, кацап.
До слова. Виявилось, що "Карчагінская узкакалєйка" така само болшевицька вигадка, як і усе інше.