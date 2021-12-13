Угроза для Путина номер один – это не столько расширение НАТО, сколько демократия в Украине, – экс-посол США в РФ Макфол

Главной угрозой для президента РФ Владимира Путина является не расширение НАТО на восток, а именно демократическая Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" рассказал экс-посол США в России Майкл Макфол.

"Я не знаю, чего хочет Путин. И я не знаю никого, кто знал бы это. И я не поверю никому, кто говорит, что знает, чего сегодня хочет Путин. На этот вопрос и ему самому сложно ответить", - сказал он.

Макфол заметил, что наблюдает за Путиным уже долгое время, писал о нем и даже встречался с ним, когда работал на правительство США.

"Я бы сказал о нескольких вещах, которые я понимаю. Мне кажется, что Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО в Украине, сколько от демократии в Украине. Это номер один угроза для него. Поскольку угроза НАТО не реальна, мы видим дискуссии вокруг этого, которая длится уже много времени. Но это нельзя назвать реальным движением в НАТО.

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Но вот что реально, так это украинская демократия. У Путина есть своя теория по мировому устройству. Он считает, что украинцы и россияне – это представители одной нации. И он знает, как это управлять Россией, когда у нее есть сильный лидер, консервативные ценности, и все это называется автократией. И если люди из мифической единой нации могут получить эту демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, такие как ваше издание, гражданское общество, ему будет сложно удерживать свою легитимность в России", - сообщил он.

Также, по мнению Макфола, Путин мечтает, чтобы демократия в Украине потерпела крах.

"Он мечтает о том, чтобы демократия в Украине потерпела крах. И у него была стратегия на длительное время, если даже вспоминать Оранжевую революцию. Он использовал множество инструментов для этого – медиа, телеграмм-каналы, деньги или группы гражданского общества.

Но он решил использовать военные силы для того, чтобы дестабилизировать Украину. И есть, конечно, более краткосрочные вещи, которые касаются того, чтобы дестабилизировать США и повышать ставки", - отметил американский дипломат.