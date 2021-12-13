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Новости Политика Украины
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НАТО (8930) Путин (29854) Россия (91225) США (23167) Макфол (23)

Угроза для Путина номер один – это не столько расширение НАТО, сколько демократия в Украине, – экс-посол США в РФ Макфол

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Угроза для Путина номер один – это не столько расширение НАТО, сколько демократия в Украине, – экс-посол США в РФ Макфол

Главной угрозой для президента РФ Владимира Путина является не расширение НАТО на восток, а именно демократическая Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" рассказал экс-посол США в России Майкл Макфол.

"Я не знаю, чего хочет Путин. И я не знаю никого, кто знал бы это. И я не поверю никому, кто говорит, что знает, чего сегодня хочет Путин. На этот вопрос и ему самому сложно ответить", - сказал он.

Макфол заметил, что наблюдает за Путиным уже долгое время, писал о нем и даже встречался с ним, когда работал на правительство США.

"Я бы сказал о нескольких вещах, которые я понимаю. Мне кажется, что Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО в Украине, сколько от демократии в Украине. Это номер один угроза для него. Поскольку угроза НАТО не реальна, мы видим дискуссии вокруг этого, которая длится уже много времени. Но это нельзя назвать реальным движением в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы, - Порошенко

Но вот что реально, так это украинская демократия. У Путина есть своя теория по мировому устройству. Он считает, что украинцы и россияне – это представители одной нации. И он знает, как это управлять Россией, когда у нее есть сильный лидер, консервативные ценности, и все это называется автократией. И если люди из мифической единой нации могут получить эту демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, такие как ваше издание, гражданское общество, ему будет сложно удерживать свою легитимность в России", - сообщил он.

Также, по мнению Макфола, Путин мечтает, чтобы демократия в Украине потерпела крах.

"Он мечтает о том, чтобы демократия в Украине потерпела крах. И у него была стратегия на длительное время, если даже вспоминать Оранжевую революцию. Он использовал множество инструментов для этого – медиа, телеграмм-каналы, деньги или группы гражданского общества.

Но он решил использовать военные силы для того, чтобы дестабилизировать Украину. И есть, конечно, более краткосрочные вещи, которые касаются того, чтобы дестабилизировать США и повышать ставки", - отметил американский дипломат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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13.12.2021 14:41
+9
Все правильно. Путин боится украинской демократии. Бутузов сказал Зе все что хотел и остался жив и сайт его работает. Это очень страшно для российского управления.
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13.12.2021 14:13
+6
А я з ним згоден. Найбільша небезпека для ординців - демократична, цівілізована,процвітаюча, європейська Україна в ЕС і НАТО.
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13.12.2021 14:42
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тільки стрункі карпатські смерекі-
знають, чого хоче хутін !
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13.12.2021 13:58 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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13.12.2021 14:41 Ответить
Згоден. Проте чемно підкажу, що Прибалтика - московський термін. Країни Балтії.
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13.12.2021 15:40 Ответить
От читаєш про хамство замміністра МВС,про його липову освіту,російське громадянство,приближену до тіла Зєлі дружину,читаєш про кротів у вищих ешелонах влади,про покривання всіляких трухіних,про махінаціі арахамій з електрикою,а потім слухаєш якогось маккоя що то є демократія і що того найбільше боїться путін - і в тебе все перевертається в голові...
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13.12.2021 14:05 Ответить
Все правильно. Путин боится украинской демократии. Бутузов сказал Зе все что хотел и остался жив и сайт его работает. Это очень страшно для российского управления.
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13.12.2021 14:13 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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13.12.2021 14:51 Ответить
А в Украине нет и не было демократии. И украинцев не спрашивают, когда, зачем и куда. Для правительства приоритет, не свой народ, а то что прикажут из ЕС, США и МВФ. Воти это и есть "демократия" Украины.
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13.12.2021 14:32 Ответить
Было бы очень неплохо, если бы в Украине делали то, что прикажут ЕС, США и МВФ. Но, к сожалению, ни ЕС, ни США, ни МВФ никто тут не слушает.
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13.12.2021 14:38 Ответить
Всё-таки для Вас, жителя Украины, невозможно не заметить, такие вещи как свободные выборы и сменяемость власти - это и есть не что иное как проявление демократии. Вы когда-нибудь наблюдали нечто подобное в России? Также, Вы должны понимать, что становление демократии в стране требует каждодневных усилий всех граждан.
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13.12.2021 14:56 Ответить
да мы конечно чуднАя страна веселая..то партейного украинцем сделали то алкоголика два срока дали порулить то зав сберкассой то бувшему урке также дали то Шоколадно сахарному ФОП теперь вот дурачину кловуна поставили... страной рулить по приколу...... Путин смотрит и балдеет.... вот тебе и Демократия..... правда порой дерьмом несет и все же не тем засором вечным бетонированным ПОСТОЯНСТВОМ....что в Империи потом в РСФСР... а теперь и в России имеется...... думаю многи Диктаооры мира до Путина в гробах переворачиваются и говорят ты смотри как все просто лапшу вешай на уши и будешь вечным правителем пока тебя Бог не призовет к себе.....
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13.12.2021 14:34 Ответить
Да плевать путину на какую то демократию в Украине, если Украина будет в НАТО то на мечтах московии о захвате можно ставить жирный крест.
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13.12.2021 14:35 Ответить
Если бы Путин Боялся НАТО у своих границ, то его бы устраивали буферные страны. Но он сам пытается расширить границы, вплоть до стран НАТО.
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13.12.2021 14:42 Ответить
Именно буферные,контролируемые (как Белорусь) ему и нужны!
Как защита от влияния Европы!
Он стремиться не рашу расширить до границ НАТО,а держать буферную,контролируемую рашей зону,и чем она шире - тем лучше.
Вспомните соцлагерь,контроль над ним,и подавление ЛЮБЫХ попыток из него вырваться.
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13.12.2021 16:04 Ответить
А я з ним згоден. Найбільша небезпека для ординців - демократична, цівілізована,процвітаюча, європейська Україна в ЕС і НАТО.
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13.12.2021 14:42 Ответить
Американец прав. Лукавый всегда ладана боится!
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13.12.2021 14:48 Ответить
https://youtu.be/ksEGA9ZTAEk...блогер Свідомий BRO прислал видос про Голобородьку
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13.12.2021 14:53 Ответить
Говноеды мавзолейные просрали свой шанс весной 2014 года...,сейчас на носу 2022 год...бараны долбанные...,хрюкайте дальше ...Крым наш,Трамп Наш...Нагорный Карабах наш...
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13.12.2021 14:57 Ответить
Запойный, Крым их, по факту. А ты, когда протрезвеешь, взгляни на жизнь.
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13.12.2021 15:31 Ответить
Демократия страшна и нашим олигархам.
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13.12.2021 15:05 Ответить
Демократия как раз защищает олигархов.
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13.12.2021 15:30 Ответить
Наші олігархи - перші союзники рашки. Законсервувати олігархічний устрій в Україні можна лише завдяки близькості Московії.
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13.12.2021 15:57 Ответить
Так в Украине давно уже полная демократия, а Путин еще никуда не сбежал.
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13.12.2021 15:21 Ответить
Ха! Укаине до ПОЛНОЙ демократии еще очень далеко!
Есть отдельные части демократии,с большой частью тоталитарной-совковой системы!
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13.12.2021 16:09 Ответить
А еще чиркаши на трусах Зеленского. Очень большая угроза.
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13.12.2021 15:30 Ответить
Россия - враг Украины!!
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13.12.2021 19:03 Ответить
Долбоклюй , угроза для куйла это остановка СП2 на всегда и полностью . Перестаньте покупать у рашки нефть и газ . Как показывает история диктатура всегда эффективнее демократии в войне если имеет финансовые ресурсы . Так вот обрубите эти финансовые ресурсы для начала .
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13.12.2021 19:58 Ответить
 
 