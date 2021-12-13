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Новости Политика Украины
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Стефанчук о возможном референдуме по статусу Донбасса и Крыма: "Сепаратизма в государстве не будет"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук о возможном референдуме по статусу Донбасса и Крыма:

Любое проведение референдума должно происходить в пределах и способом, предусмотренным законом о Всеукраинском референдуме.

Так на брифинге в Верховной Раде спикер Руслан Стефанчук прокомментировал возможное проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, о чем заявил президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что в законе четко прописаны все процедуры: "Любой вопрос, отвечающий всем требованиям, предусмотренным законом о Всеукраинском референдуме, и который наберет поддержку 3 млн голосов, может быть вынесен на референдум, но это должна быть инициатива граждан Украины".

Председатель Верховной Рады отметил, что Конституция предусматривает "все нюансы" по вынесению на референдум по вопросам территориального устройства Украины.

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"Сепаратизма в государстве не будет. Не будет так, что одна территория Украины будет решать судьбу Украины. Это вопрос всеукраинского референдума", – добавил Стефанчук.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Накормите его. Он жрать хочет, несет бред. Это от голода.
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13.12.2021 14:03
+8
Стефанчук просто обязан проанализировать вместе с журналистами СКОЛЬКО ЗАКОНОВ содрали у россиян , а не у ЕС.
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13.12.2021 14:05
+7
Все они должны задуматься об ответственности после правления слуг народа.

может он стал задумываться ?
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13.12.2021 14:13
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Накормите его. Он жрать хочет, несет бред. Это от голода.
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13.12.2021 14:03 Ответить
Тоже подумал) Как у него желудок влияет на то что он говорит?)
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13.12.2021 14:06 Ответить
Там і заступник хронічно голодний

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13.12.2021 14:18 Ответить
Стефанчук просто обязан проанализировать вместе с журналистами СКОЛЬКО ЗАКОНОВ содрали у россиян , а не у ЕС.
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13.12.2021 14:05 Ответить
все. они четко вносят законопроекты, рассмотренные госдурой
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13.12.2021 15:09 Ответить
Петро Порошенко був (була) в ефірі.

15 хв ·



Передача батальйонного комплексу відеоспостреження для 25-ої ОПДБр.
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13.12.2021 14:06 Ответить
Стефанчуки-зельцы всякие ,лицо сепаратизма в Украине.не будет вас ,не будет сепаратизма
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13.12.2021 14:07 Ответить
А комиссия про назначения в Кабмине агентов рашки будет ?
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13.12.2021 14:09 Ответить
Гогі Ростовськиого відправити в рашку нехай досиджує
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13.12.2021 14:21 Ответить
мабуть товстомясий такі заглянув у Конституцію України...
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13.12.2021 14:10 Ответить
Все они должны задуматься об ответственности после правления слуг народа.

может он стал задумываться ?
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13.12.2021 14:13 Ответить
Просто кресло спикера Рады проклятое. Кого туда не посади, он начинает перечить словам найвелычнийшого лидера современности. Надо ликвидировать Верховную Раду, как ненужный и устаревший инструмент, а все её функции передать скромному завхозу офиса президента!
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13.12.2021 18:18 Ответить
Чуєш, ти брудна свиня, за землі України ніяких референдумів!!!!!!! Що взагалі без мізків???????? О ЧМОшників по навибирали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.12.2021 14:14 Ответить
https://****.com/view/9f3m3
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13.12.2021 14:15 Ответить
Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.


Кожний може сказати дурницю. Особливо в молодості. Однак президенту перед тим як щось говорити треба подумати, потім написати на папері, потім показати те, написане, комусь з мудрих людей, потім ще раз обдумати...
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13.12.2021 14:15 Ответить
Це вже наклюнули,суки,впарять нам республіки-геморой!
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13.12.2021 14:23 Ответить
Гарно сказано - "Не буде так, що одна територія України вирішуватиме долю України. Це питання всеукраїнського референдуму" Джерело: https://censor.net/ua/n3304917
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13.12.2021 14:26 Ответить
А його, сепаратизму, й немає. Ми маємо звичайний колабораціонізм. Від самого початку війни колаборантів назвали "сепаратистами". Тепер у світі все це сприймається саме так: частина українців хоче відірватися та створити свою державу. Хоча насправді це частина плану окупації України росією.
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13.12.2021 14:36 Ответить
А давайте проведем референдум о статусе квартиры тещи Колывана.
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13.12.2021 14:41 Ответить
Федералізацію хочуть втюхать мудрому наріду, під виглядом "референдуму про особий статус". Не вийде. Україна - унітарна держава. Крапка.
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13.12.2021 14:44 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про всеукраїнський референдум

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
u2:st3" id="n19" name="n19"> 3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

Не може бути ніяких референдумів про якісь там та автономії Донбасу!

Гідранту та його кишеньковому кнуру треба ще повчити Конституцію!
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13.12.2021 14:45 Ответить
не будет никакого референдума. успокойся) балабол опять что то ляпнул по телевизору. это все ради отвлечения внимания от бениного воровства. и не более того
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13.12.2021 15:13 Ответить
Вот же мразота! Хочет отторгнуть украинские территории? Эту свинбю привязать к ЗиЛу и тягать привязанного за ногу по Крещатику!
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13.12.2021 14:46 Ответить
Этого жиробаса скоро будут с кресла краном поднимать. Сидит-3,14здит.
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13.12.2021 14:47 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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13.12.2021 14:58 Ответить
схоже що у коливана-стефанчука мізки заплили жиром.
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13.12.2021 15:03 Ответить
Не того Свинарчуком назвали ...
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13.12.2021 15:05 Ответить
Такого і "рожевими слониками" ще попробуй закидати!
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13.12.2021 15:07 Ответить
Щось "роздухорився", схоже прийняв "естафету". "Найвеличніший" поки що "переводить дух".
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13.12.2021 15:05 Ответить
Ракову пухлину ОРДЛО нізащо не можна впихнути в Україну! Якщо Зеля спробує пропхати референдум та "особливий статус ОРДЛО", то його випхнуть за межі України і це ще в кращому випадку. Хай не ризикую, бо один вже спробував. "

"МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ. Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе."
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13.12.2021 15:41 Ответить
А от ***** мені, як українцеві, прокацапський даунбас та кацапський Крим? За Крим нехай татари з турками воюють, а дике поле, яке ми колись захопили, але так і не освоїли, нехай і залишається диким. Дибіл Зє! думає, що українці не зможуть його н@їбати? Зможуть
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13.12.2021 15:52 Ответить
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13.12.2021 16:01 Ответить
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13.12.2021 16:01 Ответить
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13.12.2021 16:04 Ответить
Спроба проведення референдуму про виключення донбасу та криму із складу України = сигнал на силове повалення режиму та відновлення конституційного устрію в країні. Готуйтесь, скоро будемо битись на Майдані
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13.12.2021 16:17 Ответить
Це недопустимо! Як тільки почнеться бунт, кремлівські покидьки зразу введуть війська й Україна щезне. Вибрали, тепер тихо смокчіть.
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13.12.2021 19:15 Ответить
А хто каже про бунт ? Захоплення держустанов зі зброєю, ліквідація зрадників, на наступний день підтвердження контролю за регіонами та призначення позачергових.

Якщо все зробити правильно, то все будо миттєво.
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14.12.2021 21:34 Ответить
Зеленим нічого ховатись за референдуми. Вголос висловіть свою позицію по Криму і Донбасу і відстоюйте її. Не знають як вирішити проблему і щоб уникнути покарання за тупість, ховаються за референдум. Щоб сказати - мудрий нАрід так вирішив, ми не при ділах.
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13.12.2021 19:12 Ответить
" це має бути ініціатива громадян України"
Как гражданин Украины предлагаю вынести на референдум вопрос "Вы поддерживаете внеочередные парламентские выборы и выборы президента Украины?" Бо эта зеленая шобла уже зае.......
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13.12.2021 19:32 Ответить
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13.12.2021 20:32 Ответить
 
 