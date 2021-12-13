Стефанчук о возможном референдуме по статусу Донбасса и Крыма: "Сепаратизма в государстве не будет"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Любое проведение референдума должно происходить в пределах и способом, предусмотренным законом о Всеукраинском референдуме.
Так на брифинге в Верховной Раде спикер Руслан Стефанчук прокомментировал возможное проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, о чем заявил президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что в законе четко прописаны все процедуры: "Любой вопрос, отвечающий всем требованиям, предусмотренным законом о Всеукраинском референдуме, и который наберет поддержку 3 млн голосов, может быть вынесен на референдум, но это должна быть инициатива граждан Украины".
Председатель Верховной Рады отметил, что Конституция предусматривает "все нюансы" по вынесению на референдум по вопросам территориального устройства Украины.
"Сепаратизма в государстве не будет. Не будет так, что одна территория Украины будет решать судьбу Украины. Это вопрос всеукраинского референдума", – добавил Стефанчук.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.
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Передача батальйонного комплексу відеоспостреження для 25-ої ОПДБр.
может он стал задумываться ?
Кожний може сказати дурницю. Особливо в молодості. Однак президенту перед тим як щось говорити треба подумати, потім написати на папері, потім показати те, написане, комусь з мудрих людей, потім ще раз обдумати...
Про всеукраїнський референдум
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
u2:st3" id="n19" name="n19"> 3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
Не може бути ніяких референдумів про якісь там та автономії Донбасу!
Гідранту та його кишеньковому кнуру треба ще повчити Конституцію!
"МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ. Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе."
Якщо все зробити правильно, то все будо миттєво.
Как гражданин Украины предлагаю вынести на референдум вопрос "Вы поддерживаете внеочередные парламентские выборы и выборы президента Украины?" Бо эта зеленая шобла уже зае.......