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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Обсуждать вопрос Донбасса за спиной Украины – это рецепт катастрофы, - экс-посол США в РФ Макфол

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обсуждать вопрос Донбасса за спиной Украины – это рецепт катастрофы, - экс-посол США в РФ Макфол

Бывший посол США Майкл Макфол заявил, что любое обсуждение автономии оккупированного Донбасса между США и Россией без участия Украины является рецептом катастрофы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Макфол рассказал в интервью "Украинской правде", комментируя, что в американских медиа несколько дней назад появились публикации относительно возможной автономии на Донбассе как одного из условий для Украины со стороны администрации Байдена.

"Не должно быть таких обстоятельств, когда Путин и Байден, или Байден и Макрон говорят о том, что лучше всего для Украины. Это обсуждение должно стать частью переговоров, в которых участвует демократически избранная власть Украины".

Я вижу в этом большую опасность, если американские дипломаты станут встречаться с российскими дипломатами, чтобы секретно обсудить вопросы Донбасса. Это рецепт катастрофы".

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Макфол отметил, что также видел подобные публикации, но добавил, что его источники в Белом доме утверждают, что это не соответствует действительности и что "такой дискуссии вообще не было".

Он подчеркнул, что по его мнению, не может быть ни одного обсуждения о предоставлении автономии оккупированного Донбасса без согласования с избранной народом властью Украины.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на представителей администрации президента Джо Байдена предполагали, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

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Согласно второму пакету Минских соглашений от февраля 2015 года, Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы учесть "особенности" ОРДЛО, и принять законодательство об их "особом статусе". Пункту 11 о конституционной реформе должно предшествовать прекращение огня, отвод войск, освобождение заложников, возврат контроля над границей, проведение выборов, возобновление соцвыплат и т.д.

Москва требовала от Киева проекта поправок к Конституции Украины, которые бы обозначили так называемый "особый статус" Донбасса, и хотела заставить Украину следовать минским договоренностям.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак добивался принятия Верховной Радой Украины законов, согласованных с Донбассом, на что президент Владимир Зеленский заявлял, что от Украины никто не может ничего требовать, в частности, закона об "особом статусе Донбасса".
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Топ комментарии
+8
Таке враження, що ти жив в той час на МАРСІ. Ці домовленності ТОДІ зупинили війну, гарячу її фазу. Чи в Пороха були пару резервних Армій і він їх по-дурості не задіяв? Якщо Ні, то перш,ніж розкривати рота, думай, про ЩО будеш говорити.
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13.12.2021 14:44
+7
Насамперед зупинили військові.Бо москалі не думали,що буде аж такий спротив.Вони планували,що буде приблизно,як в Криму.
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13.12.2021 14:59
+5
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13.12.2021 14:33
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"На сьогоднішній день Мінські домовленості, які увійшли в резолюції Ради безпеки ООН, Генеральної асамблеї ООН, міжнародні документи, упевнений, що увійдуть у підручники дипломатії, є сьогодні єдиним і безальтернативним документом по деескалації конфлікту і деокупації українських територій", - сказав Порошенко.
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13.12.2021 14:23 Ответить
***** злякається тих домовленностей і втече з Криму. Ага.
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13.12.2021 14:33 Ответить
Таке враження, що ти жив в той час на МАРСІ. Ці домовленності ТОДІ зупинили війну, гарячу її фазу. Чи в Пороха були пару резервних Армій і він їх по-дурості не задіяв? Якщо Ні, то перш,ніж розкривати рота, думай, про ЩО будеш говорити.
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13.12.2021 14:44 Ответить
Насамперед зупинили військові.Бо москалі не думали,що буде аж такий спротив.Вони планували,що буде приблизно,як в Криму.
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13.12.2021 14:59 Ответить
військові не змогли деблокувати оточених доробатівців пвд Іловайськом через те, що їх на той час було занадто мало і їх велику частину складали мобілізовані...
військові не змогли протистояти ворогу під Дебальцево і мусіли відступити. Їхній вишкіл на той час був гірший за кадровий склад орків.
І загалом: ЗСУ, Сухопутні війська - на той час лише створювались; а це справа не одного дня, не одного місяця, не одного року.
Тому і потрібна була дипломатія як додатковий окоп, як додатковий рубіж оборони. В якій також були поразки.
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13.12.2021 17:22 Ответить
Зараз нас будуть змушувати виконувати мінські угоди.
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13.12.2021 17:38 Ответить
А раніше змушували не виконувати?
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13.12.2021 18:01 Ответить
Ми їх невиконували.
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13.12.2021 23:59 Ответить
Что написано пером, не вырубишь топором. На Западе не поймут, что кое-что в Минских договорняках Украиной было записано "не для того чтобы выполнять". А Зеля не из тех чуваков, кто будет им это растолковывать. Честным надо быть президентам всегда, не только перед другими, но перед самим собой. Вот это проблема. которую надо правильно донести.
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13.12.2021 21:49 Ответить
Это был гениальнейший дипломатический ход - заключить соглашения, чтобы их не выполнять. Главное тогда было просто перестать стрелять, ну хотя бы на время. Слава! Слава величайшему дипломату, полководцу и кондитеру видимой части вселенной.
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13.12.2021 22:17 Ответить
Сашко, іди на куй, чи то пак, на Хайфу, чи де ти там, головне - звідси. Не маяч перед очима, а то смердиш одразу і москалем і жидом, це- вже занадто.
П.С. А з "кондитером і дипломатом" вгадав, прямо в десятку, то ж не заздри, просто вмийся і піди втопися "у річці глибокій", ну, хоча б в Ніагарі, ти ж там недалеко.
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13.12.2021 23:28 Ответить
ваван, бути "чєстним" з ворогом, ти з бодуна чи з дитинства іпонутий? Ворога вбий будь-яким доступним способом і по-скоріше.
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13.12.2021 23:34 Ответить
Глваное тогда было просто перестать стрелять. Но теперь все наоборот. Правильно я говорю?
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13.12.2021 22:19 Ответить
Ніколи не плутай " разгавор" з маячнею скаженної мавпи, хоч, і кастраваної. Бо 3.14здіти не мішки перекидати, а тим більше тобі і таким, як ти.
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13.12.2021 23:36 Ответить
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13.12.2021 14:33 Ответить
"...не може бути жодного обговорення про надання автономії окупованого Донбасу без погодження із обраною народом владою України". Джерело: https://censor.net/ua/n3304923" Обрана народом Влада за Конституцією не може це виносити ні на референдум, ні самовільно ЦЕ вирішувати.
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13.12.2021 14:40 Ответить
Как только Донбасс получит автономию то на след день обьявит об отделении от Украины и вхождении в РФ. Автономия Донбасса это значит у Украины его больше не будет. Так не проще-ли сразу военным отступить до границ Харьковской,Запорожской,Днепровской области ивойна продолжится уже там на границе и всеравно почти каждый день будут умирать наши солдаты? Наивные думают что Путину нужен Донбасс. Путину нужна вся Украина кроме возможно Запада.
Минские соглашения априори невыполнимы. Их задача была остановить активную часть войны. Пассивную войну можно будет остановить только после смерти Путина
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13.12.2021 15:38 Ответить
А после смерти Путина все его избиратели совершат коллективное самоубийство ? Или выберут себе новое *****
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13.12.2021 21:16 Ответить
А вы можете предсказать действия психбольного? Российские СМИ и Путин держут россиян в состоянии перманентного психоза(Россия в кругу врагов,все и особенно НАТО хотят уничтожить россию) Поэтому россияне чемпионы по самоубийствам-нация в постоянном психозе и депрессии. От россиян можно чего угодно ждать и в основном-плохого
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14.12.2021 21:53 Ответить
Если вопрос капитуляции по великолепной кремлевской "формуле ШВАЙНмайера" я буду и дальше подогревать, тогда может быть все, что угодно. Видно имея ввиду протестный Майдан и своё бегство в паРашу, заскулил -экс- клоун продажный - ....резидент ЗЕбил капитулянт о проукраинских настроениях в обществе. И потом судорожно прохрипел и прокаркал что в обществе кроме "проплаченных" маршей есть именно запрос на прекращении освободительной войны" и мир любой ценной даже капитуляцией и возможной потерей целостности и даже государственности Украинской державы... Добавил Слуга но не украинского народа а слуга кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла, и слуга кровавых нелюдей убийц коллаборантов террористов с оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандония - ордло" Что же тогда ему ...резиденту Иуде уже наступила пора срочно изучать маршрут бегства кровавого ЗЭКА в проклятую паРашу, чтобы вовремя успеть унести ноги и спасти свою продажную шкуру кремлёвского холуя. А украинский народ никогда не позволит такой продажной антиукраинской прокремлевской власти ЗЕбилов в угоду кремлю устроить свою преступную капитуляцию Украины на милость нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса с проклятой паРаши.
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13.12.2021 16:59 Ответить
Ну дюже многа букав. А резюме: путін -куйло, зеля- сцикло, жида - на палю.
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13.12.2021 23:53 Ответить
Работу потерял сразу сделался самым умным.
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13.12.2021 21:25 Ответить
Неужели кто-то думает, что путина сдерживают а полномасштабного вторжения минские соглашения? И если весь мир предупредил кремль о последствиях от возможной агрессии, то для чего Украине эти минские соглашения?! Пора из них выйти и точка!
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13.12.2021 21:31 Ответить
Короче говоря, минские соглашения - величайшая дипломатическая победа Порошенко, но их выполнение будет означать предательство и полный слив интересов Украины.
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13.12.2021 22:11 Ответить
 
 