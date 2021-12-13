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Новости Киевские новости
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Правительство должно полностью выполнить обязательства по меморандуму по тарифам на тепло, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Правительство должно полностью выполнить обязательства по меморандуму по тарифам на тепло, - Кличко

Для обеспечения теплом всех потребителей до завершения отопительного сезона правительство должно полностью выполнить условия подписанного Меморандума по урегулированию проблемных вопросов в отопительном сезоне 2021/2022 годов.

Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко, передает сайт партии.

"Мы надеемся на выполнение правительством взятых на себя обязательств в полном объеме. Ведь выполнение правительством условий Меморандума обеспечит тепло в домах украинцев без увеличения стоимости тарифов. Так, проблемным вопросом остается ограничение НАК "Нафтогаз Украины" объемов газа для предприятий теплоснабжения, отсутствие на сегодняшний день бюджетных компенсаторов для возмещения сдержанных органами местного самоуправления тарифов. Для решения проблемы НАК "Нафтогаз Украины" должен внести изменения в договоры на поставку природного газа и скорректировать объемы природного газа для населения и бюджетных учреждений, учитывая фактические объемы потребленного газа в октябре 2021 года", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что правительство должно в первую очередь направить субвенцию на погашение задолженности за разницу в тарифах громад, индекс налогоспособности которых меньше единицы.

"Надеемся, что правительство в декабре 2021 года распределит между бюджетами местного самоуправления весь объем субвенции на погашение задолженности по разнице в тарифах и дотации для территориальных громад, индекс налогоспособности которых меньше 0,9. Это будет способствовать улучшению финансового состояния предприятий ТКЭ – позволит им погасить долги и пройти отопительный сезон, не повышая тарифы для потребителей", – подытожил лидер "УДАРа".

Автор: Анастасія Потіха
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Хаха, держи карман шире.
Радуйтесь зебилы тёплому декабрю.
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13.12.2021 14:56 Ответить
все на что способно правительство янелохов это еще раз пообещать..Кому и чему верить если насквозь околомойченный министр культуры Шевченко в коментах к заяве о уходе написал -поголовная некомпетентность и отсутствие системности решений!
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13.12.2021 15:08 Ответить
Угу , отключился от теплосети лет 15 назад и тут вдруг впервые за эти 15 лет пришла платёжка -330 грн. За ноябрь какой то абонплаты , договор они у себя на сайте опубликовали и теперь им все должны даже у кого автономное . Народ охренел и пошел горисполком штурмовать. Цікаво зеля переживет эту зиму президентом ?уже и МВФ деньги просто так не даёт требует ужесточить за долги по коммуналке . По закону 3 месяца неоплаты и могут квартиру за долги отобрать ,куда Пля ещё жёстче
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13.12.2021 15:28 Ответить
Мне знакомый скинул платежку за коммуналку. Покажите пожалуйста Вашу. Я не живу в Украине.
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13.12.2021 16:38 Ответить
 
 