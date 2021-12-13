Новое правительство ФРГ сомневается в возможности полной реанимации "нормандского формата" - посол Мельник

В коалиционном соглашении нового правительства Германии нет упоминания о нормандском формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал ZN.UA посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"На наши прямые вопросы, что же это значит, мы получили ответы, мол, Норманди – это само собой разумеющееся, формат, относительно которого, мол, существует консенсус трех партий, поэтому его и не упоминали", - говорит дипломат.

Впрочем, по мнению Мельника, не все так однозначно. Германия отдает себе отчет, что дальнейшие переговоры будут еще более сложными, особенно после того, как Россия начала заниматься откровенным шантажом, открыто заняв позицию, что она вроде бы не сторона конфликта, а "посредник", а потому Москва и не собирается возвращаться за стол переговоров.

"Мне кажется, что в Берлине все же существуют сомнения в том, что новому правительству удастся этот формат действительно реанимировать. Речь идет именно о полной реанимации Норманди, о восстановлении любого доверия к России. Потому что доверие сейчас почти полностью уничтожено", - объясняет дипломат.

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По его словам, на протяжении последних семи лет бывший канцлер Ангела Меркель постоянно звонила по телефону президенту РФ Владимиру Путину, однако если в начале канцлер была склонна доверять услышанному от него, то впоследствии Путин просто перестал выполнять какие-либо обещания и потерял доверие.

Настоящим лакмусом для будущего формата станет то, сможет ли канцлер Олаф Шольц в начале работы созвать в Берлине нормандский саммит (тот, о котором говорилось последние два года и который из-за блокирования Кремля так и не состоялся) – хотя бы для того, чтобы заставить Путина вернуться за стол переговоров.

"Если же этого не произойдет, если и дальше будет продолжаться имитация настоящего переговорного процесса, только формальное выполнение посреднических функций, то очень скоро станет понятно, что будет и с "Минском", и с Норманди, потому что эти два процесса невозможно отделить друг от друга ", - подчеркивает Мельник.

Нынешнюю работу нормандского формата дипломат сравнивает с работой двигателя на холостом ходу: постоянные консультации, видеоконференции, звонки, переписка, однако нет продвижения вперед ни на миллиметр. И это порождает разочарование, своего рода коллективную травму всех участников нормандского формата, возникает чувство беспомощности.

Сейчас украинские дипломаты активно работают над проведением встречи президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в формате Н3, первое знакомство украинского и немецкого лидеров может состояться на Саммите ЕС в Брюсселе.

"Сейчас главное, чтобы не только президент США Джо Байден, но и новый глава правительства Германии активно лично включился в этот процесс, чтобы заставить Путина прекратить бряцать оружием. Думаю, что в этом должен быть заинтересован и сам канцлер Шольц. Ведь речь идет не только о реанимации мирных переговоров, но также и о возвращении Германии на мировую арену как государства-лидера", - добавляет Мельник.

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Только тогда, когда мощные голоса американцев и европейцев будут звучать в унисон, можно будет рассчитывать на реальное движение вперед, отмечает посол. Если же этого не произойдет, а переговорный процесс в Н4 снова будет спущен и делегирован на рабочий уровень, тогда шансы на настоящий дипломатический прорыв будут не слишком высоки.