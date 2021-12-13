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Новости Политика Украины
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Европейская Солидарность (998) Гогилашвили (75)

"ЕС" требует расследовать деятельность Гогилашвили и лишить доступа к ОП его жену Левченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская Солидарность" требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности замминистра внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Хамство, ложь, преступность, кумовство и предательство уже стали визитной карточкой власти Зеленского. Свою высокую должность в Министерстве внутренних дел господин Гогилашвили получил исключительно из-за личного знакомства с Владимиром Зеленским. Так же, как и Мецгер, напавший на журналистов "Радио Свобода" под время интервью. Так же, как Трухин, месяцами избегающий ответственности за пьяное ДТП. Так же безнаказанными остались депутаты-взяточники и преступники из окружения президента. Они и являются настоящим лицом этой власти", - говорится в сообщении.

"Европейская Солидарность" требует от правоохранителей ответов на следующие вопросы:

– Есть ли документальное подтверждение выхода Гогилашвили из российского гражданства?

- Кто и на каких основаниях рекомендовал назначить Гогилашвили на должность заместителя Министра внутренних дел, учитывая, что он годами работал на путиниста Валуева, открыто выступавшего за расчленение Украины?

– За какие заслуги Зеленский наградил Гогилашвили орденом?

- Не является ли диплом Гогилашвили о высшем образовании, который он получил именно накануне назначения в МВД, купленным?

- По чьему приказу и на каком основании Гогилашвили использовал спецтехнику и охрану военной разведки Министерства обороны?

- Не передавала ли жена Гогилашвили, работающая личным помощником Зеленского, тайную информацию об операциях украинских спецслужб, в частности по подготовке вагнеровской спецоперации?

- Как жена Гогилашвили Мария Левченко, работая в ОП, получает зарплату в "Квартале-95"?

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"ЕС" требует немедленно лишить Марию Левченко доступа к Офису Президента, учитывая, что ее называли среди слышавших доклад разведчиков о подготовке вагнеровской спецоперации в кабинете Зеленского.

"Отдельно украинцы должны услышать публичные объяснения по фотографии личной помощницы Зеленского, где она с явным восхищением и симпатией поклоняется звезде с изображением Путина. Также "Европейская Солидарность" требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности, в частности, его причастности к контрабанде и обороту наркотических веществ", - отметили в политсиле.

Нардепы "ЕС" уже готовят соответствующие обращения в правоохранительные органы, требуют открытого расследования и наказания всех причастных ко всем выявленным преступлениям.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
Есть такое. Теперь уже просто "я виноват" не отделаться. Кто-то должен сесть. И кто-то должен ответить как рашенский крот с 11 месяцев трудового стажа и судимостью мог вообще попасть на должность зама министра.
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13.12.2021 14:52
+46
Да уж. Хорошие у Зели друзья, кумовья и кореша. Трухин, Тищенко, Корявченков, Мецгер, Тимошенко и это быдло. Дерьмо из 90-х не просто всплыло, оно стало властью.
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13.12.2021 14:50
+45
Андрій Луганський
На фото лайкає Володимира Путіна та сама Марія Левченко - дружина Олександра Гогілашвілі, того самого заступника міністра МВС, ну з таким ****** він в МВС один такий, ну ви в курсі…
Президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

Марія була присутня під час доповіді про спецоперацію щодо «вагнерівців». Інформацію про спецоперацію було швидко кимось передано ворогу в Москву Путіну.

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.

Так і живемо..
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13.12.2021 14:53
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вы зеленожопые настолько тупые что не в силах даже нагуглить то что вам спускают для отмазок
никакого второго паспорта у Семочко небыло
бихус-говноед высосал из пальца что якобы у жены семочко есть паспорт кацапстана. не предъявив никаких доказательств. мало того - говноед бихус в конце концов извинился за то что оболгал Семочко и опроверг свои "расследование
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13.12.2021 17:03 Ответить
да ты шо! и райнина не было!?
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14.12.2021 06:58 Ответить
а с ним что нее так? у него кацапский паспорт?
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14.12.2021 10:12 Ответить
а Семочка в ролі Штірліца в касапському генштабі ти собі не уявляєш?
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13.12.2021 17:14 Ответить
https://zbruc.eu/node/9999
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13.12.2021 18:12 Ответить
Ты брешешь, кацап! Во-первых, семочко Порох звильнив, а во-вторых, Семочко в суде ДОКАЗАЛ, что все, что набрехал бигус--кремлевский вброс к выборам и брехня! НЕ БЫЛО КАЦАПСКОЙ паспортины!
Поэтому журнашлюха и извинялась за свою брехню по семочко, в три часа ночи, чтобы никто не видел.
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14.12.2021 03:07 Ответить
Украинские журналисты нарыли на этого грузына много чего интересного...,купил диплом о высшем образовании незадолго до назначения...не учась ни в одном инсе... прямо Вундеркинд с базаром Гопника...видео на блок-посту не даст мне сбрехать..
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13.12.2021 15:39 Ответить
В "нашого"президента десятки завербованих агентів путіна, але їм пофіг все (держава, народ), головне бабло. За копійку рідну маму продають.
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13.12.2021 15:40 Ответить
Голоборотьки больны вяличием Путлера...Это уже не излечить...
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13.12.2021 15:50 Ответить
Президент втікач Янукович росіян призначав головою СБУ миністром оборони а президент Зеленський тільки замом в МВС все таки є прогрея рухаємся в "правильному напрямку"
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13.12.2021 15:51 Ответить
Цікава інфа від волонтерів

«Чули про сесію комісії ООН, яка визнала канабіс ліками? Так от, Гогілашвілі очолював українську делегацію на тій сесії. І позиція наших представників повністю збігалась з російською. Хоча до його приходу делегація підтримувала рішення про зміну статусу медканабісу на світовому рівні. Але з'явився цей Гогілашвілі і стався розворот на 180 градусів - Україна тепер проти. І лиш наш з вами розголос та тиск змусили делегатів змінити позицію і утриматись, що й стало вирішальним - медканабіс став ліками на рівні цілої планети.

Те, що українську політику у сфері наркотичних речовин очолює цей чорт - неприпустимо. Це було неприпустимо як рік тому, так і на момент його призначення. Чувак на рівному місці отримав високу посаду і став вирішувати аж занадто багато. І все через свою дружину, яка працює на Зеленського ще з часів «95 кварталу». Кінець епохи кумівства, ага.

Ми раді, що Гогілашвілі вчора показав своє справжнє обличчя. Ми раді, що інцидент привернув увагу до його біографії. Раді, що всі заговорили про Росію, Валуєва та інші зашквари»
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13.12.2021 15:58 Ответить
З такими замами далеко не доїдеш!!!! Так що пора і самому чумайдан складати вже, бо друзі і соратники тягнуть на дно... Давайте пане ПреЗедент збирайте манатки та їдьте кудись в світ та заочі, щоб ми могли якось самі розрулити ситуацію яка склалася...
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13.12.2021 15:59 Ответить
Немного о приятном для моей страны...В январе 2022 года Илан Маск и его корпорация запустят украинский спутник "Січ 2-30" на Мысе Канаверал штат Флорида...
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13.12.2021 16:05 Ответить
Постачальник порошку змінюється! Ви тепер хоч уявляєте як Зелю буде від неякісного штирити?
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13.12.2021 16:07 Ответить
Аргентинская Мука Патрушева имеет рынок сбыта 30 % в Мире...
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13.12.2021 16:10 Ответить
Кажуть что подлодки РАБссии Кокаинчик возють куда надо и без проблем...

Брешуть люди.... РАБссия наркоту не жрет...Самолетами доставка опасная штука...
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13.12.2021 16:13 Ответить
не виноватая она! он сам к ней пришёл! )
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13.12.2021 16:30 Ответить
Це повний треш, садити цього сепара треба !!! Де влада ??? Як воно могло працювати 3 роки на користь України, воно тільки на користь Московії працювало !!!
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13.12.2021 16:46 Ответить
Та хто ж цього "АрдЄнАносца" посаде? Хто тоді наркоту курувать буде?!!
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13.12.2021 17:09 Ответить
ГДЕ ВО ВСЁМ ЭТОМ УКРАИНЦЫ....АУ?
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13.12.2021 16:47 Ответить
Вот как,один полицейский с блок поста,сделал больше работы,по очищению власти чем все соответствующие, органы вместе взятые .
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13.12.2021 17:00 Ответить
Практика свідчить, що для цих патрульних добре це не закінчиться.
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13.12.2021 18:02 Ответить
Гоги надо было пойти в американское диппредставительство и сделать каминг аут. Он гей, к Валуеву тянулся, ибо чувствовал мужское животное начало, Жена для прикрытия. Бежал из рашки потому что там геев притесняют. употреблял наркотики, заглушал боль от непонимания своего гейства. И завтра же был бы вместо Ермака. А еще бы сказал что демократ и разделяет левые ценности, БЛМ, ЛГБТ и ненавидит Христианство.
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13.12.2021 17:21 Ответить
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
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13.12.2021 19:08 Ответить
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