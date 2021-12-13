"ЕС" требует расследовать деятельность Гогилашвили и лишить доступа к ОП его жену Левченко
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"Европейская Солидарность" требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности замминистра внутренних дел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Хамство, ложь, преступность, кумовство и предательство уже стали визитной карточкой власти Зеленского. Свою высокую должность в Министерстве внутренних дел господин Гогилашвили получил исключительно из-за личного знакомства с Владимиром Зеленским. Так же, как и Мецгер, напавший на журналистов "Радио Свобода" под время интервью. Так же, как Трухин, месяцами избегающий ответственности за пьяное ДТП. Так же безнаказанными остались депутаты-взяточники и преступники из окружения президента. Они и являются настоящим лицом этой власти", - говорится в сообщении.
"Европейская Солидарность" требует от правоохранителей ответов на следующие вопросы:
– Есть ли документальное подтверждение выхода Гогилашвили из российского гражданства?
- Кто и на каких основаниях рекомендовал назначить Гогилашвили на должность заместителя Министра внутренних дел, учитывая, что он годами работал на путиниста Валуева, открыто выступавшего за расчленение Украины?
– За какие заслуги Зеленский наградил Гогилашвили орденом?
- Не является ли диплом Гогилашвили о высшем образовании, который он получил именно накануне назначения в МВД, купленным?
- По чьему приказу и на каком основании Гогилашвили использовал спецтехнику и охрану военной разведки Министерства обороны?
- Не передавала ли жена Гогилашвили, работающая личным помощником Зеленского, тайную информацию об операциях украинских спецслужб, в частности по подготовке вагнеровской спецоперации?
- Как жена Гогилашвили Мария Левченко, работая в ОП, получает зарплату в "Квартале-95"?
"ЕС" требует немедленно лишить Марию Левченко доступа к Офису Президента, учитывая, что ее называли среди слышавших доклад разведчиков о подготовке вагнеровской спецоперации в кабинете Зеленского.
"Отдельно украинцы должны услышать публичные объяснения по фотографии личной помощницы Зеленского, где она с явным восхищением и симпатией поклоняется звезде с изображением Путина. Также "Европейская Солидарность" требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности, в частности, его причастности к контрабанде и обороту наркотических веществ", - отметили в политсиле.
Нардепы "ЕС" уже готовят соответствующие обращения в правоохранительные органы, требуют открытого расследования и наказания всех причастных ко всем выявленным преступлениям.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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никакого второго паспорта у Семочко небыло
бихус-говноед высосал из пальца что якобы у жены семочко есть паспорт кацапстана. не предъявив никаких доказательств. мало того - говноед бихус в конце концов извинился за то что оболгал Семочко и опроверг свои "расследование
Поэтому журнашлюха и извинялась за свою брехню по семочко, в три часа ночи, чтобы никто не видел.
«Чули про сесію комісії ООН, яка визнала канабіс ліками? Так от, Гогілашвілі очолював українську делегацію на тій сесії. І позиція наших представників повністю збігалась з російською. Хоча до його приходу делегація підтримувала рішення про зміну статусу медканабісу на світовому рівні. Але з'явився цей Гогілашвілі і стався розворот на 180 градусів - Україна тепер проти. І лиш наш з вами розголос та тиск змусили делегатів змінити позицію і утриматись, що й стало вирішальним - медканабіс став ліками на рівні цілої планети.
Те, що українську політику у сфері наркотичних речовин очолює цей чорт - неприпустимо. Це було неприпустимо як рік тому, так і на момент його призначення. Чувак на рівному місці отримав високу посаду і став вирішувати аж занадто багато. І все через свою дружину, яка працює на Зеленського ще з часів «95 кварталу». Кінець епохи кумівства, ага.
Ми раді, що Гогілашвілі вчора показав своє справжнє обличчя. Ми раді, що інцидент привернув увагу до його біографії. Раді, що всі заговорили про Росію, Валуєва та інші зашквари»
Брешуть люди.... РАБссия наркоту не жрет...Самолетами доставка опасная штука...