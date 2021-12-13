"ЕС" требует расследовать деятельность Гогилашвили и лишить доступа к ОП его жену Левченко

"Европейская Солидарность" требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности замминистра внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Хамство, ложь, преступность, кумовство и предательство уже стали визитной карточкой власти Зеленского. Свою высокую должность в Министерстве внутренних дел господин Гогилашвили получил исключительно из-за личного знакомства с Владимиром Зеленским. Так же, как и Мецгер, напавший на журналистов "Радио Свобода" под время интервью. Так же, как Трухин, месяцами избегающий ответственности за пьяное ДТП. Так же безнаказанными остались депутаты-взяточники и преступники из окружения президента. Они и являются настоящим лицом этой власти", - говорится в сообщении.

"Европейская Солидарность" требует от правоохранителей ответов на следующие вопросы:

– Есть ли документальное подтверждение выхода Гогилашвили из российского гражданства?

- Кто и на каких основаниях рекомендовал назначить Гогилашвили на должность заместителя Министра внутренних дел, учитывая, что он годами работал на путиниста Валуева, открыто выступавшего за расчленение Украины?

– За какие заслуги Зеленский наградил Гогилашвили орденом?

- Не является ли диплом Гогилашвили о высшем образовании, который он получил именно накануне назначения в МВД, купленным?

- По чьему приказу и на каком основании Гогилашвили использовал спецтехнику и охрану военной разведки Министерства обороны?

- Не передавала ли жена Гогилашвили, работающая личным помощником Зеленского, тайную информацию об операциях украинских спецслужб, в частности по подготовке вагнеровской спецоперации?

- Как жена Гогилашвили Мария Левченко, работая в ОП, получает зарплату в "Квартале-95"?

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"ЕС" требует немедленно лишить Марию Левченко доступа к Офису Президента, учитывая, что ее называли среди слышавших доклад разведчиков о подготовке вагнеровской спецоперации в кабинете Зеленского.

"Отдельно украинцы должны услышать публичные объяснения по фотографии личной помощницы Зеленского, где она с явным восхищением и симпатией поклоняется звезде с изображением Путина. Также "Европейская Солидарность" требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности, в частности, его причастности к контрабанде и обороту наркотических веществ", - отметили в политсиле.

Нардепы "ЕС" уже готовят соответствующие обращения в правоохранительные органы, требуют открытого расследования и наказания всех причастных ко всем выявленным преступлениям.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.