РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7546 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 854 7
вакцина (3815) Великобритания (4253) прививка (191) Джавид Саджид (3)

Британские военные будут задействованы в кампании по ревакцинации от COVID-19 в Англии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Британские военные будут задействованы в кампании по ревакцинации от COVID-19 в Англии

Министр охраны здоровья Великобритании Саджид Джавид заявил, что военные будут задействованы для оказания помощи в проведении программы ревакцинации в Англии. Такое решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна, об этом пишет Financial Times.

"Мы привлекли 41 военного планировщика, охватывающего все регионы Англии, чтобы помочь с логистикой и планированием", - заявил министр.

Центры вакцинации в Англии не будут работать на Рождество, но правительство намерено обеспечить их работу в течение всего праздничного сезона.

"У нас будет еще больше центров вакцинации, мы собираемся открыть все центры вакцинации семь дней в неделю как минимум на 12 часов в день... некоторые из них работают 24 часа", - сказал Джавид.

В Англии насчитывается около 3 тысяч случаев заболевания "Омикроном", 10 человек находятся в больнице, но Джавид предупредил, что "всегда существует задержка" между заражением и госпитализацией.

"Мы снова находимся в гонке между вакциной и вирусом", – добавил он.

Напомним, сегодня в Британии зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корона ослабевает, это уже все лишнее
показать весь комментарий
13.12.2021 14:58 Ответить
Вдруг кто то "не захочет быть здоровым."
показать весь комментарий
13.12.2021 15:11 Ответить
как прикармливают рыбу или кабанов, для поимки, так и сейчас масоны выделяют денежку медикам и правительствам... потом всех хлопнет....
показать весь комментарий
13.12.2021 22:53 Ответить
Британские ученые: для защиты от варианта коронавируса "Омикрон" требуются три дозы вакцины. Ну а сама вакцина будет готова через три месяца. Между первой и второй, перерывчик небольшой.
показать весь комментарий
13.12.2021 15:07 Ответить
а потом говорят что планета перенаселена .....
показать весь комментарий
13.12.2021 15:13 Ответить
робяты! вы решили победить все вирусы на планете? у меня для вас грустные новости... хотя последние события навевают мысль, что это сами вирусы (не надо мне сейчас вмывать, что твари сиречь бездушные, я о другом) избрали иную тактику в процедуре работы с человеческим материалом...
показать весь комментарий
13.12.2021 15:16 Ответить
Добрым словом можно добиться многого.
А добрым словом и револьвером немного больше.
показать весь комментарий
13.12.2021 15:25 Ответить
 
 