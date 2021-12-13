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Новости За рубежом
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Арестована 56-летняя мать белорусского анархиста Халилова, выехавшего из страны. Женщина якобы признала вину в "грубом нарушении порядка"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Арестована 56-летняя мать белорусского анархиста Халилова, выехавшего из страны. Женщина якобы признала вину в

В Беларуси арестована 56-летняя Гайане Ахтиян, мать анархиста Романа Халилова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Роман Халилов уехал из Беларуси в 2019 году, опасаясь возможного уголовного преследования. Он проходит обвиняемым в деле организации "Революционное действие", возбужденном против него и еще 14 анархистов. Фигуранты обвиняются по нескольким статьям УК, в частности в организации массовых беспорядков и создании экстремистской организации.

В конце ноября к матери Халилова, проживающей в Полоцке, пришли с обыском. Гайане Ахтиян арестовали на 10 суток за неповиновение милиции, затем ее объявили подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка и перевели в Минск в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

3 декабря в телеграмм-канале "Анархисты Беларуси+", который, как утверждает Халилов, ведут силовики, появилось видео со сценами обыска его матери. В первой части ролика показывают выступление Халилова на одной из акций в Варшаве в поддержку протестующих в Беларуси. Во второй части видео показан обыск у матери Халилова, запись сопровождает титр "Отцы ответственны за своих детей". На видео Гаяне Ахтиян стоит на коленях в окружении работников милиции, а также говорит, что признает свою вину. По словам Халилова, анализ записи показывает, что признание было смонтировано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной "группу анархистов-диверсантов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Я всегда, думая о перспективе, понимал, что рано или поздно начнут третировать моих родственников, чтобы нажать на меня. Что именно сейчас и конкретно уголовная статья будет, я не думал", - рассказал Халилов.

По словам Халилова, мать никогда не осуждала его за участие в анархическом движении, но переживала из-за безопасности сына и радовалась, когда он покинул страну.
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Топ комментарии
+13
Старый бодрый совок. Не достанут тебя - достанут родных.
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13.12.2021 15:29
+8
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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13.12.2021 15:09
+6
Та слів нема, тільки людей шкода.
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13.12.2021 15:13
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Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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13.12.2021 15:09 Ответить
навпаки - все йде за планом
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13.12.2021 15:40 Ответить
Кремлівським сценарієм !!)))
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13.12.2021 15:41 Ответить
отож
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13.12.2021 21:22 Ответить
Та слів нема, тільки людей шкода.
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13.12.2021 15:13 Ответить
А почему вам их жалко?
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13.12.2021 15:31 Ответить
А тому, що невинних людей кидають у тюрми, там "пресують", а картопляний фюрер і далі думає, що він президент.
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13.12.2021 15:39 Ответить
Уж так ли не виновны эти люди? Или не они, эти люди, 26 лет, от выборов к выборам выбирали себе то, что сегодня имеют?
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13.12.2021 15:43 Ответить
А Ви не припускали, що там були фальсифікації і ніхто не дослухався до людей, були окремі люди, які були опозицією, то їх уже давно нема - одних згноїли в в'язницях, інші - за бугром
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13.12.2021 15:50 Ответить
Допускаю. А теперь сравните как украинцы, 26 лет боролись с фальсификациями и как боролись 26 лет с фальсификациями белорусы. Сравнили? Так кто им доктор?
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13.12.2021 16:38 Ответить
У нас сейчас страну сливает в унитаз зеленый клоун. Действия украинцев? Аж ни хрена. Так что не нам на беларусов квакать. После Майдана можно было - сейчас - нет.
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13.12.2021 20:12 Ответить
Так что же вы тут бездействуете? Как белорусы 26 лет.
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13.12.2021 20:21 Ответить
А мать , в данном случае , каким боком ? Или вы верите в " грубе порушення порядку" ?
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13.12.2021 15:40 Ответить
Самым непосредственным. Она 26 лет голосовала за Лукашенко. Теперь пожали плоды того, что сеяла все эти годы. Ещё вопросы?
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13.12.2021 15:42 Ответить
Ты за плечем у нее стоял, когда она голосовала?
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13.12.2021 15:50 Ответить
А вы?
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13.12.2021 16:39 Ответить
Я - нет. Но я и не обвиняю человека голословно и бездоказательно. Не имею такой вредной и дурацкой привычки.
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13.12.2021 21:34 Ответить
А кто же тогда в том чумном бараке голосовал четверть века за колхозника? Мельмакцы или сатуриане и марсианами? Сейчас у них кого не спроси, - не я никогда не голосовал, та вы шо, та шоб я да ни в жисть, я что дурак и т.д. Впрочем и у нас уже та же картина из голосовавших за вот это чмо и его сброд.
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13.12.2021 21:57 Ответить
Хто на що вчився !!! В школі КГБ навчали саме так !!)))
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13.12.2021 15:43 Ответить
До чого тут ми? Нам мало 100 000 військ ерефії на кордоні? Про територію, яка на півночі від кордону, яку називають Білорусь треба забувати. Цими проблемами доречно займатись країнам НАТО.
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13.12.2021 15:14 Ответить
Україну з півночі теж НАТО має боронити ??)))
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13.12.2021 15:22 Ответить
І це було б чудово. Чи може ти сама у окоп полізешь?
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13.12.2021 15:25 Ответить
Булоб,але боронити доведеться ЗСУ !!!))))
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13.12.2021 15:28 Ответить
Тоді сопіть у дві дирки. З того кордону до Києва десь 100 км. Навіть старенька БМ-30 "Смерч" може добити.
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13.12.2021 15:32 Ответить
То отож !!))
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13.12.2021 15:33 Ответить
ПолізешЬ??? Палево))
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13.12.2021 15:31 Ответить
Палєво це коли тебе без трусів застали на чужому городі.
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13.12.2021 15:34 Ответить
Насрать на то что в том е....нарии творится.
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13.12.2021 15:23 Ответить
Білорусь ,це яскравий взірець наслідків багатовікової асиміляції білорусів московитами ,ось до чого веде гасло -"А какая разница каким язиком гаварить" !!!)))
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13.12.2021 15:31 Ответить
У нас таких в 2019 году выявилось аж 73% от пришедших во втором туре на выборы.
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13.12.2021 15:45 Ответить
Так не только в языке то дело. Биомассе просто все "па приколу". По факту нашему скоту все пофиг. Пофиг на других. Пофиг на 8-летнюю войну, они же "устали". Пофиг на то как их налоги распределяются. Пофиг на мать одиночку, которая пашет на 3 работах, что б прокормить 2-их детей. Пофиг на мажора-сына прокурора, который убил 5 человек на пешеходном переходе будучи бухим за рулем. Пофиг на 85-летнюю соседку инвалида, которая живет на 7 этаже. Пофиг что местный депутат ложит на них х....р с большой горки. Пофиг на то, что у соседа был пожар, и у него даже куртки в зимнее время уже просто нет. Пофиг на то, что человек с перебитой ногой стоит в очереди в поликлинике к хирургу, скот его не пропустит, "патамуша я занял очиредь!". Пофиг на то что его чадо выносит мозг учителю и ведет себя так же, как и скот воспитавший его, но учитель не может даже криво глянуть в сторону щенка, "патамуша не имеет права". Страна всеобщего пофигизма. Вы еще удивлены на счет языка?
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13.12.2021 15:57 Ответить
Асиміляція ,це багатогранне дійство ,спрямоване на знищення нації!!!)))
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13.12.2021 16:04 Ответить
Старый бодрый совок. Не достанут тебя - достанут родных.
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13.12.2021 15:29 Ответить
А кто им доктор?
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13.12.2021 15:32 Ответить
Школа ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ !!!)))
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13.12.2021 15:32 Ответить
Маршал советского союза Берия Лаврентий Палыч признал что всю жизнь работал на две иностранныве разведки,а перед расстрелом в 1953 году сказал : я пльохой чилаек предал сраный ссср...
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13.12.2021 15:34 Ответить
Всё по заветам товарища Сталина. Пойдёт как член семьи.
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13.12.2021 15:36 Ответить
АЛЖІР
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13.12.2021 17:38 Ответить
Анархисты в Украине сотрудничали с большевиками. Взяли им Крым через Сиваш.И в качестве благодарности был застрелен на обратном пути из того же Крыма,Каретников. Махно нужно было объединяться с Врангелем,на условиях независимости Украины. Но оказались двумя жадными медвежонками. За что и поплатились.
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13.12.2021 15:37 Ответить
а почему болотный хороняка в Польше майданит? почему не едет на менцкие болота?
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13.12.2021 15:47 Ответить
Гайане Ахтиян, гавайка что ли?
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13.12.2021 15:47 Ответить
хойка
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13.12.2021 15:49 Ответить
єй - проросияне в Українє - вьі хотели такого сценария для всех нас при вхождении в "тайожньій союз" ??? вьі хотели украинского "батьку" по-путински ???
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13.12.2021 16:09 Ответить
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты - все при шпаге, при плаще
Руслан Халилов, мой сосед по камере
Там Мао делать нечего ваще!
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13.12.2021 16:09 Ответить
Пытки, истязания,изнасилования -основные способы выбивания признаний.
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13.12.2021 16:25 Ответить
Так у нас фсбу те саме творить у "справі Семенченка".
Приходять на суди у підтримку два десятки одних і тих та Степан Хмара.
Іншим однаково. А дехто й радіє.
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13.12.2021 17:38 Ответить
 
 