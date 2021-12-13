Арестована 56-летняя мать белорусского анархиста Халилова, выехавшего из страны. Женщина якобы признала вину в "грубом нарушении порядка"

В Беларуси арестована 56-летняя Гайане Ахтиян, мать анархиста Романа Халилова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Роман Халилов уехал из Беларуси в 2019 году, опасаясь возможного уголовного преследования. Он проходит обвиняемым в деле организации "Революционное действие", возбужденном против него и еще 14 анархистов. Фигуранты обвиняются по нескольким статьям УК, в частности в организации массовых беспорядков и создании экстремистской организации.

В конце ноября к матери Халилова, проживающей в Полоцке, пришли с обыском. Гайане Ахтиян арестовали на 10 суток за неповиновение милиции, затем ее объявили подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка и перевели в Минск в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

3 декабря в телеграмм-канале "Анархисты Беларуси+", который, как утверждает Халилов, ведут силовики, появилось видео со сценами обыска его матери. В первой части ролика показывают выступление Халилова на одной из акций в Варшаве в поддержку протестующих в Беларуси. Во второй части видео показан обыск у матери Халилова, запись сопровождает титр "Отцы ответственны за своих детей". На видео Гаяне Ахтиян стоит на коленях в окружении работников милиции, а также говорит, что признает свою вину. По словам Халилова, анализ записи показывает, что признание было смонтировано.

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Я всегда, думая о перспективе, понимал, что рано или поздно начнут третировать моих родственников, чтобы нажать на меня. Что именно сейчас и конкретно уголовная статья будет, я не думал", - рассказал Халилов.

По словам Халилова, мать никогда не осуждала его за участие в анархическом движении, но переживала из-за безопасности сына и радовалась, когда он покинул страну.