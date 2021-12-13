Зеленский о 1000 грн за вакцинацию: Поручил добавить возможность покупки лекарств для категории 60+

Сегодня, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами правительства условия государственной программы "єПідтримка". Каждый украинец или украинка, получившие две дозы вакцины против COVID-19, смогут потратить 1 тыс. гривен, обеспеченную государством.

Об этом написал в Фейсбук глава государства Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Это простой и конкретный путь поддержать и людей, и бизнес – через людей. В первую очередь те отрасли экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Креативный сектор – театры, музеи, кино. А также транспортную сферу – авиацию и железную дорогу. Как результат – благодаря этом у украинцев младшего возраста будет приятный стимул, чтобы принять решение о вакцинации", - отметил он.

"За несколько недель после того, как я предложил эту программу, добавлены и технически проработаны еще две существенные опции для ее расширения. Пока две. Первая: "єПідтримка" будет включать и покупку книг. Это большой плюс для нашего книгоиздательства и книжных магазинов. Также это расширяет для программы аудиторию – людей среднего и старшего возраста. Но социальная основа программы должна быть еще более широкой", - добавляет Зеленский.

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По его убеждению, вторая опция учитывает интересы тех украинцев, которые больше других нуждаются в государственной поддержке.

Кроме того, Зеленский отметил, что поручил правительству обеспечить, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1 тыс. гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января.

"Хочу отдельно отметить, чтобы развеять предполагаемые страшилки от телевизионных "ванг" и "нострадамусов": "єПідтримка" будет полностью обеспечена финансово. А будет действовать достаточно времени, чтобы каждый мог воспользоваться своей тысячей", - резюмировал президент.



