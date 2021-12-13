Зеленский о 1000 грн за вакцинацию: Поручил добавить возможность покупки лекарств для категории 60+
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Сегодня, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами правительства условия государственной программы "єПідтримка". Каждый украинец или украинка, получившие две дозы вакцины против COVID-19, смогут потратить 1 тыс. гривен, обеспеченную государством.
Об этом написал в Фейсбук глава государства Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Это простой и конкретный путь поддержать и людей, и бизнес – через людей. В первую очередь те отрасли экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Креативный сектор – театры, музеи, кино. А также транспортную сферу – авиацию и железную дорогу. Как результат – благодаря этом у украинцев младшего возраста будет приятный стимул, чтобы принять решение о вакцинации", - отметил он.
"За несколько недель после того, как я предложил эту программу, добавлены и технически проработаны еще две существенные опции для ее расширения. Пока две. Первая: "єПідтримка" будет включать и покупку книг. Это большой плюс для нашего книгоиздательства и книжных магазинов. Также это расширяет для программы аудиторию – людей среднего и старшего возраста. Но социальная основа программы должна быть еще более широкой", - добавляет Зеленский.
По его убеждению, вторая опция учитывает интересы тех украинцев, которые больше других нуждаются в государственной поддержке.
Кроме того, Зеленский отметил, что поручил правительству обеспечить, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1 тыс. гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января.
"Хочу отдельно отметить, чтобы развеять предполагаемые страшилки от телевизионных "ванг" и "нострадамусов": "єПідтримка" будет полностью обеспечена финансово. А будет действовать достаточно времени, чтобы каждый мог воспользоваться своей тысячей", - резюмировал президент.
Пожалуйста, подождите...
браво автору !!!!
- что бы холопы кричали - "Любо, любо!"
- они же тупого внучонка Зелю и выбрали себе в начальники, а до этого крепкого хозяйственника Яныка, а до этого...
промытые мозги одним словом..
Моя покойная бабушка пример, у которой из 7 детей после -2х Голодоморов выжила она одна с братом..
Сталин был хороший! - Бандера бандит и против народа - Хрущев валюнтарист и похерил всю дисциплину... - но ее понять можно, умерла до перестройки еще..
А эти , имея всю инфу топят страну в говне от выборов к выборам..
Переход от совка в цивилизованный мир лежит через судебную реформу.
Переход считается осуществлённым не тогда когда об этом отрапортует власть, а когда реальный уровень доверия народа к судам будет достаточно высокой и бесспорной.
Судебная реформа это законы, правоохранители и суды. Весь комплекс должен работать как часы и гарантировать справедливость в стране.
Суды и только суды гарантируют безопасность капитала.
Не власть. Не Петя и не Вова. Только суды.
Когда уровень доверия народа к судам будет высокий в страну хлынут потоки инвестиционных денег. В мире триллионы долларов ищут куда бы вложиться.
А цивилизованую страну с капиталом нужно будет защищать. Это НАТО, в которое примут со скоростью звука.
Без судебной реформы Украина это совок, который не может быть в однлм ряду с цивилизованными государствами с реализованым судебным правом.
Совок это мессия в виде Пети, Вовы или Васи, которые на своё личное усмотрение выбирают кому закон, а кого отмазать. Выбирают кому хлебать с корыта, а кому жить на одну зарплату.
В цивилизованом государстве никто бы лично по своему хотению не остановил бы платёж за зеленую энергию, никому бы в голову не пришёл маразм с инвестнянями ( зачем если есть суд), не пришло бы в годову потратить десяток миллионов на бессмысленные покатушки на вертолете ( могли бы подать в суд на растрату) и так далее.
На сегодня ни Петя, ни Вова не провели судебную реформу. Видно ощущать себя лично вождем нврода приятно, но это совок.
А за возможность покупать лекарства пенсионерам - респект Президенту !
всі остальні в театр, хором, з піснею.
на крайняк в оперу.
народу саме цього не вистачає.
все остальне в нормі, навіть в шоколаді.
завтра разрешишь на свою тысчу и хлебушку купить ?
Тому що ці галузі "не постраждали" від карантинних обмежень, і розпилять цю тисячу зовсім не ті люди, яких для цього призначили.
а зі Слуг Народнихолігархів ще ніхто не викинув
якогось коника.....Неподобство..
А може після вихідних ще в коматозі...?
А звонка и не будет. Данные получены , вот всё.
Им теперь можно переходить улицу на красный свет, заплывать за буйки, стоять под грузом, касаться оголенных проводов и лазать под вагонами. Ведется разработка новых и новых льгот. Будут объявлены дополнительно.
Но самое сложное объяснить ей, так в чем плюс этого всего.
Чому лише через Дію в застосунку, а на порталі - ні?
Чому лише зелений внутрішній сертифікат, а міжнародний - ні?
В понедельник, 13 декабря сотрудники 16-й городской больницы Кривого Рога вышли на митинг по вопросу задержки выплаты заработной платы.
По словам медработников, они уже три месяца не получают выплаты за лечение пациентов с коронавирусом - за сентябрь деньги выплатили частично, а за октябрь и ноябрь выплат не было. К тому же в этом году врачи ещё ни разу не получали премии и выплаты на оздоровление.
Нормальный самодостаточный украинец проживет без подачек от этого ватного ублюдка.