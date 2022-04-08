Винницкая область отвечает критериям выхода из "красной" зоны: будет рассматриваться вопрос перевода ее в "желтую", - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал выход Винницкой области из "красной" зоны карантина.
Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"По данным правительства, на прошлой неделе в Украине выявлено 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Активных больных на сегодняшний день - почти 300 тысяч человек. Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из "красной" зоны, а ныне критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассматриваться вопрос ее перевода в "желтую" зону", - говорится в сообщении.
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