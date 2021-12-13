Ситуация с оборотом вагонов ухудшилась, из-за этого угольная отрасль терпит убытки, – эксперт

Из-за ухудшения оборота вагонов в "Укрзалізниці" угольная отрасль терпит убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усложнить ситуацию. Об этом заявил заместитель главы Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин.



"Вагонов не хватает. Шахтеры вынуждены отгружать продукцию на склад, поскольку некуда грузить. Конечно, после этого он портится. Плюс это дополнительные расходы на подъем и так далее. Поэтому ухудшение оборота вагонов усиливает состояние дел в угольной отрасли", – подчеркнул он.

Он объяснил: расчет с угольниками происходит после того, как уголь отгрузили со станции, ТЭС произвели из него электроэнергию, а потребители за нее заплатили. И если отгрузка угля со станции тормозится, то шахтеры остаются без денег.

"Конечно, если уголь не во что грузить, то он находится на складе. А это, прежде всего, заработная плата, и вообще работа всех предприятий", - говорит Зимин.

Он также сообщил, что инициатива транспортного ведомства и "Укрзализныци" сократить срок службы грузовых вагонов пугает угольщиков, поскольку из-за нее отрасль может остаться без вагонов, а ситуация с доставкой значительно ухудшится.

"Новые вагоны мы не приобретем и не сделаем. А старые при этом порежем в металлолом, и еще больше усложним ситуацию. Поэтому, безусловно, наша позиция – то, что можно отремонтировать, его необходимо отремонтировать. Всю жизнь так было. И на производстве в том числе. Поэтому мы только за то, чтобы численность вагонов увеличилась в Украине", – заявил Зимин.

Напомним, ранее ряд аграрных и промышленных компаний обвинили "Укрзалізницю" в срывах поставок вагонов, вызванных отсутствием локомотивов. Так, по словам генерального директора ПХГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, в ноябре компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. А ГП "Артемсоль" обратилось к премьер-министру с жалобой на то, что "Укрзализныця" не поставляет на предприятие достаточно вагонов, при этом тарифы на перевозку выросли в несколько раз.