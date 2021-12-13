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Новости Экономика
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Укрзализныця (2637) вагоны (178)

Ситуация с оборотом вагонов ухудшилась, из-за этого угольная отрасль терпит убытки, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Ситуация с оборотом вагонов ухудшилась, из-за этого угольная отрасль терпит убытки, – эксперт

Из-за ухудшения оборота вагонов в "Укрзалізниці" угольная отрасль терпит убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усложнить ситуацию. Об этом заявил заместитель главы Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин.


"Вагонов не хватает. Шахтеры вынуждены отгружать продукцию на склад, поскольку некуда грузить. Конечно, после этого он портится. Плюс это дополнительные расходы на подъем и так далее. Поэтому ухудшение оборота вагонов усиливает состояние дел в угольной отрасли", – подчеркнул он.

Он объяснил: расчет с угольниками происходит после того, как уголь отгрузили со станции, ТЭС произвели из него электроэнергию, а потребители за нее заплатили. И если отгрузка угля со станции тормозится, то шахтеры остаются без денег.

"Конечно, если уголь не во что грузить, то он находится на складе. А это, прежде всего, заработная плата, и вообще работа всех предприятий", - говорит Зимин.

Он также сообщил, что инициатива транспортного ведомства и "Укрзализныци" сократить срок службы грузовых вагонов пугает угольщиков, поскольку из-за нее отрасль может остаться без вагонов, а ситуация с доставкой значительно ухудшится.

"Новые вагоны мы не приобретем и не сделаем. А старые при этом порежем в металлолом, и еще больше усложним ситуацию. Поэтому, безусловно, наша позиция – то, что можно отремонтировать, его необходимо отремонтировать. Всю жизнь так было. И на производстве в том числе. Поэтому мы только за то, чтобы численность вагонов увеличилась в Украине", – заявил Зимин.

Напомним, ранее ряд аграрных и промышленных компаний обвинили "Укрзалізницю" в срывах поставок вагонов, вызванных отсутствием локомотивов. Так, по словам генерального директора ПХГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, в ноябре компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. А ГП "Артемсоль" обратилось к премьер-министру с жалобой на то, что "Укрзализныця" не поставляет на предприятие достаточно вагонов, при этом тарифы на перевозку выросли в несколько раз.
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Топ комментарии
+3
Головна загроза Україні ,як державі,та українцям ,як нації ,це відсутність реальної державної влади ,кремлівські гниди та гельмінти -корупціонери !!!)))
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13.12.2021 16:58
+2
А что в Украине улучшилось кроме благосостояния депутатов "СН" ? Таки они сделали
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13.12.2021 16:10
+2
Ну не лише делопутів ВРУ ,ОП ,ГПУ ,судівська мафія та інши "держслужбовці" почувають себе не погано !!)))
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13.12.2021 16:14
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Похоже начали Ахметова основательно долбить. С его перевозками угля, руды это проблема. Он всегда сидел на льготах от Укрзализници.
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13.12.2021 16:03 Ответить
Я только и слушаю о том, как бедная УЗ всем всё бесплатно возила, только откуда эти данные? Сирожа Лещенко рассказал? А может всё дело в том, что на УЗ воруют вагонами, нет?
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14.12.2021 00:07 Ответить
Вам не надо много слушать. Надо больше думать)
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14.12.2021 00:08 Ответить
а из какой ассоциации этот ыкзперд?
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13.12.2021 16:09 Ответить
Да уж не из стада зеленомордых недоумков, как ты.
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13.12.2021 16:30 Ответить
ты из секты свидетелей безальтернативно мыролюбного плана беее?
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13.12.2021 16:42 Ответить
У тебя на лбу написано что ты зебил и зеля твой херой
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13.12.2021 17:01 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !! Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,нищить економіку України ,що робить Україну неспроможною виконувати власні державні обов"язки !!))
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13.12.2021 16:10 Ответить
А что в Украине улучшилось кроме благосостояния депутатов "СН" ? Таки они сделали
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13.12.2021 16:10 Ответить
Ну не лише делопутів ВРУ ,ОП ,ГПУ ,судівська мафія та інши "держслужбовці" почувають себе не погано !!)))
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13.12.2021 16:14 Ответить
Це дійсео так. Але саме в Раді найбільше лихо. Бо такі хвойди як Безугла, Третьякова, Тищенко, Врещук підтримають ганебні рішення
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13.12.2021 16:28 Ответить
Головна загроза Україні ,як державі,та українцям ,як нації ,це відсутність реальної державної влади ,кремлівські гниди та гельмінти -корупціонери !!!)))
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13.12.2021 16:58 Ответить
Головна загроза це стадо баранів що обрали таку владу
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13.12.2021 17:03 Ответить
"Мудрий нарід",понад 30 років Незалежності і жодних змін ,як в якісному ,так і в кількісному сенсі !!!)))
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13.12.2021 17:26 Ответить
В фильме "В бой идут одни старики" озвучена фраза в письме нацистским летчикам - "На взлете бить не будем". Так вот, при выполнении полета у пилота есть три самых трудных этапов. Это этап взлета, этап выполнения сложных фигур пилотажа и этап посадки.
Так вот и получается что зебыдломасса сбила Украину как раз на этапе взлета...
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13.12.2021 17:53 Ответить
Схоже що раніше,ще під час кермування по злітній смузі !!!)))
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13.12.2021 18:00 Ответить
Армия без топлива, железная дорога без вагонов, население без угля и газа, но зато у Зели есть его личная академия и миллиардные вложения в дороги, которые он использует для своего личного пиара.
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13.12.2021 16:21 Ответить
Загалом ,Україна без державної влади ,це як корабель без керма та вітрил !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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13.12.2021 17:00 Ответить
Та тю, сдались те вагоны на железной дороге? Будут повышать тарифы, пока вагоны не закончатся совсем
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14.12.2021 00:16 Ответить
"оббіг" ваабщето..
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13.12.2021 17:01 Ответить
Все хотят возить на халяву.
Покупайте вагоны, и грузите сколько влезет.
А пока УЗ должна ещё и вагоны предоставлять, коррупция никогда не закончиться.
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13.12.2021 17:22 Ответить
Нужна системная реформа. Несмотря на развитую инфраструктуру, за свою независимость Украина так и не смогла реорганизовать железную дорогу и адаптироваться к рыночной экономике
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14.12.2021 22:33 Ответить
Так упал грузооборот по всем основным направлениям. Большие молодцы, эффективно руководят УЗ. Может им просто деньгами скидываться, возить уже ничего и не надо.
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14.12.2021 00:01 Ответить
Когда деньги попадают в "котел" УЗ, за ними трудно уследить. Здесь можно спрятать потери от неэффективной работы. Например, перекрыть убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых. Здесь же можно спрятать коррупционные схемы или сверхприбыли
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14.12.2021 22:30 Ответить
Причина в том, что нереформированная "Укрзализныця" невыгодна государству, но может быть выгодна министерским чиновникам. Сейчас управление денежными потоками остается подконтрольным, непрозрачным и открытым для злоупотреблений.
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14.12.2021 22:38 Ответить
 
 