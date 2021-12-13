"Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе, но эпидемическая ситуация в праздники должна быть стабильной, - Данилов
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В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе.
Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий13.12.2021 16:05
+4 Ольга Мартынюк 8c212b17
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+3 Колыван Спикер
показать весь комментарий13.12.2021 16:14
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Правильно! Расстрелять "Омикран" ещё при подходе к нашим границам. Обосновать, как незаконный переход без результата теста ПРЦ и сертификата с курва-кодом.
А в Велюре вобще никакой опасности.
У ЗЕ ж корпоративы. Поэтому вирус не должен шалить и мешать гулять рванине.
З.Ы. А после буквы "омикрон" в греческом алфавите идет буква "пи".....