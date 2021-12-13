"Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе, но эпидемическая ситуация в праздники должна быть стабильной, - Данилов

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов", - говорится в сообщении.

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