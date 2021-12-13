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"Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе, но эпидемическая ситуация в праздники должна быть стабильной, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+8
Мабуть Данілов вже домовився з вірусом на свята...
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13.12.2021 16:05
+4
Оракул чи мольфар...
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13.12.2021 15:57
+3
сказочный толпайоп.
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13.12.2021 16:14
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Оракул чи мольфар...
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13.12.2021 15:57 Ответить
сказочный толпайоп.
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13.12.2021 16:14 Ответить
Нічого, зараз школярі його швидко рознесуть по родинах...
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13.12.2021 16:00 Ответить
Мабуть Данілов вже домовився з вірусом на свята...
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13.12.2021 16:05 Ответить
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13.12.2021 16:12 Ответить
Ветеринар, бандит из луганских 90-х фантазирует ну и чтоб не забывали что ОНО есть!
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13.12.2021 16:13 Ответить
А у нас так завжди: на свята і вихідні вірус стає делікатним і поміркованим.
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13.12.2021 16:16 Ответить
"В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе. Но по прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной".

Правильно! Расстрелять "Омикран" ещё при подходе к нашим границам. Обосновать, как незаконный переход без результата теста ПРЦ и сертификата с курва-кодом.
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13.12.2021 16:17 Ответить
можно и в олигархи записать!
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13.12.2021 16:18 Ответить
Может и время точное уже известно?
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13.12.2021 16:25 Ответить
Особенно с 19:00 до 23:00, пока кабаки открыты, будет стабильно.

А в Велюре вобще никакой опасности.
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13.12.2021 17:34 Ответить
До 14-15 января " обстановка будет стабильной" шоу, концерты и веселуха пройдет, бизнес заработает и вернемся после Старого Нового года ( неожиданно) в прежнее " красное" состояние. и опять начнется вой на болотах, что это из за не вакцинированных...
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13.12.2021 16:37 Ответить
Та вот 19 января окунемся в проруби. до и после сугревшись и вирус из теплых краев сгинет вообще и безследно! Панэ Данилов, вы там хоть заседание СНБО соберите, а то куда-то пропала украинская горилка с перцем? А в такую трудную годину это чревато тяжелыми последствиями для народа!
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13.12.2021 17:13 Ответить
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13.12.2021 16:56 Ответить
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13.12.2021 19:13 Ответить
Ну да.
У ЗЕ ж корпоративы. Поэтому вирус не должен шалить и мешать гулять рванине.
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13.12.2021 17:32 Ответить
Надо, так надо!) С минздравом уже договорился насчет статистики? Еще интересно было бы узнать его прогноз, что нас ожидает на границах...
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13.12.2021 18:11 Ответить
Спец по всьому.... вже і інфекционіст.
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13.12.2021 18:20 Ответить
Все уже ждут с нетерпением.

З.Ы. А после буквы "омикрон" в греческом алфавите идет буква "пи".....
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13.12.2021 18:31 Ответить
Мозги людям компостировать ещё долго будут ??
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14.12.2021 10:45 Ответить
 
 