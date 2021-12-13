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Канцлер ФРГ Шольц выступает за деэскалацию ситуации на Донбассе и настаивает на неприкосновенности границ, – пресс-секретарь Гебештрайт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Канцлер ФРГ Шольц выступает за деэскалацию ситуации на Донбассе и настаивает на неприкосновенности границ, – пресс-секретарь Гебештрайт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что усилия по конфликту на Донбассе должны быть направлены на деэскалацию, а за нарушением границ должно следовать наказание.

Об этом заявил новый пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Канцлер уже отметил "нормандский формат", отметил, что все усилия должны быть направлены на деэскалацию. Он также подчеркнул, что неприкосновенность границ была заложена ОБСЕ, и тот, кто нарушает это основное правило, должен рассчитывать на штраф", - сказал Гебештрайт журналистам в Берлине в понедельник.

Ранее Шольц, комментируя ситуацию на российско-украинской границе, говорил, что возможные нарушения границ и агрессия не могут оставаться без последствий.

Читайте также: Нормандский формат следует использовать и дальше, это будет обсуждаться на заседаниях Европейского совета, - канцлер Германии Шольц
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Топ комментарии
+7
трепаться не мешки ворочять. и где же ваши наказания агрессору, нарушившему неприкосновенность границ? ааа. точняк. севирный патоп-2 и запрет на продажу оружия Украине. вот ваши далеко не все наказания для агрессора. Danke Schon, фрицы!
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13.12.2021 16:33
+6
ми теж солідарні із Шольцем - тільки якого пУтлера ви блокуете тіж антидронові рушниці ....
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13.12.2021 16:15
+3
Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан - ЗА... Международно признанные границы и не вмешательства в наши внутренние и внешние дела Раши. Так что все вопросы и призывы в Кремль к хозяину Мордора Чахлику невмирущему, он же плешивый из питерских подворотен, он же х-йло
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13.12.2021 16:42
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Правила форума Совет форумчан
ми теж солідарні із Шольцем - тільки якого пУтлера ви блокуете тіж антидронові рушниці ....
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13.12.2021 16:15 Ответить
При чем здесь канцлер Шольц ? Как раз на єтом примере у него будет повод разобраться в ситуации с поставками военного снаряжения в Украину . Имхо
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13.12.2021 17:22 Ответить
трепаться не мешки ворочять. и где же ваши наказания агрессору, нарушившему неприкосновенность границ? ааа. точняк. севирный патоп-2 и запрет на продажу оружия Украине. вот ваши далеко не все наказания для агрессора. Danke Schon, фрицы!
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13.12.2021 16:33 Ответить
Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан - ЗА... Международно признанные границы и не вмешательства в наши внутренние и внешние дела Раши. Так что все вопросы и призывы в Кремль к хозяину Мордора Чахлику невмирущему, он же плешивый из питерских подворотен, он же х-йло
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13.12.2021 16:42 Ответить
Не на штраф, а на покарання. Дивно ви перекладаєте з німецької.
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13.12.2021 16:54 Ответить
Дякуємо за доповнення. Але щось мені підказує що покарання буде на кшталт покарань у львівському Мазоху.
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13.12.2021 16:58 Ответить
Вот такое наказание для нарушителей нерушимости границ объявил Штольц- штраф. Пугать будет пуйла административным наказанием. Вот это сила!
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13.12.2021 16:55 Ответить
За деревьями нужно видеть лес : ситуация "особьіх отношений" правительства ФРГ с РФ начинает меняться не в пользу Москвьі. Єто нужно поддержать активньіми действиями МИД Украиньі . Все будет Украина !
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13.12.2021 17:25 Ответить
Назовите изменения по пунктам.
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13.12.2021 17:29 Ответить
Пункт первьій : фрау Бербок начала страпонить говорящую лошадь Лаврова .
Далее будут пунктьі 2 , 3 , 4 ,...
Следите за новостями !
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13.12.2021 17:33 Ответить
А в 1984 году Железный Херр Олаф на человека был похож.

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13.12.2021 17:42 Ответить
Он и сейчас не похож на жандармского подполковника из Кремля. Человек , а не "окурок".
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13.12.2021 18:56 Ответить
Не конкретно! Что с УЖЕ нарушившем неприкосновенные границы?
Оставить вся как есть,как новые границы?
Можно предложить ФРГ границы Германии 1942г.
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13.12.2021 17:49 Ответить
Він також наголосив, що недоторканність кордонів була закладена ОБСЄ, і той, хто порушує це основне правило, має розраховувати на штраф", - сказав Гебештрайт журналістам . Cаме тому Меркель нарізала українську територію ,під створення ордло підконтрольних російському окупанту України .залишивши майже 500 км українського кордону .під контролем рашиста ,і ще плюс до того виписала рашисту штраф,котрий називається"Північний потік"
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13.12.2021 19:16 Ответить
Ця недоторканість вже давно доторкана однією "недоторканою" державою.
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13.12.2021 19:57 Ответить
 
 